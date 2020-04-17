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З Великоднем 2020 – гарні привітання та яскраві великодні листівки

17 апреля 2020, 04:40

Чудові привітання з Великоднем у прозі, у віршах, картинки та анімація – все для гарного настрою та задоволення душі знайшов Главред на свято Пасхи 2020.

Прикольні вітання з Великоднем 2020 – картинки, gif, проза й вірші
Прикольні вітання з Великоднем 2020 – картинки, gif, проза й вірші

Вітання з Великоднем у 2020 році лунають 19 квітня. Ми кажемо: Вітаю з Великоднем! Христос Воскрес – та чуємо у відповідь: Воістину Воскрес!

Цього дня відкритки з Великоднем малюють нам радість буття. Картинки з Великоднем такі смачні, адже на них зображені солодкі паски та красиві крашанки й писанки. А привітання з Великоднем своїми словами передають наше відношення до людини – навіть коли та далеко, а не за одним з нами святковим столом.

І щоб дорога людина у свято стала ближче – Главред підібрав щирі вітання з Великоднем – і привітання з Великоднем коханому, і привітання з Великоднем сестрі, дитячі привітання з Великоднем для мами та прикольні вітання з Великоднем для подруги. Поздоровлення з Великоднем на будь-який смак знайдеться у нашій статті.

А привітання з Пасхою російською мовою читайте у нашому матеріалі Поздравления с Пасхой – открытки, пожелания в прозе, стихи и короткие.

Ми також зібрали гарні вітання з наступаючою Пасхою – картинки та побажання своїми словами – у матеріалі З Пасхою 2020 – поздоровлення та красиві листівки на Великдень.

Раніше Главред зібрав привітання з Великоднем 2020 – листівки, картинки, в прозі і віршах на Великдень – у матеріалі Привітання на Великдень 2020 католиків і картинки з Великоднем красиві.

Читайте такжеХристос Воскрес – открытки-поздравления с Пасхой самые красивые

Привітання з Великоднем у прозі – своїми словами

Великдень – це найсвітліше свято року. Чути передзвін дзвонів, християнський світ осяяний радістю, добром та добротою. Нехай Господь береже у вашому домі злагоду, а в душі спокій. Христос Воскрес, з святом!

***

Христос воскрес! Зі світлим святом усіх християн. Нехай Господь пошле Вашій родині здоров'я, благодать, достаток. Нехай у серці живуть добро, віра і любов. З Великоднем!

з великоднем gif

***

Христос Воскрес! Бажаю всім добра, злагоди і щастя. Давайте цінувати прості речі й події, терпляче ставитися до всього, бути вдячними за все те, що маємо. І Господь нам дарує більше. Щастя знаходиться в наших руках і бажаю всім грамотно ним розпоряджатися.

***

З відчуттям глибокої радості і від щирого серця поздоровляємо вас з Великоднем! Нехай царюють у ваших серцях радість і душевний спокій! Нехай душа стає світлішою, нехай до вашої оселі прийде здоров’я, любов, щастя, добробут, серце пламеніє любов’ю, а помисли стануть щирими та добрими. Всіх вам земних благ!

***

Від усього серця вітає з Великоднем! День Христового воскресіння символізує перемогу життя над смертю, перемогу світла над темрявою. Тож нехай в цей день любов і радість прийде у ваше життя, хай мир і спокій не покидають ваші серця. І хай будуть перемоги супроводжувати вас на вашому життєвому шляху!

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Гарні вітання з Великоднем у віршах

Проміння чисте

Падає з небес

Вітаємо з Великоднем

Христос воскрес!

***

Нехай Божа ласка

Зійде з небес,

Смачна буде паска,

Христос Воскрес!

***

З Великоднем вас вітаю,

Від душі бажаю вам

Щастя, радощів без краю,

Миру, спокою хатам!

Жити із Христом на серці

Та ніколи не грішить.

До близьких бути відвертим,

Ворогів своїх простить!

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***

І зійде сонце,

Наче кругла паска,

Мов писанка,

Розквітне вся земля –

Радіймо, друзі,

Великодня казка

Гаївкою хай серце звеселя!

Співаймо, друзі,

В Великоднім колі

І Господа воскреслого молім,

Щоб обновивсь

Весною щастя й долі

Наш рідний край, наш дім.

***

Хай в кошик Вам ляжуть баранчик i паска,

шматочок сальця та запашна ковбаска,

i писанок пару з корінчиком хрону –

хай плине достаток до Вашого дому.

Ще можна поставити меду горнятко

щоб справи у Вас цілий рік ішли гладко.

Христос Воскрес!

З Великоднем – картинки, відкритки та листівки з Великоднем

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Привітання з Великоднем – відео

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Сейчас вы просматриваете новость «З Великоднем 2020 – гарні привітання та яскраві великодні листівки». Другие поздравления с Днем рождения, с Новым годом, с Пасхой, и остальными религиозными и профессиональными праздниками доступны в разделе Поздравления. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
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