Гороскоп на сентябрь-2023 для всех знаков: Влад Росс назвал неудачников и счастливчиков

Тельца и Стрельца ждет невероятно удачный сентябрь, а вот Рака и Водолея начало осени не порадует.

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Гороскоп на сентябрь-2023 больше всего порадует Тельца и Козерога, считает астролог Влад Росс / Главред

Астролог Влад Росс составил подробный гороскоп на сентябрь 2023 года для всех знаков зодиака и рассказал, что каждый из них ждет в работе, личной жизни и финансовых делах в первый месяц осени.

Астролог назвал счастливчиков месяца, которых в сентябре ждет большая удача в разных сферах жизни, неудачников, которым следует готовиться к непростому началу осени, а также знаки, для которых сентябрь 2023-го будет ровным и спокойным месяцем, без особых взлетов и падений.

Неудачники сентября-2023:

Близнецы

Близнецов ждет довольно сложный сентябрь-2023, месяц пройдет под знаком "минус". Близнецам нужно набраться терпения, поскольку не все в этом месяце будет удаваться с первого раза. Это связано с тем, что планета, управляющая Близнецами, то есть Меркурий, будет ретроградной в первой половине месяца. Будет ощущаться контраст: первая половина сентября будет неудачной, а вторая – может очень порадовать. Главное – не пасовать перед трудностями в первой половине сентября, их удастся преодолеть, если Близнецы будут верить в себя и правильность выбранного пути. Геройствовать в это время не нужно, но не стоит и отставать от лидеров.

Благоприятные дни для Близнецов: 2, 6, 22, 26, 30 сентября.

Неблагоприятные дни для Близнецов: 14, 18, 24, 28 сентября.

Карьера. В сентябре от Близнецов потребуется максимум сосредоточенности и аккуратности, чтобы не допустить ошибок, цена которых будет довольно высока. Все важные документы стоит проверять несколько раз, по спорным вопросам нужно выслушивать альтернативное мнение, а лишь потом принимать решение. Есть риск потерять документы, например, паспорт, находясь за границей, что повлечет за собой немало хлопот и проблем.

Во второй половине сентября для Близнецов наступит время пожинать плоды. Станут известные некоторые итоги дела, которым занимаются представители знака, и, вероятнее всего, они останутся довольны результатом. Выполнение любых задач в конце месяца будет даваться Близнецам все легче и легче.

Личная жизнь. В сентябре 2023 года мечты Близнецов о любви, страсти и ярких эмоциях станут реальностью. Новые знакомства могут перейти на романтичную волну, особенно во второй половине месяца. Близнецам, у которых есть партнер (или партнерша), будет непросто устоять перед соблазном сходить налево, но это будет вопросом их морального выбора.

Семейных Близнецов в сентябре порадуют дети. Также это благоприятный месяц для зачатия ребенка.

В конце сентября у свободных представителей знака появится возможность наладить личную жизнь, причем на работе – объектом взаимных симпатий может стать коллега, партнер или начальник.

Здоровье. В начале сентября 2023 года домашние дела будут несколько утомительными для Близнецов, и даже от одной мысли о них может ухудшаться самочувствие. Им стоит попросить других членов семьи готовить и убирать, поскольку эти занятия будут невыносимыми для представителей знака. Основная рекомендация для Близнецов – в первой половине месяца вообще отложить все дела, беречь нервные клетки, а также внимательно относиться к здоровью в середине месяца. При малейшем недомогании следует обращаться к врачу. В конце месяца свободное время стоит посвятить тренировкам.

Смотрите видео гороскопа на сентябрь 2023 года для всех знаков зодиака от Влада Росса:

Рак

Сентябрь 2023 года будет для Рака сложным периодом. В этом месяце у Рака будет много общения, даже слишком много, причем даже с теми людьми, с которыми раньше обменивались только приветствиями и единичными фразами. Также возможны и скандалы. Окружающие станут больше и чаще интересоваться жизнью и мнением Рака – нужно дозировать информацию и не давать поводов для сплетен о себе.

Кроме того, Раку в сентябре нужно учиться совмещать приятное с полезным.

Благоприятные дни для Рака: 1, 5, 18, 23, 27 сентября.

Неблагоприятные дни для Рака: 3, 7, 21, 29 сентября.

Карьера. В сентябре 2023 года жизнь Рака во всем, что касается работы, будет бурлить, как горный поток, и все это придется систематизировать. Раку предстоит много общаться, переписываться и созваниваться, также возможны деловые поездки. В командировках будет легко удаваться совместить приятное с полезным и, помимо работы, съездить на экскурсию, порадовать себя покупками, встретиться со старыми знакомыми.

В этом месяце у Рака появится прекрасная возможность получить образование. Ему стоит читать деловую литературу, участвовать в семинарах и конференциях. Раку будет больше удаваться в поездках, чем дома.

