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У России никаких шансов: астролог предсказал исход наступления РФ и "интересную ситуацию" в Кремле

Влад Росс
4 июня 2024, 14:00
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Захватить Харьков и Сумы России не светит. Ракетный Армагеддон, который Путин устраивает Харькову, скоро закончится.
Астролог Влад Росс предсказал, чем закончится наступление РФ, и что ждет Харьков, Сумы и Киев
Астролог Влад Росс оценил шансы России взять Харьков и Сумы и предсказал возможность переворота в Кремле / Главред

Российское наступление на Харьковщине буксует. Харьков оказался оккупационным войскам не по зубам, поэтому Россия даже отложила наступление на Сумы.

Вообще, Сумы и Сумская область – под знаком Весы, а это мирный знак зодиака. Потому Сумщина и в начале широкомасштабного вторжения в 2022 году пострадала в меньшей мере, чем Черниговщина, Харьковщина и Киевщина. На этот раз тоже обошлось, и сейчас российские войска на Сумы не пойдут. Оккупанты не могут захватить Волчанск, уже практически разрушив город, что тогда говорить о других больших городах.

У России нет никаких шансов взять Харьков и Сумы. Максимум, что они могут захватить, это серую зону в Харьковской области. России не светит не то что дойти до Харькова, а даже приблизиться к нему на расстояние артиллерийского выстрела – 40 км. Так что харьковчан могу успокоить: враг не пройдет.

Что касается Киева, то самый опасный момент для него будет в июле и августе, как раз в период Олимпийский игр. Когда Олимпийские игры начнутся в Париже 26 июля, российские войска могут попытаться пойти на Киев.

Смотрите прогноз астролога Влада Росса о перспективах наступления российских войск на Харкьовщине и Сумщине:

А вообще, Россия сосредоточит свои усилия в районе двух городов – Часов Яр и Покровск. Свою стратегическую победу россияне хотят оформить именно там. Ведь если они возьмут Покровск, это будет для них важное достижение – так они получат возможность выхода на Днепропетровскую область. Нам важно удержать Часов Яр и Покровск, и тогда прорыв фронта не случится.

Это две основные точки, куда враг целится, а Харьковская и Сумская область – лишь для отвлечения внимания украинской обороны и оттягивания наших сил.

По моим прогнозам, максимум оккупантов – это Волчанск, только его они могут взять.

Несколько слова о ракетном терроре Харькова. В июне Харьков прикроет система ПВО Patriot в связке с Iris-T и другими системами. Более того, будут уничтожаться системы С-300, которыми больше всего обстреливается Харьков, и их полностью разнесут. Потому Харькову осталось страдать недолго, максимум еще месяц. Дальше системы С-300 и С-400, находящиеся на территории РФ, будут уничтожены ATACMS и не только. Благодаря этому Харькову больше не придется переживать такой ракетный Армагеддон, как сейчас, все это закончится в июне.

Кроме того, звезды говорят, что в октябре-ноябре 2024 года ВСУ перейдут в контрнаступление. Раньше октября не получится.

Более того, интересная ситуация сейчас начнет проигрываться в Кремле, где возможны неожиданные ситуации, даже переворот. Особенно это стало вероятно после отстранения генерала Попова. Армия РФ может пойти против ФСБ, возглавляющей Россию, и скинуть эту власть. Будем надеяться на бунт и повторение в России событий 1917 года, когда армия пошла на столицу Петербург и свергла царя.

Это обусловлено тем, что к Земле все ближе подходит зеленая комета, ее уже видно невооруженным глазом. Она может принести перевороты во всех тех странах, где происходит полный беспредел.

Кто такой Влад Росс

Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

Кроме того, комета начинает устранять махровых убийц. Ее влияние мы уже видим: при крушении вертолета погиб президент Ирана Ибрагим Раиси, был подстрелен словацкий премьер-министр Роберт Фицо. Следующим на очереди может быть Лукашенко. В подвешенном состоянии находится и Дональд Трамп, которого могут убрать. Как, к слову, и двойника Путина.

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Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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война в Украине астролог Харьковская область Сумская область Влад Росс астрологический прогноз дворцовый переворот контрнаступление ВСУ
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