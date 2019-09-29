День Людмилы 2019: открытки и поздравления на именины Люды

День Людмилы 2019 выпал на воскресенье.

Открытки с Днем Людмилы и поздравления Людмиле прикольные и красивые получают сегодня все обладательницы этого чудного имени. Ведь 29 сентября – праздник именин, день ангела Людмилы по церковному календарю, установленный в честь памяти мученицы княгини Людмилы Чешской.

Для Людмилы в этот день звучат только лучшие тосты и самые добрые пожелания.

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Людмила: значение имени

Имя Людмила значит "милая людям".

Людмила: характер

Людмилы заботливые и добросердечные. Друзья и младшие родственники ценят ее за ее заботу и советы. А вот с родителями Люда может и конфликтовать.

В работе ответственна и зачастую скрупулезна. Хозяйка хорошая, но муж часто этого не ценит. Впрочем, и матери-одиночки из Люд выходят вполне самодостаточные и решительные.

Молитва в день ангела Людмилы

Мч Людмиле Чешской молятся, когда сталкиваются с различными проблемами. Святая Людмила помогает в делах материальных и в укреплении веры христианской.

Молитва святой Людмилы Чешской

О святая угоднице Христова, мученице княгине Людмило, первоугоднице Чешския страны и стольнаго града Праги украшение, теплая о нас пред Богом молитвеннице! Се мы, многогрешнии, смиренно припадающе, молим тя: не попусти нам погибнути в тине грехов наших, но вознеси о нас моление ко Господу, да помилует нас и дарует нам покаяние. О преблагая мати Людмило! Не забуди посещати чад твоих, аще бо и преставилася еси от нас в Небесныя обители, вкупе со внуком твоим, святым мучеником Вячеславом. Темже, святая прамати его, испроси и нам, грешным, Божие благословение на чада наша и на всех нас, да и мы, многогрешнии, возблагодарим Господа за подаяние Его благодати и купно с тобою да прославим Отца и Сына и Святаго Духа и твое великое заступление о нас во веки веков. Аминь.

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Тропарь Людмиле Чешской

Оставльша тьму идолослужения и с горячей любовию прияв свет Православныя веры Христовы, явися ты, святая Людмило, яко звезда утренняя, и светом святости твоея истинный день Богопочитания в Честей земли начав.

Поздравления с Днем ангела Людмиле в прозе

Дорогая Людмила, я от всей души поздравляю тебя и хочу пожелать всегда оставаться милой, чуткой, доброй, красивой, искренней и замечательной. Любви, Южного тепла и отдохновения души, Достатка и вдохновения, Мира, Игривого настроения, Легких путей к мечтам, Ангельского долготерпения!

***

Людмила, ты мила, ты прекрасна, ты обожаема и любима. Ты самая неукротимая и деятельная натура, которая никогда не сидит на месте. Выпьем за Людочку и пожелаем ей поскорее найти достойную цель для приложения своих незаурядных способностей и талантов!

***

Сердечно поздравляю тебя с днем твоего небесного покровителя, с праздником именин, Люда! Я желаю, чтоб твой невидимый защитник оберегал тебя от всех бедовых напастей, направлял на верный путь, не давал грустить! Чтобы ты улыбалась почаще, ведь когда ты улыбаешься, твой святой покровитель от счастья светится, и этот свет отражается у тебя в глазах. Пусть он хранит тебя всю жизнь! Будь счастлива!

Поздравления с Днем Людмилы: короткие смс

Людмила к людям тянется всегда.

Общительна, мила и чуточку кокетка.

А сексуальность даже в имени видна,

Но, слава богу, что она — не людоедка!

***

3 смс - 187 символов:

Наша миленькая Люда,

Ты не девушка, а чудо.

Ведь приветлива, мила,

Так пускай идут дела

У тебя всегда прекрасно,

Светит солнце в небе ясно,

Ты счастливой самой будь,

Про печали позабудь!

***

2 смс - 136 символов:

Дорогая Людочка, желаю продолжать свой путь гордой и прекрасной дивой, удивляя окружающих и одаривая близких любовью, а себя – счастьем.

***

Подарю я в именины

Пожеланья для Людмилы:

Чтоб почаще улыбалась,

Никогда не огорчалась!

Стихи про Людмилу смешные и красивые

Людочка, с Днем ангела тебя!

С праздником сегодня поздравляю,

Ведь про именины забывать нельзя,

Я же от себя тебе желаю:

Чистого неба и солнечных дней,

Добрых и верных подруг и друзей,

В доме — достатка, уюта всегда,

Пусть в двери его не стучится беда.

Здоровья, успеха, улыбки в глазах,

Веры, надежды, удачи в делах,

В семье — пониманья, тепла и любви.

Пусть юности пламя не гаснет в крови!

***

Беспокойная и шумная,

Хлопотливая, смешливая,

Не всегда поступки умные,

Но зато в делах счастливая.

А еще Людмила, Людочка,

Так легко идешь на удочку!

Как мила и обаятельна,

Очень, очень привлекательна!

***

Люда, Людочка, Людмила,

Будь всегда такой же милой.

А любая чтоб мечта

Воплощалась в два щелчка.

Чтоб жила всегда в достатке,

Со стабильною зарплаткой.

Чтобы море позитива

Жизнь несла тебе, Людмила!

Вовсе чтобы не скучала,

Про родных не забывала.

В гараже чтоб — иномарка,

Ну а жизнь — всегда в порядке.

***

В который раз тебя поздравить

Судьба дает мне верный шанс,

Я, Людочка, не мог оставить

Тебя без слов и в этот раз.

Желаю я тебе, Людмила,

В судьбе о прошлом не жалеть,

Чтоб восхитительно любила,

И очень долго не стареть.

Привітання з Днем Людмили у прозі

Вітаю з Днем ангела, Людмило! Нехай ваш ангел завжди просвітлює вас, оберігає від усього злого та заохочує на добрі справи.

***

З іменинами, чудова Людочко! Бажаю тобі настільки сяючого та багатого кохання, як найдорожчі і дивовижні діаманти в світі; настільки чистого, надійного і постійного оточення, як дорогоцінні метали, які обрамляють камені, щоб разом вийшла найдорожча прикраса з щирого щастя!

***

Прийміть щирі вітання з Днем ангела, Людмило! Нехай ангел, який вас боронить, ніколи не відступає від вас і дарує вашій душі відкритість і красу, серцю – мудрість і терпіння, вашій вірі – щирість та чистоту.

***

У День ангела хочу побажати, щоб твій ангел завжди тебе оберігав і допомагав тобі у всіх твоїх справах – домашніх і робочих, щоб усі твої починання були втілені в життя, щоб тобі завжди супроводжувалась удача, процвітання і успіх.

З Днем ангела Людмили: привітання у віршах

В День ангела бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров’я

І хай тебе оберігає Бог!

***

Бажаю, щоб усе задумане здійснилось у житті,

З Днем Ангела, Людмило, моя добра й мила,

Хай буде радість у твоїй душі,

І понад все – щоб була ти щаслива!

***

Сьогодні, Люда, лиш для тебе

Сміється сонце прямо з неба,

І ніжно пахнуть квіти,

Його теплом зігріті.

І дятел на світанні

Відстукав привітання,

І мишка-шкряботушка,

Посмикала за вушко,

І котик походжає —

Тобі добра бажає.

***

Чесна, красива,

Чудова, мінлива,

Легкою ходою

По життю йди щасливо.

Людочка, з Днем ангела!

Вітаю тебе,

Нехай твоє бажання

Здійсниться любе!