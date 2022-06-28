Гороскоп на июль-2022 для всех: двум несусветным лузерам будет крайне тяжело, а Дева – в ажуре

Астролог Влад Росс составил гороскоп на июль 2022 года для каждого знака зодиака

Июль 2022 года обещает быть непростым месяцем со множеством кризисов и рисков. Это обусловлено тем, что в июле будет множество напряженных аспектов планет, что сулит нам не самые приятные события и трудности в реализации задуманного.

В июле не стоит настраиваться на стремительное продвижение к целям, поскольку торможение будет во всех сферах.

Меркурий в этом месяце наберет большую скорость и успеет за этот период сделать множество разных аспектов – как напряженных, так и гармоничных. Из-за этого в начале июля будет очень проявлено торможение в делах, а во второй половине месяца, наоборот, нужно будет ловить удачу за хвост.

Впрочем, не всем знакам зодиака июль 2022-го покажется тяжелым периодом – Дева, Скорпион и еще два знака почувствуют благосклонность звезд, и им будет счастливится.

Неудачники июля-2022:

Весы

Июль 2022 года обещает быть для Весов крайне негативным периодом. Представителей этого знака зодиака ждут кризисы, поскольку Марс будет двигаться по 7-му и 8-му домам, что сулит судебные разбирательства, катастрофы и смерть. Это будет создавать сложности и повышенную конфликтность, которая проявится в отношениях с окружающими.

Находить компромиссные решения в начале июле Весам будет сложнее, чем обычно. Даже может появиться желание разорвать отношения или общение с некоторыми людьми.

К слову, под этим знаком родился Путин, потому вполне вероятно его ниспровержение с занимаемого поста и дворцовый переворот в России.

Бо́льшую часть июля-2022 Марс будет идти по конфликтному 8-му дому Весов. Это свидетельствует о том, что в жизни представителей знака произойдет ряд трансформаций, что позволит им посмотреть на мир другими глазами.

В этом месяце Весам не стоит рисковать финансами – возможны денежные потери или неудачные вложения, вплоть до банкротства. Также возможны непредвиденные расходы и внезапные визиты налоговых инспекторов. Вымогатели и "гопстопщики" будут просто виться вокруг Весов. Либо же Весы уже давно не возвращают кому-то долг, и именно сейчас из них начнут выбивать его.

Кроме того, в июле-2022 у Весов вполне вероятны проблемы с партнерами по бизнесу, ссоры с друзьями или второй половиной. Причем семейные разногласия могут быть настолько серьезными, что не удастся избежать развода.

Однозначно Весам в июле следует готовиться к сложностям с деньгами, неудачным финансовым делам, потере денег и непредвиденным расходам.

Весы, судя по всему, будут главным лузером июля.

Чтобы избежать неприятностей в июле или минимизировать их, Весам нужно запастись терпением. Лучше на время отдалиться от партнеров и других людей, с которыми могут быть конфликты, и не общаться. Если случилась ссора с любимым (или любимой), то лучше не видеться несколько дней. Это позволит пересмотреть свои позиции и принять решение с холодной головой и в более спокойной обстановке.

Помимо всех сложностей и ужасов, в июле 2022-го у Весов есть шанс начать приятное и интересное путешествие. Либо – начать изучать важную тему, которая пригодится в жизни. Весам можно порекомендовать больше читать, собирать и изучать философскую информацию. Впечатления будут быстро сменять друг друга, и, если не будут клеиться отношения, можно будет на время уехать, чтобы разобраться в себе, например, на дачу или на море.

Телец

Именно для Тельца июль 2022 года станет самым сложным периодом. Начало месяца может быть довольно стрессовым, волнительным, причем настолько, что представители знака почувствуют спад жизненных сил. Особенно – 5-15 июля. В это время навалится усталость, потребуется больше времени уделить здоровью – и физическому, и психологическому.

На протяжении всего месяца для Тельца будет сохраняться высокая травмоопасность. Вплоть до того, что он может неожиданно поскользнуться в ванной и серьезно удариться головой.

Впрочем, после первой недели месяца Телец почувствует прилив сил. Может появиться желание проявлять активность, куда-то сходить или съездить.