Конец сентября может принести Раку завершение какого-то дела, длительного процесса, возможно, судебного разбирательства. С плеч Рака спадет тяжелый груз, который уже долгое время тяготил его.

Деньги. Рак в сентябре-2023 может надеяться на стабилизацию финансовой ситуации, даже если в начале месяца все будет не так гладко.

Личная жизнь. В первой половине сентября 2023 года Рак сможет целиком и полностью рассчитывать на любимого человека, его поддержку. Новые отношения в начале месяца вряд ли зародятся, а вот с середины – интересные знакомства удастся завязать там, где царит атмосфера радости и творчества. Семейным Ракам вторая половина месяца подарит полную гармонию. Также в это время удастся восстановить отношения с детьми, если ранее они стали напряженными.

Здоровье. В начале сентября запас жизненных сил Рака будет невысок, потому ему стоит отложить разного рода тренировки. Купание в бассейне, принятие романтических ванн или посещение бани благоприятно скажется на самочувствии представителей знака. Если у Рака есть проблемы с кожей или волосами, стоит обратиться к профильному специалисту, и это лучше всего сделать в середине месяца. В конце сентября станут уязвимы почки, потому лучше отказаться от спиртных напитков, держать поясницу в тепле и разнообразить рацион продуктами, богатыми витамином А.

Весы

Сентябрь 2023 года для Весов пройдет довольно скверно. Лучше в этом месяце подводить итоги. Весы могут столкнуться с недочетами и ошибками прошлого. Преодоление препятствий потребует больших затрат энергии и времени. Не следует ожидать многого от этого месяца в карьере. Лучше использовать этот период для согласования своих желаний и поступков. Повышенная восприимчивость и интуиция позволят без труда разобраться в хитросплетениях собственной жизни и поступках окружающих людей. Следует обращать внимание на знаки, приметы и сновидения. В конце сентября Весам следует соблюдать осторожность, занимаясь домашними делами.

Древние астрологи считали, что месяц, предшествующий дню рождения, является периодом накопления сил, а также наведения порядка в делах и планах. Ничего нового в это время лучше не начинать – лучше разобраться со старыми делами и освободить пространство для будущих побед.

Благоприятные дни для Весов: 1, 5, 6, 14, 18, 28 сентября.

Неблагоприятные дни для Весов: 3, 7, 13, 16, 17, 24, 25 сентября.

Карьера. В сентябре-2023 у Весов на работе может сложиться довольно интригующая обстановка. Возможны конфликты и нарушения трудового ритма. Следует проявлять максимальную добросовестность – Марс войдет в знак Весы, что сулит ужасные удары судьбы, несчастные случаи и ДТП. Стремление уйти от выполнения непосредственных обязанностей может вызывать разного рода сплетни, суды и следствия.

В сентябре Весы будут подвержены воздействию извне, отрыву от реальности и могут неадекватно воспринимать информацию, из-за чего может проснуться некая внутренняя воинственность. Поэтому Весам будет особенно важно сделать выбор в этом месяце.

Деньги. Денежные расходы в сентябре-2023 у Весов в основном будут связаны с отдыхом и развлечениями. В третьей декаде сентября у Весов появятся неплохие перспективы дополнительных заработков.

Личная жизнь. В сентябре 2023 года Весы должны стремиться поставить все сердечные дела на надежные рельсы. Главным в любви для них должна стать прочность, основа, причем не только в чувствах, но и в делах. Необходимо постараться, чтобы любимый человек доверял Весам на все 100%. Много приятных минут Весам принесет совместная развлекательная поездка, особенно на море. При этом Весам нужно стараться не забывать о себе, о своих желаниях и потребностях. А Марс в Весах будет вызывать у представителей знака множество кипучих желаний, прежде всего, сексуальных. Если Весы слишком увлеклись дружеским общением, их не преминут обвинить в недостаточном внимании. А если они что-то пообещали и не выполнили, то им и вовсе будет трудно оправдаться. В Весов будут сыпаться стрелы, их будут часто в чем-то обвинять. Нужно остерегаться этого и не допускать столь острого отношения к себе в этом месяце. Даже мирные Весы в сентябре могут полезть в драку.

Здоровье. В сентябре 2023-го укреплению здоровья Весов будет способствовать уединение. Весы с успехом могут прибегнуть к медитации и самовнушению. Хорошие результаты могут принести занятия йогой и другие способы управления собственной энергией. Поэтому благоприятно в этом месяце заниматься восточными единоборствами и полистать книги со старыми народными рецептами. Уязвимыми в сентябре будут глаза, потому нужно стараться меньше времени проводить за компьютером. Также есть опасность пищевых отравлений. Не рекомендуется в этом месяце употреблять спиртные напитки, также следует быть осторожнее с разного рода химикатами.

