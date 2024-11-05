Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Авто

Решает сразу несколько проблем: для чего бывалые водители возят в машине носок

Юрий Берендий
5 ноября 2024, 13:11
97
Водители нашли простой способ, как избежать запотевания стекол в машине с помощью обычного носка. Главред выяснил, как самому сделать антизапотеватель.
Решает сразу несколько проблем: для чего бывалые водители возят в машине носок
Для чего водители возят в машине носок - неожиданное объяснение / Коллаж Главред, фото: pexels

Коротко:

  • Для чего водители возят в машине носок
  • Как сделать антизапотеватель для машины своими руками
  • Чем грозит влага в салоне авто

Осень и зима создают дополнительные проблемы для водителей из-за повышенной влажности, которая часто приводит к запотеванию автомобильных стекол. Одним из простых и экономных решений является использование обычного носка и кошачьего наполнителя. О том, зачем бывалые водители возят носки в машине зимой рассказали автоэксперты из французского журнала "Sante+".

Почему в машине запотевают окна изнутри - почему сильно потеют окна в автомобиле

Повышенная влажность в автомобиле вызывает быстрое запотевание окон, что может мешать водителю во время движения. Чтобы предотвратить это, достаточно положить в машину носок с кошачьим наполнителем.

видео дня

Эксперты советуют выбрать длинный носок и наполнить его силиконовым наполнителем, который прекрасно поглощает влагу.

"Силиконовый кошачий наполнитель не только снижает уровень влаги в салоне, но и устраняет неприятные запахи", - отмечают автоэксперты.

Носок нужно крепко завязать, чтобы наполнитель не рассыпался во время движения.

Разместить самодельный поглотитель влаги лучше за передними сиденьями, в центральной части салона. Специалисты предостерегают: ни в коем случае не кладите носок под сиденье водителя, поскольку он может помешать нажимать на педаль тормоза.

Что сделать, чтобы не потели окна в машине - какое средство помогает от запотевания окон в машине

Секрет эффективности этого метода заключается в силиконовых свойствах кошачьего наполнителя, который активно впитывает влагу, снижая ее уровень в салоне. Таким образом, уменьшается запотевание стекол.

"Носок можно заменить небольшим пакетом, но он должен быть изготовлен из воздухопроницаемого материала, а не из алюминиевой фольги. Цель состоит в том, чтобы обеспечить доступ воздуха к наполнителю", - говорится в материале.

Чем грозит влага в салоне авто

Излишняя влажность в салоне не только способствует запотеванию, но и провоцирует рост плесневых грибков, которые могут негативно влиять на здоровье пассажиров и создавать неприятный запах. Эксперты рекомендуют регулярно заменять поглотитель влаги для достижения оптимального результата.

"Чрезмерная влажность в салоне не только вызывает дискомфорт из-за запотевших стекол, но и может привести к появлению опасной плесени", - предупреждают специалисты. В теплую погоду можно просто опустить окна для снижения влажности.

Santé+ Magazine

Santé + Magazine - это журнал, специализирующийся на советах по дому и небольших советах для повседневной жизни, журнал, который уже более десяти лет является частью франкоязычного ландшафта печатных СМИ. Сначала журнал был доступен в печатном виде, но впоследствии вышел в цифровой версии.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

авто лайфхак автомобили
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Катастрофические потери РФ: ВСУ уничтожили более ста танковых батальона врага

Катастрофические потери РФ: ВСУ уничтожили более ста танковых батальона врага

14:47Украина
В Украине могут отменить призывную мобилизацию: в ТЦК назвали условие

В Украине могут отменить призывную мобилизацию: в ТЦК назвали условие

14:37Украина
Ударит мороз -3 градуса: синоптик предупредила об опасной погоде

Ударит мороз -3 градуса: синоптик предупредила об опасной погоде

14:24Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Влупит 5-градусный мороз и засыплет снегом: регионы, где будет худшая погода

Влупит 5-градусный мороз и засыплет снегом: регионы, где будет худшая погода

Тоня Матвиенко рассказала про расставание с Арсеном Мирзояном

Тоня Матвиенко рассказала про расставание с Арсеном Мирзояном

В США начались выборы президента: уже известны первые результаты голосования

В США начались выборы президента: уже известны первые результаты голосования

Для чего нужны ручки над головой в авто: водители будут удивлены

Для чего нужны ручки над головой в авто: водители будут удивлены

Это опасность: почему в Украине массово исчезают воробьи - объяснение орнитолога

Это опасность: почему в Украине массово исчезают воробьи - объяснение орнитолога

Последние новости

15:01

"Меня от этого тошнит": у больной волчанкой Селены Гомес новая болезнь

14:56

Сильно разгневаете души усопших родственников: что нельзя делать 6 ноября

14:47

Катастрофические потери РФ: ВСУ уничтожили более ста танковых батальона врага

14:39

"Гоняют" даже на самокатах: известно об "фишках" оккупантов на Харьковщине

14:37

В Украине могут отменить призывную мобилизацию: в ТЦК назвали условие

Выборы президента США: как американцы делают судьбоносный выбор, онлайнВыборы президента США: как американцы делают судьбоносный выбор, онлайн
14:35

