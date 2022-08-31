Гороскоп на сентябрь-2022 для всех: Козерог будет нагружен, как ишак, а Деве повезет в любви

Астролог Влад Росс рассказал, кого в сентябре-2022 ждет удача в любви, кого – удача в финансовых делах / УНИАН, bizim.media, 1room.ru

События сентября 2022 года во многом будут определяться ретроградностью Меркурия, которая начнется 10 сентября и почти весь месяц будет накладывать множество ограничений на каждого из нас. Зато у каждого появится шанс проанализировать прошлое, вернуться к незавершенным делам, а также вернуть в свою жизнь людей из прошлого, с кем по каким-то причинам была утрачена связь.

Меркурий бо́льшую часть месяца будет двигаться по Весам, что сделает представителей этого знака зодиака счастливчиками месяца. А поскольку Весы – это знак делового партнёрства, это значит, что деловые партнёры, которые раньше разругались, именно в сентябре смогут восстановить сотрудничество. То же касается и супружеских отношений.

Впрочем, четырем знакам зодиака в сентябре-2022 года не только ретроградный Меркурий потреплет нервы, а потому им в начале осени уж точно не позавидуешь.

Неудачники сентября-2022:

Скорпион

Сентябрь 2022 года будет для Скорпиона сложным периодом. Марс в этом месяце включит тему кризисов и трансформаций, поскольку Близнецы, где он будет пребывать, являются знаком смерти для Скорпиона. Поэтому сентябрь – крайне катастрофический месяц.

Воины-Скорпионы, которые сейчас на фронте защищают Украину, должны быть предельно осторожны, поскольку есть большой риск получить ранение.

В сентябре Скорпиону придется решать вопросы кредитов, страховок, наследства, то есть вопросы, связанные с чужими деньгами. Поэтому сентябрь – худшее время для того, чтобы одалживать деньги.

Скорпиону не следует рисковать финансами, особенно 14-17 сентября.

Кроме того, в этом месяце возможны ДТП и несчастные случаи. Сентябрь-2022 – не лучшее время для поездок за границу или каких-либо других дальних поездок.

Основной кризисной точкой для Скорпиона могут стать отношения с друзьями, единомышленниками. Возможно, ему придется пересмотреть свои отношения с этими людьми или отказаться от общения с теми, кто раньше были близкими друзьями. Более того, Скорпион может рассориться со всем своим дружеским окружением и остаться в одиночестве.

Так что в сентябре не исключены разрывы связей либо серьезные перемены в отношениях. Скорпиону будет трудно сдерживать свои чувства и эмоции в середине месяца, да и партнеры будут неприятно удивлять.

Но, несмотря на все неприятности и сложности месяца, у Скорпиона будет шанс укрепить отношения, ведь вместо ненужных людей, которые уйдут из его жизни, придут новые.

Смерть, перерождение, трансформация отношений – все это очень благоприятно для Скорпиона именно в сентябре.

Если Скорпион давно хотел разорвать отношения с кем-то, например, партнером по браку, то пришло время сделать это. Также в это время можно расстаться со старым деловым партнером, который когда-то "кинул" Скорпиона на деньги. Да и вообще, если Скорпиону надоело пребывание в партнерстве с кем-либо, нужно отойти от этого человека именно в этом месяце.

Впрочем, в сентябре-2022 у Скорпиона может появиться серьезная помощь и моральная поддержка от новых единомышленников, среди которых вполне могут оказаться друзья детства.

Козерог

"Жирный минус" – именно под таким знаком пройдет сентябрь-2022 у Козерога.

В этом месяце Козерог будет вынужден тратить колоссальную энергию на решение вопросов, связанных с работой, ежедневным трудом, а также здоровьем, которое внезапно может ухудшиться. Представителей знака ждут рутина, трудности и старые болячки.

Козерог взвалит на себя больше обязательств, чем сможет потянуть. Но, несмотря на это, сентябрь станет для него благоприятным временем, чтобы взяться за те дела, которые он давно откладывал.

Если у представителей знака было более-менее расслабленное состояние в предыдущем месяце, то сентябрь будет больше загружен делами и необходимостью решать самые разные бытовые вопросы. Козерог может, как ишак, взвалить на себя огромный груз различных дел.

Сентябрь 2022 года – хороший период, чтобы заняться здоровьем. Козерогу следует обследоваться, пройти диагностику. Если запустить какой-то недуг, дальше все будет очень сложно. Также Козерогу обязательно нужно посетить стоматолога, даже если пока ничего не беспокоит. Едва почувствовав малейшее напряжение или дискомфорт в каком-то органе, Козерогу нужно отправляться к врачу.