Водолей

Сентябрь 2023 года будет не самым удачным периодом для Водолея. Месяц пройдет в ретро стиле: Водолею придется вернуться к давним делам и планам, а также повстречать старых знакомых, а, может быть, и наладить с ними деловые отношения. Вполне вероятно, что эти люди неслучайно появятся в жизни Водолея именно сейчас – возможно, они появятся, чтобы оказать поддержку и скрасить жизнь. Поэтому Водолею не нужно стесняться воспользоваться этим обстоятельством и вернуть близких, родных, деловых или брачных партнеров.

В сентябре Водолей будет склонен к риску и решит не просто изменить свою жизнь, а развернуть ее на 180 градусов.

Если за Водолеем числятся невыполненные обещания или иного рода долги, то положение Меркурия напомнит о том, что долг платежом красен, особенно в первые две недели месяца.

Сентябрь для Водолея будет напряженным периодом, когда нужно будет постараться проявить максимум осторожности в финансовых делах и быть осторожнее за рулем. Вообще, первый месяц осени – не лучшее время для поездок.

Вполне вероятно, что именно в сентябре 2023-го Водолей наконец доберется до старых бытовых проблем и мелкого ремонта. Ему придется столкнуться с поломками техники: компьютеров, телевизоров, ноутбуков и т.д.

Благоприятные дни для Водолея: 1, 5, 10, 13, 14, 18, 20, 24, 28 сентября.

Неблагоприятные дни для Водолея: 3, 9, 12, 15, 16, 23, 26, 30 сентября.

Деньги. В сентябре финансовые дела у Водолея пойдут в гору только в конце месяца. Если Водолей сумеет в этом месяце больше копить, а не тратить, то в дальнейшем это позволит ему преумножить капитал.

Середина сентября – это худшее время для поездок, подписания важных бумаг, приобретений, торговли. 13-18 сентября нужно быть внимательнее и осторожнее.

Личная жизнь. В сентябре-2023 в семейной жизни Водолея все будет, как на вулкане. Скандалов избежать будет сложно, потому следует быть готовым к выяснению отношений. В принципе, Водолею лучше принять все так, как есть. Тем Водолеям, которые заводят романы на стороне, следует быть особо осторожными – все тайное может стать явным, и вторая половинка узнает о любовной связи на стороне.

В последней декаде сентября отношения Водолея с любимым человеком обещают быть страстными, порой до ссор. Водолею нужно стараться быть полезным, ведь общее дело или хобби поможет укрепить отношения с близким человеком.

Также Водолею стоит появляться в общественных местах и на различных мероприятиях, будет очень благоприятно выходить в свет.

Здоровье. Во второй половине сентября-2023 сложится благоприятное время для лечения заболеваний мочеполовой системы, прежде всего, гинекологических заболеваний. Женщинам-Водолеям рекомендуется не упускать отличное время для косметологических процедур, а также иных шагов на пути к красоте и совершенству, в том числе для фитнеса и коррекции фигуры – Венера будет способствовать созданию роскошных форм. Также в сентябре благоприятно лечить эндокринные заболевания и заболевания, связанные с нарушением обмена веществ.

Нейтральным сентябрь 2023 года будет для следующих знаков:

Овен

Сентябрь-2023 для Овна будет средненьким месяцем. Однако успех всегда приходит к тому, кто преодолевает собственные слабости, лень и страхи. Если Овен все это сможет побороть в себе, то его будет ждать удачный месяц.

В сентябре Овну будет проще разрушить старую неправильную модель поведения, а также создать и закрепить новую, особенно во второй половине месяца. Полезные привычки, например, ранний подъем и бег по утрам, заложенные в сентябре, сократят путь Овна к заветным вершинам. Поэтому первый месяц осени – лучшее время, чтобы записаться в спортзал.

Благоприятные дни для Овна: 11, 16, 21, 25, 29 сентября.

Неблагоприятные дни для Овна: 4, 8, 13, 23 сентября.

Карьера. Овну в сентябре 2023 года придется много работать. Начать месяц следует с написания четкого плана, это поможет добиться успеха. Срывы договоренностей и конфликты с партнерами в сентябре не предвидятся. А вот в личной жизни все это может произойти, поскольку Марс в Весах, а потому в конце месяца отношения могут разладиться. Но, в целом, период очень благоприятен для работы с деловыми партнерами. При Марсе в Весах всегда можно договориться.

Овен также будет успешен в учебе. Он сможет обрести единомышленников, стать лидером мнений.

Деньги. В середине сентября 2023-го, если Овен будет вести себя легкомысленно, он рискует залезть в большие долги, которые впоследствии будет сложно отдать. Поэтому лучше в это время не одалживать деньги и не брать кредиты в банках.

Личная жизнь. В сентябре 2023 года звезды обещают Овну теплые отношения со второй половиной. Партнер (или партнерша) станет больше интересоваться переживаниями Овна, задавать больше вопросов, связанных с работой и хобби. Не стоит ограничиваться односложными ответами, а лучше посвятить любимого человека в то, что окружает Овна, показать свой внутренний мир. Звездная обстановка поможет Овну в сентябре разорвать ставшую невыносимой связь наиболее безболезненно для обоих. Это лучшее время, чтобы подать на развод, особенно во второй половине месяца.

Конец сентября принесет Овну романтические знакомства, которые будут развиваться очень стремительно. Скорее всего, новая связь будет держаться на физическом влечении, поэтому большого будущего звезды этим отношениям не сулят, поскольку Венера будет ретроградной в начале месяца, а потом она все еще будет находиться в петле.

Здоровье. В сентябре Овен на 80-90% будет чувствовать себя хорошо. Защитные силы организма у него возрастут, вероятность заболеть в этот период близка к нулю. Но в середине месяц о себе может напомнить хронический недуг. В конце месяца следует минимизировать физические нагрузки, стараться больше отдыхать, а также посещать бассейн. Благоприятно будут воздействовать на Овна романтические или расслабляющие ванны.

Лев

Сентябрь 2023 года для Льва обещает быть более-менее ровным месяцем. В это время Лев сможет себе позволить многое из того, что раньше для него было недоступно. Однако если он пересечет опасную черту, которая отделяет "много" от "чрезмерно", его жизнь может рухнуть, особенно в финансовом плане. Лев может потратить кучу денег, а потом об этом пожалеть, потому лучше быть осторожнее в этом месяце и помнить, что шпоголизм в сентябре не приветствуется. Следует исполнять свои желания дозированно, иначе Лев не получит того удовольствия, которое мог бы. А Венера в квадрате к Юпитеру будет создавать непомерные амбиции. Черная Луна, планета-искусительница, все еще будет в зодиакальном знаке Льва, и она тоже будет подталкивать Льва делать крупные покупки или соблазняться красивыми девушками, которые вытянут все деньги.

Благоприятные дни для Льва: 3, 7, 12, 26, 30 сентября.

Неблагоприятные дни для Льва: 5, 10, 24, 28 сентября.

Карьера. В сентябре-2023 перед Львом откроются замечательные возможности. Ему удастся улучшить свое материальное положение, подняться по карьерной лестнице, вывести бизнес на новую высоту. Это отличное время для того, чтобы продать движимое имущество. Пойдут дела в гору и у тех Львов, которые занимаются торговлей. Большим сюрпризом может стать возвращение ранее потерянной ценной вещи либо бумаги.

В середине месяца Лев легко будет расправляться с ежедневными рутинными делами, что обычно ему тяжело дается.

Во второй половине месяца звезды будут провоцировать споры с партнерами, возможен даже разрыв договоренностей, потому Льву следует быть тактичнее, сдержаннее и терпеливее. Если же Лев встретит сопротивление и станет рвать и метать, он может заработать проблему.

Последняя неделя сентября пройдет под знаком общения. В это время установление новых отношений, обмен опытом и деловые поездки будут благоприятны для Льва.

Деньги. В сентябре 2023-го деньги будут легко приходить ко Льву и так же легко уходить от него. Приливы и отливы денег могут быть настолько впечатляющими, что Лев может даже обанкротиться. Следует быть мудрее и думать о будущем, а не о сиюминутных прихотях.

Личная жизнь. В сентябре Венера все еще будет во Льве, потому представители знака будут погружены в любовь и романтику. Те Львы, которые ищут любовь, в этот период точно ее найдут. Однако при этом им нельзя быть слишком доверчивыми и наивными, особенно с красивыми женщинами. Следует внимательно слушать то, что говорит новый знакомый (или знакомая), и насторожиться, если в словах будет много противоречий, пусть даже безобидных, иначе Льва могут обмануть на большие суммы денег.

В середине месяца на безоблачном небосклоне семейных Львов может появиться грозовая туча – угроза разрыва отношений. Льву не стоит ограничивать свободу партнера (или партнерши), нужно позволять распоряжаться личным временем по собственному усмотрению, иначе возможны скандалы и ревность. Нужно стараться обходить острые углы и не заводить разговоры, неприятные для второй половины.

Здоровье. В начале сентября будут хорошо поддаваться лечению хронические заболевания эндокринной системы. При этом от старых схем стоит отказаться и попробовать новые методы лечения. В середине месяца у Льва появится быстрая утомляемость, сонливость, мышечная слабость. Для улучшения самочувствия следует разнообразить рацион питания, употреблять больше белка, яблок и сухофруктов. В конце месяца благоприятны будут закаливание и другие оздоровительные процедуры. Если Льва будут посещать какие-либо депрессивные мысли, лучше обратиться к психологу, также поможет общение с друзьями.

