Гороскоп на декабрь-2021: Водолей закончит год на мажорной ноте, а Близнецам придется туго

Гороскоп на декабрь-2021 сулит сложное окончание года Рыбам и Близнецам / ua.depositphotos.com

Гороскоп на декабрь 2021 года каждому из знаков обещает более благоприятный период, нежели в ноябре. Ведь в последнем месяце года практически не будет напряженных и травмоопасных транзитов планет, наоборот, их энергия будет сочетаться гармонично, предоставляя каждому новые шансы.

Правда, некоторым знакам зодиака трудностей и проблем в декабре избежать не удастся, однако, избрав верную линию поведения, удары судьбы удастся смягчить.

Как бы там ни было, но самыми фартовыми в первый месяц зимы будут Стрелец и Водолей.

Счастливчики декабря-2021:

Стрелец

Стрелец в декабре 2021-го станет самым счастливым знаком зодиака. В его жизни наступит период волшебства и исполнения всех желаний – Джин в это время вырвется к Аладдину из лампы. Впрочем, с неба ничего падать не будет, и придется приложить немалые усилия, чтобы достичь желаемого.

Близкое окружение Стрельца может обратить на него пристальное внимание и преподнести ему "на блюдечке с голубой каемочкой" то, о чем он и не мечтал.

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Самые крупные подарки Стрелец в декабре будет получать во всем, что касается любви и нежности. То, что раньше казалось ему невозможным, перестанет быть таковым.

Важным временем станет период 15-25 декабря. В эти дни одинокие Стрельцы могут обрести счастье всей своей жизни.

Однако Стрельцы, состоящие в паре, после 25 декабря, когда Венера будет ретроградной, должны быть готовы к тому, что в семье все будет не так просто, в частности, вторая половина может Стрельцу припомнить все старые обиды. Потому под Новый год Стрельцу лучше ни с кем не флиртовать. Впрочем, осторожное поведение поможет избежать сложностей, поэтому, если Стрелец будет толерантен, не будет напиваться, то все будет хорошо.

В любом случае, комплименты, подарки, партнеры – это все то, что будет ждать Стрельца в декабре.

Последняя неделя месяца и года может стать для Стрельца временем глобальных решений, пересмотра жизненных позиций как в личном плане, так и в сфере самореализации. Это будет весьма непростое размышление на трезвую голову. Следует иметь в виду, что часть планов, возникших под влиянием волнующих флюидов Венеры, будет похоронена сразу и навсегда.

Водолей

Водолей заканчивает год традиционно – на мажорной ноте. Декабрь 2021 года для него будет отмечен жирным плюсом.

На передний план выйдут социальные контакты, общественная работа, друзья, партнерские связи. Люди плотно войдут в жизнь Водолея. В этот период ему следует искать новых друзей.

Любопытно, что именно в этой круговерти лиц, встреч, переговоров и рукопожатий Водолей почти наверняка обретет любовь и личное счастье. Ответственная за это планета Венера располагается под очень выгодным углом. Водолей должен быть готов к неожиданным поворотам, хотя счастливые случайности иногда предвидеть невозможно. Один лишь поворот головы – и сердце Водолея будет готово выскочить из груди. Некоторые Водолеи вообще могут отчаянно влюбиться в человека, с которым они уже долгое время были рядом, особенно на работе. Вроде бы работали рядом годами, но не обращали друг на друга внимания, и только теперь в декабре за праздничным столом сумеют разглядеть, какие же они на самом деле голубки.

Семейные дела у Водолея пойдут не очень гладко. Первые две декады декабря будут решаться существующие в семье проблемы, если, конечно, у Водолея найдется на это время. А вот после 20 декабря разногласия могут разрастись до размеров локальной войны при ретроградной Венере. Хуже всего будет за неделю до Нового года, когда Водолей будет заниматься всем, кроме семьи. А партнерам будет трудно это понять, и, в принципе, они будут правы, особенно если Водолей увлечется любовью на стороне. Если Водолей хочет мира в доме, членам семьи придется предоставить некоторую свободу при принятии решений и поступков.

В области деловых интересов Водолея ждет звездный час. После Стрельца – это второй знак зодиака, которому в декабре будет несказанно фартить. Он сможет блестяще организовать новый проект. В декабре Водолею представится возможность быть необычайно деятельным и властным, запустить новый бизнес. Идеи станут буквально выстреливать. Водолея будут слушать и охотно ему подчиняться. Пример Водолея будет заразителен.

Часто в декабре Водолея будет выручать интуиция. Если на какое-то время будет возможность рассуждать здраво, Водолей увлечется звездными веяниями, внутренним порывом. Этот порыв вышвырнет его на нужную стезю и дорогу. Никто и ничто не помешает Водолею добиться успеха в декабре-2021, если он того захочет, а не будет лежать на диване.

Телец

У Тельца декабрь-2021 пройдет под знаком "плюс". Телец в это время будет вполне успешен и доволен собой. Лучше всего дела пойдут на службе и в бизнесе, но и происходящее во всех прочих жизненных сферах, порадует Тельца.

В области деловых интересов удача проявит себя в тот самый момент, когда Телец менее всего будет рассчитывать на везение. При этом окажется, что судьба подыграла Тельцу в самый нужный момент. Воплотится она, скорее всего, в образе некоего человека, который предложит помощь и покровительство.

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В конце месяца у Тельца, как и у представителей большинства знаков зодиака, начнутся всевозможные пробуксовки и нестыковки, поскольку Венера управляет Тельцом, и она станет ретроградной. Впрочем, общей картины это все равно не испортит.

В сфере межличностных отношений у Тельца возникнет несколько благоприятных моментов для улаживания застарелых конфликтов и решения животрепещущих вопросов. Учитывая тот факт, что Телец – не самый легкий знак в общении, да и на подъем, судьба готовится преподнести ему поистине царский подарок.

На первый план выйдут все дела, которые касаются имущества, семьи. Домашнее окружение потребует от Тельца усиленного внимания. Помешать это ничему не сможет, потому что сам Телец будет искать общества своих близких. Что ни говори, а приближение Нового года всех настроит на мирный лад.

Также у Тельца будет прекрасное время для покупки недвижимости.

А вот в налаживании действительно серьезных разногласий придется поторопиться, поскольку в начале второй декады месяца процесс примирения превратится в перетягивание каната равными силами. Не исключены даже судебные иски, издержки и недоразумения.

Что касается новых недругов, которых Телец умеет заводить весьма талантливо, особенно когда становится упертым, то их удастся избежать, если Телец сумеет вовремя придержать язык за зубами и не станет упражняться в остроумии.

А ради этого стоит приложить усилия, поскольку обиды, причиненные на исходе года, могут оказаться прообразом великой межличностной войны в непростом 2022 году, который будет годом Тигра – сильного и коварного существа, которое очень не любит Бык.

Лев

Лев станет одним из счастливчиков декабря 2021 года. Он будет блистать в деловой обстановке и профессиональной сфере. Вот только голова у Льва будет занята совершенно другими проблемами. Особенно это коснется одиноких представителей этого знака, которые всеми силами будут стараться встретить Новый года в обществе противоположного пола, причем в романтической обстановке невероятного любовного приключения.

В декабре Лев будет неотразим и невероятно притягателен, а также щедр. Ведь Марс 13 декабря перейдет в знак Стрельца, а это дает возможность во второй половине месяца получить выигрыш, в том числе в лотерею. Также после 15-го числа будут бурлить сексуальные страсти. Возможны романтические путешествия вместе с любимыми за границу.

Семейные Львы проживают период Ренессанса в постели со своей второй половиной. Впрочем, некоторых Львов все же потянет "на сторону", и они не смогут сопротивляться влечению, но попытаться нужно. Ведь обстоятельства декабря таковы, что измена обязательно раскроется и случится невероятный скандал. Выглядеть это будет эффектно. Ревность супруга даже польстит львиному самолюбию, однако праздники испортит напрочь.

В семье будут царить холод и отчужденность. Сам же Лев, чей гороскоп осчастливит своим коварным и благотворным влиянием Венера, будет полон любви и нежности. Но при этом Лев все равно будет чувствовать себя виноватым, несчастным и даже брошенным.

Материальное положение Льва в декабре-2021 будет вполне стабильно и приятно. Неожиданностей в этой сфере не будет. Льва никто не обманет в этом месяца, но он вполне может "кинуть" кого-то сам.

Представители знака получат в декабре столько денег, сколько заслужили. А вот соблазнов потратить лишнее будет многовато. В итоге, это может привести к расточительности и даже полной неплатежеспособности.

