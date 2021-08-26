Без Бандеры и войны на Донбассе: почему соцсети критикуют перфоманс ДНК на Майдане

Актеры перфоманса ДНК к 30-летию Независимости Украины / Getty Images

Во время официальных торжеств к 30-летию Независимости в центре Киева состоялся театрализованный перфоманс "ДНК", в ходе которого организаторы парада показали основные вехи истории становления Украины как самостоятельного государства. В частности, десятилетняя Есения Селезнева, олицетворяя образ Украины, в очередной раз напомнила народу, что пережила страна от основания Киева и до наших дней - девочка спускалась по улице Институтской на Майдан Независимости, а затем по Крещатику бежала навстречу военным, которые ее обнимали. Эта постановка растрогала многих присутствующих в тот день на Майдане, включая президента Зеленского.

Однако после завершения торжеств театрализованное действо раскритиковали в социальных сетях. Так, многим пользователям не понравилось то, что в перфомансе на Майдане обошли вниманием фигуру Степана Бандеры и ОУН УПА.

"Упомянуто о всех трех Майданах, что правильно и круто, и даже показано как в 2013-2014 протестующие бились с Беркутом... (как минимум, в роли "стороны конфликта" показаны люди в униформах, подобных таким, которые надевали бойцы БМОП "Беркут"). Это все хорошо и правильно. Символически показано врага и украинцев, которые врагу противостоят. Но об УПА, которые признаны стороной конфликта во Второй мировой... забыли", - отмечает на своей странице в Фейсбуке ветеран войны на Донбассе, писатель Юрий Руденко.

Еще один момент, который неприятно поразил пользователей - отсутствие упоминаний о войне с Россией.

"Молчание о нынешней российско-украинской войне и оккупации Крыма. Где благодарность добробатам и волонтерам? Где упоминание о России-агрессоре?",- задается вопросом политолог Виктор Таран.

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"Целый пласт колоссально богатой и мощной культуры и истории просто нивелировали. Слово "Голодомор" не упомянуто, годы четко не артикулированы. Не вспомнили Революцию Достоинства, аннексию Крыма и войну с Россией. Ресурсы, потраченные на ролик, не просто выбросили в никуда, а направили на усиление пророссийских мифов", - отмечает кандидат исторических наук, сотрудница НИИ украиноведения, основательница ОО "Экспертный корпус" Татьяна Швыдченко.

Читайте такжеЯркое шоу независимостиЭксперты, опрошенные Главредом, уточняют, что такая трактовка истории со стороны властей вызвана рядом факторов - как попыткой заигрывания с электоратом внутри страны, так и нежеланием ухудшать отношения со странами-соседями.

Зеленский старается понравиться разным частям электората, и именно поэтому говорит то, что понравится всем. Если какой-то вопрос поддерживает две трети людей, а треть – против, то он старается его всячески обходить. То есть он действует как стандартный политик, который дошел до развилки и пытается одновременно идти двумя путями. Это не очень ответственно с точки зрения национальных интересов, но это правильно с точки его пиара, ради чего он все это и делает.

Не исключено, что отсутствие какого-либо упоминания о Степане Бандере могло быть связано с присутствием на параде ко Дню Независимости президента Польши Анджея Дуды, чтобы дополнительно не обострять отношения с соседней страной. То же и с упоминанием России как агрессора. На параде, правда, не из уст Зеленского, об этом упоминалось, но сам Зеленский об этом не заявляет, потому что он пытается в этом смысле остаться приемлемым для дальнейших договоренностей с РФ – именно поэтому он лично не педалирует этой темы.

Но это никоим образом нельзя считать декларацией официальной политики государства, поскольку она регламентируется на уровне парламента и школьного образования.

Кость Бондаренко Руководитель фонда "Украинская политика", политолог, историк

В целом скандал вокруг перфоманса раздут - на самом деле, он будет жить всего несколько дней. Другое дело, что некоторые отдельные политики и политические силы, в частности Петр Порошенко и его окружение пытаются это использовать в своих интересах для того чтобы показать, что они были бы лучше - говоря об этом, они играют на чувствах своего электората и не более. В украинской истории до сих пор есть события и исторические фигуры, которые разделяют украинцев и вызывают неоднозначное восприятие. День Независимости Украины – это день всех граждан, независимо от политических и идеологических предпочтений. Заигрывать только с одной частью Украины, для которой Степан Бандера является святым, а УПА являются исключительно героями без упрека в данной ситуации было бы не совсем правильно.

Поэтому наиболее противоречивые события и лица, как Бандера, УПА и события 2014 года, которые неодинаково воспринимаются в обществе, были вынесены за скобки, и я считаю, что это правильно.