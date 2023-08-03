Гороскоп на август для всех: Тельца ждет большая удача, Близнецов – неприятности

Гороскоп от астролога Влада Росса для всех знаков зодиака на август-2023 говорит о том, что конец лета особенно порадует Льва, Тельца и еще два знака.

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Астролог Влад Росс назвал лузеров и везунчиков августа 2023 года / Главред

Астролог Влад Росс эксклюзивно для Главреда составил гороскоп на август 2023 года для всех знаков зодиака и подробно рассказал, как у каждого из них будут обстоять дела в работе, финансовой сфере, любви и отношениях, а также какие проблемы со здоровьем могут возникнуть в этот период.

Астролог традиционно назвал знаки зодиака, которые в конце лета будут на коне и которым будет невероятно фартить, а также те, кого в августе ждет череда неудач.

Неудачники августа 2023 года:

Близнецы

Август 2023-го будет очень сложным месяцем для Близнецов, их будут ждать неприятности. С одной стороны, август принесет Близнецам много горя, с другой – неожиданные радости, но при этом потребует приложить немало усилий и энергии. Поэтому для тех представителей знака, которые не привыкли вкладывать энергию в то, что они делают, месяц может быть негативным. Но тех, кто будет выкладываться, будут ждать неожиданные плюсы, несмотря на то, что месяц будет далеко не самым удачным. Если Близнецы отдадут в августе столько, сколько потребуется, то впоследствии они получат в разы больше, чем ожидали.

Близнецам в августе нужно использовать любую возможность, чтобы заявить о себе. Однако, принимая решения, всегда нужно думать о том, какие последствия они повлекут за собой, особенно в конце месяца, когда Меркурий, управляющий этим знаком зодиака, станет ретроградным.

Самое главное – найти ключ к гармонии с миром. Все, что связано с интернетом, связью, мелкими знакомствами и мимолетными романами, Близнецам будет удаваться очень легко. Им нужно жить по наитию в этом месяце.

Благоприятные дни для Близнецов: 4, 12, 18, 22, 28 августа.

Неблагоприятные дни для Близнецов: 6, 10, 14, 30 августа.

Карьера. Информация, которую искали Близнецы, станет доступной уже в первую неделю августа, что приведет их к карьерным и творческим прорывам. Не исключено, что это станет важным переломным моментом в их отношениях с коллегами, коллективом. Но Близнецам не стоит рубить с плеча. Если, например, будет хотеться уволиться в начале месяца, то лучше этого не делать.

Середина месяца сулит Близнецам творческий подъем и профессиональный рост. В это время многие сложные задачи будет удаваться решить довольно легко, главное – прилагать соответствующие усилия.

В конце месяца настроение Близнецов будет очень переменчивым, потому нужно быть чрезвычайно внимательными к внешним раздражителям.

Для финансовых дел в конце августа сложится неблагоприятная ситуация. Это будет касаться операций с деньгами, работой, документацией. Это будет связано с тем, что Меркурий станет ретроградным. Потому важно все успеть в первой половине месяца.

Личная жизнь. Близнецам хватит пары свиданий, чтобы понять, с кем отношения могут иметь романтическое продолжение, с кем – нет. 8-10 августа Близнецов могут обмануть на деньги любовные партнеры.

Здоровье. В первой половине августа Близнецам следует уделить внимание профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы. Рекомендуется исключить из рациона продукты с высоким содержанием холестерина, а также выпечку и макароны. Крайне важно будет спать не менее 7-8 часов в сутки. Также будет важным сделать УЗИ всех органов, просто провериться.

Смотрите видео гороскопа для всех знаков зодиака на август-2023 от астролога Влада Росса:

Дева

Август 2023 года для Девы будет не лучшим месяцем. Работа станет для нее родным домом, поскольку Марс все еще будет двигаться по этому знаку. Представителям знака нужно задаться вопросом о том, а нужно ли так надрываться. К слову, Деве в этом месяце лучше не поднимать и не носить ничего слишком тяжелого.

Хороший месяц, чтобы помогать родителям и украшать свой семейный очаг, заботиться о близких. Дева может рассчитывать на помощь, поддержку и понимание второй половинки. Ей могут помогать близкие, соратники, особенно в самом конце месяца, прежде всего, в финансовом плане.

Благоприятные дни для Девы: 3, 9, 17, 21, 29, 31 августа.

Неблагоприятные дни для Девы: 6, 12, 14, 15, 23, 24 августа.

Карьера. Деве в августе будет сопутствовать удача в творческих профессиях. В этом месяце возможны также и сомнения, в частности, стоит ли дальше заниматься музыкой, искусством и прочим, или попробовать себя в чем-либо другом. Сомнения по поводу профессии могут развеяться к концу месяца. В это время стоит рассмотреть возможность полного цикла профессионального обучения или заказать у астролога натальную карту и узнать свое призвание.

В августе Деве следует вспомнить о тех, кто ее поддерживал в последнее время, поинтересоваться, как идут дела у этих людей. Если им необходима помощь, Деве следует сделать все, что от нее зависит, и помочь.

Личная жизнь. В личной жизни в августе-2023 у Девы все будет складываться весьма успешно. Девам, которые состоят в браке, звезды советуют больше времени уделять своей семье. Именно в общении с близкими Дева обретет покой и забудет о неприятностях. Особых противоречий в этом месяце не будет.

Девы, которые еще не состоят в браке или отношениях, смогут в августе завоевать сердце того, кто им очень нравится. Особенно речь идет о людях из прошлого. У Дев появится реальный шанс на взаимность, потому не стоит бояться сделать первый шаг. Но с нежными признаниями пока торопиться не стоит, пока Венера будет оставаться ретроградной. Лучше уже во второй половине сентября.

Здоровье. Чтобы чувствовать себя бодрыми и здоровыми в августе, Деве необходимо во всем соблюдать меру, садиться на диету. Организм Девы будет весьма чувствителен к некачественным продуктам, есть риск отравиться. Очень важно будет соблюдать меры предосторожности.

Рыбы

У Рыб август 2023 года пройдет под знаком минус, поскольку "планета большого несчастья" Сатурн будет царствовать в этом знаке зодиака. Звезды советуют Рыбам ничего не делать в августе, если они могут себе это позволить. Инициатива Рыб будет полностью наказуема. Потому нужно расслабиться и отдыхать. Отдых у воды – это то, что доктор прописал Рыбам на август.

В любом случае, жизненный пазл будет складываться удачно и без участия Рыб. То есть, если они не будут принимать активного участия в происходящих событиях, судьба не будет их трогать. Потому лучше сэкономить силы, и тогда уже к осени удастся совершить карьерный прыжок. А в августе лучше всего расслабиться.

Человек, на которого Рыбам следует обратить внимание, – это они сами. Потому в августе они могут быть эгоцентричны. Благоприятно обращать внимание на себя и любить себя. В этом Рыбам также помогут близкие, коллеги, любовники, которые будут слетаться, как мотыльки на свет.

Благоприятные дни для Рыб: 4, 8, 9, 16, 17, 22 августа.

Неблагоприятные дни для Рыб: 1, 2, 10, 11, 19, 29 августа.

Карьера. В августе-2023 Рыбам не стоит допускать завала на работе. Запущенные дела могут принести проблемы в сентябре. Потому важно добросовестно выполнять свои должностные обязанности. Но лучше всего уйти в отпуск.

Больших достижений в профессиональной сфере в этот период не предвидится. Не исключено даже, что Рыбы даже сделают несколько шагов назад. Однако эта вынужденная мера станет подготовкой к рывку вперед в сентябре.

Финансовое положение Рыб в августе будет весьма неопределенным. Поэтому финансовые сделки им противопоказаны. Деньги будут водиться от случая к случаю. Рыбы окажутся не в состоянии удержать заработанное, если захотят во что-нибудь вложиться.

Личная жизнь. В августе Рыб будут ждать сильные чувства, порой создающие сложные ситуации. Вероятно, им могут начать навязывать свою волю любовники, из-за чего возникнет дискомфорт. Но в итоге все вернется в спокойное русло во второй половине месяца. Неожиданно Рыбы увидят партнера в новом более благоприятном свете и поймут, что его поведение достаточно разумно.

