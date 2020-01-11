11 января – какой сегодня праздник: День спасибо и Страшный день

Что делать 11 января – в День спасибо и праздник Страшный день – выяснил Главред.
11 января 2019 – сегодня праздник благодарный.
Мир устраивает Международный день спасибо. Ранее мы собрали на День спасибо поздравления.
Россия отмечает День заповедников и национальных парков. В Таиланде проходит День детей.
По народному календарю, 11 января – Страшный день.
11 января: праздник церковный
11 января православные вспоминают про Мучеников 14000 младенцев, от Ирода в Вифлееме избиенных.
Еще 11 января – День Иосифа Обручника.
Поста нет.
11 января: приметы
Есть такие приметы 11 января на погоду:
- северный ветер, а облаков нет – к морозам;
- погода теплая – к теплой и ранней весне;
- метель – июль пасмурным будет;
- мерцание звезд ночью и/или низко плывущие облака днем – к морозам;
- снег крупными хлопьями летит и/или лес шумит – к потеплению.
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11 января: что нельзя делать, а что нужно
В память о младенцах, бездушно убитых Иродом, в этот день принято было особо тщательно охранять детей: для них устраивали посиделки со страшными историями и шуточными играми – под бдительным присмотром родителей.
Именно о здоровье и безопасности детей принято молиться в этот день.
Во дворе в Страшный день старались зажечь костер: по поверью, в нем сгорят все печали и горести.
По народным поверьям, 11 января нельзя:
- выходить из дому после захода солнца – нечисть нынче беснуется;
- желать что-то хорошее – всё сбудется наоборот.
11 января: именины
День ангела справляют Агриппина, Анна, Варвара, Евдокия, Евфросиния, Матрона и Наталья. А также Вениамин, Георгий, Иван, Лаврентий, Марк, Фаддей и Феофил.
Ранее мы собрали самые душевные поздравления с именинами Анны. Также мы публиковали поздравления с Днем ангела Варвары на словах и в красивых открытках. И писали, как поздравить Георгия с именинами.
11 января: кто родился
11 января родились такие знаменитости:
- 1906 — швейцарский химик, открывший ЛСД, Альберт Хофманн.
- 1926 — советский космонавт, Герой Советского Союза Лев Демин.
- 1972 — российский актер Константин Хабенский (Ночной дозор и Дневной дозор, В движении, Адмиралъ, Особо опасен, сериал Метод и др.).
- 1972 — российский телеведущий, шоумен Андрей Малахов.