Влад Росс / УНИАН

Лузеры декабря-2021:

Рыбы

Декабрь 2021-го вряд ли порадует Рыб. В их жизни может наметиться сразу несколько противоречивых тенденций в работе, и разбираться с ними придется долго. Поскольку жесткая квадратура солнечного затмения будет как раз в знаке Рыб, есть смысл придержать деньги. Праздники праздниками, но жить лучше скромно и веселиться без больших затрат. Сэкономленные деньги пригодятся на случай вероятных материальных проблем. Это однозначно не лучшее время, чтобы тратиться на дальние поездки и путешествия.

Самым главным приобретением декабря 2021 года у Рыб будет приобретение чувства уверенности в собственных силах. И даже карьерные перемены будут не так важны, как внутреннее осознание того, что все задуманное может быть с легкостью реализовано. Осознав это, Рыбы даже внешне смогут преобразиться.

К слову, делать какие-либо косметологические процедуры или пластические операции Рыбам можно только в первой половине месяца.

Личная жизнь Рыб в декабре может весьма осложниться. Более того, Рыбы, скорее всего, будут самым несчастливым знаком зодиака в последнем месяце года. Причиной, скорее всего, послужат споры о том, где и как лучше встречать Новый год. Вторая половинка может сказать Рыбам: "Таити, Таити… Не были мы ни в какой Таити – нам и тут хорошо". Обычно уступчивые Рыбы на этот раз будут склонны стоять на своем, а партнеры и члены семьи, хоть и искренне любящие их, будут активно возражать. Близкие будут очень горды успехами Рыб и при этом морально ущемлены, хотя сами себе не смогут в этом признаться.

Читайте такжеАстрологический прогноз на 2022 год: когда утихнет ковид, а люди получат глоток свободыПогасить конфликт и добиться признания и взаимопонимания получится только в чутких Рыб: своей мягкостью и тихим голосом они смогут добиться большего, чем криком и напором. Победа в итоге будет за Рыбами, только вот нужна ли она им вообще… Бывают ситуации, когда лучше уступить, чем продолжать настаивать на своем.

Также Рыбам следует позаботиться о своем здоровье, поскольку они будут крайне уязвимы перед коронавирусом в этом месяце.

Близнецы

Близнецов в декабре 2021-го ждет сложный период из-за оппозиции к солнечному затмению в Стрельце. Поэтому конец года для представителей знака будет непростым, но результаты могут превзойти все ожидания. Особенно это касается тех, кто сумеет уяснить правила игры, диктуемые астрологической обстановкой.

Речь идет о партнерстве. Действовать не одному, а в команде – вот что должно стать главным условием успеха Близнецов в декабре. Легкомысленным Близнецам самостоятельно добиться полного включения в работу будет очень сложно. Одиночкам-Близнецам везти не будет, вплоть до того, что они понесут большие финансовые потери.

Тем не менее, обстоятельства середины декабря сложатся таким образом, что Близнецам попросту будет некуда деваться. Им придется договариваться и заключать соглашения.

Скорее всего, в этот момент Близнецам потребуется поддержать кого-то из коллег, оказавшихся в трудном положении. Причем не из альтруистических соображений, а ради того, чтобы не пострадало общее дело и имидж Близнецов. Любопытно, что одновременно в своих коллегах Близнецы откроют массу положительных качеств, на которые ранее не обращали внимания. Они начнут ценить чужие идеи, профессиональные и человеческие качества. Нужды и потребности окружающих станут важны для них. И уже на новогоднем корпоративе Близнецы смогут понять, сколь правильную позицию они заняли. Ведь именно при большом скоплении народа будет объявлено о планах руководства насчет присвоения Близнецам очередного звания, повышения по службе или о чем-то другом хорошем, например, о заграничной поездке.

Более того, окажется, что переговоры, которые все это время вели Близнецы, к концу года наконец увенчались успехом. Благодаря этому компания выиграет, например, какой-то важный тендер, а, следовательно, 2022 год начнется вполне благополучно.

Что же касается семейных и интимных дел, то для Близнецов положение можно будет назвать скорее неблагоприятным. Ситуация в декабре будет провоцировать обиды и недопонимание. Занятые служебными делами Близнецы, к тому же, окажутся невнимательными, чем могут вызвать недовольство близких. Впрочем, в данном случае фатализм необязателен – представители этого знака смогут сами управлять обстоятельствами и предотвратить охлаждение отношений.

Особенно внимательными Близнецам следует быть в третью декаду декабря при ретроградной Венере. Праздничные хлопоты, ажиотаж, покупки, связанные с праздником, не принесут особого удовлетворения и удачи. Так что Близнецам в эти дни категорически противопоказано что-либо покупать.

Чтобы за новогодним столом присутствовала любовь, Близнецам будет достаточно отказаться от обожаемого ими шутливого тона и вести вполне серьезные разговоры на, казалось бы, несерьезные темы. Злоупотреблять алкоголем на Новый год Близнецам категорически противопоказано. Близкие будут вам очень благодарны, если пиво вы предпочтете крепким напиткам.

Рак

Декабрь 2021 года пройдет для Рака под знаком минус. Это будет время суеты, максимальной загруженности при минимальном КПД. Придется совмещать служебные дела и домашние хлопоты. И там, и там работы будет хоть отбавляй. Но Рак все-таки сумеет справиться со всем, главное – не браться за новые начинания. Время для старта новых дел неподходящее: на работе срочно нужно будет завершать все предыдущие проекты, готовить отчеты, а дома много времени будет отнимать подготовка к рождественским каникулам, покупки перед праздниками, визиты к родственникам.

К слову, во взаимоотношениях с родственниками до Нового года Раку необходимо устранить все разногласия, иначе можно поссориться с ними на весь 2022 год.

Деньги в декабре-2021 для Рака станут проблемой. В критический период в середине месяца Рак рискует остаться и вовсе без средств к существованию. Денежные поступления могут или прекратиться, или задержаться по независящим от Рака причинам. Деньги связаны с Венерой, а она будет сначала в статике, а затем в ретроградном движении. Впрочем, велика вероятность того, что партнер Рака сможет поправить положение, поскольку в гороскопе Рака есть прямое указание на материальный успех через супруга или супругу.

Читайте такжеЗалог успеха 2022 года: астролог рассказал, что нужно успеть сделать до нового года каждому знакуКроме того, в декабре Рак сможет найти любовь всей своей жизни. Венера в Козероге в Доме брака и отношений Раку даст возможность полюбить на всю жизнь, встретить избранника или избранницу.

Если кто-то из членов семьи Рака предложит встретить Новый год в гостях у родственников или в поездке, ему стоит прислушаться к предложению и не отвергать его сразу, мотивируя отказ недостатком финансов. Во-первых, деньги могут прийти из незапланированных источников под конец года. Во-вторых, поездка с семьей может оказаться самым незабываемым и приятным событием года.

Дева

Неудачный месяц ждет Деву. В декабре 2021-го она будет занята исключительно проблемами собственной семьи. В конце года Деве захочется чего-то приятного, сбалансированного, физического и эмоционального. А ничто так не успокаивает и не умиротворяет Деву, как домашние дела и заботы. Некоторые из них позволят себе даже снять часть домашних обязанностей с кого-то из членов семьи и взять их на себя.

Во второй половине месяца Деве надоест изображать из себя курицу-наседку. Ей будет даже казаться, что над нею провели обряд остуды на любовь. Но, на самом деле, так будет сказываться усталость, скопившаяся к концу года. В итоге, Деве уже не будет хотеться ни любви, ни романтики – настолько велика будет усталость. Внешне все будет выглядеть, как обычно: Дева будет элегантной, очаровательной и весьма утонченной. Нельзя сказать, что вокруг Девы будет виться рой поклонников, но привычное окружение по-прежнему будет выказывать уважение и даже флиртовать.

В профессиональном плане декабрь-2021 станет неплохим периодом для тех Дев, что только начали свое дело или находятся в поиске направления для приложения сил. В это время благоприятным будет переход с одного места работы на другое, а также смена рода занятий. Проще говоря, Дева может начать зарабатывать больше и станет по этому поводу гордиться собой.

Особое внимание Деве нужно уделить последней декаде декабря. На фоне предновогоднего ажиотажа могут проявиться моменты, которые станут угрозой для благополучия Девы. Кто-то может попытаться воспользоваться предпраздничным настроением и попросить Деву о снисхождении, безвозмездном списании долгов и пересмотру контрактов в сторону уменьшения доли Девы в совместном бизнесе. Нужно быть осторожнее и не вестись на такие вещи.

