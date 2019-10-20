Поздравления с Днем пищевой промышленности для гурмана – тексты и открытки

20 октября, в это воскресенье, настала пора дарить поздравления с Днем работника пищевой промышленности – в прозе, стихах, а также дарятся картинки-открытки.
В 2019 году 20 октября совпали сразу два кулинарных праздника – День повара и День работника пищевой промышленности.
У первого дата фиксированная, второй всегда празднуется в третье воскресенье октября. И вот сегодня, так получилось, мы поздравляем и поваров, и пищевиков с их профессиональным праздником. День пищевой промышленности – это, к слову, один из немногих оставшихся праздников, который у Украины и России остался общим, то есть празднуется в один день.
Официальное поздравление с Днем работника пищевой промышленности прозвучит для мастеров своего дела от руководства и властей, а родные и близкие подберут добрые пожелания и поздравления прикольные с Днем пищевой промышленности.
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Поздравления с Днем работника пищевой промышленности в прозе
Поздравляю с Днем работников пищевой промышленности. Желаю натурального счастья и радости без ГМО, а также успехов в работе, отменных результатов и хороших идей. Пусть каждый день дарит улыбку и надежду, а также невероятный вкус больших побед.
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Официальное поздравление с Днем работника пищевой промышленности:
Сегодня отмечают свой профессиональный праздник работники пищевой промышленности! Мы хотим поздравить тружеников хлебопекарной, макаронной, мукомольно-крупяной, мясной, молочной, рыбной, масложировой и плодоовощной промышленности. Сейчас пищевой промышленностью занимаются как государственные предприятия, так и компании крупного и малого бизнеса, поэтому хочется пожелать им вести свое дело без потерь, чтобы все мы могли получать продукты питания без задержки и самого высокого качества! Желаем работникам пищевой промышленности работы в удовольствие и всех жизненных благ!
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Поздравляю с Днем работников пищевой промышленности. Пусть твое благополучие будет сытным, как первые блюда, удача — вкусной, как вторые, а любовь — сладкой, как десерт. Желаю тебе здоровой, полноценной и сбалансированной жизни.
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Поздравляем тружеников пищевой промышленности! Поздравляем тех, кто дает нам возможность выбора, кто делает качественные продукты, отвечающие всем стандартам, кто создает новые продукты, чтобы удивить нас и сделать нашу жизнь еще вкуснее! Мы желаем вам прекрасной жизни без забот, успехов на работе в достижении карьерных высот, крепкого здоровья для преодоления всех невзгод, бескрайнего счастья и только благ на своем жизненном пути!
Прикольные поздравления с Днем пищевой промышленности в стихах
Хоть от добра добра не ищут,
Но жизнь ужасна без жратвы:
Исправно мир снабжая пищей,
Его завоевали вы!
Огромны ваши достиженья,
И я, откушавши слегка,
Спешу вас в добром настроенье
Поздравить с Днем пищевика!
***
Примите пожелания с днем пищевой промышленности,
Желаем вам успеха, добра и тепла.
Трудитесь на славу, чтобы в действительности,
Преподносить результаты труда.
Вы нам дороги, мы вас уважаем,
Здоровья, любви вам желаем.
Пусть мир вас от зла бережет,
И живиться вам пусть свежо.
***
Нынче день Пищевика!
Это праздник славен!
Будет торт наверняка –
Вкусный торт-красавец!
Этот праздник отмечать
Кулинары будут,
Что умеют создавать
Вкусненькое чудо!
Его отметят повара,
И стряпухи разные,
Ну и нам уже пора
Вас поздравить с праздником.
Так примите же сейчас
Наши поздравления!
Мы же — ждем всегда от вас
Чудо-угощения!
***
Пища — это наше все,
От таких, как вы, людей
Зависит и житье-бытье.
Да, они не защищают,
Разных тем не излагают,
А с меню из разных блюд
Вас всегда к столу всех ждут.
Обедов, ужинов отличных!
Крутых гостей вам и приличных!
Работа у вас — высший класс!
Успехов! Счастья! Любим вас!
День работника пищевой промышленности: поздравления в смс
С днем пищевика примите
Поздравления от меня,
Без деликатесов вкусных
Не проходит пусть и дня.
Славную страну кормите,
Будет сытым пусть народ,
Пусть зарплаты всем хватает
Вам на вкусный бутерброд.
***
Ох, и любим мы покушать,
Ну чего греха таить.
Так и ждем, а чем же смогут
Повара нас удивить?
Пусть и им, и их коллегам
Всегда сопутствует удача.
А в пищевой промышленности нашей
Пусть никогда не будет недостачи.
***
О продуктах вы знаете все!
И не странно - ведь это работа
А сегодня примите от нас
Поздравленье (размер с бегемота)
Пусть в семье вашей будет все гладко
Пусть на кухне все будет лишь вкусно
Вдруг невзгоды пришли – ну и ладно
Все пройдет, успей лишь оглянуться!