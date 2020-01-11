11 января – какой сегодня праздник: День спасибо и Страшный день

11 января праздник – С Днем спасибо и Страшный день: что нельзя делать, приметы / Fresh-Cards.ru

11 января 2019 – сегодня праздник благодарный.

Мир устраивает Международный день спасибо. Ранее мы собрали на День спасибо поздравления.

Россия отмечает День заповедников и национальных парков. В Таиланде проходит День детей.

По народному календарю, 11 января – Страшный день.

11 января: праздник церковный

11 января православные вспоминают про Мучеников 14000 младенцев, от Ирода в Вифлееме избиенных.

Еще 11 января – День Иосифа Обручника.

Поста нет.

11 января: приметы

Есть такие приметы 11 января на погоду:

северный ветер, а облаков нет – к морозам;

погода теплая – к теплой и ранней весне;

метель – июль пасмурным будет;

мерцание звезд ночью и/или низко плывущие облака днем – к морозам;

снег крупными хлопьями летит и/или лес шумит – к потеплению.

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11 января: что нельзя делать, а что нужно

В память о младенцах, бездушно убитых Иродом, в этот день принято было особо тщательно охранять детей: для них устраивали посиделки со страшными историями и шуточными играми – под бдительным присмотром родителей.

Именно о здоровье и безопасности детей принято молиться в этот день.

Во дворе в Страшный день старались зажечь костер: по поверью, в нем сгорят все печали и горести.

По народным поверьям, 11 января нельзя:

выходить из дому после захода солнца – нечисть нынче беснуется;

желать что-то хорошее – всё сбудется наоборот.

11 января: именины

День ангела справляют Агриппина, Анна, Варвара, Евдокия, Евфросиния, Матрона и Наталья. А также Вениамин, Георгий, Иван, Лаврентий, Марк, Фаддей и Феофил.

Ранее мы собрали самые душевные поздравления с именинами Анны. Также мы публиковали поздравления с Днем ангела Варвары на словах и в красивых открытках. И писали, как поздравить Георгия с именинами.

11 января: кто родился

11 января родились такие знаменитости: