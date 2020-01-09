Поздравления с Днем Степана 2020 – открытки и тексты очешуенные

День ангела Степана – поздравления и прикольные картинки С Днем ангела, Степан

9 января – праздник именин у всех обладателей имени Степан. Поздравления с Днем ангела Степан сегодня принимает в честь первого христианского мученика из еврейской диаспоры – святого Стефана. Это первые именины Степана по церковному календарю в 2020 году.

О том, что нельзя делать в этот день, а что нужно – читайте в нашем материале 9 января – какой сегодня праздник: что делать в Степанов день.

Имя Степан царственное, ведь в переводе оно означает венок или корона. Характер у Степана сильный и неординарный. Это умные мужчины, преданные друзья и страстные любовники. К слову, крепкий брак у него получается лишь со спокойными неревнивыми женщины, готовыми взять на себя основную роль в воспитании детей.

Следующие именины Степана по православному календарю наступят 17 января – в день первомученника Стефана из 70 апостолов и новомученика Стефана (Пономарева).

Поздравления с Днем ангела Степана – в прозе, стихах, короткие

Любимый Степан! От всего сердца тебя поздравляю и хочу пожелать жить без сомнений и печали, браво работать и постигать в делах успех, искренне любить и заботиться о близких, мечтать о сокровенном и стремиться к своим желаниям.

***

Пусть добрый ангел тебя хранит,

Пускай удача не проходит мимо,

Пусть счастье к тебе тянется, как магнит,

Пусть жизнь покажется малиной.

Пусть каждый день твой в праздник превратится,

Пусть всё задуманное свершится,

С именинами тебя поздравляем,

Всего наилучшего искренне желаем.

***

С именинами, Степа, тебя поздравляю!

Не просто твое имя, Степан – "диадема":

Очень много оно, может быть, означает,

Но одно несомненно, что ты – драгоценен!

Я тебе пожелать хочу, Степа, сегодня,

Юморной и подвижный родной человечек,

Быть уверенным, сильным, душою свободным,

И чтоб счастье твое было истинным, вечным!

***

Сегодня день твоих именин, Степан! Загадай желание и оно обязательно найдет способы сбыться!

***

Пусть именины и не считают настоящим праздником — это не повод его не отмечать. Степан, поздравляем тебя от души и сердца!

***

Мы Степана поздравлять,

Уже можем начинать.

Хочу много пожелать,

Но с чего, же мне начать?

Чтобы был богат как шах,

Не нуждался в докторах,

Чистым воздухом дышал,

Вкусно ел и крепко спал.