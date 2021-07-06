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Банки будут автоматически списывать деньги со счетов украинцев: кого это коснется

Анастасия Кучкина

журналист

6 июля 2021, 06:03

В Украине банкам разрешили автоматически блокировать счета граждан и списывать с них долги по требованию частных и государственных исполнителей.

деньги, гривна
Банкам разрешили автоматически блокировать счета должникам по коммуналке, алиментам, кредитам и штрафам ПДД / УНИАН

С сегодняшнего дня банки могут автоматически снимать со счетов украинцев средства из-за долгов за коммуналку и другие штрафы. Это будет осуществляться по требованию государственных и частных исполнителей.

При этом, как уверяют эксперты, после запуска автоматической системы возможны ошибки, при которых у должников могут блокировать абсолютно все счета, включая зарплатные и для соцвыплат, получить доступ к которым снова получится только через суд.

Кого коснется

Согласно приказу Минюста № 1061/5, списание долгов будут производить у людей, которые попали в Единый реестр должников. На данный момент там находится более 5,5 млн долгов.

Какие виды долгов будут списываться автоматически?

Отныне списываться средства автоматически будут со счетов украинцев, которые:

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  • задолжали за оплату жилищно-коммунальных услуг
  • получили штрафы, в том числе за нарушение правил дорожного движения
  • не выплачивают зарплаты.

Отметим, что ранее такие санкции применялись только к должникам алиментов, а во всех остальных случаях банки могли блокировать счета по отдельному бумажному запросу.

Арест банковских счетов должников будет работать по следующему алгоритму:

  • Исполнитель с помощью автоматизированной системы исполнительного производства (АСИП) создает и направляет в банки требование о получении информации о наличии и состоянии счетов должника;
  • Банки не позднее, чем за час рабочего времени после получения требования, с помощью системы автоматизированного ареста средств, присылают исполнителю соответствующую информацию;
  • Исполнитель с помощью АСИП создает и направляет в банки, в которых открыты счета должника, постановление об аресте средств;
  • Банки накладывают арест на денежные средства, находящиеся на счетах должника и сообщают об этом исполнителю с помощью системы автоматизированного ареста;
  • Исполнитель при наличии средств на счете должника с помощью АСИП создает и направляет в соответствующие банки платежные требования на принудительное списание средств;
  • Банки принудительно списывают средства со счетов должника и перечисляют их на счета органа государственной исполнительной службы или частного исполнителя, из которых средства попадают к взыскателям.

В каких банках будут блокировать счета

По данным сервиса Опендатабот, к системе автоматического списания долгов из 73 работающих в Украине банков пока подключены только 7:

  1. ТАСКОМБАНК;
  2. Приватбанк;
  3. Универсал Банк (в т.ч. Monobank);
  4. ОКСИ банк;
  5. БАНК ВОСТОК;
  6. ИНДУСТРИАЛБАНК;
  7. ПроКредит Банк.

Еще 44 украинских финучреждения уже тестируют систему и еще 11 - к нему готовятся, после также планируют подключить.

Как рассказал Главреду частный исполнитель Андрей Авторгов, автоматизированная система ареста счетов успешно работает в Латвии, Беларуси, а также ряде других европейских стран. По его словам, там система самостоятельно списывает средства и направляет их на счета судебного исполнителя в необходимом размере. Если средств на одном из счетов должника достаточно для удовлетворения требований взыскателя, с остальных счетов арест снимается автоматически.

"Все это происходит таким образом, что исключает человеческий фактор, и делает невозможным любые злоупотребления со стороны банков в виде "помощи" должникам в выводе средств, чем иногда грешат отечественные банковские учреждения", - поясняет Авторгов.

Банкоматы
К системе автоматического списания подключены сегодня 7 банков, включая Приватбанк / УНИАН

И добавляет, что законодательная инициатива Минюста хоть и не создаст полноценной системы автоматизированного ареста средств должников, аналогичной тем, которые существуют в других странах, но все же сделает большой шаг вперед к ее введению, так как полноценный электронный документооборот позволит в разы увеличить скорость выполнения судебных решений и уменьшить количество жалоб от должников на длительную процедуру снятия арестов их средств на счетах в случае, если должник самостоятельно оплатил долг после открытия исполнительного производства.

Могут заблокировать счета с зарплатой и пенсией

Как убеждены эксперты, не исключено, что после запуска системы возможны сбои, которые могут приводить к блокировке счетов лиц, не являющихся должниками или к блокировке счетов, запрещенных к автоматическому взысканию – тех, на которые зачисляют зарплату, стипендию, пенсию и прочие соцвыплаты, поскольку такие счета в банках часто не имеют пометок по спецрежиму использования.

"Чисто теоретически ошибок исключить нельзя. Однако если они и будут возникать, то речь будет идти о единичных прецедентах. Важно понимать, что сама система не является абсолютно автоматической. Процедура в любом случае включает "ручную" проверку предоставляемых в запросах данных. Если при этом будут обнаружены какие-то нестыковки, например, явные ошибки в реквизитах, будут делаться соответствующие уточнения", - уточнил Главреду заместитель директора юридического департамента Кредитвест банка Алексей Лысенко.

Кроме того, как уверяет адвокат АО CREDENCE Сергей Головко, поскольку процедура автоматической блокировки предусматривает полную электронную аутентификацию, это позволит установить должностное лицо, которое допустило ошибку.

Если же такая ошибка все же произойдет или счет все-таки заблокируют, то как советуют частные исполнители, в таком случае необходимо предъявить документально подтвержденные доказательства того, что счет используется исключительно для специальных выплат. "Такими документами могут быть справка из соответствующего органа, который осуществляет выплаты и выписка со счета, подтверждающую отсутствие другого рода зачислений", - рассказал частный исполнитель Владимир Юрченко. И добавляет, что в случае отказа исполнителя снять арест со счета может только суд.

Минюст алименты новости Украины
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