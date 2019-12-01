  1. Главная
  3. Поздравления

Открытки С первым днем зимы и привітання З першим днем зими

1 декабря 2019, 04:49

Сказочные поздравления с первым днем зимы – открытки и своими словами – подобрал Главред на неформальный праздник 1 декабря 2019.

  • Открытки с первым днем зимы – З першим днем зими – картинки Соцсети
  • Открытки с первым днем зимы – З першим днем зими – картинки Соцсети
  • Открытки с первым днем зимы – З першим днем зими – картинки Соцсети
  • Открытки с первым днем зимы – З першим днем зими – картинки Соцсети
  • Открытки с первым днем зимы – З першим днем зими – картинки Соцсети
  • Открытки с первым днем зимы – З першим днем зими – картинки Соцсети
  • Открытки с первым днем зимы – З першим днем зими – картинки Соцсети
  • Открытки с первым днем зимы – З першим днем зими – картинки Соцсети
  • Открытки с первым днем зимы – З першим днем зими – картинки Соцсети
  • Открытки с первым днем зимы – З першим днем зими – картинки Соцсети
  • Открытки с первым днем зимы – З першим днем зими – картинки Соцсети
  • Открытки с первым днем зимы – З першим днем зими – картинки Соцсети
  • Открытки с первым днем зимы – З першим днем зими – картинки Соцсети
  • Открытки с первым днем зимы – З першим днем зими – картинки Соцсети
  • Открытки с первым днем зимы – З першим днем зими – картинки Соцсети
  • Открытки с первым днем зимы – З першим днем зими – картинки Соцсети

С первым днем зимы принято поздравлять друзей и близких 1 декабря. Праздник это неофициальный, но повод для добрых пожеланий просто отличный.

Тем более, что скоро Новый год 2020. Все проблемы этого года официально станут перевернутой страницей. Так чем не повод отправить открытки С первым днем зимы всем своим друзьям?

А если снег идет – с первым днем зимы поздравлять еще веселее.

І, звичайно ж, в Україні на свято 1 грудня будуть звучати привітання З першим днем зими українською мовою.

Читайте также1 декабря – какой сегодня праздник: с Первым днем зимы и приметы дня Романа

Поздравления с первым днем зимы в прозе

С первым днем зимы! И пусть некоторые думают, что будет холод и мороз, но ведь это так чудесно! Я поздравляю вас всех и искренне желаю вам всего самого хорошего. Давайте начнем верить в чудеса и загадывать желания, и тогда они непременно сбудутся.

***

Зима вступает в свои права. Но пусть тебе вьюга не мешает, а в душе всегда цветут ростки надежды и цветы любви!

***

Поздравляю вас с первым днем зимы, мои коллеги, сослуживцы, родственники, соседи и просто незнакомые люди! В этот день нам навстречу шагает суровая и холодная зима. Давайте поприветствуем ее! Пусть этот праздник принесет счастье в каждый дом и призовет всех людей на земле творить добро и не огорчаться по мелочам.

Поздравления с первым днем зимы прикольные в стихах

Мамочка, зима приходит,

Пусть тебе во всем везет,

Осень пусть печаль уводит,

А с зимой успех придет!

Пусть погода не пугает —

Если вьюга за окном, —

То зима любовь мешает

С миром, счастьем и добром!

***

Поздравляю тебя с зимою!

С этой снежной порою года!

Когда с искренней чистотою

В белом платье поет природа!

***

Вот первый день зимы пришел,

И все об этом знают!

И, словно добрый Дед Мороз,

Он с праздником всех поздравляет.

Желает мира и добра,

Желает счастья и веселья.

И веселиться до утра,

А поутру не знать похмелья.

Вот это праздник! В целом мире

Его со смехом все встречают

По телевидению в эфире

Родных и близких поздравляют.

С началом зимы: поздравления короткие в смс

Поздравляю с Первым днем зимы! Желаем свежих эмоций, сказочного настроения, восхищения, радости, уюта, тепла, трогательных моментов и ощущения приближающегося чуда!

***

С Первым Днем зимы, подруга,

Поздравляю тебя я.

Не пугает пускай вьюга,

Она снег несет любя.

***

Снег тихонько в воздухе летает,

Все дорожки, все полянки заметает,

Речка спряталась под толстым слоем льда,

К нам пришла — красавица-зима!

***

Летит снежинкой поздравление

С прекрасным, первым днем зимы!

Сегодня супернастроения

Всем от души желаем мы!

***

В этот день я загадаю,

Счастья и улыбок!

Чтобы близкие не знали

Горя и ошибок!

Чтобы были все добры,

И родных прощали!

Этот первый день зимы

Дружно все встречаем!

З першим днем зими: привітання

Хай буде сніг, і музика, і вечір.

Хай серце серцю сплачує борги.

О покладіть гілки мені на плечі,

З мого життя пострушуйте сніги!

***

Зовсім недавно був гарячий серпень – і ось уже звалився, наче сніг на голову, перший день зими. Але я вірю, що він принесе з собою свята та добрі зміни. З першим днем зими тебе, друже!

***

У календарі це перший день зими.

Вітаю всіх від краю і до краю.

Сьогодні стрілись із зимою ми,

Ну, а зима сніжок вже розкидає.

І стало біло й світло на землі,

Біленьке простирадло постелила

Зима-красуня, щоб не йшли в імлі,

Щоб стало світло і була в нас сила.

Сніжок летить і застилає все:

Сади, поля, ліси, дороги, гори…

І світлу білу радість нам несе,

І оживились зразу всі простори.

Бо стало світло, гарно — чудеса!

Короткі дні вже не сумні здаються.

Навколо світло, радість і краса,

З небес сніжинки до землі несуться…

***

Вітаю вас з першим днем зими! Бажаю, щоб ваші помисли були чисті, як сніг, а ваш шлях був світлим і легким. А ще бажаю, щоб перший сніжок не приніс вам жодних падінь.

***

Глінтвейн хай зігріває у мороз,

І краса оточує вас невловима.

Хай радують сніговики у дворі,

І сміх дитячий в цій зимовій порі.

***

Зима – прекрасна пора року, що приносить нам свої дари. Це час, який дає нам можливість обміркувати все, виправити помилки і почати своє життя з чистого аркуша. З першим днем зими вас!

праздник поздравления зима открытки
Сейчас вы просматриваете новость «Открытки С первым днем зимы и привітання З першим днем зими». Другие поздравления с Днем рождения, с Новым годом, с Пасхой, и остальными религиозными и профессиональными праздниками доступны в разделе Поздравления. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

05:11
"Зарплаты в конвертах" для слуг народа: НАБУ открыло дело
04:49
Открытки С первым днем зимы и привітання З першим днем зими Фото
04:25
В Полтаве вандалы разбили памятник в честь погибших героев АТО Видео
04:07
В Кабмине захотели покупать газ напрямую у России
03:42
Ученые выяснили пользу плохих снов
02:47
Поп с наркотиками: помощника митрополита УПЦ МП Луки схватили на Новой почте с амфетамином — СМИ
02:30
"Потрясение для экономики": эксперты назвали главные факторы влияния на курс доллара
02:00
Путин назвал самую важную тему для России и бросил камень в огород СМИ
01:30
Эксперт назвал главную причину падения рейтинга Зеленского
01:12
Пособник оккупантов в Крыму назвал поведение Украины в ООН мракобесием
01:01
Сенцов лично получил почетное гражданство Парижа
00:43
ДиКаприо выдвинули серьезное обвинение Видео
00:27
В откровенном наряде и в сопровождении бойфренда: Alyona Alyona эпатировала на M1 Music Awards 2019
00:19
1 декабря – какой сегодня праздник: с Первым днем зимы и приметы дня Романа Видео
30 ноября, суббота
23:58
Львовянка одержала победу на престижном конкурсе красоты Фото
23:35
Банкиры озвучили прогноз по укреплению гривны
23:29
Х-Фактор 10 сезон 12 выпуск: кто ушел 30-11-2019 Видео
23:09
Семья сгорела в авто: в Черновцах произошло жуткое ДТП
22:44
Авария с детским омбудсменом Кулебой: перекресток ждут изменения
22:17
Названа неожиданная польза крафтового пива
21:54
"Пристрелят": Галкин высказался о возможности стать президентом РФ Видео
21:36
M1 Music Awards 2019: победители всех номинаций и выступления Видео
21:35
"В рот вы*бу": экс-соратник Януковича пригрозил прокурору нетрадиционной расправой
21:30
Порнозвезда лукаво и развратно показала прелести на фото Фото
21:26
Гороскоп на завтра: кому прочат лавры, а кто может ударить лицом в грязь
21:23
"Часто не надо намекать": Зеркаль рассказала об увольнении из МИД
20:51
"Принадлежит агрессору": Бородянский требует переименовать УПЦ МП
20:31
Макрон наградил командующего ВМС почетным орденом Франции Фото
19:57
Украина узнала соперников на Евро-2020
19:53
"Власть дьявола возобладала": в УПЦ знали о наркозависимости пойманного с амфетамином попа Видео
19:30
Маникюр на Новый год 2020: самый модный зеленый маникюр зима 2020 фото новинки Фото
19:21
Открыть священные чакры: астролог объяснила простой путь к успеху
19:04
Фонду жены Порошенко дадут 150 миллионов из бюджета
19:00
M1 Music Awards 2019: смотреть видео церемонии награждения онлайн от 30-11-2019 Видео
18:50
Амосову снова восстановили в должности ректора медуниверситета имени Богомольца
18:38
В ОБСЕ заговорили о новых участках разведения сил на Донбассе
18:25
Киевлянам пригрозили отключать электричество за долги: что известно
18:14
"Шаг к международному признанию": в России отреагировали на скандал с Apple и Крымом
18:00
Х-Фактор 10 сезон 12 выпуск смотреть онлайн 30-11-2019 прямой эфир Видео
17:48
Госпогранслужба задержала грузовик с 370 кг героина Фото Видео
17:33
Зеленский анонсировал встречу со студентами, избитыми "беркутовцами" на Майдане в 2013 году
17:21
"Ущерб исчисляется в миллионах": глава Ощадбанка назвал унесенную из взорванного отделения сумму Фото Видео
16:56
"Нас обманывают": Кравчук дал хитрый совет Зеленскому перед встречей с Путиным
16:30
"Понесут ответственность": Бородянский нацелился регулировать контент в блогосфере
16:09
Смертоносное землетрясение в Албании: количество жертв достигло полусотни Фото Видео
15:54
В России поставили условия Украине для прямых поставок газа
15:26
"Большие сомнения": демограф распекла Дубилета из-за электронной переписи
14:09
Как приготовить вкуснейший торт Спартак: пошаговый простой рецепт Фото
13:55
"Бред и посмешище": в Сети ответили спикеру Госдумы, накаркавшему Украине потерю областей
13:28
Цены на отопление должны быть снижены уже в декабре – Зеленский Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять