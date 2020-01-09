9 января – какой сегодня праздник: что делать в Степанов день

9 января – праздник удачи и Степанов день: что нельзя делать, приметы / 1zoom.ru

9 января 2019 – сегодня праздник удачи и счастья.

В Японии отмечают праздник бога Эбису – покровителя рыбаков и торговцев. Он растянется на три дня. Всё это время японцы будут славить бога богатства Эбису – одного из семи своих богов удачи и счастья.

В Панаме – Национальный день мучеников, в Сербии – День республики.

По народному календарю, 9 января – Степанов день.

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9 января: праздник церковный

9 января у православных посвящено святому Стефану – первому христианскому мученику, родом из еврейской диаспоры.

Поста нет.

9 января: приметы

Есть такие приметы 9 января на погоду:

снег идет – скоро ждать мокрого ненастья;

снегопад – к урожаю ягод и грибов;

много инея на деревьях – к урожаю хлеба;

туман – к потеплению;

птицы стайками верхушки деревьев обсели – морозы затянутся;

мелкие пташки с улиц исчезли – к снегопадам.

9 января: что нельзя делать, а что нужно

В старину в это время пастухи заключали договора на выпас скотины, а хозяева лошадей поили своих животных из серебряной посуды или хотя бросив в воду серебряную монетку, заодно проводя обряд на защиту от ведьм. Для этого вбивали в землю на своей территории осиновый кол. Некоторые и вовсе весь свой периметр кольями защищали, а не только конюшню.

Читайте такжеПростые гадания на Рождество на суженого с расческой и не толькоДевушки в Степанов день устраивали специальный обряд – похороны всех печалей. В специальный, отдельно стоящий, сосуд каждая по очереди сливали свои печали – символично вылив туда воду из принесенного с собой флакона.

Существует и специальное гадание на замужество в Степанов день: взять горсть семечек, сыпануть на стол и пересчитывать парами – если в конце осталась одна одинокая, непарная, семечка, то на скорое замужество рассчитывать не приходится.

По народным поверьям, 9 января нельзя работать по дому: это один из праздников рождественского цикла.

9 января: именины

День ангела справляют Антонина, Степан, Тихон и Федор.

Главный именинник дня – Степан. Детальнее читайте в нашем материале Поздравления с Днем Степана 2020 – открытки и тексты очешуенные.

9 января: кто родился

9 января родились такие знаменитости: