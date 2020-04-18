УкрРус
  1. Главная
  3. Поздравления

Поздравления с Пасхой: короткие, милые и прикольные открытки

18 апреля 2020, 23:32

Поздравления с наступившей Пасхой 2020 – в прозе, стихи-поздравления, смс с праздником Пасхи и оригинальные картинки – подобрал Главред на Воскресение Господне.

Поздравления с Пасхой 2020 - красивые картинки, проза, стихи и смс
Поздравления с Пасхой 2020 - красивые картинки, проза, стихи и смс

С Пасхой 2020 всех! Христос Воскрес!

Самое время дарить поздравления с Пасхой маме, папе, подруге, крестной, любимому и просто знакомым.

Для кого-то больше подойдет поздравление с Пасхой короткое в прозе, для других стоит подобрать душевные христианские стихи на Пасху с глубоким смыслом. Можно выбрать пожелания на словах – или прикольные открытки с Пасхой. В нашем материале найдется пожелание на Пасху 2020 на любой вкус. Светлого вам праздника Пасхи, дорогие читатели!

Мы также подобрали чудные поздравления с Пасхой на украинском языке – в материале З Пасхою 2020 – поздоровлення та красиві листівки на Великдень.

И еще больше поздравлений можно найти в нашем материале Поздравления с Пасхой – открытки, пожелания в прозе, стихи и короткие.

Читайте такжеХристос Воскрес – открытки-поздравления с Пасхой самые красивые

Поздравление с Пасхой в прозе своими словами

Примите искренние поздравления с Пасхой. Это самый добрый и светлый православный праздник, в который мы должны прославлять нашего спасителя Иисуса Христа. Я хочу пожелать добра, счастья, исполнения всех желаний и крепкого здоровья. Христос воскрес!

***

С Пасхой, с Христовым Воскресением! Пусть праздник подарит вам надежду на то, что все плохое останется в прошлом, а будущее и настоящее принесут в вашу жизнь счастье, радость, согласие и взаимопонимание.

анимационные открытки с пасхой скачать бесплатно

***

Поздравляю с Пасхой Христовой! От всей души желаю добра и семейного благополучия, счастья, изобилия и процветания.

***

Поздравляю с Пасхой! Пусть солнечные весенние дни станут по-настоящему праздничными, прибавят сил и энергии, согреют ваши сердца теплотой и радостью. Христос Воскрес!

светлой пасхи гиф

***

С Пасхой, родная прими поздравление! Пусть светлый праздник озарит будние дни ярким солнечным светом, и в сердце поселится настоящая весна. Внимание близких всегда будет полным и искренним, поэтому не раз услышишь "Христос воскрес"!

***

Поздравляю вас от всей души со светлым праздником Пасхи! Пусть сегодня воплотятся все мечты, в жизни произойдут настоящие чудеса, а тепло, надежда и вера всегда живут в сердце, вдохновляя на новые подвиги и достижения! Христос воскрес!

светлой пасхи гиф

Поздравления с Пасхой короткие – смс с праздником Пасхи

Христос воскрес! Христос воскрес!

Сияет солнышко с небес!

Зазеленел уж темный лес,

Христос воистину воскрес!

***

Святое Воскресенье пришло –

Как на душе спокойно и светло!

Пусть будет жизнь на радости щедра,

Полна тепла, надежды и добра!

поздравление с пасхой гифки красивые

***

Пришла весна – пора чудес,

Журчит родник – Христос воскрес!

Светлее в мире нет словес –

Воистину Христос воскрес!

***

Пасха добрая настала,

В души принесла тепло,

И светлее в мире стало,

Будто солнышко взошло.

И тебя со всей любовью

Я поздравить поспешу,

И у Господа здоровья

Для тебя я попрошу!

***

Опять пришла весна!

Жизнь снова стала светлой сказкой:

С Христовым Воскресеньем Вас!

С великой и прекрасной Светлой Пасхой!

поздравление с пасхой гифки

***

Поздравляю с Пасхой Светлой!

Чуду смело улыбнись!

Сбывшейся мечтой заветной

Пусть отныне будет жизнь!

***

Пусть Пасхи дух с душой твоей подружится

И успокоит мыслей громкий рой,

И постоянно рядом где-то кружится,

Даруя мир, достаток и покой!

Картинки и открытки с Пасхой красивые

открытки с пасхой красивые
Картинки и открытки с Пасхой
картинки с пасхой красивые
Картинки и открытки с Пасхой
поздравления с пасхой в картинках
Картинки и открытки с Пасхой
картинки с пасхой скачать бесплатно
Картинки и открытки с Пасхой
Пасха Пасха 2020 праздник поздравления открытки
Сейчас вы просматриваете новость «Поздравления с Пасхой: короткие, милые и прикольные открытки». Другие поздравления с Днем рождения, с Новым годом, с Пасхой, и остальными религиозными и профессиональными праздниками доступны в разделе Поздравления. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

23:32
Коронавирус в Украине и мире – сколько людей умерли и заразились на 18 апреля
23:32
Поздравления с Пасхой: короткие, милые и прикольные открытки
23:09
Вреден ли кофе при простуде - ученые ошарашили ответом
22:41
Оккупанты Крыма придумали новый налог - кому придется раскошелиться
22:09
Карантин спровоцировал резкий скачок безработицы: названа впечатляющая цифра
22:03
"Кто носит масочку, ест пасочку": Минздрав поразил оригинальным слоганом
21:40
"Открытое пламя осталось": у Зеленского рассказали о жутких пожарах в Украине Видео
21:35
Кравчук откровенно высказался о Зеленском и кризисе Видео
21:14
"Врачи замучены": всплыли шокирующие детали о ситуации в эпицентре эпидемии COVID-19
21:07
Гороскоп всех знаков Зодиака на Пасху: начало романа и утечка тайн Видео
21:04
В ВОЗ шокировали новым возможным эпицентром уханьской хвори
20:36
Вентиляция легких бесполезна: стало известно о неожиданной опасности коронавируса
20:30
"С**т в лицо, а вы подпеваете!": Притула резко высказался о предпочтениях украинцев Видео
20:08
Мощные пожары под Киевом: эксперт рассказал, как защититься от грязного воздуха
20:01
Печальная статистика: летальность от коронавируса у людей старше 50 лет
19:31
"Украинца пытали током": жуткие подробности из колонии путинских наемников
19:19
Хитрая зараза: эксперт рассказала о невероятных свойствах коронавируса
19:00
Выяснилось, когда Благодатный огонь доставят в Украину
18:44
"Вычислим подонков": у Авакова назвали неожиданную версию масштабных пожаров под Киевом
18:26
Как похудеть на карантине: эксклюзивные советы от Насти Каменских
17:59
Богослужения на Пасху: на каком канале и во сколько смотреть
17:57
Вкусное и красивое пасхальное меню: что приготовить на Пасху 2020 Фото Видео
17:35
"Приехали дебилы": легенда Динамо рассказал о конфликте с полицией
17:28
"Мы справимся": Аваков назвал причину грязного воздуха в Киеве
17:22
Пасхальные яйца своими руками: пошаговые рецепты с фото Фото Видео
16:50
Запредельный уровень дыма и пыли: появился прогноз исчезновения смога над Киевом
16:23
"Начинайте как можно скорее": Зеленский дал срочное поручение из-за COVID-19
15:52
Полгорода уйдет под воду: над Киевом нависла новая опасность
15:36
Украина замерла на пороге масштабной вспышки коронавируса: заявление МВД Видео
15:26
В разгар карантина пенсионеры штурмуют отделения Укрпочты
15:10
18 апреля – какой праздник: что надо и нельзя делать в Великую субботу Видео
15:05
Красивый маникюр дома: в моде ногти цвета черной смородины - фото Фото
14:46
Три лучших рецепта пасхи: главные правила приготовления Видео
14:44
Уханьскую заразу можно изгнать без медикаментов - ученые Видео
14:41
Самые опасные районы: где в Киеве бушует коронавирус – опубликована карта
14:28
Уровень радиации и загрязнения воздуха в Киеве: жителей предупредили об опасности
14:05
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме
13:55
Коронавирус у Онуфрия: что известно о состоянии здоровья главы УПЦ МП
13:47
На волоске от ядерного взрыва: эксперт назвал опасность чернобыльского пожара Видео
13:14
Синоптик рассказал, какой будет погода на Пасху 2020
13:10
Схождение Благодатного огня 2020 – смотреть онлайн Видео
13:02
Охота на ведьм: из-за коронавируса в селе под Киевом хотят сжечь дом санитарки Видео
12:20
В моду вернулись сентиментальные футболки в стиле лихих 90-х: фото Фото
12:19
Что будет с курсом в Украине: в Кабмине дали прогноз до конца года
11:53
"Остаемся дома": Зеленский поздравил украинцев с Пасхой Видео
11:25
Уханьская зараза душит Россию: резко возросло число зараженных COVID-19 Видео
11:15
Пылевые бури - только начало: почему Украине грозит катастрофа мнение
11:13
Как снизить риск летального исхода от COVID-19: ученый дал совет
10:33
Схождение Благодатного огня 2020: онлайн видеотрансляция из Иерусалима Видео
10:10
Книжная полка: "Стонет сизый голубочек": рецензия на комикс Голуб Геннадій
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять