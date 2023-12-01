Церковный праздник 2 декабря: что нельзя делать в День святого Аввакума

Мы расскажем, какой религиозный праздник 2 декабря и что категорически запрещено делать в этот святой день.

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Церковный праздник 2 декабря / коллаж: Главред, фото: pomisna.info, azbyka.ru

2 декабря - день, имеющий особое духовное значение: церковный праздник, которое имеет свои особые традиции и обычаи, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и запрещено делать в день пророка Аввакума, преподобного Афанасия, затворника Печерского, мученицы Миропии хиосской.

Какой праздник 2 декабря

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Церковный праздник 2 декабря

По новому церковному календарю, 2 декабря в Украине отмечают день памяти святого Аввакума.

видео дня

Святой Аввакум был одним из 12 малых пророков, предсказавших многие мировые, важные события известно, что он родился в VII веке в Иерусалиме. Сведений о его жизни сохранилось мало - Аввакум был восьмым из 12 пророков и сделал несколько исторических предсказаний. Он предполагал пленение Вавилоном Израиля, падение Иерусалимского храма и приход Мессии. Также в писаниях сказано, что Аввакум дал пищу пророку Даниилу, которого отдали на растерзание львам. Известно также, что святой пророк прожил до глубокой старости и умер своей смертью.

Что нельзя делать 2 декабря

В этот день не стоит лениться. Лучше закончить давно начатые все дела.

Не нужно делиться своими мечтами и планами на будущее ни с кем.

В этот день не думайте о плохом.

Именины 2 декабря

2 декабря День Ангела отмечают обладатели таких имен как Андрей, Афанасий, Борис, Владимир, Иван, Кирилл, Матвей, Николай, Сергей, Степан, Тамара, Маргарита, Мирра, Мария.

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