Дева

Сентябрь 2023-го для Девы будет более-менее ровным и спокойным периодом, скорее, даже положительным, особенно во второй половине месяца, когда Меркурий, управляющий этим знаком зодиака, станет директным. Прочный земной знак Девы в сентябре столкнется с необходимостью проявлять гибкость. Деве придется учиться тонкому искусству компромиссов – без компромиссов ничего не получится достичь. Звезды в этот период преподнесут представителям знака массу неожиданностей, справиться с которыми поможет как знание своего характера, так и умение быстро соображать.

Благоприятные дни для Девы: 3, 7, 17, 19, 26, 30 сентября.

Неблагоприятные дни для Девы: 12, 13, 14 сентября.

Карьера. Благодаря ретроградному Меркурию привычные прямота и бескомпромиссность Девы обретут гипертрофированные формы. Вплоть до 15 сентября Дева забудет о какой-либо дипломатии. Поэтому прежде чем с кем-то поссориться, нужно хорошенько подумать. В первые две недели месяца нужно постараться избегать общения с начальством и ни в коем случае не требовать повышения заработной платы. Если Деве все еще не выплатили деньги за предыдущий месяц, ей следует отнестись к этому, как к чему-то само собой разумеющемуся – все выплатят позже. Иначе высказывания Девы могут привести к неправильным последствиям вплоть до увольнения.

Только после 15 сентября Дева обретет возможность уравновешивать любые ситуации, соотносить силу своих слов и необходимость их произносить. Еще больше таких возможностей будет уже после того, как закончится период статичности Меркурия – 18-19 сентября. Так что, если Дева хочет что-либо обсудить с начальством, лучше делать это уже после 18-19 сентября.

Во второй половине месяца Девам, действующим в свободном бизнесе, есть смысл использовать все ресурсы для достижения ранее поставленной цели. Пробивные способности, подкрепленные твердой волей, смогут вывести на выгодные позиции.

Деньги. В сентябре-2023 Деве не стоит принимать предложения, касающиеся быстрого и спонтанного заработка. Не стоит также давать деньги в долг, поскольку высока вероятность, что вернуть деньги будет проблематично.

Личная жизнь. Во второй половине сентября 2023 года возрастет вероятность того, что Дева получит приглашение сходить в кафе или кино, отказываться не стоит. В этот период представители этого знака будут особенно привлекательны для противоположного пола.

В первые две недели месяца благоприятно восстанавливать связи с людьми, с которыми Дева ранее уже состояла в отношениях.

Семейным Девам в сентябре предстоят хлопоты, связанные с решением бытовых вопросов и укреплением семьи.

Кроме того, сентябрь – это благоприятное время для переезда на новое место. То есть, если Дева сомневалась, стоит ли жить под одной крышей со своим любовником, будет подходящее время, чтобы наконец съехаться.

Здоровье. Деве в сентябре-2023 необходимо распределить свои силы таким образом, чтобы не возникали проблемы со сном. Вечером необходимо устраивать сеансы ароматерапии, слушать спокойную музыку. В начале месяца возможны сбои в работе печени, потому нужно избегать острой и жирной пищи, спиртных напитков. Лучше соблюдать диету, ведь, помимо прочего, это хороший месяц, чтобы избавиться от лишнего веса. Также ежедневно нужно заниматься физкультурой.

Рыбы

Рыб в сентябре 2023 года ждет относительно ровный период. У Рыб осень начнется в стиле экшн, поскольку сентябрь будет весьма динамичным – представители знака точно не соскучатся. Рыбам важно не оставаться в одиночестве, им нужно находиться в компании. Особое внимание следует уделить внешности: умение одеваться со вкусом и вести себя достойно всегда будет высоко оцениваться, особенно в этом месяце. Если Рыбам захочется обновить гардероб, внести некоторые коррективы в свою внешность и отправиться в отпуск, то это будет самое подходящее время. Нужно стараться сочетать приятное с полезным, чтобы отдых был хорош и не шел в ущерб здоровью.

Положение Солнца советует Рыбам не быть чересчур эмоциональными, ведь это может негативно отразиться на их ближайшем окружении. В этом месяце Рыбы будут очень противоречивы – то сама лояльность, то бомба замедленного действия.

Благоприятные дни для Рыб: 4, 11, 12, 16, 27 сентября.

Неблагоприятные дни для Рыб: 1, 6, 9, 20, 23, 30 сентября.

Карьера. Рыбам в сентябре 2023 года необходимо стараться быть более собранными на работе, не распыляться на десяток мелких дел сразу. Лучше взяться за одно, но фундаментальное дело и сделать его так, чтобы все могли убедиться в их продуктивности.