Надо найти человека, который в опасности: единицы справятся с загадкой за 4 секунды

14:24

Ударит мороз -3 градуса: синоптик предупредила об опасной погоде

14:08

Смертельное ДТП на Теремках в Киеве: водителю автобуса объявили подозрение

14:02

Гороскоп на завтра 6 ноября: Львам - неожиданный доход, Скорпионам - ловушка

Реклама
13:48

Украинские войска атаковали спецназ КНДР: в ГУР раскрыли детали – FT

13:43

Хозяйкам на заметку: можно ли замораживать живые дрожжи

13:24

Алексей Позитив Завгородний впервые станет отцом

13:20

Существует угроза котла: ВСУ могут отойти из 20 сел в Донецкой области - BILD

13:11

Решает сразу несколько проблем: для чего бывалые водители возят в машине носок

13:11

РФ наступает широким фронтом: в разведке Британии назвали главное направление

12:49

Большинство погибнет: войска КНДР могут не оправдать надежд РФ - The Guardian

12:48

"Уже давно пора": военная 92 ОШБр призывает к обязательной мобилизации женщин

12:34

Перевод специалистов в пехоту: в Раде признали проблемы с мобилизацией

12:17

План завершения войны в Украине: дипломат назвал цель Бразилии и КНРВидео

12:02

"На ЗАЭС назревает что-то ужасное": аналитик поделилась тревожным прогнозом

Реклама
11:55

Кого из украинцев будут штрафовать за хранение дров дома - объяснение нардепа

11:54

Дело 5 минут: как остановить трещину на лобовом стекле автомобиля

11:53

Мозговая призналась, почему после расставания не общается с Пономаревым

11:27

Надо иметь "орлиное зрение", чтобы заметить ответ: какие 3 различия между картинками

11:21

Исчезнет навсегда: как вывести кухонную моль в домашних условиях - надежный методВидео

11:15

Взрывы гремели в восьми областях: РФ била по Украине ракетами и десятками БПЛА

11:04

"Россия – активная угроза": как Путин может вмешаться в избирательный процесс США

10:56

"Злая тетка": Гузеева опозорилась во время шоу и нарвалась на жесткий хейт

10:50

Предприниматель назвал ключевой вызов бизнесу во время войны

10:49

Россияне нанесли удар по Запорожью: есть погибшие и раненые - детали

10:37

Зеленский хочет втянуть Польшу в войну с Россией - вице-премьер Польши

10:31

"Надо готовить к обороне": Попович сказал, есть ли угроза наступления РФ на Киев

10:21

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 5 ноября (обновляется)

10:12

Слушает разговоры и передает данные: назван кухонный гаджет, который шпионит

10:09

В США начались выборы президента: уже известны первые результаты голосования

10:05

Об урожае можно забыть: где нельзя сажать малину

09:53

"Опасная ставка": ВСУ используют Abrams и Bradley на Курщине вместо Донбасса - Forbes

09:39

НАТО может рассмотреть вопрос перехвата ракет над Украиной - Сикорский

09:24

"Будет коллапс": РФ готовит ракеты для удара по Украине - полковник назвал цели

08:46

Новое наступление РФ: аналитик описал худший сценарий - есть ли угроза для Запорожья

Реклама
08:37

Грозит ли Украине обвал фронта: военный эксперт сказал, какие города под угрозой

08:23

Карта Deep State онлайн за 5 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

08:20

Трампу снова "прилетело" из толпы: охранник среагировалВидео

08:09

ВСУ могли уничтожить десятки солдат КНДР: в разведке Южной Кореи отреагировали

07:46

"Я скончалась": блогерша предсказала свою смерть в эфире

07:19

"Убийцы!": королеву Испании и ее мужа забросали грязьюВидео

06:51

Россия атаковала Киев дронами: на Оболони работали силы ПВО

06:43

Армия РФ оккупировала село Степановка в Донецкой области - DeepState

06:29

Атлантида Западной цивилизации: чего ждать после выборов в США?мнение

05:58

Ошибается почти каждая хозяйка: что делать, если пригорает сковорода

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Операция в Курской области
Тысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогнозСША обсуждают с Украиной цели операции на Курщине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Война с Россией
Бои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения дочериС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять