Открытки С первым днем зимы и привітання З першим днем зими

С первым днем зимы принято поздравлять друзей и близких 1 декабря. Праздник это неофициальный, но повод для добрых пожеланий просто отличный.

Тем более, что скоро Новый год 2020. Все проблемы этого года официально станут перевернутой страницей. Так чем не повод отправить открытки С первым днем зимы всем своим друзьям?

А если снег идет – с первым днем зимы поздравлять еще веселее.

І, звичайно ж, в Україні на свято 1 грудня будуть звучати привітання З першим днем зими українською мовою.

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Поздравления с первым днем зимы в прозе

С первым днем зимы! И пусть некоторые думают, что будет холод и мороз, но ведь это так чудесно! Я поздравляю вас всех и искренне желаю вам всего самого хорошего. Давайте начнем верить в чудеса и загадывать желания, и тогда они непременно сбудутся.

***

Зима вступает в свои права. Но пусть тебе вьюга не мешает, а в душе всегда цветут ростки надежды и цветы любви!

***

Поздравляю вас с первым днем зимы, мои коллеги, сослуживцы, родственники, соседи и просто незнакомые люди! В этот день нам навстречу шагает суровая и холодная зима. Давайте поприветствуем ее! Пусть этот праздник принесет счастье в каждый дом и призовет всех людей на земле творить добро и не огорчаться по мелочам.

Поздравления с первым днем зимы прикольные в стихах

Мамочка, зима приходит,

Пусть тебе во всем везет,

Осень пусть печаль уводит,

А с зимой успех придет!

Пусть погода не пугает —

Если вьюга за окном, —

То зима любовь мешает

С миром, счастьем и добром!

***

Поздравляю тебя с зимою!

С этой снежной порою года!

Когда с искренней чистотою

В белом платье поет природа!

***

Вот первый день зимы пришел,

И все об этом знают!

И, словно добрый Дед Мороз,

Он с праздником всех поздравляет.

Желает мира и добра,

Желает счастья и веселья.

И веселиться до утра,

А поутру не знать похмелья.

Вот это праздник! В целом мире

Его со смехом все встречают

По телевидению в эфире

Родных и близких поздравляют.

С началом зимы: поздравления короткие в смс

Поздравляю с Первым днем зимы! Желаем свежих эмоций, сказочного настроения, восхищения, радости, уюта, тепла, трогательных моментов и ощущения приближающегося чуда!

***

С Первым Днем зимы, подруга,

Поздравляю тебя я.

Не пугает пускай вьюга,

Она снег несет любя.

***

Снег тихонько в воздухе летает,

Все дорожки, все полянки заметает,

Речка спряталась под толстым слоем льда,

К нам пришла — красавица-зима!

***

Летит снежинкой поздравление

С прекрасным, первым днем зимы!

Сегодня супернастроения

Всем от души желаем мы!

***

В этот день я загадаю,

Счастья и улыбок!

Чтобы близкие не знали

Горя и ошибок!

Чтобы были все добры,

И родных прощали!

Этот первый день зимы

Дружно все встречаем!

З першим днем зими: привітання

Хай буде сніг, і музика, і вечір.

Хай серце серцю сплачує борги.

О покладіть гілки мені на плечі,

З мого життя пострушуйте сніги!

***

Зовсім недавно був гарячий серпень – і ось уже звалився, наче сніг на голову, перший день зими. Але я вірю, що він принесе з собою свята та добрі зміни. З першим днем зими тебе, друже!

***

У календарі це перший день зими.

Вітаю всіх від краю і до краю.

Сьогодні стрілись із зимою ми,

Ну, а зима сніжок вже розкидає.

І стало біло й світло на землі,

Біленьке простирадло постелила

Зима-красуня, щоб не йшли в імлі,

Щоб стало світло і була в нас сила.

Сніжок летить і застилає все:

Сади, поля, ліси, дороги, гори…

І світлу білу радість нам несе,

І оживились зразу всі простори.

Бо стало світло, гарно — чудеса!

Короткі дні вже не сумні здаються.

Навколо світло, радість і краса,

З небес сніжинки до землі несуться…

***

Вітаю вас з першим днем зими! Бажаю, щоб ваші помисли були чисті, як сніг, а ваш шлях був світлим і легким. А ще бажаю, щоб перший сніжок не приніс вам жодних падінь.

***

Глінтвейн хай зігріває у мороз,

І краса оточує вас невловима.

Хай радують сніговики у дворі,

І сміх дитячий в цій зимовій порі.

***

Зима – прекрасна пора року, що приносить нам свої дари. Це час, який дає нам можливість обміркувати все, виправити помилки і почати своє життя з чистого аркуша. З першим днем зими вас!