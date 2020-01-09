Поздравления с Днем Степана 2020 – открытки и тексты очешуенные

Универсальные и именные поздравления Степану подобрал Главред на именины Степана по церковному календарю 9 января.
9 января – праздник именин у всех обладателей имени Степан. Поздравления с Днем ангела Степан сегодня принимает в честь первого христианского мученика из еврейской диаспоры – святого Стефана. Это первые именины Степана по церковному календарю в 2020 году.
О том, что нельзя делать в этот день, а что нужно – читайте в нашем материале 9 января – какой сегодня праздник: что делать в Степанов день.
Имя Степан царственное, ведь в переводе оно означает венок или корона. Характер у Степана сильный и неординарный. Это умные мужчины, преданные друзья и страстные любовники. К слову, крепкий брак у него получается лишь со спокойными неревнивыми женщины, готовыми взять на себя основную роль в воспитании детей.
Следующие именины Степана по православному календарю наступят 17 января – в день первомученника Стефана из 70 апостолов и новомученика Стефана (Пономарева).
Поздравления с Днем ангела Степана – в прозе, стихах, короткие
Любимый Степан! От всего сердца тебя поздравляю и хочу пожелать жить без сомнений и печали, браво работать и постигать в делах успех, искренне любить и заботиться о близких, мечтать о сокровенном и стремиться к своим желаниям.
***
Пусть добрый ангел тебя хранит,
Пускай удача не проходит мимо,
Пусть счастье к тебе тянется, как магнит,
Пусть жизнь покажется малиной.
Пусть каждый день твой в праздник превратится,
Пусть всё задуманное свершится,
С именинами тебя поздравляем,
Всего наилучшего искренне желаем.
***
С именинами, Степа, тебя поздравляю!
Не просто твое имя, Степан – "диадема":
Очень много оно, может быть, означает,
Но одно несомненно, что ты – драгоценен!
Я тебе пожелать хочу, Степа, сегодня,
Юморной и подвижный родной человечек,
Быть уверенным, сильным, душою свободным,
И чтоб счастье твое было истинным, вечным!
***
Сегодня день твоих именин, Степан! Загадай желание и оно обязательно найдет способы сбыться!
***
Пусть именины и не считают настоящим праздником — это не повод его не отмечать. Степан, поздравляем тебя от души и сердца!
***
Мы Степана поздравлять,
Уже можем начинать.
Хочу много пожелать,
Но с чего, же мне начать?
Чтобы был богат как шах,
Не нуждался в докторах,
Чистым воздухом дышал,
Вкусно ел и крепко спал.