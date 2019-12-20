С Днем энергетика – поздравления прикольные и живые открытки

Поздравления с Днем энергетика коллегам и друзьям подобрал Главред на их профессиональный праздник 22 декабря.
22 декабря – праздник профессиональный и яркий не только в Украине, но и в России.
День энергетика 2019 Украина и РФ празднуют уже в это воскресенье. Хотя во многих коллективах поздравление энергетиков состоится уже сегодня, в последний рабочий день недели. А в воскресенье уже от родных будут звучать поздравления с Днем энергетика шуточные (к примеру, матерные поздравления с Днем энергетика или прикольные гиф с Днем энергетика).
Поздравление коллегам-энергетикам и не только – в прозе, стихах, смс и картинки – подобрал Главред на их яркий зажигательный праздник.
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Поздравление с Днем энергетика в прозе
Дорогие наши энергетики! Поздравляем вас с профессиональным праздником! Ваша задача — давать миру тепло и уют, дарить людям свет, обеспечивать комфорт, что в конечном итоге означает "давать жизнь"! Желаем вам крепкого здоровья на долгие счастливые годы, напряженных, но очень успешных трудовых будней, веселого разнообразия в праздники и полноценного отдыха! Пусть никогда не иссякнет энергия ваших душ и сердец, высоко ценится ваш труд! В ваших семьях пусть цветут любовь и уважение, всегда будет благополучие и мирное небо над вашими крышами!
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Поздравления с Днем энергетика своими словами:
Наступает светлый праздник – день энергетика! Дорогие друзья, позвольте вас поздравить и пожелать вам также светиться счастьем, как свет, который горит в наших лампочках. И пускай по вашим жилам также течет энергия, как ток струится по проводам! Вы все замечательные и ответственные специалисты, ведь по-другому вам нельзя. Оставайтесь всегда такими радостными, как и в этот день.
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Поздравления с Днем энергетика коллегам:
Дорогие коллеги, поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем энергетика! Желаю, чтобы каждый из вас был счастлив, здоров и в прекрасном расположении духа. Ваш труд — это огромный вклад в жизнь миллионов людей. Благодаря вам существует современное общество, развивается наука и техника. Спасибо за вашу работу, за внимательность и ответственность, за точность, четкость и беспрерывность. Успехов вам, счастья и достатка!
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Дорогие коллеги! Пускай сегодня ваши глаза сияют, как сотни тысяч лампочек, от теплых слов и душевных поздравлений. Желаю мира, света не только электрического, но и душевного и благополучия во всех сферах.
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Поздравления с Днем энергетика короткие:
С днем энергетика! Пускай непременно сбудутся все добрые пожелания, прозвучавшие в этот день.
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С Днем энергетика! Пускай они работают на радость нам, но в своей повседневной жизни видят любовь и радость, а счастье пусть поселится в их доме навсегда.
Поздравления с Днем энергетика шуточные в стихах
Сегодня только праздничную оду
В честь славных энергетиков поем!
Мы благодарны вам, ребята,
За наш уют и за тепло!
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Сегодня праздник проводов,
Столбов, и фонарей,
И освещенных городов,
И теплых батарей,
Электробритв, и утюгов,
Подстанций и сетей,
Залитых светом площадей
В торжественный момент.
А в общем — праздник у людей,
Дарующих нам свет.
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Матерные поздравления с Днем энергетика:
День энергетика сегодня –
И с ним вас поздравляю я!
Желаю, чтоб всегда стояло,
А также счастья до х*ра!
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Лет до ста е…сь и здравствуй,
Посылай все беды на х…й.
Будь здоровым, энергетик,
Чтоб не пить тебе таблеток.
Пей, кути, не напрягайся,
И по полной отрывайся.
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Поздравления с Днем энергетика коллегам:
Пусть ток бежит по проводам,
А в венах кровь бурлит.
Коллеги, я желаю вам:
Пусть свет в окне горит.
Пускай вас любят, дома ждут
И мир царит в семье.
Пусть энергетики живут
В достатке и тепле!
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Поздравления с Днем энергетика-атомщика:
Пусть ядреный наш щит
Прикроет нас везде,
И атом нас хранит
На деле, и в мечте!