Представителям знака Рыбы, у которых еще нет второй половинки, август предвещает интернет-знакомство с человеком, с которым сразу же возникнет сильная эмоциональная связь. Но торопить события не стоит, лучше насладиться дружеским общением, а уже при личной встрече во второй половине месяца можно будет лучше друг друга узнать.

Здоровье. Недомогания и заболевания Рыб в августе могут быть связаны с депрессией и состоянием их духа. Поэтому им лучше всего расслабиться и отправиться в отпуск отдохнуть, потому что психика будет на пределе. Также полезно будет обратиться к психоаналитику или астрологу. Если же Рыбы будут счастливы, довольны, а рядом с ними будет вторая половина, их здоровье будет в порядке. При неудачно складывающихся обстоятельствах Рыбы могут заболеть, и никакие лекарства не будут в силах улучшить их состояние. Месяц опасен тем, что Рыбы могут подсесть на психоделические лекарства и наркотики. Кроме того, в августе Рыбы будут предрасположены к заболеваниям носоглотки, потому нужно стараться не пить холодных напитков, нужно избегать сквозняков и холодного мороженого.

Нейтральным август-2023 будет для следующих знаков:

Овен

В августе 2023 года Овну нужно позволить себе наконец расслабиться и отдохнуть так, как он уже давно мечтал. Овна ждет ровный месяц. В августе он будет уделять больше времени семейным делам. Не исключено, что Овна в августе ждет дело, которое потребует много времени и сил, например, ремонт, хлопоты, связанные с родителями, старыми друзьями или детьми.

Благоприятные дни для Овна: 1, 5, 14, 20, 29 августа.

Неблагоприятные дни для Овна: 7, 17, 22, 27 августа.

Август будет удачен для занятий творческими проектами. Овнов-художников, Овнов-музыкантов, Овнов-актеров ждет супер-классный период в плане творчества. Потому следует воспользоваться этим.

Впрочем, и те Овны, деятельность которых далека от творчества и искусства, в августе смогут проявить себя с самой лучшей стороны. Руководство обязательно отметит и оценит и инициативность Овна, а также оригинальный подход к решению обыденных задач.

В середине месяца уделом Овна станет скучная и рутинная работа, чего он терпеть не может. Но, тем не менее, придется потерпеть.

Овну нужно быть более организованным, не упускать из виду никаких мелочей, тщательно проверять результаты работы – есть риск допустить ошибку.

В конце августа есть вероятность того, что коллеги Овна будут пытаться вставлять ему палки в колеса. Если работе Овна попытаются помешать, ему важно стараться держать себя в руках. Иначе коллектив не простит вспыльчивости.

В августе 2023-го Овну не стоит открывать новый бизнес, рисковать, заключать сделки, оформлять финансовые документы, связывать себя кредитными обязательствами.

Личная жизнь. Август 2023-го в плане личной жизни будет для Овна не самым благоприятным для долгих отношений месяцем. Но интересные встречи с неординарными людьми, встречи на одну ночь будут его ждать. Вероятность знакомства с будущей второй половинкой будет повышаться во время дружеских встреч. Но долгие и серьезные отношения нужно начинать уже в следующем месяце.

В середине месяца гармония в отношениях может быть нарушена у тех людей, которые давно знают друг друга. Яблоком раздора может стать высокая загруженность Овна на работе, из-за чего сорвется давно запланированный выход в свет с любимым человеком или намеченная поездка.

Здоровье. На протяжении всего августа Овен будет очень энергичным. Серьезных проблем со здоровьем скорее всего не предвидится. Могут быть простуды и инфекции. Маловероятно обострение хронических недугов и заражение коронавирусом. Также в первую неделю августа может повыситься чувствительность к продуктам питания, а также к косметическим и лекарственным препаратам. Могут о себе дать знать аллергии.

Скорпион

Август 2023 года для Скорпиона обещает быть нормальным месяцем, когда будет ни холодно, ни жарко. Чтобы в августе близких не начало раздражать беззаботное и ленивое состояние Скорпиона, нужно придумать, чем их развлечь, потому что в этом месяце ему может захотеться расслабиться, и сгодится все – от пикника и до похода в кинотеатр. Непростой поиск согласия с окружающими приходит к концу в жизни Скорпиона, и могут возникать очень большие противоречия. Тем не менее, очень скоро в доме Скорпиона воцарится взаимная любовь, особенно во второй половине месяца.

