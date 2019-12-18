Поздравления с Днем святого Николая 2019 – картинки и тексты чудные

Поздравления с Николаем, наступающим 19 декабря – в праздник подарков для славных детишек – подготовил Главред.
19 декабря – праздник святого Николая. День, когда детям дарят подарки (по легенде, их приносит хорошим послушным малышам Николай Чудотворец), и всем без исключения дарят поздравления с Днем святого Николая – открытки и гиф, пожелания в прозе, в стихах, короткие смс, православные и прикольные светские.
Лучшие поздравления с наступающим праздником святого Николая, а заодно красивые картинки и фото подобрал и Главред – к празднику 19 декабря.
Поздравления с Днем святого Николая в прозе
Славный праздник святого Николая наполняет дома волшебством и сказками. Вот и я хочу пожелать тебе волшебных дней и чудесных ночей. Путь этой ночью святой Николай подарит тебе не только сладости, но и настоящую сказку; и пускай эта сказка будет продолжаться целый год, до следующего прихода святого Николая!
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Поздравления с Днем святого Николая своими словами:
С наступающим Днем святого Николая поздравляем от всей души. И желаем, чтобы каждый получил в этот день приятную весточку от святого Николая Чудотворцы и подарочек под подушку вне зависимости от возраста. Пусть нам всем будет присуща доброта и отзывчивость этого святого! Творите чудеса для других и чудо обязательно случится с вами!
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Православные поздравления с Днем святого Николая в прозе:
День Святого Николая — священный праздник, день, когда стоит забыть о всех неудачах и неприятностях и вспомнить простую мысль о том, что чудеса случаются везде и постоянно. Будьте счастливы, с праздником!
Православные поздравления с Днем святого Николая в стихах
Зимою холодной и лютой,
В месяце декабре,
Наступит день и минута –
И вспомним мы о добре.
В этот день к нам приходит старец,
А зовут его Николай.
У него есть волшебный ларец,
И пешком он обходит наш край.
Пусть здоровья тебе подарит,
Долгих, долгих, предолгих лет.
И уходя, на прощанье оставит
Чудеснейший кабриолет.
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Пусть день святого Николая
Теплом и счастьем озарит,
Чтоб жили вы, забот не зная,
Пусть Николай благоволит.
Чтоб дни отмечены удачей
И чистой радостью всегда,
Чтобы решались все задачи,
Чтоб не грустили никогда!
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В праздник пусть веселый
Сбудутся мечты – Все, что у Николы
Ни попросишь ты!
Пусть получит каждый
В этот день святой,
Маленький подарок
От души большой!
С Днем святого Николая!
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С Днем святого Николая!
Пусть Николай волшебной сказкой
В твой дом тихонечко войдёт
И счастье, радость, доброту и ласку
Тебе в подарок принесёт!
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Поздравления с Днем святого Николая любимому:
Под подушку загляни –
Там подарочек найди,
От святого Николая
Милость пусть придет большая!
В праздник этот чудеса
Открывают нам глаза,
Чтобы счастливы мы были
И друг друга чтоб любили!
Короткие поздравления с Днем святого Николая в смс
С Днем святого Николая
Поздравляю ребятишек!
И, конечно, пожелаю
Много сладостей и книжек.
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В День святого Николая
Вот я что вам пожелаю –
Пусть на жизненном пути
Все сбываются мечты.
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С наступающим праздником святого Николая! Божьей милости вам, душевного покоя и праведного пути!
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Ко Дню святого Николая я желаю светлого счастья и доброй дороги к успеху, невероятного счастья в жизни и верной любви, отменного здоровья и домашнего уюта.