Реальных достижений и событий в деловых вопросах не стоит ждать в сентябре, ведь, скорее, первая половина осени будет подготовительным этапом для Рыб, неким трамплином. Да и Сатурн все еще будет сдерживать своим влиянием амбиции Рыб. Вполне вероятно, что придется менять личные планы и ущемлять свои интересы из-за служебных дел, что может вызвать эмоциональный срыв.

Личная жизнь. В первой половине сентября 2023 года отношения у Рыб будут с перепадами. Главное – направить энергию в мирное русло. Гармония в интимной жизни поможет наладить и гармонию в эмоциональной сфере.

Во второй половине месяца Рыбам нужно приготовиться к любви, которой, как известно, много не бывает, но в это время будут невероятно яркие чувства. Отношения с близким человеком будут довольно добрыми, трогательными и, возможно, перейдут на более высокий энергетический план.

В сентябре у Рыб появится неплохая возможность укрепить тыл. Звезды рекомендуют заняться ремонтом, обустройством дома и хозяйственными покупками. Как результат, семейные отношения могут улучшиться.

Здоровье. Сентябрь-2023 в плане здоровья у Рыб будет довольно проблематичным месяцем. В это время возможны психические расстройства. Важно обращаться к психологу, если нарушено эмоционально-психическое состояние Рыб. Также может быть нанесен удар по почкам, потому в сентябре неприемлем алкоголь. Кроме того, в этом месяце Рыбы смогут быстро сбросить лишний вес, потому благоприятно садиться на диету.

Счастливчики сентября-2023:

Телец

Сентябрь 2023 года для Тельца пройдет под жирным знаком "плюс". Месяц будет благоприятен для развлечений. Поэтому можно отправляться на море, в горы и в любовные романтические экстазы. Впрочем, волшебника в голубом вертолете ждать не стоит, но Телец вполне сам сможет стать таким волшебником в сентябре. Встречи с друзьями, вкусная еда, походы в горы, в кино, посещение фестивалей и прочих многолюдных мероприятий будет в кайф Тельцу. Короче говоря, Тельцу в этом месяце нужно жить в свое удовольствие и кайфовать.

Благоприятные даты для Тельца: 1, 5, 9, 24, 28 сентября.

Неблагоприятные даты для Тельца: 3, 11, 26, 30 сентября.

Карьера. Сентябрь-2023 будет замечательным периодом для карьеры Тельца, а также творчества. Если деятельность Тельца связана с изобразительным искусством, писательством, сочинительством, музыкой, актерством, его ждет невероятно плодотворный период.

В любом случае, это месяц, когда на Тельца будет хороший спрос, потому он может размещать новые объявления, проводить рекламную кампанию. В сентябре звезды будут благосклонны к тем, кто любит рисковать, кто решит поучаствовать в соревнованиях и конкурсах. Фортуна будет на стороне Тельца.

Креатив будет очень важен для Тельца в этом месяце, поэтому новые методы решения старых задач будут просто прекрасны, особенно для айтишников.

Личная жизнь. В начале сентября 2023-го звездная обстановка будет способствовать возникновению отношений, особенно с сослуживцами, коллегами, на работе, то есть возможны служебные романы. Их инициатором, скорее всего, выступит не сам Телец – ему начнет оказывать знаки внимания кто-то из сотрудников или даже начальник. Если Тельцу симпатичен человек, то он должен обязательно дать ему шанс и сходить на свидание – вполне возможно, коллега по работе и станет судьбой Тельца.

В середине месяца звезды будут способствовать установлению взаимоотношений в паре Тельца. Он будет удовлетворен в сексуальном плане. Также он всегда сможет найти компромисс, договориться.

Вторая половина сентября – хорошее время для заключения брака, который окажется долгим и счастливым, а также принесет материальное благополучие.

Красноречие Тельца станет магнитом для умных и интересных людей. Телец сможет легко запоминать что угодно. Это хорошее время для изучения иностранных языков. В любом случае, Телец будет способен запоминать большие объемы информации, благодаря чему проделает много умственной и творческой работы, как никогда в жизни.

Здоровье. В начале сентября 2023-го Тельцу следует обратить внимание на сферу красоты, особенно после 5-го числа, когда Венера перестанет быть ретроградной. Любые косметологические процедуры, выполненные в это время, порадуют отличным результатом и положительно отразятся на психологическом состоянии Тельца. Каждое утро Телец может начинать с гимнастики или пробежки – сентябрь будет очень благоприятен для этого. Перед сном также рекомендуется совершать пешие прогулки. Чрезмерное употребление разных вкусностей может негативно сказаться на пищеварительной системе, фигуре и коже. Потому лучше придумать другой способ, чтобы поднять настроение: слушать динамичную музыку, смотреть комедии, уделять время хобби. Да, и сладкое лучше есть в ограниченном количестве, иначе есть риск сильно прибавить в весе.

