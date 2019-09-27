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Воздвижение 2019: красивые поздравления и живые открытки

27 сентября 2019, 06:14

Поздравления с праздником Воздвижения Креста Господня – открытки и православные пожелания – подобрал Главред на праздник 27 сентября 2019.

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  • Воздвижения Креста Господня – открытки и картинки открытки.kz, cliparti.jimdo.com
  • Воздвижения Креста Господня – открытки и картинки открытки.kz, cliparti.jimdo.com
  • Воздвижения Креста Господня – открытки и картинки открытки.kz, cliparti.jimdo.com
  • Воздвижения Креста Господня – открытки и картинки открытки.kz, cliparti.jimdo.com
  • Воздвижения Креста Господня – открытки и картинки открытки.kz, cliparti.jimdo.com
  • Воздвижения Креста Господня – открытки и картинки открытки.kz, cliparti.jimdo.com
  • Воздвижения Креста Господня – открытки и картинки открытки.kz, cliparti.jimdo.com
  • Воздвижения Креста Господня – открытки и картинки открытки.kz, cliparti.jimdo.com
  • Воздвижения Креста Господня – открытки и картинки открытки.kz, cliparti.jimdo.com

27 сентября 2019 – церковный праздник Воздвижения Креста Господня.

Это день молитв, поста и добрых поздравлений с Воздвижением 2019.

О том, как молиться в этот день – читайте в нашем материале Воздвижение 2019: приметы, молитвы, сдвижение змей 2019.

Воздвижение Креста Господня: поздравления

Воздвижение честного и Животворящего Креста,

Праздник небесный, святого дня,

Все христиане в храмы пойдут,

В чащах молитву Христу вознесут.

Славься земля, мы гордимся тобой,

Боже любимый, творец дорогой,

Солнце поднимется, счастье взойдет,

Праздник Воздвижения любви поднесет.

***

Поздравляю с великим праздником света и радости души — с Воздвижением Честного и Животворящего Креста Господня. Пусть этот день подарит благодать в семью и здравие, милосердие души и доброту сердца, свет и радость, счастье и мир.

***

С Воздвижением я вас поздравляю,

Пускай Господь вам освещает путь.

Пусть Крест Его от бед всегда спасает,

И не дает куда-то не туда свернуть.

Пускай в душе всегда горит Надежда,

Пусть вера вас хранит и окрыляет.

А жизнь пусть будет вечно безмятежной,

Любовь родных и близких сил вам прибавляет.

***

Воздвиженье Креста Господня

Мы вместе празднуем сегодня!

Пусть защищает вас Всевышний

От бед, забот, тревоги лишней!

Пусть вера в сердце огонечком

Горит всегда — и днем, и ночью,

Любите ближних и цените.

И добродетельно живите!

***

Поздравляю с великим праздником света и радости души — с Воздвижением Честного и Животворящего Креста Господня. Пусть этот день подарит благодать в семью и здравие, милосердие души и доброту сердца, свет и радость, счастье и мир.

***

Был в этот день воздвигнут Крест Святой!

Пусть будет он для нас с тобой

Защитой, оберегом, талисманом,

Не даст в обиду колдунам, шаманам.

Убережет от горя и напастей,

Побольше принесет нам счастья.

Давай помолимся мы в этот день святой,

Запомни навсегда, Господь и я с тобой.

Привітання з Чесним Хрестом

Вітаємо зі святом Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього. Бажаємо милосердя, добродушності та світу. Нехай в цей день стане чистою душа і світлими помисли, нехай серце зрадіє, нехай в життя прийде щастя, любов, благодать і надія, нехай буде добрим здоров'я і добрими вчинки.

***

З Воздвиженням Хреста вас усіх вітаю.

Віри сильної в душі бажаю.

Нехай це допоможе перемогти Вам біди та нещастя.

Сила потужна Хреста Вам подарує щастя.

З Воздвиженням я вас вітаю,

Нехай Господь освітлює вам путь.

Нехай Хрест Його від бід завжди рятує,

І не дає кудись не туди вам завернуть.

***

З Чесним Хрестом! З нагоди цього величного релігійного свята прийміть найщиріші вітання! Нехай цей урочистий празник принесе добро і достаток до ваших осель, затишок та Господню благодать. Хай слово Боже наповнить ваші серця любов’ю, щирістю та надією на краще майбутнє.

***

Боже великий, єдиний,

Нам Україну храни,

Волі і світу промінням

Ти її осіни.

Світлом науки і знання

Нас, дітей, просвіти,

В чистій любові до краю,

Ти нас, Боже, зрости.

Молимось, Боже єдиний,

Нам Україну храни,

Всі свої ласки-щедроти

Ти на люд наш зверни.

Дай йому волю, дай йому долю,

Дай доброго світу,

Щастя дай, Боже, народу

І многая, многая літа.

***

Нехай Всемилостивий Господь Бог дарує нам мир і спокій на нашій рідній землі, захистить від життєвих негараздів, допоможе у здійсненні світлих задумів та надихає всіх вас на добрі справи на благо та добробут наших родин, рідної Надвірної та усієї України!

Воздвижение Креста Господня: открытки-гифки

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