Первый месяц осени станет для представителей знака лучшим временем для начала правильного образа жизни. В этом время не лишним будет сесть на диету, начать закаляться, делать физические упражнения, записаться в фитнес-клуб, да и вообще, заняться спортом.

В середине месяца Козерогу нужно осторожнее обращаться с противоположным полом, поскольку возможны ссоры, разногласия, ошибки в работе, интриги на рабочем месте.

Сложная ситуация возникнет в конце месяца. В это время Козерога могут уволить. 27-30 сентября могут ознаменоваться неожиданным увольнением или сокращением.

Приятные события месяца у Козерога будут связаны с тем, что у него появятся полезные инсайды. Также возможно неожиданное исполнение желаний, а также получение подарков. Причем подарки будут очень существенными, практически подарки судьбы.

Водолей

Сентябрь 2022 года будет для Водолея неудачным месяцем. С одной стороны, представители знака будут стремиться к развлечениям, удовольствию и к тому, чтобы дарить радость и приятные эмоции другим. С другой стороны, их могут ждать разочарования в любви.

Кому-то из Водолеев месяц может показаться довольно активным, поскольку они начнут заниматься спортом и играть в различные игры. Однако у Водолея есть риск проиграть огромную сумму денег в казино.

У тех Водолеев, которые заняты в творческих профессиях, появится вдохновение. Они начнут работать над новым проектом, или же у них появится новая творческая идея, которую они активно будут обсуждать с другими людьми. Во всем этом будет важно пока что не осуществлять задуманные проекты, поскольку их начало в сентябре будет фальстартом.

Сентябрь-2022 благоприятен для Водолея в плане сексуальных игр и любви, поскольку Марс будет в 5-ом доме – доме любви. В это время может возрасти интерес к противоположному полу, поэтому возможны встречи, знакомства, сексуальные игры, интриги. Однако партнер Водолея может оказаться коварным, подмешает ему в напиток клофелин или что-то другое и оставит Водолея без денег. Поэтому к любви и сексуальным играм нужно подходить очень осторожно.

В середине месяца возможно недопонимание с близкими людьми, вплоть до ссор и даже развода.

Также в сентябре-2022 Водолей может приобрести что-то ненужное. Например, купит недвижимость, которая окажется ему совершенно ни к чему.

Водолею следует экономить, деньги тратить только на еду. Будет велик риск поддаться искушению и потратить на развлечения и удовольствия больше денег, чем планировалось.

Приятные события в жизни Водолея в сентябре-2022 будут связаны со страстью и сексуальностью. Его ждет чрезмерная чувственность, приятные встречи, поцелуи, любовь. Также в жизни Водолея могут появиться неожиданные деньги, которые он найдет где-то на обочине, образно говоря. Возможны подарки от партнеров и удачные сделки.

Совет Водолею – не увлекаться игрой. Ведь если сейчас ему фартит, это еще не значит, что так будет на протяжении всего месяца. Самый опасный период – конец месяца, особенно 25-30 сентября. В эти дни Водолей рискует прогореть полностью.

Рыбы

Сентябрь-2022 у Рыб будет связан с необходимостью решать различные вопросы, имеющие отношение к семье, родственникам, недвижимости. Не исключен приезд родственников и сложности с ними.

У Рыб может появиться желание отправиться в гости к родным и близким. Либо же Рыбам придется вынужденно эмигрировать.

Однозначно следует готовиться к большим проблемам в отношениях с родственниками, при переездах, в поездках.

Кроме того, у Рыб возможны неприятности, связанные с коммунальными услугами. Если они давно не платили коммуналку, их могут попытаться вышвырнуть из дома. Очень вероятны сложные ситуации с недвижимостью и арендой жилья. Поэтому Рыбам в этом месяце крайне важно найти деньги и отдать долги, иначе их могут выбросить из дома или с работы.

Особенно неблагоприятный период ждет Рыб 10-20 сентября. Возможны ссоры и разногласия с родственниками. Кроме того, будет сложно найти взаимопонимание с Фемидой – возможны судебные разбирательства, лучше на это время их не назначать. Также возможны дополнительные расходы на семью и дом. Рыбы просто будут выбиты из колеи в это время. Также есть опасность ДТП и несчастных случаев.

