Гороскоп на ноябрь-2022 для всех знаков: Овна ждет успех в деньгах, а у Водолея будет рушиться жизнь

Астролог Влад Росс рассказал, кого в ноябре 2022-го ждет успех / УНИАН, bizim.media, 1room.ru

Ноябрь 2022 года обещает быть не самым простым периодом. Более того, месяц может стать апокалиптическим, поскольку в это время очень велика вероятность того, что будет применено ядерное оружие.

Напряженные аспекты ноября во многом будут обусловлены жестким квадратом Сатурна и Урана, который сложится в этом месяце. Также экстрима добавит и лунное затмение 8 ноября, которое закроет коридор затмений.

Впрочем, не всем знакам зодиака при такой недружественной астрологической погоде будет тяжело – четырем будет откровенно фартить, в частности, в финансовых делах.

А вот другой четверке во главе с главным неудачником месяца Водолеем лучше запастись силами и терпением, так как предстоит немало неприятностей.

Неудачники ноября-2022:

Телец

Жесткий удар лунного затмения в ноябре 2022 года будет нанесен по представителям знака Тельца. Этот знак очень не любит перемен, он очень консервативен, а в этом месяце ему предстоит пережить очень много перемен – всему виной Уран.

Ноябрь для Тельца будет во многом показательным. Возможны серьезные перемены в плане партнерства, отношений, секса, любви, брака, понимания себя и своих потребностей. Если какие-то проблемы долго оставались неразрешенными, то именно сейчас начнутся перемены. И в ноябре Телец увидит последствия глобальных перемен в финансовой и личной жизни, а также во взаимоотношениях с партнером.

Первая половина ноября 2022 года может быть довольно стрессовой и изматывающей. Не исключены разлуки, расставания, кризисы в отношениях с партнерами, может возникнуть непонимание. Из-за Урана Телец будет требовать свободы и независимости. Однако все в это время может рушиться, прежде всего, финансовая сфера жизни. Возможно появление ограничивающих обстоятельств, когда появится возможность честно в чем-то признаться себе или партнеру.

Во второй половине месяца, когда быстрые планеты перейдут в знак Стрельца, ситуация для Тельца может наладиться: обострится интуиция, эмоции отойдут на второй план, поступит полезная информация по поводу инвестиций. Могут вернуться деньги из прошлого, например, старый долг.

Тельцу во второй половине месяца лучше никуда не выезжать, поскольку велика опасность ДТП и несчастных случаев. Зато не исключено, что во второй половине месяца появится дополнительный доход или в бизнесе Тельцу улыбнется финансовая удача. Также возможны сюрпризы в браке, в частности, вторая половина может преподнести хороший презент.

Рак

Рака в ноябре 2022 года не ждет ничего хорошего. Представители этого знака зодиака в этом месяце могут пережить самые неприятные ситуации, могут быть задеты их чувства, особенно связанные с детьми, возлюбленными, творческими проектами или бизнесом. Возможна потеря мотивации, творческий кризис, непонимание, что дальше делать, как реализовывать задуманное. Также у Рака может быть апатия и депрессия.

Дети могут огорчить Рака, у них возможны сложности в учебе.

Кроме того, есть угроза, что в дом Рака может попасть ракета, потому ему нельзя пренебрегать сигналами воздушной тревоги и нужно сразу бежать в укрытие.

Раку нужно быть спокойнее, потому что первая половина ноября-2022 может оказаться стрессовой, изматывающей. До 10-12 ноября Раку лучше не взваливать на себя лишних обязательств. Не нужно заставлять себя генерировать новые творческие идеи – лучше дать себе передохнуть и расслабиться.

Во второй половине месяца Раку будет проще реализовывать свои замыслы, появится мотивация действовать и работать. Начнут решаться бытовые вопросы. Привычные дела и рутина не будут раздражать Рака, и он ощутит прилив сил. Если Рак болел и испытывал дискомфорт, то в конце месяца он быстро пойдет на поправку.

Лев

Ноябрь-2022 у Льва пройдет под знаком минус, поскольку он попадет под удар лунного затмения. Этот знак зодиака относится к фиксированному кресту, потому в этом месяце Льва будут ждать стрессы и напряжение, особенно вблизи 8 ноября.

Первая половина месяца обещает быть особенно сложной и жесткой для Льва. Могут всплыть вопросы, связанные с семьей и недвижимостью. Неблагоприятно в это время заключать какие-либо сделки, касающиеся недвижимости, сдавать, продавать или покупать ее. Не исключено, что придется решать семейные проблемы или проблемы в отношениях с ближайшими родственниками, могут быть огорчения из-за родных, либо с ними случится что-то, из-за чего за ними нужно будет ухаживать.

