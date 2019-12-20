С Днем энергетика – поздравления прикольные и живые открытки

День энергетика 2019 – шуточные и матерные поздравления с Днем энергетика и анимация / Фото из открытых источников

22 декабря – праздник профессиональный и яркий не только в Украине, но и в России.

День энергетика 2019 Украина и РФ празднуют уже в это воскресенье. Хотя во многих коллективах поздравление энергетиков состоится уже сегодня, в последний рабочий день недели. А в воскресенье уже от родных будут звучать поздравления с Днем энергетика шуточные (к примеру, матерные поздравления с Днем энергетика или прикольные гиф с Днем энергетика).

Поздравление коллегам-энергетикам и не только – в прозе, стихах, смс и картинки – подобрал Главред на их яркий зажигательный праздник.

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Поздравление с Днем энергетика в прозе

Дорогие наши энергетики! Поздравляем вас с профессиональным праздником! Ваша задача — давать миру тепло и уют, дарить людям свет, обеспечивать комфорт, что в конечном итоге означает "давать жизнь"! Желаем вам крепкого здоровья на долгие счастливые годы, напряженных, но очень успешных трудовых будней, веселого разнообразия в праздники и полноценного отдыха! Пусть никогда не иссякнет энергия ваших душ и сердец, высоко ценится ваш труд! В ваших семьях пусть цветут любовь и уважение, всегда будет благополучие и мирное небо над вашими крышами!

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Поздравления с Днем энергетика своими словами:

Наступает светлый праздник – день энергетика! Дорогие друзья, позвольте вас поздравить и пожелать вам также светиться счастьем, как свет, который горит в наших лампочках. И пускай по вашим жилам также течет энергия, как ток струится по проводам! Вы все замечательные и ответственные специалисты, ведь по-другому вам нельзя. Оставайтесь всегда такими радостными, как и в этот день.

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Поздравления с Днем энергетика коллегам:

Дорогие коллеги, поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем энергетика! Желаю, чтобы каждый из вас был счастлив, здоров и в прекрасном расположении духа. Ваш труд — это огромный вклад в жизнь миллионов людей. Благодаря вам существует современное общество, развивается наука и техника. Спасибо за вашу работу, за внимательность и ответственность, за точность, четкость и беспрерывность. Успехов вам, счастья и достатка!

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Дорогие коллеги! Пускай сегодня ваши глаза сияют, как сотни тысяч лампочек, от теплых слов и душевных поздравлений. Желаю мира, света не только электрического, но и душевного и благополучия во всех сферах.

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Поздравления с Днем энергетика короткие:

С днем энергетика! Пускай непременно сбудутся все добрые пожелания, прозвучавшие в этот день.

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С Днем энергетика! Пускай они работают на радость нам, но в своей повседневной жизни видят любовь и радость, а счастье пусть поселится в их доме навсегда.

Поздравления с Днем энергетика шуточные в стихах

Сегодня только праздничную оду

В честь славных энергетиков поем!

Мы благодарны вам, ребята,

За наш уют и за тепло!

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Сегодня праздник проводов,

Столбов, и фонарей,

И освещенных городов,

И теплых батарей,

Электробритв, и утюгов,

Подстанций и сетей,

Залитых светом площадей

В торжественный момент.

А в общем — праздник у людей,

Дарующих нам свет.

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Матерные поздравления с Днем энергетика:

День энергетика сегодня –

И с ним вас поздравляю я!

Желаю, чтоб всегда стояло,

А также счастья до х*ра!

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Лет до ста е…сь и здравствуй,

Посылай все беды на х…й.

Будь здоровым, энергетик,

Чтоб не пить тебе таблеток.

Пей, кути, не напрягайся,

И по полной отрывайся.

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Поздравления с Днем энергетика коллегам:

Пусть ток бежит по проводам,

А в венах кровь бурлит.

Коллеги, я желаю вам:

Пусть свет в окне горит.

Пускай вас любят, дома ждут

И мир царит в семье.

Пусть энергетики живут

В достатке и тепле!

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Поздравления с Днем энергетика-атомщика:

Пусть ядреный наш щит

Прикроет нас везде,

И атом нас хранит

На деле, и в мечте!

Открытки с днем энергетика – анимация