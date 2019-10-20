Поздравления с Днем пищевой промышленности для гурмана – тексты и открытки

В 2019 году 20 октября совпали сразу два кулинарных праздника – День повара и День работника пищевой промышленности.

У первого дата фиксированная, второй всегда празднуется в третье воскресенье октября. И вот сегодня, так получилось, мы поздравляем и поваров, и пищевиков с их профессиональным праздником. День пищевой промышленности – это, к слову, один из немногих оставшихся праздников, который у Украины и России остался общим, то есть празднуется в один день.

Официальное поздравление с Днем работника пищевой промышленности прозвучит для мастеров своего дела от руководства и властей, а родные и близкие подберут добрые пожелания и поздравления прикольные с Днем пищевой промышленности.

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Поздравления с Днем работника пищевой промышленности в прозе

Поздравляю с Днем работников пищевой промышленности. Желаю натурального счастья и радости без ГМО, а также успехов в работе, отменных результатов и хороших идей. Пусть каждый день дарит улыбку и надежду, а также невероятный вкус больших побед.

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Официальное поздравление с Днем работника пищевой промышленности:

Сегодня отмечают свой профессиональный праздник работники пищевой промышленности! Мы хотим поздравить тружеников хлебопекарной, макаронной, мукомольно-крупяной, мясной, молочной, рыбной, масложировой и плодоовощной промышленности. Сейчас пищевой промышленностью занимаются как государственные предприятия, так и компании крупного и малого бизнеса, поэтому хочется пожелать им вести свое дело без потерь, чтобы все мы могли получать продукты питания без задержки и самого высокого качества! Желаем работникам пищевой промышленности работы в удовольствие и всех жизненных благ!

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Поздравляю с Днем работников пищевой промышленности. Пусть твое благополучие будет сытным, как первые блюда, удача — вкусной, как вторые, а любовь — сладкой, как десерт. Желаю тебе здоровой, полноценной и сбалансированной жизни.

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Поздравляем тружеников пищевой промышленности! Поздравляем тех, кто дает нам возможность выбора, кто делает качественные продукты, отвечающие всем стандартам, кто создает новые продукты, чтобы удивить нас и сделать нашу жизнь еще вкуснее! Мы желаем вам прекрасной жизни без забот, успехов на работе в достижении карьерных высот, крепкого здоровья для преодоления всех невзгод, бескрайнего счастья и только благ на своем жизненном пути!

Прикольные поздравления с Днем пищевой промышленности в стихах

Хоть от добра добра не ищут,

Но жизнь ужасна без жратвы:

Исправно мир снабжая пищей,

Его завоевали вы!

Огромны ваши достиженья,

И я, откушавши слегка,

Спешу вас в добром настроенье

Поздравить с Днем пищевика!

***

Примите пожелания с днем пищевой промышленности,

Желаем вам успеха, добра и тепла.

Трудитесь на славу, чтобы в действительности,

Преподносить результаты труда.

Вы нам дороги, мы вас уважаем,

Здоровья, любви вам желаем.

Пусть мир вас от зла бережет,

И живиться вам пусть свежо.

***

Нынче день Пищевика!

Это праздник славен!

Будет торт наверняка –

Вкусный торт-красавец!

Этот праздник отмечать

Кулинары будут,

Что умеют создавать

Вкусненькое чудо!

Его отметят повара,

И стряпухи разные,

Ну и нам уже пора

Вас поздравить с праздником.

Так примите же сейчас

Наши поздравления!

Мы же — ждем всегда от вас

Чудо-угощения!

***

Пища — это наше все,

От таких, как вы, людей

Зависит и житье-бытье.

Да, они не защищают,

Разных тем не излагают,

А с меню из разных блюд

Вас всегда к столу всех ждут.

Обедов, ужинов отличных!

Крутых гостей вам и приличных!

Работа у вас — высший класс!

Успехов! Счастья! Любим вас!

День работника пищевой промышленности: поздравления в смс

С днем пищевика примите

Поздравления от меня,

Без деликатесов вкусных

Не проходит пусть и дня.

Славную страну кормите,

Будет сытым пусть народ,

Пусть зарплаты всем хватает

Вам на вкусный бутерброд.

***

Ох, и любим мы покушать,

Ну чего греха таить.

Так и ждем, а чем же смогут

Повара нас удивить?

Пусть и им, и их коллегам

Всегда сопутствует удача.

А в пищевой промышленности нашей

Пусть никогда не будет недостачи.

***

О продуктах вы знаете все!

И не странно - ведь это работа

А сегодня примите от нас

Поздравленье (размер с бегемота)

Пусть в семье вашей будет все гладко

Пусть на кухне все будет лишь вкусно

Вдруг невзгоды пришли – ну и ладно

Все пройдет, успей лишь оглянуться!