Льву нужно быть готовым к неожиданностям. Если он будет едва контролировать ход событий в этом месяце, то ему и его партнеру по браку будет сложнее достичь взаимопонимания. Лучше в ноябре не выяснять отношения, переждать сложный период, иначе есть риск дойти до линии разрыва или развода.

Во второй половине ноября у Льва будет больше удачи. Настроение будет улучшаться. Появится желание заняться творчеством, больше общаться с людьми, рассказывать о своих чувствах, делиться новостями с возлюбленными.

Кто-то из Львов в это время может завести любовника или любовницу. Возможны новые чувства и эмоции.

Не стоит сидеть в это время дома, лучше посещать различные мероприятия, ходить на прогулки и в рестораны. Также можно вести рекламную кампанию, радовать своих близких и любимых. Тогда Лев в ответ будет получать больше позитива и его будут любить окружающие.

Влад Росс / Главред

Водолей

Ноябрь 2022-го для Водолея будет месяцем со знаком минус. Это будет крайне сложный период.

В этом месяце возможны перемены, связанные с работой, профессиональными достижениями и личными целями. Может наступить кризис в работе, вплоть до увольнения. Даже если позиции Водолея на работе крепки, то ему все равно нужно быть осторожнее, дабы репутация не пострадала. Возможно неожиданное свержение.

Водолей в этом месяце ощутит потребность в переменах, потому ему следует быть более инициативным и самостоятельным. Это более выигрышный вариант. Однако все это стоит делать крайне осторожно, без резких движений.

В ноябре важно проанализировать прошлый опыт. Можно обратиться к психологу и переосмыслить все пережитое. Если это не будет получаться, следует подождать, пока напряжение – жесткий квадрат Урана и Сатурна – не спадет. Вообще, этот аспект планет грозит разрушить всю жизнь Водолея, поскольку обе эти планеты управляют этим знаком, потому жесткий аспект Урана и Сатурна может быть фатален. Потому Водолей в ноябре будет самым большим неудачником.

Во второй половине ноября ожидания и надежды Водолея начнут оправдываться, а мечты и желания сбываться. Можно получить серьезную поддержку от друзей и единомышленников, потому стоит быть на виду в коллективах. Не стоит отказываться от помощи других людей, если Водолей действительно в ней нуждается. Хорошее время, чтобы заручиться поддержкой разного рода сообществ.

Нейтральным ноябрь-2022 будет для следующих знаков:

Близнецы

Близнецам в ноябре 2022-го будет ни холодно, ни жарко. Их ждет более-менее стабильный месяц. Лунное затмение и оппозиция быстрых планет к Урану и Сатурну затронут, прежде всего, ось здоровья Близнецов. Потому проблемы возможны именно со здоровьем, особенно с легкими. Близнецы могут быть подвержены простудным заболеваниям, коронавирусу, потому им следует остерегаться подхватить вирус или инфекцию.

Первая половина ноября может быть весьма стрессовой для Близнецов, потому им не следует сильно себя нагружать физически, а всю поступающую информацию нужно воспринимать спокойно и вдумчиво. Есть вероятность посещения медицинских учреждений и консультаций врачей. Близнецам рекомендуется пройти полное обследование, иначе есть риск пропустить онкологию. Чем раньше будет проведена диагностика, тем больше вероятность, что в последующие месяцы не будет проблем со здоровьем.

На работе Близнецов ждут некоторые сложности и ошибки, которые нужно будет исправлять. Возможны неожиданности, интриги коллег, недоразумения. Лучше сейчас особо не распространяться о своих личных делах – возможны разного рода сплетни. Против Близнецов могут ополчиться в коллективе, а отдельные личности могут им навредить настолько, что Близнецов могут даже уволить.

Во второй половине ноября-2022 Близнецы смогут вздохнуть намного легче. Здоровье будет улучшаться, стрессы улягутся. Все будет хорошо и благополучно. Близнецы в это время смогут опереться на партнёров.

Также во второй половине месяца представителей знака ждут приятные встречи и общение. В это время хорошо налаживать связи с людьми и завоевывать симпатии, в том числе среди людей, обладающих авторитетом, а также начальства. Кроме того, будет полнейшее взаимопонимание с близкими и родными.

Дева

Ноябрь-2022 обещает быть для Девы нейтральным периодом. В этом месяце возможны стрессы, непредвиденные ситуации, особенно с получаемой информацией. Также есть риск, что Деву уволят с работы, или же возникнет сложная ситуация и задержка с деньгами. Деве могут не вернуть долг. Возможны неприятные новости. Сложно будет обучаться. Вероятны трудности в поездках, поломки транспорта, ДТП и несчастные случаи.

В ноябре любая поступающая информация может выбить Деву из колеи, из-за чего возникнет депрессия. Потому придется решать, надо ли на самом деле Деве докапываться до правды, до истины или же лучше пока оставаться в неведении. Может вскрыться то, что раньше было скрыто, какие-то неприглядные факты о Деве. В ноябре представителям знака стоит быть готовыми ко всему этому.

Также в этом месяце стоит с осторожностью общаться родственниками, соседями, коллегами – у них могут возникнуть проблемы, в которые окажется замешанной и Дева.

Деве нужно быть предельно осторожной при вождении автомобиля, мотоцикла и каких-либо других средств передвижения. Лучше не выходить в море на яхте – можно утонуть. По возможности не стоит начинать путешествие в первой половине месяца, особенно вблизи затмения 8 ноября.

Во второй половине ноября-2022 у Девы будет больше отдыха, расслабления и домашней обстановки. Стрессы уйдут в прошлое, и Дева сможет вздохнуть с облегчением. И родственники будут ее радовать. Могут быть приятные новости от них. Можно приглашать гостей в дом, отмечать приятные события или встречаться с близкими без какого-либо повода.

Весы

Весов в ноябре 2022 года ждет относительно спокойный период. Для них этот месяц будет связан с решением финансовых вопросов, и в этом смысле Весы будут в одной упряжке с Овном, однако, в отличие от последних, внимание Весов будет направлено на вопросы личных финансов, а не чужих денег.

В первой половине ноября-2022 Весы рискуют потерять один из источников доходов либо могут столкнуться со сложностями в вопросах заработка. Первая половина месяца не подойдет для трат и любых финансовых рисков. Следует быть осторожнее, так как могут быть неудачные покупки, неверный выбор.

Также в этот период Весы могут почувствовать упадок сил и снижение уровня энергии – как физической, так и психической. Весы могут участвовать в каких-то сложных ситуациях, авантюрах и чувствовать, что им не хватает мотивации для активных действий, поэтому лучше избегать этих авантюр.

Стоит подождать, пока напряженность транзитов немного спадет, после чего представителям знака станет легче, а произойдет это в последней декаде ноября. Именно в 20-х числах могут быть приятные поездки, полезные знакомства и интересное общение.

Стрелец

Ноябрь-2022 – ровный месяц для Стрельца, однако конец ноября будет очень хорош.

Это последний месяц перед днем рождения Стрельца, и обычно в это время энергия снижается, возникает желание уединиться, подумать о жизни. Представители этого знака не любят грустить, они всегда оптимисты, но в этот период у Стрельца может появиться больше меланхолии, чем когда-либо.

Стрельцам следует быть внимательнее к своим ощущениям, чувствам и мыслям. Если возникает тревожность, нужно снимать ее медитативным практиками. Полезно будет заняться йогой, трансцендентными науками, включить природный оптимизм, общаться с психологами и астрологами.

В этом месяце Стрелец может посетить медицинские учреждения, отправиться в дальние поездки, обратиться к религии и духовным практикам.

Во второй половине ноября-2022 настроение Стрельца будет супер-хорошим, особенно после 20-го числа, когда планеты перейдут в этот знак зодиака. Уже с 17 ноября Стрелец почувствует прилив любвеобильности Венеры, которая войдет в его знак, а также благотворное влияние Меркурия – большие возможности финансового развития и продвижения возникнут в 20-х числах ноября.

В 20-х числах ноября Стрелец будет больше на виду, больше будет общаться. В это время можно делать косметологические операции, изменять внешность. Стрелец может смело делиться своими мыслями и идеями с миром, и на него обрушится финансовый дождь. В этот период будет больше шансов с кем-либо договориться, укрепить контакты, получить одобрение со стороны других людей.

Счастливчики ноября-2022:

Овен

В ноябре 2022 года перед Овном остро встанут вопросы личных финансов, инвестиций, страховок, налогов, кредитов. Могут появиться лишние расходы, причем совершенно неожиданно и незапланированно. Поэтому не следует транжирить деньги, лучше обзавестись финансовой "подушкой безопасности", которую можно будет при необходимости использовать.

В первой половине ноября финансовые риски не будут оправданы, потому в это время лучше не делать вложений и не давать в долг.

А вот во второй половине месяца для Овна сложится супер-классная ситуация, особенно для решения финансовых вопросов. Не исключено, что в это время Овен получит подарок, приятный сюрприз либо станет получать большую прибыль. Возможности Овна могут стать по-настоящему впечатляющими.

Если до середины ноября у Овна все было очень сложно, он мог попасть в финансовую яму в конце октября-первой половине ноября, то после 15 ноября он начнет выбираться из этой ямы, причем довольно быстро: найдется новая работа, дополнительный заработок, успешнее пойдет торговля, особенно с иностранцами.

После 20 ноября, несмотря на статичность Юпитера, у Овна появится желание отправиться в путешествие или начать что-то изучать. Если Овна не будут выпускать за границу, он сможет ездить по стране, начать изучение иностранных языков, читать интеллектуальные книги. И все это принесет Овну свои плоды. Не исключено посещение полезных семинаров, лекций, конференций, но любая полученная информация не должна безоговорочно приниматься на веру – она далеко не всегда будет истинной.

Возможны новые знакомства, активное общение с иностранцами. Женщины-Овны в это время смогут вступить в брак с иностранцем.

Скорпион

Когда происходят серьезные трансформации, а мир приближается к катастрофе, единственный знак, который получает удовольствие от ситуаций, в которых нужно демонстрировать навыки выживания, – это Скорпион. Потому ноябрь-2022 для представителей этого знака будет под большим жирным плюсом.

Любые трансформационные кризисы Скорпион в этом месяце будет переживать с успехом. Лунное затмение будет "включать" в его жизни темы отношений, личных инициатив, определения своего пути.

У Скорпиона могут произойти перемены во внешнем виде, он может кардинально изменить свою прическу или цвет волос. Он почувствует острое желание что-нибудь изменить внутри себя и займется, например, тантрой.

Окружающие могут вмешаться в процесс трансформации личности Скорпиона своими действиями, поведением или отношениями с ним. Потому сейчас следует быть осторожнее в общении.

Скорпиону лучше пока не принимать серьезных решений, которые будет сложно изменить. Впрочем, с другой стороны, это прекрасная возможность для Скорпиона что-то кардинально изменить в своей жизни.

Важно обратить внимание на события конца октября и первой половины ноября – они могут быть важными и значимыми для всей жизни Скорпиона и окажут свое влияние на ближайшие 5-10 лет.

Во второй половине ноября настроение Скорпиона намного улучшится. На него прольется финансовый дождь, возможна большая финансовая прибыль, премия, а также могут появиться новые источники доходов. Можно будет сделать выгодную покупку. Скорпиону стоит хотя бы подумать об этом более серьезно, дабы не упустить возможности. В 20-х числах ноября можно играть в лотерею – есть шанс сорвать большой куш.

Козерог

В первой половине ноября 2022 года Козерогу стоит смириться с тем, что далеко не все его планы и надежды будут реализованы. Но, несмотря на это, ноябрь будет очень стабильным месяцем.

В начале месяца Козерог почувствует себя немного в стороне от других людей. Его могут не поддержать в каких-то важных решениях и вопросах, но он все равно будет настаивать на своем, благодаря чему уже во второй половине месяца сможет пробить ситуацию.

Есть вероятность, что отношения Козерога с друзьями и единомышленниками пройдут через кризисы. Может измениться отношение к кому-то из близких людей, либо друзья Козерога начнут его раздражать, и он более не захочет с ними общаться. Также есть риск потерять друзей и расстаться с людьми из окружения.

Во второй половине ноября-2022 Козерог будет больше времени проводить в одиночестве. Будет велико желание уединиться, остаться один на один со своими мыслями. Также возможна дальняя успешная грандиозная карьерная поездка, которая может возвысить Козерога.

Козерог может оказаться изолированным от привычного мира и полностью уйти в работу, написание книги или эссе. У него могут появиться тайны, секреты, и своими мыслями он не будет делиться. Это хорошее время для различных духовных практик, медитации, психологических сессий, обращения к психологу или астрологу.

Рыбы

Рыбы станут одними из счастливчиков ноября-2022. Этот месяц может принести им множество размышлений о жизни, своей судьбе и глобальных вопросах. Они станут больше задумываться о своем пути и целях, активнее общаться и делиться своими мыслями. Это неплохой период, когда Рыбы могут поменять образ мыслей. В это время могут измениться идеалы и ценности, а то, что раньше казалось ненужным и на что Рыбы не обращали внимания, может приобрести бо́льшую ценность.

В ноябре у Рыб может появиться потребность в новых знаниях, новых впечатлениях. Лучше не предпринимать резких шагов. Не стоит импульсивно покупать "билет в один конец", а следует все тщательно обдумать. Для начала – обдумать собственное решение, а потом уже уехать.

Во второй половине ноября-2022 Рыб будут ждать успехи в работе. Им предстоит много обсуждать текущие вопросы и задачи. Это время благоприятно для спонсорской поддержки и партнерства. Хорошо будут складываться отношения с начальством и коллегами. Рыбы могут получить прибавку к зарплате, можно обсуждать будущие стратегии развития компании. Это неплохое время для переговоров о повышении, мелких поездок и командировок по важным, но рутинным делам.

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