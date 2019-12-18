Поздравления с Днем святого Николая 2019 – картинки и тексты чудные

С наступающим Днем святого Николая 2019 – поздравления и открытки волшебно-мечтательные / Pinterest

19 декабря – праздник святого Николая. День, когда детям дарят подарки (по легенде, их приносит хорошим послушным малышам Николай Чудотворец), и всем без исключения дарят поздравления с Днем святого Николая – открытки и гиф, пожелания в прозе, в стихах, короткие смс, православные и прикольные светские.

Лучшие поздравления с наступающим праздником святого Николая, а заодно красивые картинки и фото подобрал и Главред – к празднику 19 декабря.

Поздравления с Днем святого Николая в прозе

Славный праздник святого Николая наполняет дома волшебством и сказками. Вот и я хочу пожелать тебе волшебных дней и чудесных ночей. Путь этой ночью святой Николай подарит тебе не только сладости, но и настоящую сказку; и пускай эта сказка будет продолжаться целый год, до следующего прихода святого Николая!

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Поздравления с Днем святого Николая своими словами:

С наступающим Днем святого Николая поздравляем от всей души. И желаем, чтобы каждый получил в этот день приятную весточку от святого Николая Чудотворцы и подарочек под подушку вне зависимости от возраста. Пусть нам всем будет присуща доброта и отзывчивость этого святого! Творите чудеса для других и чудо обязательно случится с вами!

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Православные поздравления с Днем святого Николая в прозе:

День Святого Николая — священный праздник, день, когда стоит забыть о всех неудачах и неприятностях и вспомнить простую мысль о том, что чудеса случаются везде и постоянно. Будьте счастливы, с праздником!

Православные поздравления с Днем святого Николая в стихах

Зимою холодной и лютой,

В месяце декабре,

Наступит день и минута –

И вспомним мы о добре.

В этот день к нам приходит старец,

А зовут его Николай.

У него есть волшебный ларец,

И пешком он обходит наш край.

Пусть здоровья тебе подарит,

Долгих, долгих, предолгих лет.

И уходя, на прощанье оставит

Чудеснейший кабриолет.

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Пусть день святого Николая

Теплом и счастьем озарит,

Чтоб жили вы, забот не зная,

Пусть Николай благоволит.

Чтоб дни отмечены удачей

И чистой радостью всегда,

Чтобы решались все задачи,

Чтоб не грустили никогда!

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В праздник пусть веселый

Сбудутся мечты – Все, что у Николы

Ни попросишь ты!

Пусть получит каждый

В этот день святой,

Маленький подарок

От души большой!

С Днем святого Николая!

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С Днем святого Николая!

Пусть Николай волшебной сказкой

В твой дом тихонечко войдёт

И счастье, радость, доброту и ласку

Тебе в подарок принесёт!

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Поздравления с Днем святого Николая любимому:

Под подушку загляни –

Там подарочек найди,

От святого Николая

Милость пусть придет большая!

В праздник этот чудеса

Открывают нам глаза,

Чтобы счастливы мы были

И друг друга чтоб любили!

Короткие поздравления с Днем святого Николая в смс

С Днем святого Николая

Поздравляю ребятишек!

И, конечно, пожелаю

Много сладостей и книжек.

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В День святого Николая

Вот я что вам пожелаю –

Пусть на жизненном пути

Все сбываются мечты.

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С наступающим праздником святого Николая! Божьей милости вам, душевного покоя и праведного пути!

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Ко Дню святого Николая я желаю светлого счастья и доброй дороги к успеху, невероятного счастья в жизни и верной любви, отменного здоровья и домашнего уюта.

Открытки с Днем святого Николая 19 декабря

Мультяшные поздравления с Днем святого Николая

Музыкальное поздравление с Днем святого Николая