10 января – какой сегодня праздник: День Вуду и Домочадцев день

10 января – праздник вуду и Рождественский мясоед: что нельзя делать, приметы / 1zoom.ru

10 января 2019 – сегодня праздник полиции у японцев: там отмечают День номера 110. А в Бенине устроили мистический День Вуду.

По народному календарю, 10 января – Домочадцев день, или Рождественский мясоед.

10 января: праздник церковный

10 января православные вспоминают и чтят память 20000 святых мучеников. Эти 20 тысяч ранних христиан заживо сожгли язычники в церкви после того, как отказались отречься от веры.

Поста нет.

10 января: приметы

Есть такие приметы 10 января на погоду:

много инея – к дождливому лету;

ветра нет – к хорошему урожаю;

метель – к мокрому, дождливому то есть, лету;

кошка весь день проспала и/или воробьи всей стаей чирикают – к скорому потеплению.

10 января: что нельзя делать, а что нужно

Примерно в это время в старину начинали забивать домашний скот. Заодно мясо все чаще подавали и к столу. Отсюда и название – Мясоед. По сути, теперь без мясных блюд стол оставался лишь по средам и пятницам (постные дни).

День принято проводить в кругу семьи, отсюда и второе его название – Домочадцев день. По поверью, что всё, что 10 января семья сделает всем гуртом – благословит само Небо, послав каждому члену семьи счастье.

Во многих регионах также начинался сезон свадеб. В старину в это время парни на вечерницах как раз присматривали себе жену.

Свадьба, сыгранная 10 января, сулит счастье молодым.

Чтобы сбылось загаданное желание – привязывают ленту к колышку, который накануне вбивают на пригорке.

По народным поверьям, 10 января нельзя:

ругаться и ссориться;

пуговицы пришивать – а то от старых проблем потом не открестишься.

10 января: именины

День ангела справляют Александр и Аркадий, Ефим, Игнатий, Леонид, Никанор, Никодим и Николай, Петр.

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10 января: кто родился

10 января родились такие знаменитости: