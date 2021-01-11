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Жадан, Забужко и Нестайко - назвали номинантов в рейтинге Книжка року 2020 в Украине

11 января 2021, 16:55

В Украине определились с шорт-листом номинантов в ежегодном рейтинге для писателей Книжка року 2020.

Книга года 2020 в Украине
Книжка року 2020 в Украине - список номинантов / 1zoom.ru

В Украине продолжают подводить итоги 2020 года. Всеукраинский рейтинг Книжка року 2020 открыл короткие списки в 7 номинациях, в которых традиционно, уже 22 года, оценивается весь достойный внимания книжный ассортимент. Церемония награждения лауреатов состоится в начале февраля 2021, говорится на официальном сайте.

Чтобы сформировать короткие списки, эксперты оценили около 1000 книг. Полные списки каждой из номинаций формируются на основании ассортимента книжных магазинов и информации издательских сайтов. Далее эксперты оценивают книги по актуальности темы, качеству текста и перевода, профессионализму издательской подготовки, художественно-полиграфическому оформлению. В каждой из номинаций работают от 10 до 25 экспертов, специалистов в своем направлении. В сезоне ‘2020 работали 98 экспертов.

В категории проза, эстетика, драматургия попали такие гиганты мысли как Сергей Жана с книгой "Хлібне перемир'я" и Оксана Забужко "Планета полин", Владимир Нестайко снова попал в категорию книги для малышей, Льюис Керролл "Алиса в Зазеркалье" в новом переводе попал в категорию литературы для средних классов, Антин Мухарский с книгой "I am not Russia: неполіткоректний антифеміністичний чоловічий роман" номинируется в жанровой литературе, а создательница Рассказ Служанки Маргарет Эттвуд с романом "Заповіти" будет претендовать на победу в современной зарубежной прозе.

Напомним, что в прошлом году лауреатами стали такие резонансные книги как роман Марии Матиос "Букова земля", упорядоченный Вахтангом Кипиани сборник документов "Справа Василя Стуса", журналистское расследование Андрея Яницкого "Приватна історія. Злет і падіння найбільшого приватного банку України" и другие. Гран-при получила книга Василия Косива "Українська ідентичність у графічному дизайні 1945–1989".

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