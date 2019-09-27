Воздвижение 2019: красивые поздравления и живые открытки

Поздравления с праздником Воздвижения Креста Господня – открытки и православные пожелания – подобрал Главред на праздник 27 сентября 2019.
27 сентября 2019 – церковный праздник Воздвижения Креста Господня.
Это день молитв, поста и добрых поздравлений с Воздвижением 2019.
О том, как молиться в этот день – читайте в нашем материале Воздвижение 2019: приметы, молитвы, сдвижение змей 2019.
Воздвижение Креста Господня: поздравления
Воздвижение честного и Животворящего Креста,
Праздник небесный, святого дня,
Все христиане в храмы пойдут,
В чащах молитву Христу вознесут.
Славься земля, мы гордимся тобой,
Боже любимый, творец дорогой,
Солнце поднимется, счастье взойдет,
Праздник Воздвижения любви поднесет.
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Поздравляю с великим праздником света и радости души — с Воздвижением Честного и Животворящего Креста Господня. Пусть этот день подарит благодать в семью и здравие, милосердие души и доброту сердца, свет и радость, счастье и мир.
***
С Воздвижением я вас поздравляю,
Пускай Господь вам освещает путь.
Пусть Крест Его от бед всегда спасает,
И не дает куда-то не туда свернуть.
Пускай в душе всегда горит Надежда,
Пусть вера вас хранит и окрыляет.
А жизнь пусть будет вечно безмятежной,
Любовь родных и близких сил вам прибавляет.
***
Воздвиженье Креста Господня
Мы вместе празднуем сегодня!
Пусть защищает вас Всевышний
От бед, забот, тревоги лишней!
Пусть вера в сердце огонечком
Горит всегда — и днем, и ночью,
Любите ближних и цените.
И добродетельно живите!
***
Поздравляю с великим праздником света и радости души — с Воздвижением Честного и Животворящего Креста Господня. Пусть этот день подарит благодать в семью и здравие, милосердие души и доброту сердца, свет и радость, счастье и мир.
***
Был в этот день воздвигнут Крест Святой!
Пусть будет он для нас с тобой
Защитой, оберегом, талисманом,
Не даст в обиду колдунам, шаманам.
Убережет от горя и напастей,
Побольше принесет нам счастья.
Давай помолимся мы в этот день святой,
Запомни навсегда, Господь и я с тобой.
Привітання з Чесним Хрестом
Вітаємо зі святом Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього. Бажаємо милосердя, добродушності та світу. Нехай в цей день стане чистою душа і світлими помисли, нехай серце зрадіє, нехай в життя прийде щастя, любов, благодать і надія, нехай буде добрим здоров'я і добрими вчинки.
***
З Воздвиженням Хреста вас усіх вітаю.
Віри сильної в душі бажаю.
Нехай це допоможе перемогти Вам біди та нещастя.
Сила потужна Хреста Вам подарує щастя.
З Воздвиженням я вас вітаю,
Нехай Господь освітлює вам путь.
Нехай Хрест Його від бід завжди рятує,
І не дає кудись не туди вам завернуть.
***
З Чесним Хрестом! З нагоди цього величного релігійного свята прийміть найщиріші вітання! Нехай цей урочистий празник принесе добро і достаток до ваших осель, затишок та Господню благодать. Хай слово Боже наповнить ваші серця любов’ю, щирістю та надією на краще майбутнє.
***
Боже великий, єдиний,
Нам Україну храни,
Волі і світу промінням
Ти її осіни.
Світлом науки і знання
Нас, дітей, просвіти,
В чистій любові до краю,
Ти нас, Боже, зрости.
Молимось, Боже єдиний,
Нам Україну храни,
Всі свої ласки-щедроти
Ти на люд наш зверни.
Дай йому волю, дай йому долю,
Дай доброго світу,
Щастя дай, Боже, народу
І многая, многая літа.
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Нехай Всемилостивий Господь Бог дарує нам мир і спокій на нашій рідній землі, захистить від життєвих негараздів, допоможе у здійсненні світлих задумів та надихає всіх вас на добрі справи на благо та добробут наших родин, рідної Надвірної та усієї України!