Читайте такжеАстрологический прогноз на июль-2022: какие удачи и неприятности уготовили звезды каждомуИюль в целом будет неплохим месяцем для Тельца, чтобы добиться поставленной цели и сделать что-то лично для себя.

Многие задачи, которые будут стоять перед Тельцом в июле-2022, ему придется решать самостоятельно. Возможно, нужно будет заниматься несколькими делами одновременно.

Июль, помимо прочего, сулит Тельцу и риски в виде обострения хронических заболеваний и других проблем со здоровьем. Могут быть ангины (самые уязвимые места Тельца – шея, горло, трахея). Будет сохраняться эмоциональная усталость, тревожность. Проявится активность тайных врагов. Не исключены проблемы в общении с партнерами, интриги, шантаж и поспешные выводы.

В июле 2022 года Тельцу следует попытаться снизить напряжение. В этом месяце стоит обсуждать свои проблемы с профессионалами: психологами, астрологами и т.д. Не стоит доверять свои тайные переживания друзьям, так как в этом месяце они могут предать. Тельцу нельзя рисковать здоровьем ни в какой форме, иначе возможны неприятности, а также переломы.

Личная активность Тельца в июле может дать неплохие плоды в виде приятных ситуаций. Есть шанс найти новых клиентов, взяться за интересный проект в конце месяце, который принесет большую прибавку к доходам. Тельцу стоит направлять свое внимание именно на это, поскольку такой подход поможет снизить стресс, а вырученные деньги позже можно будет потратить с легкой душой на что-то приятное или нужное.

Близнецы

Представителей знака Близнецы в июле-2022 ждет не самый хороший период. В конце месяца им следует быть осторожнее в общении с друзьями и единомышленниками, поскольку есть риск серьезных ссор, выяснения отношений, угроза попасть в неприятную ситуацию. Также может что-то случиться с людьми из коллектива Близнецов. Планы будут рушиться, и надежды не будут оправдываться.

Будет ли настроение Близнецов связано с этими событиями, точно сказать нельзя, однако в конце месяца они будут пытаться закрыться от мира. Близнецы будут больше коротать время в одиночестве, чего они не любят делать. Либо же у них появится необходимость в конце июля посетить медицинское учреждение, поскольку здоровье будет под большим вопросом. Близнецам потребует больше размышлять, проводить время наедине с собой. Но не беда – пару раз за год Близнецам не помешает уединение.

Некоторых представителей знака в июле могут отправить в тюрьму. Кто-то из Близнецов намеренно не будет выходить из квартиры, чтобы не вручили повестку. Хотя ситуация складывается так, что именно Близнецов в этом месяце могут мобилизовать на службу в армию.

Влад Росс / УНИАН

В июле Близнецам не помешает отправиться за границу, чаще бывать на природе, а также обратиться к астрологу или психологу с волнующими вопросами.

К рискам месяца для Близнецов следует отнести разрушение планов и надежд, серьезные изменения целей, сложности в отношениях с друзьями и единомышленниками, психологический дискомфорт, происки тайных врагов, вредные привычки, вовлечение в интриги, получение неверной информации.

Однако во избежание неприятностей в июле 2022 года Близнецам следует уединиться, не испытывая при этом чувства вины. Представителям знака в этом месяце жизненно необходимо побыть наедине со своими мыслями перед тем, как в следующем месяце Марс перейдет в их знак. Прекрасное время для занятий йогой и медитацией.

Июль порадует Близнецов и приятными событиями. В частности, у них появится возможность позаниматься как следует своей внешностью: сменить прическу, обновить гардероб, уделить внимание коже, поработать над растяжкой тела, записаться в спортзал или бассейн. Старания Близнецов непременно увенчаются успехом, и они очень скоро увидят приятные перемены во внешнем виде. Подходящее время, чтобы сесть на диету, так как удастся сбросить до 10 кг.

Овен

5 июля Марс покидает знак Овна. Это говорит о том, что до 5 числа у представителей этого знака может быть какое-то везение, а дальше станет сложнее. Марс переместится в знак Тельца, связанный с заработком и финансами. Энергия, накопленная за прошлый месяц, может начать применяться в делах, касающихся личных денег и способов заработка.