Нейтральным последний месяц 2021 года будет для следующих знаков:

Овен

Декабрь 2021 года для Овна станет периодом ожидания чего-то чудесного и волнительного. И, как всегда в таких ситуациях, Овну захочется куда-то бежать, что-то делать, презирая опасность и отвергая сомнения. Удерживать Овна от кипучей деятельности – практически бесполезное занятие в этом месяце.

В декабре велика вероятность потрясений и разочарований, потому Овну лучше не касаться дорогих вещей и не форсировать важных для него отношений. Особенно в 20-х числах месяца, когда Венера станет ретроградной.

В целом, месяц для Овна обещает быть благоприятным периодом. Это будет касаться разных областей его жизни и деятельности.

Единственное, что нужно иметь в виду, – резкую смену характера занятий: если в первой половине декабря хорошо будут идти любые активные проекты, то ближе к концу года основное внимание нужно будет уделить обдумыванию результатов и подведению итогов. А поскольку Овну всегда тяжело тормозить, ему следует иметь в виду, что любые его занятия в конце года не принесут особого финансового и материального успеха.

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В это время, помимо подведения итогов, Овну стоит заняться консервацией или временной приостановкой проектов длительного характера и завершением краткосрочных дел. Хорошо пойдет планирование, уточнение графиков и любая обработка информации.

В любви и межличностных отношениях звезды обещают Овнам кратковременный, но очень счастливый период, а также исполнение всяческих желаний. Сексуальность Овна может порвать все запреты, потому ему следует быть предельно осторожным, особенно с "ночными бабочками". Ведь в один из дней в середине декабря может случиться что угодно.

В начале второй декады декабря-2021 в жизни Овна все резко остановится, появятся препятствия и осложнения. Влюбленных может ждать разлука. Семейные пары из-за предновогодней суеты могут либо разругаться, либо так и не найти времени, чтобы основательно поговорить. Если вопросы, которые нужно обсудить, важны, то беседу следует провести безотлагательно и желательно в первой половине месяца.

Весы

В декабре-2021 Весы должны быть деловиты и собраны, иначе их будет ждать крах. Окружающим Весы будут казаться мрачными, но это будет следствием повышенной концентрации.

В профессиональном плане дела, с одной стороны, пойдут лучше, чем предполагалось, но с другой – возможны сложности. Весы в декабре 2021-го получат задание, которое позволит им проявить себя с самой выгодной стороны, но оно потребует полного погружения в процесс и включения всех резервных систем. Зато Весы в такой ситуации предстанут экспертами высшей пробы, способными не только выполнить, но и по ходу дела совершенствовать какой-либо проект.

В житейском плане Весам предстоит пересмотреть какие-то обстоятельства с тем, чтобы накопившиеся за прошлые периоды проблемы наконец получили решение. Все пройдет успешно, если представители знака сумеют просчитать хорошие возможности и вероятные осложнения, которых не миновать в декабре, особенно во второй половине месяца. Ведь Венера 15-25 декабря будет стационарной, а она управляет Весами.

Межличностные отношения могут быть самым слабым звеном в декабрьской активности. Все будет сложно и в отношениях с друзьями, и в любви. Предельная концентрация на профессиональных обязанностях и социальных проблемах слегка отдалит Весов от окружающих, заставит отталкивать внешние раздражители. Другое дело, что этими раздражителями для Весов может стать искреннее участие друзей и близких...

Весы заметят напряжение, но окружающие окажут им поддержку. Весы в этот момент будут настроены на преодоление препятствий собственными силами, а потому чисто физически не смогут отреагировать на предложения других людей адекватно. В итоге на Весов может обрушиться праведный гнев оскорбленных окружающих и членов семьи. Чтобы избежать этого, Весам придется включить дипломатические способности, ведь представители этого знака – самые лучшие дипломаты. Нужно постараться оттянуть момент решительного объяснения до того времени, когда Весы будут полностью свободны, чтобы одарить окружение своей любовью и обаянием.

Скорпион

В декабре 2021 года Скорпиону будет ни холодно, ни жарко. В конце года он будет по-прежнему озабочен состоянием своих финансовых дел и материальным положением. Весь 2021 год выдался для Скорпиона непростым в этом отношении, поэтому вполне понятно его желание обезопасить себя на будущее от подобных переживаний, тем более, что в декабре для этого представится возможность. Смелый и решительный Скорпион в этом месяце решит затаиться и придержать деньги, которые в другое время обязательно вложил бы в какую-нибудь авантюру вроде биткоина. (К слову, декабрь – последний месяц, когда биткоин будет расти, так как в 2022 году он рухнет.)

В профессиональной деятельности декабрь для Скорпиона может стать выдающимся периодом, который достойно увенчает год непрерывного и упорного труда. Никаких победных фанфар ждать не следует, и никакого заметного роста Скорпион не ощутит, зато внутренне он будет готов к великим делам. Скорпиону будет невозможно удержаться от того, чтобы не поделиться своими идеями и наработками с руководством компании, а также партнерами по бизнесу.

Скорпион в декабре получит традиционное вознаграждение за год, но оно будет несколько отличаться от обычного – оно будет существеннее.

Единственное, что может подпортить картину, – это состояние текущих дел. В последнюю неделю года представители знака станут немного рассеянными и будут заниматься обдумыванием планов на будущее, а потому попросту упустят некоторые важные детали. Из-за этого Скорпион в конце месяца может проколоться на каких-то деталях, потому нужно внимательно изучать любые договоренности. В любом случае, в 20-х числах никакие договоры подписывать нельзя. Из-за проколов в мелочах 2022 год придется начинать с работы над ошибками, поэтому лучше их не допускать.

В личной жизни у Скорпиона в декабре не возникнет проблем. Недавние бурные объяснения со своими благоверными привели Скорпионов, склонных к похождениям, назад в семью и заставили бросить заинтересованный взгляд на партнершу или партнера, проявившего такую страстную потребность иметь его в исключительно собственном распоряжении. Сами партнеры будут делать вид, что все прощено и забыто. Потому Скорпион будет возвращаться домой с большой охотой и желанием.

У одиноких Скорпионов в этот период продолжатся обычные приключения. Для них осложнений на уровне верности-измены пока просто не существует.

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Козерог

Козерога в декабре ждет нейтральный период, без особых взлетов и падений. Этот месяц Козерог проведет тихо, расслабленно. Это будет удивительно, ведь еще в прошлом месяце его все выводило из себя. Покой наступит и на работе, и дома, потому что Венера станет неподвижной, то есть стационарной, в Козероге. Впрочем, это будет кажущееся спокойствие. Козерог и сам будет понимать, что уже в начале 2022 года ему многое предстоит сделать, а потому с радостью примет неожиданные декабрьские каникулы.

В делах и работе Козерог в декабре проявит хладнокровный расчет. Он будет озабочен проблемой, как усилить отдачу и результат принимаемых решений. Нельзя сказать, что давление в этот период совсем ослабнет. От Козерога будут требовать немедленных действий и очередных шагов. Все это будет вписываться в цепочку преобразований, начатых в карьерном росте представителей этого знака зодиака еще в прошлом году. Тайм-аут, который Козерог возьмет в декабре, послужит осознанным накоплением энергии и новым рывком в 2022 году. Многие из представителей знака почувствуют качественный рост и готовность действовать разумно и решительно.

В межличностных и любовных отношениях Козерог в декабре может быть подвержен детальному препарированию, и в это время наступит период глубоких системных преобразований. Это будет обусловлено тем, что Венера соединится с Плутоном, планетой трансформаций, в Козероге. В декабре Козерог сможет оценить, насколько ему доверяют члены семьи, как долго готовы выносить ту социальную атаку, которую они переживают вместе с Козерогом в период реализации наиболее важных проектов и готовы ли при любых обстоятельствах оставаться на его стороне. Козерога больше не будут интересовать внешние проявления преданности и любви – он будет озабочен базисом, который не будет меняться при воздействии каких-либо внешних факторов. Вполне вероятно, что провоцируемые Козерогом близкие люди будут недовольны тем, что в них сомневаются. Так что нельзя исключить натянутую обстановку за новогодним столом.

Козерогу важно помнить, что 12-20 декабря ему следует избегать резких действий и провоцирующих заявлений. Проверить то, насколько вас любят, можно и более мирным путем.

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