Что касается приятных событий месяца, то у Рыб возможны неожиданные знакомства, приятные сюрпризы от партнеров, моральная и материальная поддержка от любовников, выход отношений на новый сакральный уровень. Удачной будет рекламная кампания Рыб, а также у них появятся новые творческие идеи.

Нейтральным сентябрь-2022 будет для следующих знаков:

Телец

Сентябрь-2022 для Тельца обещает быть ровным спокойным месяцем, а фартить будет в финансовых делах. Представителям знака придется больше внимания уделить деньгам.

В сентябре у Тельца может появиться много важных дел, работы. Он будет просто перегружен заказами.

В этом месяце представителям знака не помешает чему-то подучиться, подтянуть какие-то знания. На ретроградном Меркурии для них полезно будет вернуться к образованию, которое в свое время не было закончено. Все это поможет повысить уровень доходов Тельца.

Также Тельцу будет полезно подучить иностранные языки. Вообще, в сентябре будет неплохое время, чтобы вложиться в образование, купить важную информацию, читать как можно больше книг. Потому стоит записываться на курсы, семинары, особенно в первую неделю месяца.

В начале и конце месяца у Тельца неплохие шансы получить прибыль, а вот в середине – будет больше трат и расходов. Следует быть осторожнее с финансами вблизи 15-16 сентября, лучше воздержаться от любых рискованных действий в это время.

Ближе к концу месяца у Тельца возникнет желание взяться за сложную работу, которая раньше казалась ему очень тяжелой. Может быть много страхов и сомнений, связанных с этой работой. Однако именно в этом месяце появится возможность пересмотреть свое отношение к ней.

Приятные события месяца у Тельца будут связаны с любовными переживаниями, новыми романтическими знакомствами и налаживанием отношений с детьми. Если вдруг раньше Телец расстался или поссорился со своими детьми, то в этом месяце сможет их вернуть и наладить отношения. Также Телец сможет вернуть любимого человека, с которым был в ссоре. Особенно будет удаваться возвращать своих любимых и родных после 10 сентября.

Тельца в этом месяце ждут выгодные финансовые сделки, неожиданные повороты в личной жизни и большие выигрыши в лотерею. Телец не любит рисковать, но в сентябре может смело это делать – выиграет в казино миллион долларов.

Близнецы

Активность Близнецов в сентябре 2022 года будет на высоте. В это время они будут более эгоистичны, чем когда-либо, и им будет хотеться больше тратить на себя, на свои потребности и желания.

В первую неделю месяца Близнецы почувствуют мощный прилив энергии. В это время любые начинания могут иметь успех. Близнецы получат возможность завоевать репутацию профессионала и приковать к своей личности большое внимание.

Впрочем, сентябрь-2022 будет переменчив для Близнецов. В середине месяца Близнецы смогут бывать на виду, но им не стоит в это время знакомиться с новыми людьми, лучше – бывать в компаниях знакомых людей. Поскольку новые знакомые могут развести их на деньги.

Также возможны ссоры и разногласия с родственниками, особенно с женщинами, в конце месяца – 25-30 сентября.

Близнецам благоприятно в сентябре сменить обстановку в доме, купить новую мебель, переместить кровать, навести порядок, сделать дом более уютным, украсить его. Удачными будут вложения в предметы быта. Также можно затеять ремонт. Однако всю бытовую технику нужно успеть купить до 8 сентября.

Также сентябрь – хорошее время для возвращения страну или на старое местожительства, то есть для возвращения в родные пенаты. Сделки с недвижимостью, которая находится в известных Близнецам с детства местах, будут очень благоприятны.

Рак

Сентябрь-2022 для Рака будет ровным месяцем. В этот период Рак станет меньше демонстрировать свои достижения и достоинства – его действия будут носить более скрытый характер.

Раку в этом месяце следует опасаться тайных врагов, поскольку Марс войдет в 12-ый дом, с одной стороны, создавая желание что-то скрыть, а с другой – предупреждая о том, что кто-то может подставить.

В сентябре Раку, вероятно, придется посетить закрытые учреждения, например, тюрьму – если его настолько подставят.

В этом месяце у Рака усилится интерес к тайным наукам, гаданиям, астрологии. На пользу пойдут различные духовные практики. В это время благоприятно посещать семинары и покупать лекции по психологии.

В этом месяце Раку благоприятно налаживать отношения с окружающими людьми, выстраивать отношения с соседями, приглашать людей в гости на праздники и торжества. Весьма благоприятно общаться с людьми издалека.