Неблагоприятные дни для Скорпиона: 1, 10, 16, 19, 24, 29 августа.

Благоприятные дни для Скорпиона: 8, 9, 12, 21, 25, 31 августа.

Карьера. В августе Скорпиону необходимо планировать свой день так, чтобы успеть уделить время близким людям. Работать в этом месяце систематично он, скорее всего, не сможет. Некоторые события и обстоятельства будут сбивать с толку Скорпиона и отвлекать от решения основных задач. Нужно стараться выполнять то, что не требует длительного сосредоточения – нужно устраивать небольшие перерывы чаще, чем обычно. Также Скорпиону нужно бросить курить, ведь этот знак зодиака очень часто имеет наркотическую или алкогольную зависимость, всегда стремится все это попробовать.

Звезды предостерегают Скорпиона от поспешных высказываний. В этом месяце он может высказываться веско и убедить других в своей правоте. Однако только хорошо обдуманные слова будут иметь эффект. Поступать спонтанно не рекомендуется.

В финансовых вопросах Скорпиону в августе следует включить режим экономии, не покупать дорогих вещей, домов, недвижимости, автомобилей. Даже если в кошельке полно денег, нужно стараться лишний раз не тратиться. В долг в этот период нужно стараться не давать, иначе его не вернут.

Личная жизнь. У одиноких Скорпионов в августе появится возможность опробовать влияние своих чар на заинтересованных в них представителей противоположного пола. Вполне вероятно, что знакомство не приведет к серьезным отношениям. Потому к новому знакомству лучше отнестись как к приятному приключению.

Для сложившихся пар со Скорпионом август будет вполне гармоничен. Если Скорпион состоит в браке, то всю свою энергию ему нужно направить на своих близких и чаще говорить с ними.

Здоровье. В августе Скорпиону следует остерегаться переломов конечностей. Настрой Скорпиона в этом месяце будет решать очень многое. Благоприятное воздействие на организм окажут занятия спортом, активный отдых, походы и поездки в ближайший лес или к морю. Также Скорпионам, которые воюют на фронте, нужно быть осторожнее – есть опасность подорваться на мине.

Стрелец

Август-2023 обещает быть более-менее ровным месяцем для Стрельца. В выигрыше будет тот, кто будет способен реагировать на меняющиеся правила игры. Для Стрельца все может неожиданно меняться. Тот, кто легко может отказаться от привычного и удобного, куда-нибудь переехать и эмигрировать, должны использовать свои шансы. Не нужно жалеть себя, не нужно бояться меняться. Все в этом месяце будет пластично и гибко. Такая удача выпадает нечасто. Стрелец в августе будет полон сил, интересных идей, энергии, особенно в новых проектах. Окружающие только и будут думать о том, что помочь и поддержать Стрельца, и этим можно смело пользоваться. На ловца и зверь бежит, потому к Стрельцу придет нужное.

Благоприятные дни для Стрельца: 1, 2, 10, 15, 23, 29 августа.

Неблагоприятные дни для Стрельца: 3, 6, 18, 20, 22, 31 августа.

Карьера. В августе 2023-го Стрелец может взять новую карьерную планку и новую высоту. Без сожаления Стрелец должен расставаться с тем, что не приносит ему никаких дивидендов, сделать шаг навстречу новому, не терять надежды. Жить нужно по принципу "меньше слов, больше дела". Двигаться необходимо в нужном направлении мелкими шажками, но только вперед. Нужно постараться не упустить свой шанс, который предоставят звезды в этом месяце. И тогда возможен неожиданный прорыв.

В спорных ситуациях Стрельцу нужно поддерживать своих сослуживцев. Тем самым, удастся завоевать их расположение, что будет нелишним в дальнейшей деятельности.

Личная жизнь. В августе Стрелец может почувствовать, что теряет привычную власть над любимым человеком. Нужно научиться прислушиваться к мнению партнёра, и тогда отношения могут быстро наладиться. Нужно постараться не зацикливаться на себе, потому что тем самым можно разрушить отношения.

У одиноких Стрельцов в августе наверняка появится новое увлечение. Однако торопиться принимать серьезные решения под влиянием порыва не стоит. Также возможен шикарный заграничный роман.

