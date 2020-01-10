10 января – какой сегодня праздник: День Вуду и Домочадцев день

Традиции и приметы 10 января подскажут, что надо сделать – чтобы Небо счастье послало.
10 января 2019 – сегодня праздник полиции у японцев: там отмечают День номера 110. А в Бенине устроили мистический День Вуду.
По народному календарю, 10 января – Домочадцев день, или Рождественский мясоед.
10 января: праздник церковный
10 января православные вспоминают и чтят память 20000 святых мучеников. Эти 20 тысяч ранних христиан заживо сожгли язычники в церкви после того, как отказались отречься от веры.
Поста нет.
10 января: приметы
Есть такие приметы 10 января на погоду:
- много инея – к дождливому лету;
- ветра нет – к хорошему урожаю;
- метель – к мокрому, дождливому то есть, лету;
- кошка весь день проспала и/или воробьи всей стаей чирикают – к скорому потеплению.
10 января: что нельзя делать, а что нужно
Примерно в это время в старину начинали забивать домашний скот. Заодно мясо все чаще подавали и к столу. Отсюда и название – Мясоед. По сути, теперь без мясных блюд стол оставался лишь по средам и пятницам (постные дни).
День принято проводить в кругу семьи, отсюда и второе его название – Домочадцев день. По поверью, что всё, что 10 января семья сделает всем гуртом – благословит само Небо, послав каждому члену семьи счастье.
Во многих регионах также начинался сезон свадеб. В старину в это время парни на вечерницах как раз присматривали себе жену.
Свадьба, сыгранная 10 января, сулит счастье молодым.
Чтобы сбылось загаданное желание – привязывают ленту к колышку, который накануне вбивают на пригорке.
По народным поверьям, 10 января нельзя:
- ругаться и ссориться;
- пуговицы пришивать – а то от старых проблем потом не открестишься.
10 января: именины
День ангела справляют Александр и Аркадий, Ефим, Игнатий, Леонид, Никанор, Никодим и Николай, Петр.
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10 января: кто родился
10 января родились такие знаменитости:
- 597 — митрополит Киевский, Галицкий и всея Руси Петр Могила, добившийся независимости православной церкви.
- 1945 — актриса театра и кино Валентина Теличкина (Менялы, Классик, сериалы Бригада и Есенин).
- 1949 — американская порноактриса Линда Лавлейс.
- 1981 — украинский режиссер, клипмейкер, продюсер Алан Бадоев.