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Гороскоп на апрель-2024: Влад Росс предсказал ужесточение войны и горящую Москву

Влад Росс
26 марта 2024, 16:17
Звезды сулят в апреле невероятное ужесточение боев, более того, война в Украине может перерасти в мировую.
Астролог Влад Росс в гороскопе на апрель рассказал, в каких сферах жизни дела пойдут не лучшим образом
Астролог Влад Росс составил прогноз на апрель 2024-го и рассказал, чем будет опасен месяц / Главред

Апрель 2024 года будет богатым на события периодом: нас ждет солнечное затмение, два стояния Меркурия, его ретроградность, смена положения Венеры и множество соединений планет, среди которых грандиозное – Юпитера и Урана, что сулит важный поворот в военных действиях. В апреле также начнется цикл обновления. Уран связан с IT-технологиями и искусственным интеллектом, и очень вероятно переломное событие, которое приведет к тому, что многие лишатся работы или сменят ее из-за того, что часть профессий перестанут быть востребованными.

Апрель будет знаменателен активностью Овна. К слову, этот знак будет главным счастливчиком месяца. В знаке Овна будут находиться Солнце, Венера и Меркурий, поэтому месяц будет весьма активным, необычным, стратегическим и очень военным. Тем более, 30 апреля планета военных действий Марс перейдет в свою обитель – в знак Овна, поэтому перемирия ждать точно не стоит. Когда Марс входит в Овна, это сулит невероятное ужесточение боев, просто войну миров, когда война в Украине может перерасти в мировую.

Меркурий еще в марте вошел в Овна и задержится в этом знаке до 15 мая. Меркурий в Овне довольно острый на язык, импульсивный в высказываниях. Такая же ситуация будет и на фронте, и в любых переговорах. В этот период многие будут открыто говорить то, что думают, не всегда задумываясь о последствиях, в чем состоит коварство такого положения Меркурия. Поэтому, даже если правда-матка будет высказана вовремя и к месту, не факт, что она будет воспринята другой стороной. В такой период невозможно организовать мирные переговоры и достичь взаимопонимания.

В апреле важно следить за языком, подбирать слова, даже просто в повседневном общении, ведь одну и ту же мысль можно преподнести по-разному и, соответственно, вызвать разную реакцию. Так что следует быть дипломатичнее и тактичнее, поскольку Меркурий в Овне будет подталкивать сорваться и разговаривать, как на базаре, как на Привозе в Одессе. В этом месяце будет не так просто договариваться, обмениваться мнениями, потому и бизнес-партнерам нужно быть внимательнее. Тем более, ретроградность будет постоянно тормозить или откатывать назад любые мероприятия, в том числе и переговоры. Появится повод свериться с прошлым, со старыми данными. Количество ошибок при довольно импульсивном Овне будет в разы больше, чем когда-либо. Потому в апреле следует запастись терпением и проверять любую информацию с особой тщательностью. Нужно быть внимательнее к высказываниям, но не обострять ситуацию.

В апреле будет масса соединений планет.

Венера соединится с Нептуном в Рыбах 3 апреля. С одной стороны, это аспект иллюзий, а с другой – сильных чувств, потому в это время можно найти спутника всей своей жизни, свой идеал. Вблизи 3 апреля могут быть важные встречи, появится вдохновение и романтическое настроение. Чувства выйдут на первый план и порой будут затмевать разум. 3 апреля могут легко обмануть на деньги, а 2-4 апреля – лучшее время для того, чтобы творить, что-то создавать, заниматься искусством и красотой, а также влюбляться.

10 апреля Марс соединится с Сатурном в Рыбах, а это планеты малого и большого несчастий. Кроме того, не так далеко от этой даты будет затмение. Такой транзит, с одной стороны, может тормозить и ограничивать, а с другой – помогать планировать дальнейшее движение к целям. Также это соединение может загрузить работой и подкинуть дополнительные обязанности в разных сферах жизни.

12 апреля нас ждет соединение Солнца и Меркурия в Овне. Это соединение по символизму похоже на новолуние. К этой дате стоит завершить все меркурианские дела, а после нее начинать планировать новые дела – подчеркиваю, не начинать дела, а именно начинать планировать. Поэтому 12 апреля вы должны четко себе представить и спланировать, чем будете заниматься в ближайшие полгода. Однако, обдумывая новые дела, нужно продолжать работу над старыми ошибками, потому что Меркурий все еще будет ретроградным. Когда Меркурий выйдет из ретроградного движения 27 апреля, можно будет приступать и к действиям, но не раньше.