Здоровье. В августе-2023 здоровье Стрельца может ухудшиться разве что из-за рассеянности и неправильного питания. Хот-доги, как и любая уличная еда, Стрельцу просто противопоказаны. Отдайте предпочтение домашней еде или хорошему ресторану. Органы пищеварения будут самым слабым местом Стрельца в этом месяце, расстройство желудка может его серьезно подвести.

Водолей

Август 2023 года будет для Водолея ровным и весьма позитивным периодом. В этом месяце Водолей будет жаждать перемен и новых ощущений, и от этого нетерпения могут пострадать его близкие, которые ни в чем не виноваты, потому не стоит быть с ними резким. Также не нужно торопить события, несмотря на то, что полнолуние 1 августа было как раз в знаке Водолея. Полнолуние в Водолее может создавать эмоциональные перепады, особенно в первой половине месяца. В этом месяце нужно учитывать мнения и интересы окружающих. А, принимая решения, необходимо руководствоваться здравым смыслом.

Благоприятные дни для Водолея: 1, 2, 6, 7, 14, 19, 28 августа.

Неблагоприятные дни для Водолея: 8, 9, 16, 17, 23, 26 августа.

Карьера. Водолею в августе 2023-го не стоит идти на поводу у своего темперамента, раздувая конфликты на работе и не только. Текущая деятельность покажется Водолею довольно скучной, коллеги – недоброжелательными, а начальник – скупердяем.

В августе Водолей должен основывать свои выводы только на доказанных фактах и не верить предчувствиям. Также важно быть добрее к окружающим. Такая политика упрочит финансовое благосостояние Водолея, особенно если он является свободолюбивым и независимым бизнесменом.

Личная жизнь. В августе-2023 Водолеи, состоящие в отношениях, должны держать себя в руках. Небольшой отдых от трудовых будней принесет разгул страстей. Эмоции будут бить через край, потому необходимо будет контролировать свои слова и поступки, иначе не избежать размолвок и конфликтов с супругом.

Здоровье. Несмотря на большую затрату энергии на деловом и любовном фронтах, в августе-2023 никаких проблем со здоровьем у Водолея не будет. Для снятия напряжения достаточно будет кратковременного отдыха – силы будут тут же восстановлены. В августе Водолею рекомендуется воздержаться от экстремальных видов спорта и посещения тренажерного зала.

Счастливчики августа 2023 года:

Телец

Телец станет главным счастливчиком августа 2023 года. Для него месяц пройдет под тремя плюсами. Август будет временем делать решительные шаги. Если Телец давно топчется на месте, то пришло время, чтобы это изменить окончательно и бесповоротно – действовать решительно и уверенно, как слон, протаптывающий себе дорогу. Телец должен помнить в августе, что все люди ошибаются, даже профессионалы, и обходить коллег на повороте.

Тельцу в августе стоит проверять любую информацию, это будет очень важно, особенно в конце месяца, когда будет ретроградный Меркурий. Венера, управляющая этим знаком зодиака, будет ретроградной весь месяц, но, тем не менее, она не доставит больших неприятностей.

Благоприятные дни для Тельца: 6, 12, 19, 23 августа.

Неблагоприятные дни для Тельца: 4, 8, 13 августа.

Карьера. Звездная атмосфера в августе-2023 откроет перед Тельцом очень хорошие перспективы в сферах, связанных с коммуникацией, торговлей и разного рода сделками. Благодаря практичному и "денежному" уму Тельца и его организаторским способностям в августе он будет способен совершить прорыв в любом деле, которое у него долгое время пробуксовывало, а вот теперь оно наконец пойдет.

Удачной для Тельца во многих отношениях будет вторая половина августа-2023. Двери, которые ранее были закрыты для представителей знака, теперь неожиданно могут открыться. Тельца в это время могут назначить куратором очень важного проекта, о котором он давно мечтал, или предложат такую должность, к которой он давно стремился, – наконец свершится то, чего он давно хотел. Обстоятельства, которые ранее мешали ему сделать шаг вперед, наконец перестанут довлеть над ним, и Телец сможет облегченно вздохнуть.

Тельцу нужно приготовиться к тому, что в конце месяца с ним многие будут советоваться и на него многие будут равняться. Не исключено, что станут поступать просьбы о помощи.