В начале месяца Овен будет чувствовать себя немного подавлено, особенно 5-15 июля. Будет казаться, что все действия напрасны. Овен будет жалеть о прошлом, его одолеют грустные и тяжелые мысли. В это время следует быть предельно внимательными, так как есть опасность травм. Лучше не рисковать. Импульсивность и неосторожность могут приводить к проблемам и ссорам с близкими людьми.

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Одной из причин плохого настроения может стать работа или невозможность достичь поставленных целей.

В июле-2022 повысится активность в финансовой сфере, особенно во второй половине месяца. В это время могут поступить новые предложения о работе, либо Овен возьмет на себя дополнительные обязанности за дополнительную плату.

Если говорить о рисках, предстоящих Овну в июле, то следует выделить ошибки в документации, непредвиденные траты, поломки, неверные решения, утечка информации, задержки с выплатами. Причем задержки с выплатами – это самая большая опасность месяца, потому в долг лучше в этом месяце не давать, иначе эти деньги уйдут безвозвратно.

Чтобы снизить напряжение в июле 2022 года, Овну следует, в первую очередь, стараться не перегружать себя, свои нервы и не копить стрессы. Лучше отдохнуть и расслабиться.

Кроме того, когда Марс в Тельце, Овну не помешает купить комфортную кровать, мягкий коврик, одежду.

Если же Овен не чувствует сильную "застрессованность", ему следует попробовать ее снять здоровыми способами, например, с помощью физической активности. Если агрессия идёт извне, не стоит отвечать на нее так же агрессивно.

Впрочем, помимо сложностей у Овна в июле могут быть и позитивные события. Прежде всего – приятные знакомства, интересное общение, успешное решение вопросов, которые связаны с поездками, завязывание полезных контактов, интеллектуальный подъем и вдохновение. Позитивная ситуация у Овна может сохраняться в первые пять дней месяца. В это же время в его жизни может многое решиться.

Нейтральным июль будет для следующих знаков:

Рак

В начале июля 2022 года Рак будет испытывать не самые приятные эмоции из-за работы, начальства или общения с авторитетами. Поскольку Марс все еще будет находиться в знаке авторитета для Рака – в Овне. Так что новую работу Раку пока лучше не искать, по крайней мере, в первой половине месяца. Существует немалая вероятность споров и разногласий с начальством, конфликтов, а, кроме того, почувствуется кризис в личных целях – обстоятельства сложатся так, что Раку придется пересмотреть цели и изменить планы.

Первая половина июля обещает быть хаотичной для Рака, что станет психологическим и эмоциональным стрессом.

В июле-2022 у Рака может появиться возможность стать частью нового коллектива, найти новых друзей и единомышленников. Особенно – во второй половине месяца. С ними Рак будет вступать в жаркие, но интересные интеллектуальные споры. Потому в это время будет хорошо устраивать конференции и участвовать в них. Раку захочется быть на виду, в обществе. К тому же, большинство Раков будет отмечать свой день рождения в этот период – праздники обещают быть веселыми и запоминающимися.

Также в июле Раку следует быть готовым к рискам, прежде всего, связанным со сложностями в работе. Возможны конфликты с начальством и вышестоящими людьми до 10 июля. Перемены в работе будут неприятными. Очень вероятны ссоры с друзьями.

Читайте такжеПравить и жить Путину осталось недолго – астролог предсказал судьбу президента РоссииЧтобы изменить месяц в лучшую сторону, Раку не стоит открывать другим все свои планы, намерения и мечты, даже если будут настойчиво просить об этом. Если рассказать о планах наперед, они точно не реализуются. Если у Рака появилась какая-то новая идея, ее лучше держать в секрете. Это снизит риск того, что планы придется менять, а также это позволит событиям развиваться в правильном направлении, приближая достижение целей и заветных желаний.

В июле у Рака могут появиться планы и проекты, а в самом конце месяца они могут начать реализовываться. Именно в конце июля получится на многие вещи посмотреть с другой стороны, увидеть новое в старом и испытать такие чувства, какие раньше не приходилось испытывать. Венера войдёт в зодиакальный знак Рака, после чего у представителей знака может появиться финансовая поддержка, защищенность и даже неожиданное наследство. Наследство можно оформлять во второй половине месяца – так Раку будет многое дано.

По большей части происходящее в сфере любви и отношений будет приятным. Рак может встретить любовь всей своей жизни.

Важно оценивать настоящее трезвым взглядом и жить по наитию, настоящим моментом. В этом случае Рак будет счастлив.

Лев

Июль 2022-го Льву покажется средним месяцем. Главное – представителям знака не отправляться в дальние поездки в первой половине месяца, пока Меркурий не вошел в знак Льва. Благоприятными поездки будут в последней декаде месяца. Более того, отправляясь в путь в конце июля, Лев будет чувствовать эйфорию.

Потому первую половину июля Льву лучше провести дома, погрузившись в изучение какой-то важной для него темы, читая книги, занимаясь самообразованием. В противном случае поездки в это время будут сопровождаться сложностями и задержками в пути. Это время стоит посвятить себя работе и продвижению к личным целям. Например, можно увеличить физические нагрузки, чтобы усовершенствовать тело и укрепить здоровье, заняться бодибилдингом, боксом и т.д. Главное – постоянно поддерживать мотивацию, то есть держать в голове цель, ради которой все это делается.

Если у Льва будет большая загрузка на работе, следует быть внимательнее, чтобы не совершить какие-то досадные ошибки. Есть вероятность ссор и разногласий с начальством по некоторым вопросам. Поэтому первая половина месяца – не лучшее время для протекции.

Читайте такжеРакетные удары и угроза для четырех городов Украины: астролог предсказал вторжение РоссииРиски, с которыми Лев может столкнуться в июле-2022 – это: проблемы в поездках, а также может подвести ответственность родственников, партнеров по бизнесу или браку.

Чтобы снизить риски и напряжение, Льву стоит в первой половине месяца как можно реже бывать в местах большого скопления людей и меньше пользоваться общественным транспортом. Услышав сигнал воздушной тревоги, Льву в этом месяце нельзя пренебрегать этим предупреждением – нужно сразу прятаться в бомбоубежище. Различные споры на тему политики, национальных вопросов или религии могут привести к серьезным конфликтам и даже разрыву связей с некоторыми людьми. Потому Льву лучше не доводить ситуацию до накала страстей в начале июля, да и вообще, никому не навязывать свое мнение.

Если говорить о приятных событиях июля-2022, то у Льва будет шанс хорошо провести время с друзьями, единомышленниками, примкнуть к веселой компании или вступить в группу по интересам, особенно в последней декаде месяца, когда Меркурий пройдет по знаку Льва. Лев получит много полезной информации. Некоторые мечты и надежды Льва имеют все шансы стать реальностью. В последней декаде месяца Лев с успехом может открыть новый бизнес и даже купить автомобиль.

Стрелец

Стрельцу в июле-2022 будет ни холодно, ни жарко.

В начале месяца существует опасность разногласий, особенно с возлюбленными или детьми. Потому Стрельцу следует быть осторожнее в общении с близкими людьми, чтобы не испортить отношения. Могут всплыть какие-то старые проблемы, разногласия, измены, какая-то неприятная правда. Стрельца могут поймать на воровстве или вранье.

Бо́льшую часть июля 2022 года Стрелец будет посвящать себя работе, уходу за собой и заботе о здоровье. Не исключено посещение медицинских учреждений. Благоприятно в этом месяце оздоровиться, побывать в санатории.

В июле Стрелец наконец может взяться за дело, которое он давно откладывал. Будут и силы, и энергия для того, чтобы проделать большую работу. Но и об отдыхе забывать не стоит, дабы избежать выгорания.

В этом месяце Стрелец может столкнуться со следующими рисками: сложности в отношениях, тревожность и суета в отношениях с близкими людьми, большая нагрузка на работе (но, вместе с тем, и много денег), обострение хронических заболеваний, потеря важной рабочей информации (флешек, документов), сложности с клиентами.

Читайте такжеАстролог рассказал, что считают самым важным в жизни разные знаки зодиакаСтрельцу, чтобы он мог избежать напряжения и рисков в июле, можно порекомендовать правильно распределять рабочую нагрузку, обязательно оставляя себе достаточно времени для отдыха и расслабления. Особенно в первой декаде июля-2022 благоприятно отправиться на воды. Если дел будет слишком много, Стрельцу важно оставить себе хотя бы один день в неделю, когда можно будет забыть о делах и отвлечься.

Если говорить о приятных событиях середины лета в жизни Стрельца, то благоприятных ситуаций он может ждать во взаимоотношениях со второй половиной. Это время подойдет для семейных праздников и встреч с друзьями. Если же случатся разногласия, то все удастся уладить даже с самыми дальними родственниками или кумовьями, с кем ранее были разорваны отношения.

Во второй половине июля 2022 года для Стрельца сложится благоприятная ситуация, когда он смело может отправляться на поиски деловых партнеров. В это время одинокие представители знака могут встретить любовь всей своей жизни.

Кроме того, партнер Стрельца в июле придет ему на помощь и поддержит его материально, особенно это касается женщин-содержанок.

Водолей

Для Водолея июль 2022 года обещает быть нейтральным месяцем.

В начале месяца Водолей будет весьма активен и энергичен. Удачными будут поездки и приключения. В это время будет множество новостей. Принятие важных скоропалительных решений может привести представителей этого знака зодиака к успеху.

Благоприятные ситуации будут складываться благодаря общению с людьми. Начало июля для Водолея – лучшее время, чтобы завязать новые знакомство и восстановить отношения с родственниками. Близкие люди будут очень помогать Водолею.

В этом месяце Водолея будут занимать дела, связанные с домом, недвижимостью, родственниками. Не исключено, что придется что-то отремонтировать в квартире, сделать перепланировку или перестановку.

Читайте такжеАстролог назвал знаки зодиака, которые не могут оставаться всю жизнь в одном бракеРодственники в июле потребуют от Водолея повышенного внимания, либо предстоит какие-то совместное активное занятие (поклейка обоев или замена сантехники). Не исключено, что Водолею понадобится взять работника на дом – няню или горничную. Либо же Водолею самому придется стать домохозяйкой или домохозяином.

Чтобы снизить риски и напряжение в июле 2022-го, Водолею, особенно в середине месяца, не стоит общаться с людьми, которые его раздражают, – для общения необходимо выбирать только тех, с кем приятно проводить время.

Водолею в этом месяце следует читать как можно меньше новостей, более того, новости, связанные с войной, ему следует вообще исключить. В противном случае нервозные и психологически напряженные ситуации могут серьезно подкосить здоровье Водолея. Вплоть до того, что из-за перенапряжения Водолей может попасть в больницу с инфарктом.

Водолею стоит в июле читать побольше увлекательной и интересной литературы, посещать театр или даже ставить спектакли, освоить что-то с помощью обучающих программ. Также июль – прекрасное время для изучения иностранного языка. Можно даже отправиться в другую страну, чтобы освоить иностранный язык.

Несмотря на сложности, июль-2022 порадует Водолея и приятными событиями. Так, у Водолея будет шанс хорошенько отдохнуть, приятно провести время, если отдых будет запланирован заранее.

Одинокие Водолеи в этом месяце могут завести романтическое знакомство, сходить на свидание. На второй неделе июля можно попробовать поиграть в азартные игры или купить лотерейный билет.

Счастливчики июля-2022:

Дева

У Девы в июле 2022-го все будет в ажуре. Хотя первые дни месяца не обещают быть легкими – возможны проблемы со здоровьем, в частности, сыпи, аллергии, проблемы с желудочно-кишечным трактом.

В любом случае, в начале месяца любые рискованные действия, особенно до 6-7 июля, довольно опасны. Потому это будет не лучшее время, чтобы отправляться в поездки на машине за город – есть опасность нарваться на мину.

