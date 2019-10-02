С Днем уролога 2019 – открытки и поздравления

2 октября – праздник медиков, которые лечат наши почки и другие болячки забрюшинной полости, а также следят за мужским здоровьем сильной половины человечества.

День уролога 2019 выпал на среду. Отмечать праздник сегодня будет не только Украина и Россия, но и всё международное сообщество.

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День уролога: поздравления

Поздравляю с Днем уролога. Замечательному медику и необыкновенному человеку желаю бравой выдержки, непобедимой силы духа, целеустремленности, крепкой нервной системы, отличного здоровья и всех жизненно необходимых благ. Пусть в каждом дне ждет успех и удача, пусть всякое дело имеет победный и радостный конец.

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Чтоб в жизни важные моменты,

Обошлись без эксперимента.

Урологи, ловите удачу,

А если отвернётся – дайте сдачи!

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В День уролога желаю профессионального самосовершенствования, благодарных пациентов и успеха в важном и благородном деле по восстановлению здоровья тех, кто в этом нуждается. Будьте любимы, хранимы судьбой и близкими.

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С днем уролога сегодня

Поздравленья принимай!

В кабинете своем шире

Больным двери открывай!

Выслушай все их проблемы,

Исцели их до конца.

Я ума тебе желаю

Восточного мудреца!

Чтоб работать во всю силу,

О работе не жалеть,

В коллективе уваженье

Чтоб всегда тебе иметь!

***

Уролог людям помогает,

Коль течь корабль ваш дает.

Он от забот уберегает,

Он вас излечит и поймет.

Хотим урологу удачи

И много счастья пожелать.

Вы лучшего достойны – значит

Не стоит вовсе унывать!

***

Дорогие наши профессионалы! Мы искренне поздравляем вас с вашим профессиональным праздником – Днем уролога – и желаем вам выдержки, здоровья, благополучия в семье и благодарных пациентов.

День уролога: привітання

У цей святковий День ми вітаємо наших лікарів урологів. Без кваліфікованого уролога зараз неможна уявити собі жодної сучасної клініки. Бажаємо вам міцного здоров’я, успіхів у роботі, сімейного щастя і довгих років яскравого життя!

***

По-перше, здоров'я хочу побажати,

Щоб колегам вас не довелось рятувати,

Щоб в міністерстві твою працю цінили:

Зарплату підвищили, ще й нагородили.

І хай пацієнти завжди всі одужують,

Нехай твій характер всі перепони подужає.

Бажаю, щоб мрії твої всі збувалися,

А чудеса в житті частіше траплялися!

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Ми бажаємо фахівцям-урологам правильно, своєчасно поставлених діагнозів, відмінних результатів лікування, бадьорого настрою, матеріального благополуччя та великого людського щастя!