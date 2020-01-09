9 января – какой сегодня праздник: что делать в Степанов день

9 января проводят гадания на замужество. Многого делать нельзя, ведь это один из праздников рождественского цикла.
9 января 2019 – сегодня праздник удачи и счастья.
В Японии отмечают праздник бога Эбису – покровителя рыбаков и торговцев. Он растянется на три дня. Всё это время японцы будут славить бога богатства Эбису – одного из семи своих богов удачи и счастья.
В Панаме – Национальный день мучеников, в Сербии – День республики.
По народному календарю, 9 января – Степанов день.
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9 января: праздник церковный
9 января у православных посвящено святому Стефану – первому христианскому мученику, родом из еврейской диаспоры.
Поста нет.
9 января: приметы
Есть такие приметы 9 января на погоду:
- снег идет – скоро ждать мокрого ненастья;
- снегопад – к урожаю ягод и грибов;
- много инея на деревьях – к урожаю хлеба;
- туман – к потеплению;
- птицы стайками верхушки деревьев обсели – морозы затянутся;
- мелкие пташки с улиц исчезли – к снегопадам.
9 января: что нельзя делать, а что нужно
В старину в это время пастухи заключали договора на выпас скотины, а хозяева лошадей поили своих животных из серебряной посуды или хотя бросив в воду серебряную монетку, заодно проводя обряд на защиту от ведьм. Для этого вбивали в землю на своей территории осиновый кол. Некоторые и вовсе весь свой периметр кольями защищали, а не только конюшню.
Читайте такжеПростые гадания на Рождество на суженого с расческой и не толькоДевушки в Степанов день устраивали специальный обряд – похороны всех печалей. В специальный, отдельно стоящий, сосуд каждая по очереди сливали свои печали – символично вылив туда воду из принесенного с собой флакона.
Существует и специальное гадание на замужество в Степанов день: взять горсть семечек, сыпануть на стол и пересчитывать парами – если в конце осталась одна одинокая, непарная, семечка, то на скорое замужество рассчитывать не приходится.
По народным поверьям, 9 января нельзя работать по дому: это один из праздников рождественского цикла.
9 января: именины
День ангела справляют Антонина, Степан, Тихон и Федор.
Главный именинник дня – Степан. Детальнее читайте в нашем материале Поздравления с Днем Степана 2020 – открытки и тексты очешуенные.
9 января: кто родился
9 января родились такие знаменитости:
- 1797 — российский мореплаватель и полярный исследователь, адмирал Фердинанд Врангель.
- 1890 — чешский писатель Карел Чапек.
- 1913 — 37-й президент США Ричард Никсон.
- 1924 — советский кинорежиссер, сценарист, художник Сергей Параджанов (Тени забытых предков, Цвет граната, Киевские фрески и др.).
- 1970 — бельгийская певица Лара Фабиан.
- 1982 — герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон, супруга принца Уильяма.