После 7 июля у Девы появится возможность отправиться в отпуск или вырваться в небольшое путешествие – поездка и отдых сложатся весьма удачно. Вообще, июль вполне подойдёт для поездок Девы. И у нее не будет обостренного желания сидеть дома. Но все это нужно делать после названной даты.

Деве можно в этом месяце начинать любые образовательные программы. Однако не стоит грызть гранит науки, сидеть за партой, если выпадает возможность двигаться и бывать в обществе.

В июле-2022 возможны споры и разногласия с людьми из-за большого желания Девы донести свою критическую точку зрения.

Деве в этом месяце нужно быть готовой к следующим рискам: неудачным экспериментам, финансовым потерям из-за неоправданных рисков, сложностям со здоровьем, психологическому давлению и манипуляциям со стороны других людей.

Влад Росс / УНИАН

В июле 2022-го Деве следует прислушаться к своему самочувствию и желаниям, поскольку какие-то события могут восприниматься ею психологически тяжело, причем настолько, что она может впасть в депрессию.

Деве в середине лета благоприятно проводить время на даче, природе, за городом либо отправиться в путешествие, дабы сменить обстановку. Деве может выпасть шанс получить работу за границей.

В начале месяца Дева ничем не будет рисковать. Однако если она будет чувствовать себя неважно, следует устроить выходные и заняться расслабляющими практиками.

Из хорошего в июле – Дева сможет добиться поставленных целей в этом месяце, важного назначения, реализации карьерных амбиций. В этом смысле все может складываться весьма гармонично, если Дева четко будет знать, чего хочет и осуществлять соответствующие шаги. Возможна поддержка влиятельных людей или начальства во второй половине месяца, а также резкий скачок финансовых возможностей, продвижение в карьере и появление возможностей продемонстрировать свои таланты или заняться рекламой (если Дева намерена продвигать свои услуги или что-то продавать). Качественный скачок в карьере, бизнесе и финансовых делах может случиться именно в июле 2022 года.

Скорпион

После периода неудач в июле 2022 года в жизни Скорпиона наконец наступит супер-классное время.

В начале месяца представителям знака следует быть внимательными к своему здоровью. Есть риск травм, обострения хронических заболеваний. Но – так будет лишь в первую неделю месяца.

В первую неделю месяца Скорпиону не стоит рисковать и провоцировать ссоры, особенно в рабочих коллективах. Этот период может быть сложным в работе, и Скорпиона могут загрузить неподъемными задачами. Ему предстоит урегулировать кризисные ситуации в бизнесе, то есть временно стать кризис-менеджером.

Читайте такжеАстролог назвал знаки, на голову которых в 2022 году свалятся самые суровые испытанияБо́льшая часть месяца будет связана с партнерами, работой с клиентами. Могут появиться возможности для сотрудничества в бизнесе – и неожиданно на Скорпиона упадут деньги.

У одиноких Скорпионов будет возможность вступить в новые сексуальные отношения. В их жизни появится любовь – тот единственный человек, который сужден им для брака.

Несмотря на то, что Скорпион любит одиночество, как и все водные знаки наряду с Рыбами и Раком, в июле-2022 он будет весьма светским: возможно множество встреч и общения. Оставаться в одиночестве Скорпиону будет сложно, да и такое желание особо возникать не будет.

Среди рисков месяца следует выделить ухудшение состояния здоровья в начале месяца, сложные ситуации на работе, кризисы. Но это касается только первой недели месяца.

Дальше все будет складываться благоприятно. Появится возможность удачно решить вопросы, связанные с кредитами, страховками, налогами. Могут быть приятные бонусы и возможность рассчитывать на финансовую помощь партнеров. Именно партнеры каким-то образом посодействуют росту доходов Скорпиона. Возможно, ему наконец вернут долг, который взяли еще 10 лет назад.

Иными словами, бизнес-партнерство в июле будет процветать у Скорпиона. Особенно после вхождения Марса в знак Тельца, поскольку эта планета управляет Скорпионом и входит в знак денег.

Козерог

У Козерога в июле 2022 года все будет отлично и замечательно. В начале месяца у представителей знака появятся потрясающие возможности для самореализации, успех в семейных делах. Удачной будет покупка недвижимости. Козерог сможет с легкостью решать любые сложные проблемы. Что бы он ни задумал, все будет удаваться.

5-10 июля у Козерога будут складываться напряженные отношения с близкими, что в итоге может привести к серьезному кризису в отношениях. Потому лучше не пытаться выяснять отношения в эти дни и ворошить прошлые обиды.

Вторая половина июля-2022 будет более благоприятной для Козерога. В это время появится возможность отдохнуть, найти какое-то хобби, увлекательное занятие. Удачными будет для Козерога выставки, концерты, издание книг, запуск сайтов или YouTube-каналов.

Читайте такжеДва трупа и переворот: астролог рассказал, что ждет Россию в 2022 годуВ этот период Козерогу удастся посвящать больше времени детям, любимым занятиям. Вокруг Козерога будет царить любовь. А одинокие представители знака встретят свою вторую половину – Венера в зодиакальном знаке Рака в середине месяца может притянуть любимого человека.

Самыми существенными рисками месяца для Козерога станут ухудшение отношений с родственниками 5-10 июля, сложности, связанные с недвижимостью и землей. Также Козерогу не стоит ввязываться в авантюры либо азартные игры, поскольку он рискует просадить все свое состояние.

Чтобы снять напряжение в июле, Козерогу стоит найти себя, трансформировать свои энергии, заняться полезными практиками (например, поднимать вдоль позвоночника энергию Кундалини), конным видом спорта, поработать со штангой, дать себе силовую нагрузку.

В июле-2022 Козерог может очень удачно сделать пластическую операцию, провести косметологические процедуры, поухаживать за кожей.

В рабочем коллективе, с коллегами у Козерога в этом месяце начнут налаживаться отношения. Главное, чтобы они не выходили за рамки деловых. Атмосфера на рабочем месте обещает быть весьма гармоничной. Более того, Козерога может ожидать протекция и продвижение по карьерной лестнице.

Рыбы

В начале июля-2022 перед Рыбами откроются прекрасные возможности, позволяющие подняться на новую ступень развития. Месяц обещает быть очень гармоничным и успешным.

У Рыб появятся отличные возможности улучшить свое финансовое положение. В начале месяца Рыбы могут рискнуть, вложить деньги в ценные бумаги или драгоценности – и решение окажется крайне удачным.

Но, с другой стороны, представителям знака следует быть внимательными с тратами, поскольку возможны неожиданные расходы, а также финансовые потери из-за мошенников. Особенно опасный в этом плане период – в конце месяца. Потому следует помнить золотое правило: семь раз отмерь и один раз отрежь.

Первые две декады июля будут для Рыб весьма активным периодом. Может быть множество поездок, знакомств, полезных контактов, успех при эмиграции в это время.

Но Рыбам стоит быть осторожнее с транспортом, особенно ближе к концу месяца. В это время лучше не покупать машины и поменьше передвигаться на них. Есть риск задержек в пути, поломок транспортного средства, поскольку Юпитер, руководящий Рыбами, становится ретроградным.

Также Рыбам следует быть острожными в июле 2022-го с любыми документами: может проскочить серьезная ошибка, одна неверно введенная буква или цифра может привести к тому, что Рыбы случайно взвалят на себя какое-то долговое обязательство, например, кто-то на них оформит кредит.

Рыб ждут в июле такие риски: финансовые проблемы, поломки транспорта, ошибки в документах, ссоры и разногласия с родственниками или людьми из близкого окружения.

Читайте такжеХудший год за последние пять лет: что сулит Украине гороскоп на 2022 годРыбам, чтобы снизить риски и напряжение, в июле следует быть очень осторожными с вождением транспорта, не брать в аренду авто (могут отказать тормоза), важно держать свои финансы под контролем. В июле Рыбам следует быть осторожнее с тратами.

Приятные события, которые порадуют Рыб в середине лета: удача в семейной и личной жизни, взаимопонимание с родственниками, успех в делах, связанных с недвижимостью, появится желание сделать жилище более уютным, купить в дом мебель, а обязанности по дому не будут сильно обременять Рыб. Также в первой половине месяца будет прекрасная возможность отправиться на приятный морской отдых.

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