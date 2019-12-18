  1. Главная
  3. Поздравления

Поздравления с Днем святого Николая 2019 – картинки и тексты чудные

18 декабря 2019, 04:44

Поздравления с Николаем, наступающим 19 декабря – в праздник подарков для славных детишек – подготовил Главред.

С наступающим Днем святого Николая 2019 – поздравления и открытки волшебно-мечтательные
С наступающим Днем святого Николая 2019 – поздравления и открытки волшебно-мечтательные / Pinterest

19 декабря – праздник святого Николая. День, когда детям дарят подарки (по легенде, их приносит хорошим послушным малышам Николай Чудотворец), и всем без исключения дарят поздравления с Днем святого Николая – открытки и гиф, пожелания в прозе, в стихах, короткие смс, православные и прикольные светские.

Лучшие поздравления с наступающим праздником святого Николая, а заодно красивые картинки и фото подобрал и Главред – к празднику 19 декабря.

Поздравления с Днем святого Николая в прозе

Славный праздник святого Николая наполняет дома волшебством и сказками. Вот и я хочу пожелать тебе волшебных дней и чудесных ночей. Путь этой ночью святой Николай подарит тебе не только сладости, но и настоящую сказку; и пускай эта сказка будет продолжаться целый год, до следующего прихода святого Николая!

***

Поздравления с Днем святого Николая своими словами:

С наступающим Днем святого Николая поздравляем от всей души. И желаем, чтобы каждый получил в этот день приятную весточку от святого Николая Чудотворцы и подарочек под подушку вне зависимости от возраста. Пусть нам всем будет присуща доброта и отзывчивость этого святого! Творите чудеса для других и чудо обязательно случится с вами!

***

Православные поздравления с Днем святого Николая в прозе:

День Святого Николая — священный праздник, день, когда стоит забыть о всех неудачах и неприятностях и вспомнить простую мысль о том, что чудеса случаются везде и постоянно. Будьте счастливы, с праздником!

Православные поздравления с Днем святого Николая в стихах

Зимою холодной и лютой,

В месяце декабре,

Наступит день и минута –

И вспомним мы о добре.

В этот день к нам приходит старец,

А зовут его Николай.

У него есть волшебный ларец,

И пешком он обходит наш край.

Пусть здоровья тебе подарит,

Долгих, долгих, предолгих лет.

И уходя, на прощанье оставит

Чудеснейший кабриолет.

***

Пусть день святого Николая

Теплом и счастьем озарит,

Чтоб жили вы, забот не зная,

Пусть Николай благоволит.

Чтоб дни отмечены удачей

И чистой радостью всегда,

Чтобы решались все задачи,

Чтоб не грустили никогда!

***

В праздник пусть веселый

Сбудутся мечты – Все, что у Николы

Ни попросишь ты!

Пусть получит каждый

В этот день святой,

Маленький подарок

От души большой!

С Днем святого Николая!

***

С Днем святого Николая!

Пусть Николай волшебной сказкой

В твой дом тихонечко войдёт

И счастье, радость, доброту и ласку

Тебе в подарок принесёт!

***

Поздравления с Днем святого Николая любимому:

Под подушку загляни –

Там подарочек найди,

От святого Николая

Милость пусть придет большая!

В праздник этот чудеса

Открывают нам глаза,

Чтобы счастливы мы были

И друг друга чтоб любили!

Короткие поздравления с Днем святого Николая в смс

С Днем святого Николая

Поздравляю ребятишек!

И, конечно, пожелаю

Много сладостей и книжек.

***

В День святого Николая

Вот я что вам пожелаю –

Пусть на жизненном пути

Все сбываются мечты.

***

С наступающим праздником святого Николая! Божьей милости вам, душевного покоя и праведного пути!

***

Ко Дню святого Николая я желаю светлого счастья и доброй дороги к успеху, невероятного счастья в жизни и верной любви, отменного здоровья и домашнего уюта.

Открытки с Днем святого Николая 19 декабря

  • Поздравления с Днем святого Николая – открытки и картинки с наступающим праздником святого Николая Pinterest
  • Поздравления с Днем святого Николая – открытки и картинки с наступающим праздником святого Николая Pinterest
  • Поздравления с Днем святого Николая – открытки и картинки с наступающим праздником святого Николая Pinterest
  • Поздравления с Днем святого Николая – открытки и картинки с наступающим праздником святого Николая Pinterest
  • Поздравления с Днем святого Николая – открытки и картинки с наступающим праздником святого Николая Pinterest

Мультяшные поздравления с Днем святого Николая

Музыкальное поздравление с Днем святого Николая

праздник поздравления День святого Николая открытки
Сейчас вы просматриваете новость «Поздравления с Днем святого Николая 2019 – картинки и тексты чудные». Другие поздравления с Днем рождения, с Новым годом, с Пасхой, и остальными религиозными и профессиональными праздниками доступны в разделе Поздравления. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

04:49
"Какое-то БДСМ": Голая жена Морозюка показала игру с бананом
04:44
Поздравления с Днем святого Николая 2019 – картинки и тексты чудные Фото Видео
04:18
"Довели до бешенства": отец Зеленского назвал украинцев "биомассой"
04:05
"Покажем МВФ комбинацию из трех пальцев": экономист назвал главного лоббиста продажи земли
03:57
"Витальку мэра надо отп**дить": в Киеве пассажиры метро выломали турникеты из-за проблем с оплатой
03:30
Сценарий ПМР: есть консенсус на замораживание конфликта на Донбассе – эксперт
03:07
Нафтогаз пошел судом на Кабмин: СМИ раскрыли детали
02:51
Пьяный "единоросс" убил человека и пытался сжечь труп
02:29
Чтоб звенела кожаная сабля: что нужно кушать ради хорошей потенции
01:59
"Не откачали": в Харькове погибли отец и маленький ребенок
01:47
"Какой секс, хулиганка": Светлана Бондарчук без трусиков засветила интимное фото
01:45
"Провокации": Путин запретил бывшим ФСБшникам покидать РФ
01:28
Супермен Красный сын: официальный трейлер Видео
01:08
"Если жена не убьет": Малюська детально рассказал, почему не собирается в отставку Видео
00:47
Диетолог рассказала, можно ли есть после шести вечера
00:19
18 декабря – какой сегодня праздник: что делать в Саввин день от бесплодия
00:01
Убийство Шеремета: полиция отрицает информацию о противоречиях
17 декабря, вторник
23:52
Путин и Макрон за спиной Зеленского пошушукались по поводу газа: подробности
23:36
Гибель митингующего: в полиции рассказали все подробности о смерти мужчины Видео
23:31
В Крыму пособник оккупантов попал в громкий коррупционный скандал
23:12
"Положено начало": популярный в РФ ведущий высмеял интервью Зеленского пропагандистам Кремля Видео
23:03
Драка под парламентом: Геращенко пригрозил ответственностью
22:41
В МИД ополчились против "зигующего" дипломата: что ждет Марушинца
22:26
ЕС выделит средства на образование в Украине: названа сумма
22:17
Разумков озвучил новый метод достижения мира на Донбассе
22:00
"Октябрьская температура": в Киеве установлен новый погодный рекорд
21:52
В МОН одобрили новые правила приема в вузы: что изменится
21:45
"Делают шоу": подозреваемая в убийстве Шеремета написала трогательное письмо его маме
21:32
"Причина для Путина": россияне готовы уйти с Донбасса - американский дипломат
21:30
Жуткое ДТП в Харькове: в деле Зайцевой произошел неожиданный поворот
21:25
Сериал Відморожений: 5, 6, 7, 8 серия смотреть онлайн 17-12-2019 Видео
21:16
"Не голоса фермеров": Зеленский распек старые "элиты" из-за драки под Радой
21:09
Сенат США одобрил выделение Украине военной помощи: сколько получим
21:05
Блюдо раздора: мужчина "спалился" перед женой на сексе с другой из-за борща
20:58
США отреагировали на столкновения под Радой Фото
20:52
Сенат США поддержал санкции против Северного потока-2: все подробности
20:31
"Нужно лучше было воспитывать": Звиробий резко ответила на слова отца Зеленского Видео
19:58
"Путин – Хубло": в РФ вышла газета с фото Зеленского и рекламой Hublot на передовице
19:52
Россия изменится при одном условии - астролог
19:49
"Он в любой момент бросит эту фигню": отец Зеленского ошарашил заявлением
19:48
"Больше не услышим его чаечку": Мопс дядя Пес умер – что со стримами Видео
19:23
"С блекджеком и шлюхами": мужчина похитил деньги у внука крестной и поплатился
19:22
"Дело заказали": генерал Марченко вышел на свободу
19:21
Аномальное тепло: синоптики удивили прогнозом
19:12
"Для таких дегенератов": глава Нацкорпуса "дал в лоб" журналисту Видео
18:52
"Аварийная просадка": на мосту Патона в Киеве сегодня ограничат движение
18:43
Кабмин ищет главу госагентства спорта через work.ua
18:38
Стычки под Радой: стала известна судьба задержанных участников акции протеста
18:28
"Страшная авария": на Сумщине грузовик протаранил поезд Фото
18:15
Барселона - Реал: где смотреть и прогнозы на матч
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять