Год локдаунов и ожидания вакцины: чем Украина будет жить в 2021-м

Карантин в январе могут продлить / УНИАН

В 2020 году Украина, как и весь мир, столкнулась с невиданным ранее заболеванием - коронавирусом. Болезнь, которая впервые активно себя проявила в Китае, буквально положила на лопатки не только медицинскую систему, но и экономику страны.

Начиная с марта, Украина погрузилась в длительный карантин, который то ужесточался, то получал послабления. Когда же к октябрю-ноябрю заболеваемость начала неконтролируемо расти, власти то и дело порывались ввести очередной жесткий локдаун, однако в итоге его было решено сместить на начало января 2021 года, чтобы, как уверяют в высоких кабинетах, снизить нагрузку на систему здравоохранения.

Помочь в борьбе с коронавирусом может вакцина, которую в течение нескольких месяцев после обнаружения неизвестного вируса разработали в США, Великобритании, Китае и России.

Медицинские эксперты, опрошенные Главредом, поделились своими прогнозами о том, когда вакцину стоит ожидать в Украине, хватит ли ее количества для преодоления коронавируса в 2021 году и сколько локдаунов нам предстоит пережить в будущем году.

Алла Мироненко Вирусолог, заведующая отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных заболеваний им. Л.В. Громашевского

К началу января мы подойдем с низкой заболеваемостью - сейчас занято гораздо меньше больничных коек, чем еще месяц назад. Треть населения уже переболела, причем многие - бессимптомно (особенно - дети), потому тенденция к сокращению больных очевидна. Посмотрим, как власти будут вводить карантин при пустых больницах. Даже если после праздников введут локдаун, новой волны коронавируса мы ждем только следующей осенью. Но и она будет менее интенсивной, потому что к тому времени немалая часть населения уже переболеет.

Даже если вакцина появится, я не уверена, что её смогут к нам привезти в пригодном состоянии. Специальных холодильников нет, непонятно, кто будет оплачивать транспортировку и хранение. Поручить это некому - семейные врачи невероятно загружены, а санэпидемслужба ликвидирована. То есть у нас некому принять вакцину и обеспечить ей надлежащие условия хранения. Скорость появления вакцины в Украине будет зависеть напрямую от этих факторов.

Говоря о китайской, российской или какой угодно вакцине, есть процедура проверки документов, которая занимает время. И если у вакцины нет третьей фазы, как в случае с российской, она не может быть закуплена - не потому, что из РФ, а потому, что не прошла тестирование.

Вадим Аристов Стратег, инфекционист, консультант по управлению изменениями

Январский карантин могут продлить, 3 недели - это слишком мало. В мире 4 недели карантина давали только для стабилизации заболеваемости, а для ее снижения нужно не менее 6 недель. Кроме того, есть проблема с тестированием и статистикой в регионах - заболеваемость снижается, а темпы госпитализации растут. То есть, скорее всего, есть значительное движение эпидемии, которого мы не видим в цифрах заболеваемости. Именно поэтому возможен серьезный разгон эпидемии уже в конце первой недели января, из-за чего и могут ввести локдаун. У нас уничтожена санэпидемслужба, у нас нечем бороться с эпидемией, и потому мы обречены время от времени идти на такие меры.

Поэтому вполне вероятно, что в ближайший год их будет несколько: сначала в январе, после чего в феврале-марте снова будет разгон эпидемии и уже в марте - следующий. Далее после этого будет теплое время года, когда распространенность вируса уменьшится, а с приходом холодов, в октябре-ноябре, снова обсуждать очередной локдаун.

Теоретически в марте мы получим количество доз, которое позволит вакцинировать 4 млн. В масштабах страны - это ничто, 10 процентов. Да еще и вакцинировать первыми планируют военных и полицейских, хотя это, в основном, молодые люди, которым коронавирус не так страшен, как пожилым.

Но у нас не решена основная проблема - до сих пор не договорились о закупке достаточного количества доз (по меньшей мере, надо привить половину населения), нет даже ориентиров, когда мы сможем её получить и какую именно - британская АstraZeneca даже не вышла на фармацевтический рынок, к ней есть масса вопросов. К поставкам американской Pfizer, которая требует хранения и перевозке при -70, мы не готовы из-за отсутствия инфраструктуры. Ранее Украина уже вляпалась в скандал с канадским подарком, вакциной от полиомиелита, которую разморозили при растаможивании. С тех пор мало что изменилось.

