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Новороссийский порт перестал быть тылом России, дроны достанут до дачи Путина в Сочи - Лакийчук

Анастасия Заремба
4 августа 2023, 19:00
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Атака на Новороссийск - это подтверждение, что украинские морские дроны-камикадзе существуют и работают, считает эксперт.
Павел Лакийчук, удар по Новороссийску
Новороссийский порт перестал быть тылом России - Павел Лакийчук / Коллаж скриншот, facebook.com

Бухту Новороссийска в Краснодарском крае в ночь на 4 августа атаковали морские дроны, в результате чего получил повреждение большой десантный корабль "Оленегорский горняк" Северного флота ВМС РФ. По неподтвержденной информации, эта атака могла быть совместной операцией СБУ и ВМС Украины.

В интервью Главреду военный эксперт, руководитель проектов по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павел Лакийчук рассказал, почему удары по российским портам отгонят Россию от Крыма, почему Керченский мост будет легче разбить и как потеря десантного корабля поможет деоккупировать Крым и юг Украины.

О чем свидетельствуют удары по порту Новороссийска? Какие объекты гипотетически теперь могут оказаться под прицелом?

видео дня

Возле Босфора военные корабли регулярно какие-то дроны изрядно беспокоят. В Туапсе воздушные дроны уже дебоширили, в Феодосии горел нефтяной терминал. Это свидетельство того, что продемонстрированный Украиной недавно на выставке оружия в Турции морской дрон-камикадзе – не выдумка, а его тактико-технические характеристики соответствуют продемонстрированным. Тактика применения морских дронов в Вооруженных силах Украины и их структурах на морском театре боевых действий совершенствуется. Поэтому теперь россиянам уже не спрятаться ни в Севастополе, ни даже дальше, потому что прятаться даже в Новороссийске для них уже не выход. Поэтому они могут начинать топить там свои корабли, как это когда-то делал Ленин, чтобы лишний раз не заморачиваться.

После инцидента была информация, что россияне укрепляют оборону порта в Сочи. Туда, насколько я понимаю, дроны тоже могут достать?

Безусловно, и туда тоже могут достать. Вопрос в том, есть ли там цели, кроме дачи Путина, которые могут заинтересовать наших военных, чтобы нанести максимальный урон вражеской армии. Мы же не ради того, чтобы попугать стреляем, как русские. Каждый снаряд и ракета для нас важны, и очень хочется, чтобы все они попадали в цель. Итак, пусть ждут сюрпризов на складах боеприпасов, пунктах базирования кораблей и ракетоносителей, ракетно-технических базах, которые готовят ракеты к атакам по Украине.

Для чего Россия чаще всего использовала этот корабль, и насколько те повреждения, которые мы видели на видео, критичны для него? Как быстро россияне могут его починить?

О конкретном корабле я ничего не могу сказать, потому что сейчас россияне закрашивают на всех кораблях бортовые номера и названия. Даже когда там что-то проявляется – например, если видишь четыре буквы на картинках, то определить, что именно закрашено, "Ямал" или "Азов", очень сложно. От "балтийцев" и "североморцев" (Балтийский и Северный флот ВМФ России, – Главред) в январе 2022 года, готовясь к нападению на Украину, зашли четыре единицы – три корабля 775 проекта три корабля и 1 – 11 711 проекта, а именно здоровенное одоробло "Петр Моргунов", которых в РФ всего два. Россияне готовились высаживать десант морпехов в Одессе, но не сложилось, потому что украинцы показали зубы. В конце концов, все эти морпехи-десантники, которые должны были высаживаться в Одессе, уже давно сгнили где-то под Мариуполем или Херсоном.

Итак, работы для этих кораблей почти не осталось. Их пытаются использовать вместе с кораблями Черноморского флота для каботажных перевозок (перевозки груза и пассажиров вдоль морского берега одного государства, – Главред) между Новороссийском и оккупированными Севастополем и Керчью. Не важно, из какого именно флота этот корабль, но то, что больших десантных кораблей станет меньше – это хорошо. Потому что сейчас идет наступательная операция на юге. Если будем иметь успех, то дальше будет Крым, поэтому нам надо будет добивать Керченский мост, а противник будет пытаться обеспечить каким-то образом логистику Крыма и группировку своих сил. И это будет осуществляться большими десантными кораблями. Так что чем меньше их будет, тем лучше.

Если говорить о Новороссийском порту, то что именно там базировалось, кроме этого корабля? И если действительно дроны уже достают до этого порта, как далеко россиянам нужно будет отводить другие корабли?

Дело в том, что 20 лет подряд россияне пытались построить военно-морскую базу в Новороссийске. Там им это не очень удавалось, потому что российский бизнес обозначал им направление примерно российского корабля. Однако для военных умудрились выбить небольшой участок в Геопорту рядом. К слову, это интересное место рядом с нефтяным терминалом "Шехсарис", то есть это очень опасный участок для базирования. Именно там они обустроили в период с 2008 по 2014 год небольшую военно-морскую базу. До этого она считалась пунктом постоянного базирования дивизиона подводных лодок, хотя по факту подводные лодки базировались в оккупированном Севастополе.

И после того, как украинцы начали совершать эффективные и частые удары по базе в Севастополе, россияне начали вытаскивать оттуда все, что жалко, и обустроили тыловую базу в Новороссийском порту.

Перспективы для уничтожения там российских кораблей хорошие, потому что Новороссийская бухта достаточно специфична. Но это касается не только кораблей ВМФ РФ, потому что через этот порт направляется и "Сирийский экспресс", который доставляет из Сирии боеприпасы и личный состав.

К слову, если кто-то ударит по бакам с нефтью в "Шехсарисе", то вся эта горящая нефть выльется на Геопорт, и будет им весело.

Кстати, о нефти. После того, как в отношении РФ ввели санкции, часть кораблей без опознавательных знаков заходили в порт в Новороссийске и сливали нефть в нефтяном терминале. Насколько теперь иностранным кораблям, которые делали это до сих пор, будет проблематично заходить в этот порт?

Суда контрабандистов, которые заходят в российские порты, выключают автоматическую идентификационную систему. Это такая система распознавания, созданная для безопасности судоходства. Это важный и принципиальный момент для современного судоходства и безопасности всех судов и кораблей. Поэтому тот, кто так делает, не только делает некрасивое дело, но и подвергает других опасности. Представьте - россияне объявили о том, что будут топить корабли, направляющиеся в украинские порты. Судовладельцы и капитаны судов, которые несут ответственность за свое имущество и экипаж, очень серьезно воспринимают такие угрозы. В ответ военно-морские силы Украины сообщили, что все российские суда, которые будут направляться в российские порты и порты оккупированного Крыма, которые де-факто закрыты, тоже будут рассматриваться Украиной как перевозчики оружия и будут атакованы. Подчеркнул это инцидент с кораблями "Василий Быков" и "Сергей Котов" в Черном море, а сейчас "бавовна" произошла в порту Новороссийска. Так много ли будет желающих среди иностранных судов направляться в такой рискованный район? Убежден, что нет.

Что касается российского трафика, то россияне – люди подневольные, но они должны помнить, что их государство развязало агрессивную войну, и они являются легитимными военными целями.

Вы сказали, что чем меньше у России будет десантных кораблей, тем для нас будет лучше. Насколько эта потеря (потому что россиянам точно потребуется время, чтобы починить корабль) бьет по российскому авторитету в Черном море и ее обороноспособности?

Довольно цинично звучит, когда говорят, что ранить человека на войне выгоднее, чем убить. Потому что убили человека – и его нет, а раненого надо кому-то эвакуировать, лечить, он забирает ресурсы и средства, истощает систему медицинской помощи. Так же и с кораблями. Утопили "Москву", то от этого только бычкам на дне Черного моря хорошо. А вот когда подбили боевой корабль, то его придется ставить в док на месяц-два в зависимости от характера повреждений. А в этот док кто-то должен был становиться планово – например, тот, кто готовится к ракетным ударам по Украине. Также тратятся средства и ресурсы ремонтных предприятий, которые могли пойти на подготовку кораблей к боевой службе в море и атакам. И другие корабли не будут отремонтированы, потому что будут ремонтировать этот десантный корабль.

Если вы уже упомянули о подготовке к предстоящим ударам, то насколько этот инцидент и подобные ему, если они будут более частыми, уменьшат обстрелы Украины с моря?

Непосредственного влияния на обстрелы это не окажет. Надо понимать, что судно в порту – самая легкая цель для наших средств поражения, потому что это стационарные цели, которые легко обнаружить. А море большое, поэтому там их найти корабль, который готовится к ракетным ударам, значительно труднее.

Впрочем, мы и их видим. По ним тоже работают, и как только появится возможность, они будут потоплены. Другое дело, что для того, чтобы обезопасить от ракетных обстрелов, надо уничтожать не только носители, но и ракеты на складах, базах их физического обслуживания, на железной дороге. Вот поражение склада "Ониксов" в Старом Крыму – это хорошо, потому что теперь минимум на один залп точно будет меньше. Раньше поражали вагоны с "Калибрами", и это – тоже хорошо, потому что после этого по меньшей мере 16 ракет не полетели в сторону Украины. Поэтому вариантов для творчества для украинских военных достаточно, и они рассматривают все возможные варианты для такой работы.

А как это повлияет на оборону Россией Крыма?

Что касается поражения Черноморского флота, то это радикально не повлияет на оборону врага. Дело в том, что Крым всегда брали с берега, и защищали его так же с берега, а роль флота при этом была ограниченной. В данном случае эта роль заключается в поддержке сухопутных войск, например, на приморском направлении. Кроме кораблей Черноморский флот – это и армейский корпус, и части разведки, и части тылового обеспечения. И, в конце концов, те моряки, которых можно снять с кораблей дать им автоматы и отправить в качестве "пушечного мяса". Поэтому уничтожать врага надо, и надо делать это максимально эффективно.

Кто такой Павел Лакийчук

Павел Лакийчук – руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ".

Военный моряк в отставке. С 2003 года до оккупации Крыма Россией – руководитель информационных проектов Аналитического центра "Номос" (Севастополь), заместитель главного редактора журнала "Черноморская безопасность". Ассоциированный эксперт Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" в 2015-2016 гг.

Член координационного совета Общественной лиги "Украина-НАТО".

война в Украине Новороссийск Павел Лакийчук
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