Поздравления с Пасхой – открытки, пожелания в прозе, стихи и короткие

С наступающей Пасхой 2020 поздравления в прозе, стихах и в картинках подобрал Главред как лучший подарок родным и близким.
До наступления Пасхи 2020 осталось совсем чуть-чуть. Кто-то с наступающей Пасхой поздравлял уже в Чистый четверг – остальные терпеливо ждут Воскресения Господнего.
Уже скоро картинки с Пасхой – открытки прикольные и красивые, мерцающие гифки и просто фото – полетят родным и близким вместе со словами Христос Воскрес! Как и самыми добрыми пожеланиями на Пасху – в прозе своими словами, в стихах и короткие смс.
Ранее мы уже публиковали поздравления с Пасхой 2020 для католиков – открытки, картинки, в прозе и стихи на Пасху – в материале Поздравления на Пасху 2020 для католиков и картинки с Пасхой красивые. А также собрали прекрасные поздравления с Пасхой на украинском языке – в материале З Великоднем 2020 – гарні привітання та яскраві великодні листівки.
Читайте такжеХристос Воскрес – открытки-поздравления с Пасхой самые красивые
Поздравления с Пасхой в прозе своими словами
Пусть Пасха озарит жизнь новым светом: сбудутся мечты, воплотятся в жизнь замыслы, исполнится всё задуманное!
***
Есть для радости причина! Христос воскрес! Я вас сегодня с Пасхой поздравляю! Любви, чудес — и счастья выше крыши вам желаю!
***
Пусть светлый праздник Пасхи принесет вам и вашим близким мир и гармонию, достаток и процветание, искренние эмоции и симпатии со стороны окружающих. Пусть не меркнет свет Вашей души, пусть не покидает Вас вера.
***
Дорогие мои! Поздравляю вас с наступающей Пасхой! Желаю всем счастья, успехов во всем, мира, добра, терпимости, честности и искренности.
***
Сердечно поздравляем с духовной весной и с ее главным праздником — Пасхой! В этот светлый и радостный день мысли всех верующих людей обращены к Богу! Так пусть Господь всегда живет в вашем сердце, указывает верный путь в жизни и бережет от беды! Желаем встретить Пасху в кругу семьи, за щедрым столом, пусть ярко горит пасхальная свеча, как символ доброты!
Поздравления с Пасхой – смс
С Пасхой! Счастья, добра и побед по жизни!
***
Наполни грудь, святый восторг!
Христос Воскрес! Христос расторг
Вериги вечной тьмы, подъемлясь из могилы.
Христос сразил и смерть, и ад,
Нам имя дал Господних чад,
Сорвал с нас узы темной силы.
***
С Великой Пасхой! Радостных дней, спокойных ночей, непоколебимой веры и поддержки близких!
***
Поздравление с Пасхой короткое:
Христос воскрес! — говорю и поздравляю,
И в праздник Пасхи вам желаю
Чтобы жили в полном здравии и радости,
Без печалей, горести и зависти!
***
С Пасхой тебя, родная! Пускай праздничный день озарит твою жизнь ярким добрым светом. Пусть здоровье будет неизменно великолепным, а добрый ангел ограждает от любых бед.
***
Христос Воскрес! Христос Воскрес!
Пусть эти радостные звуки,
Как пенье Ангелов с небес,
Рассеют злобу, скорби, муки!
Поздравления с Пасхой в стихах
Вот и Пасхи время наступило!
Пусть она тебе подарит силы
Желаю праздновать и веселиться!
Пусть всё хорошее случится!
***
Я в светлую Пасху
Желаю счастья и тепла,
Чтобы светлой доброй сказкой,
Твоя жизнь всегда была!
Пусть ангел спустится с небес,
Чтоб огласить благую весть.
Христос Воистину Воскрес!
А значит, чудо в жизни есть!
***
"Христос воскрес!" — звучит с утра
Под благовеста звон.
И пожелания добра —
Ведь праздник возглашен!
Пусть стол ломится от еды,
Постились мы не зря.
Дождались первой мы звезды,
Христа благодаря.
Кулич, яичко, колбаса —
Пасхальный интерес,
Осталось нам в ответ сказать:
"Воистину воскрес!"
***
Я люблю тебя безумно,
А точнее, обожаю,
И сегодня в праздник чудный
С Пасхой светлой поздравляю!
И желаю в жизни этой
Только праведных дорог,
Чтоб хранил тебя заветно
Самый светлый ангелок!