19 апреля Меркурий соединится с Венерой прямо вблизи королевского градуса. В это время чувства и разум объединятся, чтобы работать в унисон. Отличный аспект для красивой речи, достижения взаимопонимания и дипломатии, даже несмотря на то, что это будет происходить в знаке Овна. 19-20 апреля – лучшее время для заключения контрактов, достижения договоренностей, подписания брачных контрактов и дипломатических актов, а также переговоров о перемирии (хотя в Овне вряд ли эти переговоры будут результативны).

21 апреля нас ждет прекрасный аспект Юпитера, Урана и Белой Луны. В этот день могут произойти кардинальные перемены во внешней политике Запада, и западные лидеры дадут Украине все, что ей необходимо. Не исключено, что именно в это время США выделят помощь нашей стране в размере 60 миллиардов долларов. Украина вблизи этой даты почувствует некоторое облегчение, поскольку тех гнетущих обстоятельств и событий, которые мы проживали с начала 2024 года, будет становиться меньше.

29 апреля соединятся Марс и Нептун. Активный темперамент Марса опустится в воду Нептуна и несколько остынет. Этот транзит связан с тайными делами, желанием скрыть реальное положение вещей. Действия вблизи этого аспекта могут быть медленными и обманчивыми. Блеф и сокрытие важных обстоятельств не будут редкостью. Нужно будет внимательно следить за тем, какие политики будут встречаться 28-30 апреля, поскольку они могут провернуть какую-то большую аферу, которая будет касаться всего мира. Все это может привести к большим тайным соблазнам и сложным ситуациям.

Примерно раз в 13-14 лет происходит соединение Юпитера и Урана, поэтому зарождается цикл этих двух планет на ближайшие 13,5 лет. На повседневность это соединение не будет оказывать существенного влияния, однако оно может стать предвестником различных перемен в обществе и природе. Соединение произойдет в 22-м градусе Тельца между днями рождения Гитлера и Ленина, в знаке верхнего зодиака Кита. В это время могут всплыть разного рода гадости, но все будет резко переворачиваться и меняться в лучшую сторону благодаря Белой Луне.

Смотрите гороскоп на апрель-2024 от астролога Влада Росса:

На соединении Юпитера и Урана возможен взрыв интеллектуальных возможностей, необычные научные эксперименты и изобретения. Искусственный интеллект станет еще более мощно работать. Возможны неожиданные прорывы и открытия. Кроме того, украинские дроны полетят по всей Российской Федерации. По большому счету, это соединение может быть лишь началом названных событий, которые будут развиваться позже, когда планеты будут расходиться и делать другие аспекты. Впрочем, важные события возможны уже сейчас, весной 2024 года. Более того, первые дальнобойные украинские ракеты полетят в это время на Москву. Российскую столицу могут ждать ровно такие же события, как были показаны в новом фильме "Мастер и Маргарита", – горящая Москва.

Кроме того, этот транзит может помочь нам поменять мировоззрение, пересмотреть ценности. И это благоприятное время, чтобы скинуть КГБ-ФСБ и устранить в России от власти двойника Путина.

Соединение может быть связано не только с тем, что зарождается, но и с тем, что реализовывается. Полностью изменится геополитическая стратегия всего мира, и мы будем уходить от масштабной войны, которая может разразиться в апреле 2024-го, к большому перелому – Западный мир поймет, что нужно помогать Украине, иначе война охватит всю планету. Поэтому Уран и Юпитер будут определять дальнейший ход событий: либо война закончится внезапно и быстро, а в Москве случится переворот, либо к России присоединится Китай, и вспыхнет Тайвань.

8 апреля нас ждет солнечное затмение и новолуние в 21:20 по Киеву. К счастью, затмение не будет видно на территории Украины, зато будет видно в Мексике, Гватемале, Гондурасе, на Кубе. Там возможны и перевороты, и землетрясения.

Полнолуние будет 24 апреля в 2:49 по Киеву, 23-25 числа лучше не употреблять алкоголь, поскольку в эти дни физическое состояние будет оставлять желать лучшего.

Деловая активность

Деловая жизнь в апреле 2024 года будет напоминать или болото, или покрытую тайнами сферу, когда сложно будет что-либо предвидеть.

Месяц хорош для реализации благотворительных проектов, в частности, направленных на закупку дронов. Также удачно пойдут дела, связанные со сферой Нептуна: искусство, алкоголь, психология, тайные знания, медицина, фармакология и астрология.

Для подписания важных договоров и осуществления торговых операций практически весь апрель будет неудачен из-за ретроградности Меркурия. Зато можно повторно с кем-то завязывать деловые отношения и сотрудничать с людьми из прошлого.

Гармоничные транзиты Марса с Юпитером и Ураном ожидаются 19 и 20 апреля. Возникнет большое желание привнести в свою работу нечто кардинально новое, что будет весьма полезно для будущего.

