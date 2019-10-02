С Днем уролога 2019 – открытки и поздравления

Как и когда празднуется День уролога, выяснил Главред.
2 октября – праздник медиков, которые лечат наши почки и другие болячки забрюшинной полости, а также следят за мужским здоровьем сильной половины человечества.
День уролога 2019 выпал на среду. Отмечать праздник сегодня будет не только Украина и Россия, но и всё международное сообщество.
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День уролога: поздравления
Поздравляю с Днем уролога. Замечательному медику и необыкновенному человеку желаю бравой выдержки, непобедимой силы духа, целеустремленности, крепкой нервной системы, отличного здоровья и всех жизненно необходимых благ. Пусть в каждом дне ждет успех и удача, пусть всякое дело имеет победный и радостный конец.
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Чтоб в жизни важные моменты,
Обошлись без эксперимента.
Урологи, ловите удачу,
А если отвернётся – дайте сдачи!
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В День уролога желаю профессионального самосовершенствования, благодарных пациентов и успеха в важном и благородном деле по восстановлению здоровья тех, кто в этом нуждается. Будьте любимы, хранимы судьбой и близкими.
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С днем уролога сегодня
Поздравленья принимай!
В кабинете своем шире
Больным двери открывай!
Выслушай все их проблемы,
Исцели их до конца.
Я ума тебе желаю
Восточного мудреца!
Чтоб работать во всю силу,
О работе не жалеть,
В коллективе уваженье
Чтоб всегда тебе иметь!
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Уролог людям помогает,
Коль течь корабль ваш дает.
Он от забот уберегает,
Он вас излечит и поймет.
Хотим урологу удачи
И много счастья пожелать.
Вы лучшего достойны – значит
Не стоит вовсе унывать!
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Дорогие наши профессионалы! Мы искренне поздравляем вас с вашим профессиональным праздником – Днем уролога – и желаем вам выдержки, здоровья, благополучия в семье и благодарных пациентов.
День уролога: привітання
У цей святковий День ми вітаємо наших лікарів урологів. Без кваліфікованого уролога зараз неможна уявити собі жодної сучасної клініки. Бажаємо вам міцного здоров’я, успіхів у роботі, сімейного щастя і довгих років яскравого життя!
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По-перше, здоров'я хочу побажати,
Щоб колегам вас не довелось рятувати,
Щоб в міністерстві твою працю цінили:
Зарплату підвищили, ще й нагородили.
І хай пацієнти завжди всі одужують,
Нехай твій характер всі перепони подужає.
Бажаю, щоб мрії твої всі збувалися,
А чудеса в житті частіше траплялися!
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Ми бажаємо фахівцям-урологам правильно, своєчасно поставлених діагнозів, відмінних результатів лікування, бадьорого настрою, матеріального благополуччя та великого людського щастя!