Кроме того, Раку благоприятно в этом месяце эмигрировать, находить работу за рубежом, налаживать контакты через интернет. Удачным будет запуск сайта, канала или ведение активности в соцсетях. Вложение средств в образование и получение новых знаний также обещает быть удачным.

Рака в сентябре-2022 ждут приятные новости, сюрпризы, инсайды. Наибольшего успеха Рак может достичь через свое близкое окружение.

Стрелец

Стрельцу в сентябре-2022 будет ни холодно, ни жарко. Марс перейдет в 7-ой дом, поэтому тема отношений станет привлекать все больше внимания представителей знака. Стрелец в сентябре будет уделять больше времени своему партнеру. Также в этом месяце появятся новые возможности и связи, а также возможности завязать деловые отношения.

Вместе с тем, сентябрь станет временем неожиданных разводов и расставаний.

В этом месяце Стрельцу хорошо общаться и обмениваться мыслями с другими людьми, предлагать идеи, искать компромиссы. Если Стрельцу нужен партнер или помощник для своих проектов, самое время начать его поиск.

В середине и конце месяца есть опасность ссор и разногласий с партнерами, особенно 28-30 сентября. Это касается, как партнеров по браку, так и партнеров по бизнесу. Стрелец может раздражаться, чувствовать нетерпимость, испытывать негативные эмоции по отношению к другим. Поэтому лучше в это время снизить количество контактов и меньше обсуждать важные темы.

Что касается приятных событий месяца, то Стрельца может ожидать неожиданная помощь, в том числе финансовая, удачное стечение обстоятельств, причем даже в самых кризисных ситуациях, особенно если это касается целей Стрельца, связанных с работой. У представителей знака будет достаточно энергии для реализации задуманного. Также это удачное время для рекламных кампаний, особенно повторных, чтобы вновь о себе напомнить во второй половине месяца.

Счастливчики сентября-2022:

Овен

Овен в сентябре 2022 года будет счастливчиком месяца. У него все будет хорошо, ведь Юпитер, символ успеха, благосостояния и больших возможностей, будет пребывать его знаке зодиака вплоть до ноября.

Представители этого знака зодиака в сентябре получат много важной информации. Увеличится количество контактов и связей, особенно с людьми из прошлого. Может быть и множество знакомств с новыми людьми, и, в отличие от других знаков, для Овна они будут полезными. В этом месяце может возобновиться деловое партнерство.

В сентябре появится необходимость заняться множеством разных мелких дел одновременно.

Марс в сентябре будет двигаться с привычной скоростью, поэтому у Овна будет возможность больше успеть. А вот в октябре Марс начнет тормозить, а именно он управляет Овном.

В середине месяца отношения с людьми из ближайшего окружения могут складываться сложно, в том числе и с партнерами по бизнесу, а также с супругами. Окружающие могут стать причиной плохого настроения Овна, чем-то огорчить либо разозлить, особенно вблизи 16 сентября.

Кроме того, вблизи 16 сентября Овну следует внимательнее относиться к здоровью. Важно не переохлаждаться и не пить холодных напитков.

Ближе к концу сентября Овна ждут очень благоприятные ситуации в финансовых делах: появятся хорошие возможности, наметятся выгодные дела со старыми партнерами, получится тщательно отбирать связи и контакты.

С другой стороны, Овну в сентябре необходимо фильтровать любую получаемую информацию, поскольку легко будет запутаться в иллюзиях, особенно в начале месяца.

В сентябре Овна ждут неожиданные приятные ситуации на работе, например, начальник уйдет на пенсию, и Овна повысят. Помощь коллег, повышения, неожиданный вариант в плане работы, деятельности, а также возвращение старых долгов, о которых Овен уже мог и забыть. Начальство к Овну в этом месяце будет очень хорошо расположено, потому можно просить о повышении зарплаты. В сентябре у Овна будет возможность продвинуться по службе и занять более высокооплачиваемую должность.

Лев

У Льва в сентябре-2022 все будет супер-классно. Венера войдет в дом денег Льва, а потому представители этого знака могут быть крайне успешны в финансовых делах. В плане финансовых возможностей это крайне успешный месяц. Он может принести как новые перспективы, так и новых друзей, новые коллективы. Возможно, сентябрь станет месяцем новых планов, проектов – все, что Лев заложит в сентябре, может дать ему большой прилив энергии и финансовых возможностей на всю осень, а к реализации он захочет привлечь своих друзей, единомышленников, особенно людей из прошлого после 10 сентября.

В сентябре Лев может попасть в хорошее сообщество или создать крепкий коллектив, где он будет рассказывать о своих планах, мечтах, делиться советами и просто свободно общаться. Сейчас общение будет занимать львиную долю свободного времени представителей знака. Льву будет сложно оставаться в одиночестве. И это категорически ему противопоказано. В сентябре Льву нужно находиться в коллективе.

Если в этот период у Льва появятся какие-то сложности, он смело может попросить совета друзей. Также не следует бояться обращаться к более опытным людям – именно аксакалы могут ему помочь. Очень многому Лев может научиться у своих наставников. Это лучшее время для нахождения своего учителя жизни.

Приятным событием месяца станет неожиданная удача в финансовых делах. Лев в финансовом плане сможет подняться из грязи в князи. Льва ждут выигрыши, подарки, приток платежеспособных и приятных в работе клиентов. Старые финансовые вопросы Льву будет удаваться решать с наскока. Ему вернут долги.

Льва в сентябре ждут новые возможности и правильные решения, новые планы и проекты. Переход на новую работу тоже благоприятен.

Дева

В сентябре 2022 года Деве, как никому другому, будет везти в любви. Венера, символ любви, всего благостного и прекрасного, войдет в этот зодиакальный знак. Поэтому месяц в целом пройдет под жирным знаком плюс.

В этом месяце все внимание Девы будет сосредоточено на достижении любовных целей. Также хорошо пойдут финансовые дела.

Прекрасное время, чтобы проявить себя в работе. Это поможет получить одобрение начальства и завоевать заслуженную хорошую репутацию у клиентов. В это время Дева будет более серьезно настроена, чем обычно, ведь речь пойдет о новых рабочих проектах либо продвижении к рабочим целям. Особенно благоприятно все это реализовывать в первую неделю месяца.

В середине месяца Дева может ждать неприятностей от людей женского пола, в частности, есть риск поссориться со своими близкими подругами. Потому следует быть осторожнее в общении и не доверять никаких тайн своим подругам. Не стоит делиться планами – есть риск их сглазить. Не стоит поддаваться в это время эмоциям – лучше все тщательно взвешивать, прежде чем сделать какой-либо непоправимый шаг.

Что касается приятных событий месяца, то Деве на пользу пойдут косметологические процедуры, поездки на курорт и любовные романы. Для корыстных Дев это хорошее время, чтобы найти своего "папочку", который будет содержать их. Благоприятное время для пластических операций на груди, ягодицах и прочих процедур, направленных на повышение внешней привлекательности или смену имиджа. В этом месяце у Девы будет велико желание сменить имидж, прическу, цвет волос, приобрести эксклюзивную одежду.

В сентябре Дева сумеет заинтересовать важных персон, а благодаря тому, что многие будут хорошо расположены к ней – привлечь к сотрудничеству полезных людей, партнеров.

Весы

Сентябрь у Весов будет удачным месяцем, который принесет больше активности в сферах, связанных с получением новых знаний и впечатлений, а также в поездках. Поэтому Весам стоит путешествовать – удачными будут и поездки, и эмиграция.

У представителей этого знака в сентябре могут появиться новые учителя или авторитеты, и они будут больше времени проводить с мудрыми людьми.

Социальная жизнь станет для Весов более значимой и проявленной.

Представители знака могут в сентябре начать обучение, особенно успешным оно будет за границей. Также Весам благоприятно отправлять своих детей на учебу за рубеж. Появятся неожиданные возможности для получения образования, которое ранее казалось недоступным.

Весам можно посоветовать путешествовать, особенно в знакомые места, которые они уже посещали, на ретроградном Меркурии.

В середине месяца возможны волнения и переживаний из-за учебы и поездок. Поэтому 13-16 сентября следует быть предельно внимательными. Стоит запастись терпением и не поддаваться эмоциям. И тогда сложности будут решены наиболее благоприятным для вас способом 20-30 сентября.

Приятным событием сентября-2022 станет неожиданное решение старых проблем. Весам может оказать помощь влиятельный покровитель, в частности, сильная женщина. Придет осознание своих страхов, причин тревожности, а в результате появится возможность от них избавиться. Лучшее время для психологии и нахождения своего психолога.

Также сентябрь – прекрасное время для Весов, чтобы найти тайные источники доходов.

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