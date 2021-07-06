Банки будут автоматически списывать деньги со счетов украинцев: кого это коснется

Банкам разрешили автоматически блокировать счета должникам по коммуналке, алиментам, кредитам и штрафам ПДД / УНИАН

С сегодняшнего дня банки могут автоматически снимать со счетов украинцев средства из-за долгов за коммуналку и другие штрафы. Это будет осуществляться по требованию государственных и частных исполнителей.

При этом, как уверяют эксперты, после запуска автоматической системы возможны ошибки, при которых у должников могут блокировать абсолютно все счета, включая зарплатные и для соцвыплат, получить доступ к которым снова получится только через суд.

Кого коснется

Согласно приказу Минюста № 1061/5, списание долгов будут производить у людей, которые попали в Единый реестр должников. На данный момент там находится более 5,5 млн долгов.

Какие виды долгов будут списываться автоматически?

Отныне списываться средства автоматически будут со счетов украинцев, которые:

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задолжали за оплату жилищно-коммунальных услуг

получили штрафы, в том числе за нарушение правил дорожного движения

не выплачивают зарплаты.

Отметим, что ранее такие санкции применялись только к должникам алиментов, а во всех остальных случаях банки могли блокировать счета по отдельному бумажному запросу.

Арест банковских счетов должников будет работать по следующему алгоритму:

Исполнитель с помощью автоматизированной системы исполнительного производства (АСИП) создает и направляет в банки требование о получении информации о наличии и состоянии счетов должника;

Банки не позднее, чем за час рабочего времени после получения требования, с помощью системы автоматизированного ареста средств, присылают исполнителю соответствующую информацию;

Исполнитель с помощью АСИП создает и направляет в банки, в которых открыты счета должника, постановление об аресте средств;

Банки накладывают арест на денежные средства, находящиеся на счетах должника и сообщают об этом исполнителю с помощью системы автоматизированного ареста;

Исполнитель при наличии средств на счете должника с помощью АСИП создает и направляет в соответствующие банки платежные требования на принудительное списание средств;

Банки принудительно списывают средства со счетов должника и перечисляют их на счета органа государственной исполнительной службы или частного исполнителя, из которых средства попадают к взыскателям.

В каких банках будут блокировать счета

По данным сервиса Опендатабот, к системе автоматического списания долгов из 73 работающих в Украине банков пока подключены только 7:

ТАСКОМБАНК; Приватбанк; Универсал Банк (в т.ч. Monobank); ОКСИ банк; БАНК ВОСТОК; ИНДУСТРИАЛБАНК; ПроКредит Банк.

Еще 44 украинских финучреждения уже тестируют систему и еще 11 - к нему готовятся, после также планируют подключить.

Как рассказал Главреду частный исполнитель Андрей Авторгов , автоматизированная система ареста счетов успешно работает в Латвии, Беларуси, а также ряде других европейских стран. По его словам, там система самостоятельно списывает средства и направляет их на счета судебного исполнителя в необходимом размере. Если средств на одном из счетов должника достаточно для удовлетворения требований взыскателя, с остальных счетов арест снимается автоматически.

"Все это происходит таким образом, что исключает человеческий фактор, и делает невозможным любые злоупотребления со стороны банков в виде "помощи" должникам в выводе средств, чем иногда грешат отечественные банковские учреждения", - поясняет Авторгов.

К системе автоматического списания подключены сегодня 7 банков, включая Приватбанк / УНИАН

И добавляет, что законодательная инициатива Минюста хоть и не создаст полноценной системы автоматизированного ареста средств должников, аналогичной тем, которые существуют в других странах, но все же сделает большой шаг вперед к ее введению, так как полноценный электронный документооборот позволит в разы увеличить скорость выполнения судебных решений и уменьшить количество жалоб от должников на длительную процедуру снятия арестов их средств на счетах в случае, если должник самостоятельно оплатил долг после открытия исполнительного производства.

Могут заблокировать счета с зарплатой и пенсией

Как убеждены эксперты, не исключено, что после запуска системы возможны сбои, которые могут приводить к блокировке счетов лиц, не являющихся должниками или к блокировке счетов, запрещенных к автоматическому взысканию – тех, на которые зачисляют зарплату, стипендию, пенсию и прочие соцвыплаты, поскольку такие счета в банках часто не имеют пометок по спецрежиму использования.

"Чисто теоретически ошибок исключить нельзя. Однако если они и будут возникать, то речь будет идти о единичных прецедентах. Важно понимать, что сама система не является абсолютно автоматической. Процедура в любом случае включает "ручную" проверку предоставляемых в запросах данных. Если при этом будут обнаружены какие-то нестыковки, например, явные ошибки в реквизитах, будут делаться соответствующие уточнения", - уточнил Главреду заместитель директора юридического департамента Кредитвест банка Алексей Лысенко .

Кроме того, как уверяет адвокат АО CREDENCE Сергей Головко , поскольку процедура автоматической блокировки предусматривает полную электронную аутентификацию, это позволит установить должностное лицо, которое допустило ошибку.