З Великоднем 2020 – гарні привітання та яскраві великодні листівки

Чудові привітання з Великоднем у прозі, у віршах, картинки та анімація – все для гарного настрою та задоволення душі знайшов Главред на свято Пасхи 2020.
Вітання з Великоднем у 2020 році лунають 19 квітня. Ми кажемо: Вітаю з Великоднем! Христос Воскрес – та чуємо у відповідь: Воістину Воскрес!
Цього дня відкритки з Великоднем малюють нам радість буття. Картинки з Великоднем такі смачні, адже на них зображені солодкі паски та красиві крашанки й писанки. А привітання з Великоднем своїми словами передають наше відношення до людини – навіть коли та далеко, а не за одним з нами святковим столом.
І щоб дорога людина у свято стала ближче – Главред підібрав щирі вітання з Великоднем – і привітання з Великоднем коханому, і привітання з Великоднем сестрі, дитячі привітання з Великоднем для мами та прикольні вітання з Великоднем для подруги. Поздоровлення з Великоднем на будь-який смак знайдеться у нашій статті.
А привітання з Пасхою російською мовою читайте у нашому матеріалі Поздравления с Пасхой – открытки, пожелания в прозе, стихи и короткие.
Ми також зібрали гарні вітання з наступаючою Пасхою – картинки та побажання своїми словами – у матеріалі З Пасхою 2020 – поздоровлення та красиві листівки на Великдень.
Раніше Главред зібрав привітання з Великоднем 2020 – листівки, картинки, в прозі і віршах на Великдень – у матеріалі Привітання на Великдень 2020 католиків і картинки з Великоднем красиві.
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Привітання з Великоднем у прозі – своїми словами
Великдень – це найсвітліше свято року. Чути передзвін дзвонів, християнський світ осяяний радістю, добром та добротою. Нехай Господь береже у вашому домі злагоду, а в душі спокій. Христос Воскрес, з святом!
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Христос воскрес! Зі світлим святом усіх християн. Нехай Господь пошле Вашій родині здоров'я, благодать, достаток. Нехай у серці живуть добро, віра і любов. З Великоднем!
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Христос Воскрес! Бажаю всім добра, злагоди і щастя. Давайте цінувати прості речі й події, терпляче ставитися до всього, бути вдячними за все те, що маємо. І Господь нам дарує більше. Щастя знаходиться в наших руках і бажаю всім грамотно ним розпоряджатися.
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З відчуттям глибокої радості і від щирого серця поздоровляємо вас з Великоднем! Нехай царюють у ваших серцях радість і душевний спокій! Нехай душа стає світлішою, нехай до вашої оселі прийде здоров’я, любов, щастя, добробут, серце пламеніє любов’ю, а помисли стануть щирими та добрими. Всіх вам земних благ!
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Від усього серця вітає з Великоднем! День Христового воскресіння символізує перемогу життя над смертю, перемогу світла над темрявою. Тож нехай в цей день любов і радість прийде у ваше життя, хай мир і спокій не покидають ваші серця. І хай будуть перемоги супроводжувати вас на вашому життєвому шляху!
Гарні вітання з Великоднем у віршах
Проміння чисте
Падає з небес
Вітаємо з Великоднем
Христос воскрес!
***
Нехай Божа ласка
Зійде з небес,
Смачна буде паска,
Христос Воскрес!
***
З Великоднем вас вітаю,
Від душі бажаю вам
Щастя, радощів без краю,
Миру, спокою хатам!
Жити із Христом на серці
Та ніколи не грішить.
До близьких бути відвертим,
Ворогів своїх простить!
***
І зійде сонце,
Наче кругла паска,
Мов писанка,
Розквітне вся земля –
Радіймо, друзі,
Великодня казка
Гаївкою хай серце звеселя!
Співаймо, друзі,
В Великоднім колі
І Господа воскреслого молім,
Щоб обновивсь
Весною щастя й долі
Наш рідний край, наш дім.
***
Хай в кошик Вам ляжуть баранчик i паска,
шматочок сальця та запашна ковбаска,
i писанок пару з корінчиком хрону –
хай плине достаток до Вашого дому.
Ще можна поставити меду горнятко
щоб справи у Вас цілий рік ішли гладко.
Христос Воскрес!