Сбросить балласт: почему у Зеленского заговорили о роспуске Рады

Владимир Зеленский может распустить Раду / Фото: УНИАН

В последнее время в политической среде стали активно обсуждать роспуск парламента. По слухам, Владимир Зеленский подумывает над тем, чтобы разогнать текущий состав Верховной Рады уже в конце лета. Как это поможет президенту и какими могут быть последствия для страны – Главред узнавал у экспертов.

Оснований для роспуска по закону нет

Согласно Конституции, президент имеет право досрочно распустить парламент в трех случаях:

из-за отсутствия парламентской коалиции в парламенте;

не проведения заседаний парламента в течение одного месяца;

отсутствия полного состава Кабинета Министров на протяжении двух месяцев с момента отставки его предыдущего состава.

Год назад президент Зеленский начал именно с роспуска Рады 8 созыва и объявления досрочных выборов. Тогда причиной для роспуска послужило де-факто отсутствие коалиции. Обратное пытались доказать в Конституционном суде, который тогда принял сторону Зеленского.

Новых депутатов Зеленский также предупреждал в первый же день работы Верховной Рады, где у президента появилось свое монобольшинство.

"У вас есть все шансы попасть в учебники истории как парламент, который воплотил в жизнь все, что не смогли сделать в предыдущие 28 лет, как парламент, где не было драк, прогулов, кнопкодавства, а только конструктив и кропотливая работа. Или как парламент, который существовал меньше других – один год. Фактически, это ваш и наш испытательный срок. Я уже знаю, что распускать Верховную Раду не так и страшно", - сказал тогда президент, попутно выразив надежду, что ему не придется этого делать.

Читайте такжеДосрочные выборы могут для Зеленского стать политической катастрофойПо мнению главы правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимира Фесенко , юридических оснований для роспуска Рады нет, хотя теоретически поводом может быть отсутствие ряда назначений министров в правительстве. Но в таком случае нужно получить вердикт о законности роспуска в Конституционном суде.

"В отличие от прошлого года, когда КСУ поддержал роспуск из-за отсутствия коалиции, сейчас КСУ не демонстрирует такой лояльности к президенту, так как несколько его инициатив были раскритикованы. И потому повторения прошлого года уже не будет. Разные политические силы будут обжаловать решение президента о роспуске и так просто это уже не удастся сделать", - считает Фесенко.

Эксперт указывает на то, что в данный момент распускать правительство президенту не выгодно.

"Сейчас Зеленский контролирует минимум 80% членов своей фракции и ему этого достаточно. Но если будут досрочные выборы, то монобольшинства уже и близко не будет и тогда придется создавать коалицию и идти на уступки. Как и не будет у него контролируемого правительства. То есть президент потеряет все, что сейчас имеет", - заключил Фесенко.

С ним согласен глава Центра исследований политических ценностей Александр Доний - он считает, что в роспуске заинтересованы маловлиятельные политики.

"Роспуск летом маловероятен. Эти слухи в политике распространяют две группы. Первая - внепарламентские и часть парламентских политиков, которые либо не прошли в Раду или стараются усилить свои позиции после недавних соцопросов и выдают желаемое за действительное. Вторая – это политические эксперты и политики, приближенные к Офису президенту и заинтересованные в большем влиянии на монобольшинство, которое голосует все более неоднозначно", - сказал Доний, добавив, что подобные слухи – не более, чем пугалка для несговорчивых парламентариев.

Депутаты тянут Зеленского на дно

Однако точка зрения самого Зеленского за этот год могла в корне измениться, поскольку поводов точить зуб на своих же депутатов из Слуги народа у него накопилось немало.

"В нынешней власти вопросами законности никто не заморачивается. Они просто не знают, что для роспуска Верховной Рады или назначения кого-то нужны веские основания, прописанные в законе. Но закона они не читали, вопросом не интересовались, нюансов не знают и знать не хотят, а юридические основания они изобретут потом, по ходу дела. Оснований у него достаточно, так как Зеленский начинал с турборежима монобольшинства, но теперь у него есть примерно 175 депутатов, которые откликаются на личную просьбу. Власть уходит из его рук и ослабевает. Потому президент и его окружение могут распустить эту Раду, после чего будут тщательно отбирать новых депутатов и получить столько же депутатов в новом составе, но уже полностью управляемых и послушных", - рассказал Главреду политический аналитик Александр Кочетков .

Читайте такжеО чем говорит падение рейтинга ЗеленскогоКочетков отмечает, что у Зеленского сейчас скверное настроение, ведь дело не только в проваленных голосованиях, а и в том, что нардепы от пропрезидентского монобольшинства за этот год нередко становились фигурантами громких скандалов.

"Если президент решится на перевыборы, то одним из факторов будет и то, что его перестанут раздражать те люди, на которых он на себе занес в парламент и которые перестали его слушать, так как у них появились свои интересы", - говорит Кочетков и добавляет, что Зеленскому, как любому творческому человеку, проще начать заново и снять еще один дубль, если ситуация неудачная.

Надо отметить, что выходки депутатов уже заметно снизили рейтинг Зеленского. Как следствие, согласно последним опросам, сейчас за него голосовать готовы только 40% избирателей.

И, собственно, этот фактор – потери доверия – для Зеленского может стать решающим в вопросе роспуска Верховной Рады.

"Зеленский сделает это с большой долей вероятности. Просто ради того, чтобы расшевелить болото, потому что тогда меньше внимания будут обращать на фигуру президента. Поскольку уже через год и ему нужно будет демонстрировать реальные результаты. Зеленскому выгодно изменить Раду, потому что тогда он сможет делегировать часть полномочий новому правительству. И это, возможно также является причиной для размышлений относительно перезапуска парламента, поскольку ту ношу, которая на него упала, Зеленский сможет вытянуть только с помощью кадров", - говорит эксперт аналитического центра DemocracyHouse Анатолий Октисюк .

Впрочем, эксперты соглашаются в том, что все будет зависеть от дальнейшей ситуации в стране – как экономической, так и политической. Именно поэтому, параллельно с темой роспуска, присутствуют слухи и о том, что местные выборы из-за коронавируса также могут отложить до лучших времен и провести их весной.

Причем не исключено, что тогда заново избирать придется не только местную, но и центральную власть.