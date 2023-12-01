Церковный праздник 2 декабря: что нельзя делать в День святого Аввакума

2 декабря - день, имеющий особое духовное значение: церковный праздник, которое имеет свои особые традиции и обычаи, которых стоит придерживаться.
Узнайте, что разрешено и запрещено делать в день пророка Аввакума, преподобного Афанасия, затворника Печерского, мученицы Миропии хиосской.
Какой праздник 2 декабря
- Международный день борьбы за отмену рабства
- Всемирный день будущего
Церковный праздник 2 декабря
По новому церковному календарю, 2 декабря в Украине отмечают день памяти святого Аввакума.
Святой Аввакум был одним из 12 малых пророков, предсказавших многие мировые, важные события известно, что он родился в VII веке в Иерусалиме. Сведений о его жизни сохранилось мало - Аввакум был восьмым из 12 пророков и сделал несколько исторических предсказаний. Он предполагал пленение Вавилоном Израиля, падение Иерусалимского храма и приход Мессии. Также в писаниях сказано, что Аввакум дал пищу пророку Даниилу, которого отдали на растерзание львам. Известно также, что святой пророк прожил до глубокой старости и умер своей смертью.
Что нельзя делать 2 декабря
- В этот день не стоит лениться. Лучше закончить давно начатые все дела.
- Не нужно делиться своими мечтами и планами на будущее ни с кем.
- В этот день не думайте о плохом.
Именины 2 декабря
2 декабря День Ангела отмечают обладатели таких имен как Андрей, Афанасий, Борис, Владимир, Иван, Кирилл, Матвей, Николай, Сергей, Степан, Тамара, Маргарита, Мирра, Мария.
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