Скорпион

Для Скорпиона сентябрь 2023 года обещает быть довольно благоприятным периодом, который удивит необычностью и новизной. Следует стараться в полной мере воспользоваться возможностями, которые предложит судьба. Целесообразно поддерживать хороши отношения с окружающими, заручаться их поддержкой, обзаводиться новыми друзьями и знакомыми. У Скорпиона в этом месяце проявится неплохая интуиция, и она подскажет, кому стоит верить, а кому нет. С одной стороны, будет высока вероятность столкнуться со сплетнями и интригами, объектами которых станет сам Скорпион, но с другой – он сможет узреть все пакости недоброжелателей и опережать недругов на несколько ходов вперед.

Не исключено, что в сентябре Скорпиону предстоит принимать участие в делах одного из близких друзей. Будет нелишним призвать на помощь свои дипломатические способности, чтобы совмещать интересы семьи и дружбы.

Наиболее удачное для Скорпиона время – середина сентября. В это время нужен максимум креатива. Если Скорпион стремится преобразить свою жизнь, то это его звездный час. Также это отличное время для отпуска. Положение Меркурия будет благоприятно для знакомства с новыми местами. Не стоит вновь топтать давным-давно проложенный маршрут – нужно выбирать новый.

Благоприятные дни для Скорпиона: 3, 4, 7, 16, 17, 18, 21 сентября.

Неблагоприятные дни для Скорпиона: 5, 9, 15, 19, 26 сентября.

Карьера. Начало сентября-2023 в плане карьеры будет нестабильным временем, когда планы и желания Скорпиона могут резко расходиться с тем, чем реально придется заниматься. Если Скорпион наберется терпения, то в итоге он только выиграет. Не стоит рвать деловые связи и конфликтовать с коллегами. Наиболее благоприятный период – это середина сентября и вторая его половина. Если Скорпион получит в это время какие-либо предложения относительно работы и деятельности, то смело можно соглашаться – процесс пойдет отлично. В это время прекрасно будет налаживаться психологический климат в коллективе, а также придет понимание со стороны начальства. Любую ситуацию Скорпион легко сможет развернуть в свою пользу. Нужно постараться использовать сложившиеся обстоятельства, чтобы упрочить профессиональный статус.

Сентябрь для Скорпиона станет богатым новыми полезными знакомствами. Предстоят затраты на решение квартирных вопросов, ремонт и перепланировку. Особенно благоприятно начинать все это в начале месяца.

Личная жизнь. Семейных Скорпионов в сентябре 2023 года очень порадуют дети, поэтому их можно записать в важную секцию, отдать на музыку или в кружок – благодаря этому ребенок потом сможет пробиться в жизни. В этом месяце Скорпион может нормализовать отношения в семье. Если же он жил отдельно от своей второй половины, то теперь может вновь съехаться с ней.

Кроме того, возможны вспышки ревности второй половинки Скорпиона и упреки в недостаточном внимании с его стороны.

Здоровье. Последнюю декаду сентября 2023-го можно посвятить косметологическим и омолаживающим процедурам. Длительное пребывание на ногах и несбалансированное питание может вызвать у Скорпиона обострение заболеваний, связанных с сосудистой системой. В первой половине сентября не следует перегружать печень: следует ограничить количество потребляемых жиров, отдав предпочтение свежей зелени, фруктам и овощам. Вообще, Скорпиону в этом месяце можно стать вегетарианцем. Желательно посвятить этот месяц процедурам по очищению организма от шлаков.

Стрелец

Удачный период в сентябре 2023 года ждет Стрельца. В этом месяце Стрельцу следует воспользоваться благоприятным расположением звезд, чтобы вдоволь насладиться романтикой и чувственностью отношений. Его ждут новые знакомства, искренние отношения, любовь с иностранцем. Стрельцу в этом месяце нужно стараться как можно больше времени проводить с любимым человеком, дарить ему удовольствия, ведь Стрелец – это самый романтичный знак зодиака.

Сентябрь – отличное время для путешествий Стрельца, где не исключено романтическое знакомство, которое может стать жизненным шансом. В этом месяце Стрелец может получить предложение руки и сердца в поездке.

Взлеты и падения, блестящие идеи и удачные сделки, а также неожиданные провалы на ровном месте могут в сентябре-2023 сопровождать деятельность Стрельца. В погоне за результатом Стрелец будет склонен рисковать своим здоровьем, но риск может быть оправдан. С другой стороны, Стрельцу будет необходима смена впечатлений и любовь близких. Если Стрелец будет заботиться о своих членах семьи, его может ждать большая удача в этом месяце, и его могут покинуть сложности и проблемы.

Благоприятные дни для Стрельца: 4, 8, 12, 18, 20, 26 сентября.

Неблагоприятные дни для Стрельца: 1, 3, 5, 11, 17, 24 сентября.

Деньги. В финансовом плане сентябрь 2023 года будет довольно удачным для Стрельца. В это время он может многое в жизни ставить на кон. Будут удачные проекты и сделки, к которым Стрелец давно готовился, особенно во второй половине месяца.

Карьера. Стрелец в сентябре яростно возьмется за работу. Однако в своем стремлении поскорее закончить дело он рискует перенапрячься и довести себя до нервного срыва. В сентябре Стрельцу можно порекомендовать одно – беречь нервы.

16 сентября Стрельцу придется немного попыхтеть, работая на коллектив и подводя предварительные итоги деятельности за три квартала. Стрелец может очень много успеть за вторую половину месяца – больше, чем за все лето.

Личная жизнь. В первой половине сентября-2023 Стрельца ждут яркие и сильные чувства. Он будет полон сил и надежд. Он будет дарить огонь своей второй половине. Если стрела амура еще не коснулась Стрельца, то в сентябре это случится.

Пребывая в отъезде, Стрельцу важно не забывать о своих близких, которых он оставил дома, периодически сообщать о себе и не забыть купить им подарки.

Фортуна улыбается Стрельцу и подарит ему большое любовное знакомство где-то за границей.

Здоровье. Кроме проблем с нервами, у Стрельца в сентябре 2023-го также могут возникнуть проблемы с органами дыхания. Особенно неблагоприятно для него курение. Лучше заняться спортом и избавиться от вредных привычек. Также у Стрельца могут возникнуть психические расстройства из-за нервных срывов.

Козерог

Сентябрь 2023-го для Козерога будет довольно удачным месяцем. В сентябре кипучая деятельность Козерога вызовет немало сплетен, но он не станет замечать таких пустяков, потому что он в этом месяце будет очень пробивным и удачливым. После того как удастся отсеять недоброжелателей, Козерогу необходимо действовать в компании. Сентябрь будет насыщен для Козерога горячими новостями, полезной информацией, приятными встречами, знакомствами. Если Козерог планировал провести переговоры, отправиться в поездку или начать получать дополнительное образование, то как раз в этом месяце все это предстоит сделать. Козерогу нужно действовать по принципу "человек – сам кузнец своего счастья", и тогда он сможет добиться отличных результатов, причем как в личных делах, так и в служебных.

Вторая половина сентября, судя по положению Сатурна, позволит Козерогу воплотить давние мечты и планы. Однако следует учитывать, что в каком-то смысле это время для Козерога будет судьбоносным – что посеет Козерог, то и пожнет.

Благоприятные дни для Козерога: 5, 8, 11, 12, 17, 22, 26 сентября.

Неблагоприятные дни для Козерога: 1, 3, 9, 13, 15, 23, 30 сентября.

Деньги. Козерогу в сентябре-2023 следует быть внимательнее в плане деловых партнеров – они могут подвести. Кошелек Козерога будет весить так же, если не совершать грубых ошибок, поэтому больших поступлений и накоплений ждать не стоит. Во второй половине месяца Козерог будет пожинать плоды, в первой – будет больше убытков. Средства, на которые Козерог рассчитывал, он получит, но вряд ли больше, чем хотелось. Неотложные затраты будут связаны в большей мере с хозяйственными делами. Также кто-то попросит в долг у Козерога, но потом может не отдать, особенно в первые две недели месяца.

Личная жизнь. В сентябре-2023 Козерогу следует прислушиваться к любимому человеку. Если хочется ярких впечатлений, важно проявлять инициативу, идите на эксперименты – это поможет освежить чувства и получить новые впечатления.

В конце сентября все семейно-бытовые вопросы у Козерога решатся со знаком "плюс", поэтому все стабилизируется, в том числе и в семейной жизни, и все разногласия уйдут.

Кто такой Влад Росс Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

Отношения с родственниками у Козерога в сентябре будут гармоничными и спокойными. Все в семье будут довольны принятыми Козерогом решениями.

Здоровье. Козерог в сентябре 2023 года будет полон сил, однако укрепить организм все равно будет нелишним. Лечебные программы будут особенно благоприятны для печени. Также весьма эффективными будут процедуры для кожи. Прекрасное время для занятия фитнесом и водными видами спорта. Для сосудистой системы будет полезен коньяк, но в умеренном количестве. Если у Козерога бывают сбои в работе печени и желудочно-кишечного тракта, следует быть внимательнее и осторожнее, иначе возможны осложнения. Козерогу следует питаться регулярно, в этом месяце диеты не для него.

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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