10 апреля Марс встретится с Сатурном, а 29-го – с Нептуном. Это самые неудачные аспекты для активных действий, так как они могут быть связаны с ограничениями, задержками, обманами и иллюзиями. А 9-11 апреля будет велика опасность ДТП и несчастных случаев, потому лучше воздержаться от каких-либо поездок в эти дни, в том числе деловых. Также следует воздержаться от алкоголя в конце месяца – 28-30 апреля.

Вблизи 10 и 29 апреля все будет валиться из рук, дела будут идти не лучшим образом, а попытки что-нибудь исправить не увенчаются успехом. Лучше запастись терпением, дождаться следующего месяца, когда Меркурий начнет свой путь по знаку Овна с 30 апреля и 9 июня.

Деньги

Финансовые вопросы в апреле-2024 будут подчинены Венере в знаке Овна, потому краткосрочные контракты могут быть весьма успешными.

С начала месяца следует быть внимательнее с покупками и вложениями, поскольку на статичном Меркурии часто можно быть недовольными своими приобретениями, и купленная вещь не понадобится в будущем.

5-29 апреля Венера будет в знаке Овна, поэтому финансы будут расходоваться довольно расточительно, быстро и активно. Впрочем, зарабатываться деньги тоже будут быстро и активно. В этот период будет важно, насколько быстро вы умеете принимать важные финансовые решения и рисковать.

Курс гривны в апреле может заметно колебаться, а рубль вообще может рухнуть.

В середине месяца Венера соединится с северным лунным узлом. В этот период с потерей финансов и ценностей могут приходить определенные уроки и кармические люди, которые вам будут необходимы, некие партнеры.

Если в апреле вам нужно что-то наработать или изменить, то, вероятнее всего, будет предоставлена ситуация, которая позволит получить нужный опыт, если удастся преодолеть страхи и сомнения. Если вы будете чувствовать, что нужно идти в каком-то направлении, значит, идите – и тогда приток денег может быть вполне ощутим. Для предпринимателей, особенно рожденных под знаком Овна, будет довольно благоприятный месяц.

Поездки и путешествия

В апреле-2024 следует быть осторожнее в дороге из-за ретроградности Меркурия. Лучше всего, конечно, не отправляться вообще в поездки. Тем более, что первая декада месяца – это коридор затмений, потому возможны проблемы с транспортом, задержки в пути, особенно 5-11 апреля, недоразумения и сложности с документами. Если же вы все-таки решите куда-то поехать, то лучше отправляться в те места, где вы уже бывали. При этом важно не начинать путешествия на статичном Меркурии 1-4 и 23-28 апреля.

Благоприятные дни для поездок:

  • на море, к водоемам – 5, 7, 14, 15 апреля;
  • в дома отдыха и санатории – 5, 7, 14, 15 апреля;
  • в горы – 30 апреля;
  • близкие командировки – 7, 11, 12, 13 апреля;
  • с целью развлечения, в знаменитые города – 10, 11, 16, 18, 21, 22 апреля;
  • с целью посещения конференций, тренингов, семинаров – 5 апреля;
  • деловые поездки – 18, 19, 20, 30 апреля.

Самые неблагоприятные дни для поездок: 1, 2, 3, 4, 8, 9, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 апреля.

Опасности и напряженные периоды месяца

Солнечное затмение 8 апреля может принести стрессовые важные события в первой трети месяца. Сам день затмения, несколько дней до него и несколько после – самые сложные дни. Свадьбы и операции на эти категорически нельзя назначать.

Ретроградный Меркурий в этом месяце будет не очень удачен для всех финансовых дел. Будет наблюдаться торможение в работе, может быть задержка зарплаты. Вообще, важные дела лучше отложить на май.

10 апреля Марс будет в соединении с Сатурном, то есть планеты большого и малого несчастий. В это время возможны мощные удары. Также очень вероятные ракетные обстрелы и разного рода ужасы.

Также нас ждет сложное полнолуние с Плутоном. В это время есть опасность смертей вблизи 24 апреля. Период весьма критический.

Кто такой Влад Росс

Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

Что можно и чего нельзя делать в апреле

В апреле 2024 года рекомендуется: делать признания, которые давно хотели сделать; пересматривать и анализировать отношения с другими людьми; обращаться к психологу и астрологу; проверять гипотезы, проводить эксперименты; возвращаться к прошлому; возвращаться к бывшим любимым или деловым партнерам; переделывать дела и переподписывать контракты; пересдавать экзамены; возобновлять учебу, в том числе изучение иностранных языков.

В апреле 2024-го не рекомендуется: приступать к новым делам, особенно без предварительной подготовки; искать серьезные и долгосрочные отношения; делать крупные покупки, особенно это касается техники.

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