Поздравления с Пасхой – открытки, пожелания в прозе, стихи и короткие

Поздравления с Пасхой 2020 прикольные и душевные - картинки и тексты

До наступления Пасхи 2020 осталось совсем чуть-чуть. Кто-то с наступающей Пасхой поздравлял уже в Чистый четверг – остальные терпеливо ждут Воскресения Господнего.

Уже скоро картинки с Пасхой – открытки прикольные и красивые, мерцающие гифки и просто фото – полетят родным и близким вместе со словами Христос Воскрес! Как и самыми добрыми пожеланиями на Пасху – в прозе своими словами, в стихах и короткие смс.

Ранее мы уже публиковали поздравления с Пасхой 2020 для католиков – открытки, картинки, в прозе и стихи на Пасху – в материале Поздравления на Пасху 2020 для католиков и картинки с Пасхой красивые. А также собрали прекрасные поздравления с Пасхой на украинском языке – в материале З Великоднем 2020 – гарні привітання та яскраві великодні листівки.

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Поздравления с Пасхой в прозе своими словами

Пусть Пасха озарит жизнь новым светом: сбудутся мечты, воплотятся в жизнь замыслы, исполнится всё задуманное!

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Есть для радости причина! Христос воскрес! Я вас сегодня с Пасхой поздравляю! Любви, чудес — и счастья выше крыши вам желаю!

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Пусть светлый праздник Пасхи принесет вам и вашим близким мир и гармонию, достаток и процветание, искренние эмоции и симпатии со стороны окружающих. Пусть не меркнет свет Вашей души, пусть не покидает Вас вера.

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Дорогие мои! Поздравляю вас с наступающей Пасхой! Желаю всем счастья, успехов во всем, мира, добра, терпимости, честности и искренности.

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Сердечно поздравляем с духовной весной и с ее главным праздником — Пасхой! В этот светлый и радостный день мысли всех верующих людей обращены к Богу! Так пусть Господь всегда живет в вашем сердце, указывает верный путь в жизни и бережет от беды! Желаем встретить Пасху в кругу семьи, за щедрым столом, пусть ярко горит пасхальная свеча, как символ доброты!

Поздравления с Пасхой – смс

С Пасхой! Счастья, добра и побед по жизни!

***

Наполни грудь, святый восторг!

Христос Воскрес! Христос расторг

Вериги вечной тьмы, подъемлясь из могилы.

Христос сразил и смерть, и ад,

Нам имя дал Господних чад,

Сорвал с нас узы темной силы.

***

С Великой Пасхой! Радостных дней, спокойных ночей, непоколебимой веры и поддержки близких!

***

Поздравление с Пасхой короткое:

Христос воскрес! — говорю и поздравляю,

И в праздник Пасхи вам желаю

Чтобы жили в полном здравии и радости,

Без печалей, горести и зависти!

***

С Пасхой тебя, родная! Пускай праздничный день озарит твою жизнь ярким добрым светом. Пусть здоровье будет неизменно великолепным, а добрый ангел ограждает от любых бед.

***

Христос Воскрес! Христос Воскрес!

Пусть эти радостные звуки,

Как пенье Ангелов с небес,

Рассеют злобу, скорби, муки!

Поздравления с Пасхой в стихах

Вот и Пасхи время наступило!

Пусть она тебе подарит силы

Желаю праздновать и веселиться!

Пусть всё хорошее случится!

***

Я в светлую Пасху

Желаю счастья и тепла,

Чтобы светлой доброй сказкой,

Твоя жизнь всегда была!

Пусть ангел спустится с небес,

Чтоб огласить благую весть.

Христос Воистину Воскрес!

А значит, чудо в жизни есть!

***

"Христос воскрес!" — звучит с утра

Под благовеста звон.

И пожелания добра —

Ведь праздник возглашен!

Пусть стол ломится от еды,

Постились мы не зря.

Дождались первой мы звезды,

Христа благодаря.

Кулич, яичко, колбаса —

Пасхальный интерес,

Осталось нам в ответ сказать:

"Воистину воскрес!"

***

Я люблю тебя безумно,

А точнее, обожаю,

И сегодня в праздник чудный

С Пасхой светлой поздравляю!

И желаю в жизни этой

Только праведных дорог,

Чтоб хранил тебя заветно

Самый светлый ангелок!

Красивые картинки и открытки с Пасхой