Вместе с тем, возможны и некоторые конфликты на финансовой почве как с друзьями и родственниками, так и на государственном уровне, особенно вблизи 8-9 августа.

Личная жизнь. Творческая энергия в августе 2023-го покинет сферу личных отношений Тельца, и это скажется на ней самым положительным образом. С одной стороны, Телец начнет проявлять свое творчество в финансовых делах, но с другой – те представители знака, которые не погрузятся в решение денежных вопросов, уделят очень много времени близким отношениям. Телец сможет избежать проблемных ситуаций, примириться, достичь ровных взаимоотношений, особенно с теми людьми, с которыми Телец давно поссорился и даже не думал, что сможет когда-нибудь вернуть этого человека назад.

Необычные свидания, оригинальные подарки, сюрпризы по поводу и без повода – все это ждет Тельца в августе. Это время просто создано для того, чтобы удивлять и самому удивляться.

Свободные представители знака Телец, которые еще не состоят в браке, в августе могут встретить свою любовь в интернете.

Здоровье. Тельцу необходимо максимально активно провести первую половину августа 2023-го. В это время благоприятно регулярно бегать, ходить в туристические походы и отправляться на велопрогулки. Не лишним будет записаться в туристическую секцию. Если Тельца что-то беспокоит, лучше обсудить проблему с врачом. Иначе он рискует усугубить ситуацию, и тогда даже банальная простуда может перерасти в хроническое заболевание. В целом, в плане здоровья у Тельца все должно быть более-менее стабильно в августе.

Рак

Август 2023 года будет для Рака удачным периодом. Он давно мечтал разобраться со всеми своими рабочими вопросами, и ему удастся это сделать в конце лета. Очистив окружающее пространство и дом, Рак откроет перед собой возможности получить нечто новое, в том числе и на работе. У него появится новый офис, новое рабочее пространство. Больше времени Раку следует проводить в кругу родных и близких, отдыхать. Общение с близкими принесет радость и добавит оптимизма.

Благоприятные дни для Рака: 7, 11, 16, 18, 26 августа.

Неблагоприятные дни для Рака: 8, 13, 21 августа.

Август для Рака станет временем закладывания фундамента для будущих достижений. Рак даже не представляет, насколько важным для него будет август. Если он хочет стабильности в финансовой сфере, это будет идеальный месяц, чтобы эту стабильность заложить. В этом месяце не стоит размениваться по мелочам и пустякам. Нельзя жертвовать большими целями в угоду каким-то мелким сиюминутным выгодам.

В середине месяца у Рака появится возможность для заключения новых деловых контрактов. Многое будет зависеть от личной инициативы Рака. Не стоит отсиживаться в сторонке, уступая штурвал коллегам. Нужно побороть сомнения в своих силах, ведь любое дело в августе Раку будет по плечу. И Рак может просто преобразиться, особенно в карьерном вопросе.

В августе на работе вероятны небольшие трудности, возможны разногласия с коллегами и партнерами, поскольку Меркурий станет ретроградным. Но не стоит попусту ломать копья, лучше отложить решение спорных вопросов до следующего месяца.

Личная жизнь. Ближе к середине августа-2023 для Рака наступит время проявлять свои чувства, делать предложение руки и сердца, давать согласие на такое предложение. Особенно если речь идет о человеке, которого Рак давно знает.

В это же время некоторые представители знака могут воссоединиться с прежними брачными партнерами. В жизнь Рака внезапно могут вернуться люди из прошлого, что тоже будет благоприятно.

В конце августа нерешительность Рака в амурных вопросах несколько возрастет. Вплоть до начала сентября будет не лучшая пора для свиданий с новыми людьми. В 20-х числа месяца свидания с новыми людьми для Рака просто недопустимы.

Здоровье. Чтобы уберечь себя от психологического дискомфорта и физических недомоганий, Раку в первой половине августа нужно заняться йогой или отправиться в отпуск. Середина месяца будет благоприятным временем для лечения и профилактического осмотра зубов и десен. В конце месяца Рак почувствует долгожданный прилив сил и может заняться спортом и танцами.

Лев

Для Льва август 2023 года будет прекрасным месяцем, даже несмотря на то, что Черная Луна будет двигаться по его знаку. Черная Луна будет создавать самые ужасные ситуации, особенно связанные с предательством и изменами.

Венера все еще будет двигаться по знаку Льва, поэтому в августе представителей знака может переполнять позитив. В первой половине месяца, до ретроградности Меркурия, Лев может смело дать ход новому делу, да и в личной жизни все будет складываться хорошо. Если судьба будет бросать вызов, не стоит уклоняться – Лев сможет преодолеть любые неприятности.

Август будет хорошим периодом не только для того, чтобы взять новые высоты. Победа в любом случае будет за Львом. Главное – в спешке не обижать коллег и близких людей, иначе это позже аукнется.

Благоприятные дни для Льва: 2, 6, 14, 17, 19, 29 августа.

Неблагоприятные дни для Льва: 1, 5, 10, 13, 20, 26, 27, 31 августа.

Карьера. Лев в августе может добиться очень многого благодаря своему красноречию. Однако иногда язык может также становиться и злейшим врагом. Потому не стоит болтать лишнего, с коллегами нужно поддерживать ровные и теплые отношения, но не стоит посвящать их в нюансы – Льва могут передать.

Начальство в августе будет настроено весьма лояльно по отношению к Льву. Потому он может смело выдвигать конструктивные предложения, оригинальные идеи, просить большего и добиваться лучшего, а также загадывать невозможное. Сейчас хороший месяц для Льва, чтобы получить желаемое.

Личная жизнь. В августе в личной жизни Льву придется окунуться в прошлое и исправить свои ошибки. Партнер или партнерша вспомнит о затаенных обидах, и Льву придется просто принять ситуацию со смирением. Однако и помириться Лев со своей второй половиной может в любой момент.

Одиноким Львам звезды приготовили приятный сюрприз – человек, к которому Лев проявлял симпатию, может проявить ответные чувства.

Здоровье. Со здоровьем у Льва в августе все должно быть более-менее благополучно. Если он будет вести здоровый образ жизни, то все будет отлично. Возможна опасность со стороны животных, потому Льву нельзя обижать собак, которые могут его покусать, и кошек, которые могут его расцарапать. Также не стоит злоупотреблять алкоголем.

Весы

У Весов август 2023-го пройдет под знаком плюсом. Они долго воевали со своими недостатками, и вот в августе процесс наконец завершится, и начнется новый этап в жизни с новыми возможностями. Весам многое предстоит начать с нуля, во многом это будет касаться карьеры и профессии. Но бояться не стоит, ведь все перемены будут только к лучшему. Если Весов попросили уволиться, они могут смело увольняться – им тут же подвернется что-то хорошее. Если предложили новую работу – нужно смело идти на новое место. Также следует постараться уделить время дому и семье. Можно кардинально поменять обстановку, освежить интерьер.

Благоприятные дни для Весов: 6, 8, 18, 19, 23, 24 августа.

Неблагоприятные дни для Весов: 9, 14, 15, 25, 26 августа.

Карьера. В вопросах карьеры главный совет августа для Весов – не торопиться, отводить достаточно времени на обдумывание проблем и принятия важных решений. В этом месяце Весы могут шагнуть в новую жизнь, и обратного пути уже может не быть. Нужно искать положительные моменты в любой ситуации – опыт, каким бы он ни был, приблизит к лучшему пониманию себя. В конце месяца Весы могут поговорить с руководством о повышении зарплаты, и начальство будет абсолютно лояльно. Возможен кардинальный карьерный рост, смена офиса и деятельности. Весов ждет серьезная протекция, финансовые покровители сделают для них очень много.

В любом случае финансовая ситуация очень благоприятна для Весов, они могут даже попробовать себя в игре.

Кто такой Влад Росс Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

Личная жизнь. До середины августа 2023 года в личной жизни у Весов все будет прекрасно, а затем могут возникнуть мелкие размолвки, но не стоит им придавать большого значения.

Здоровье. В августе Весам не угрожают никакие особые болезни. Однако следует остерегаться травм в результате несчастного случая или ДТП. Потому стоит отменить дальние поездки. Это благоприятное время, чтобы провести свой отпуск где-то на даче. А так, со здоровьем все должно быть нормально.

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