Владимир Курпита врач-инфекционист, эпидемиолог, бывший глава Центра общественного здоровья

Все доказательства говорят о том, что введение жестких мер на 3 недели приводит к уменьшению количества новых случаев. Но я ни разу не слышал, что жесткие меры, которые называют локдауном, приведут к прекращению эпидемии. Она, конечно, будет продолжаться.

Есть несколько сценариев возможного развития событий: локдаун могут вообще не объявить из-за снижения заболеваемости, что вполне вероятно. Или с 8 по 24 января ввести жесткие ограничения, которые повлекут за собой новую волну в конце февраля-марта. Обычно при респираторных заболеваниях каждая следующая волна меньше предыдущей. Но будет ли COVID-19 вести себя так же, мы не знаем.

Что касается вакцины, то есть два основных источника, из которых Украина может ее получить: инициатива COVAX, по которой мы можем получить вакцину не раньше апреля 2021 года и договоренности властей непосредственно с производителями вакцин. Но поскольку правительство не озвучивает никаких деталей переговоров, вероятно, мы получим вакцину именно от COVAX. Вакцинация - это способ защиты от тяжелого течения болезни. Украинцы будут продолжать болеть, но существенной нагрузки на систему здравоохранения, возможно, не будет. Коллективный иммунитет может появиться при вакцинации 45-60% населения. Соответственно, в пределах 20-25 миллионов и лежит успех вакцинации.

Появления российской вакцины в Украине я не исключаю. Например, Pfizer заявляла о проблемах с производством, из-за чего они не смогут выполнить вовремя заказы от западных стран. Если будет доказана эффективность и безопасность вакцин РФ или Китая, то закупка после подтверждения о завершении испытаний возможна. Если же вакцины до осени не будет вообще, то если иммунитет будет держаться около года, следующая осень может быть относительно спокойной. Но если иммунитет будет кратковременным, на 2-3 месяца, то COVID-19 будет приходить к нам каждую осень как сезонное заболевание.

Алексей Давиденко Бизнесмен, политик, экс-депутат Киевсовета от БЮТ и УДАР.

Если вакцина от COVID-19 появится в Украине в марте-мае 2021 года, то последующие условные полгода будут отведены под вакцинацию. Но так как сейчас мы еле-еле в состоянии проводить 20-30 тысяч ПЦР-тестов в сутки, за эти полгода многих привить просто не успеют, так как вакцинировать нужно минимум 20 миллионов человек. Потому к осени следующего года рост заболеваемости будет продолжаться, хотя и не будет таким пиковым.

Кроме того, если вакцину от коронавируса будут продавать в коммерческих целях, то есть не госконцернам, а частным дистрибьюторам и импортёрам, то можно допустить, что раньше скорее появится у частников, а не у государства.

Уже сейчас частные клиники и лаборатории зарабатывают на проведении ПЦР-тестирования и различного рода вакцинаций. Естественно, что они захотят заработать и на будущей вакцине. Параллельно с бюджетным рынком действует коммерческий, и государство наверняка окажется медленнее бизнеса.

Но главная проблема, что у частников, что у государства одна - у них нет возможности соблюдать температурный режим для транспортировки вакцины. На уровне государства его может обеспечить (да и то, только в теории) лишь одно предприятие - Укрвакцина. Сегодня с трудом выдерживается более лояльный и простой температурный режим для инсулина, развозимого по стране. Как выдержать температурный режим для коронавирусной вакцины - неизвестно.

Кроме того, если почитать российскую врачебную аналитику, их вакцина Спутник V вызывает кучу кардиологических побочных осложнений. И потому многие люди, независимо от того, чью вакцину поставят в Украину, боятся вакцинироваться из-за риска умереть от сердечной недостаточности или еще какого-то обострения полгода спустя.

Еще один вопрос - какой будет вакцинация: добровольной или принудительной. Если принудительной, то представьте, что произойдет, если половина врачей откажется и продолжит заражаться. А если добровольной, то от нее могут начать отказываться обычные люди. В связи с этим, как бы много не делали власти, они публично проигрывают на информационном поле - у них нет никого, кто мог бы внятно объяснить людям, что происходит и что планируется делать.