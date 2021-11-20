День ангела Михаила: душевные поздравления и милые картинки к празднику

День ангела Михаила / ua.depositphotos.com/

21 ноября православная церковь чтит одного из самых известных христианских святых архангела Михаила. Полное название праздника – Собор архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных, в народе эту дату называют Михайлов день.

О том, какие религиозные праздники и важные даты будут отмечать христиане в первом месяце зимы, читайте в нашем материале: Православный календарь на декабрь 2021: важные церковные даты и праздники.

Архистратиг Михаил управляет воинством ангелов, стоит на страже ворот рая и является проводником душ в небо. Он считается покровителем города Киева. Православные христиане молятся ему о помощи и заступничестве в тяжелые времена.

День ангела Михаила: картинки, открытки, поздравления в прозе и стихах

Дорогой Мишаня, в этот день я тебя сердечно поздравлю. Хочу пожелать светлых и перспективных горизонтов жизни, настоящего счастья и верной любви, неизменной удачи и блестящих идей, веселья души и доброго здоровья, забавных историй и приключений, высоких успехов и благополучия.

Реклама

***

Дорогой наш Михаил! Желаем тебе всегда оставаться таким же мужественным человеком с неиссякаемой энергией, силой духа, и огромной трудоспособностью. Никогда не отчаивайся и не пасуй перед трудностями, твоя рассудительность, живой ум и целеустремленность помогут решить любую житейскую проблему. Желаем к любому делу подходить не только с ответственность, но и с позитивным настроем, и тогда у тебя все получится.

День ангела Михаила 2021

***

Пускай Архангел Михаил хранит от бед, от горя и от сглаза. Пускай покой, и теплый свет согреют ваши души и дома. Пускай не бедствует карман, пускай сердца будут богаты любовью к людям. Желаю жить без зла и гнева. Желаю верить в Бога и добро. С праздником!

***

В Михайлов день желаю мира в душе, чтобы в семье жило счастье и царил мир. Пусть на столе всегда будет вкусная еда, а родные будут искренними признаниями одаривать каждый день друг друга. Пусть хранят святые ваш дом и близких!

День ангела Михаила открытки

***

Примите душевные поздравления в Михайлов день! Чествуя в этот день Архангела Михаила, защитника нашего, воюющего с силами зла, желаем, чтобы светлое имя его и сила ангельского войска хранили вас от всяческих невзгод и даровали мир в душе.

***

Михайлов день пришел к вам в дом.

Пусть мир, достаток будут в нём,

Пусть солнце светит вам с небес.

Вы ждите в этот день чудес!

Желаем благ всех и добра,

А в семьях — радости, тепла.

Пусть Бог всегда вас бережет,

Пусть праздник счастье принесет!

День архангела Михаила 2021 картинки

***

В день Архангела Михаила

Тебе хочу пожелать я всех благ,

Чтобы здоровье было и силы,

И чтоб удачным был твой каждый шаг!

Желаю в доме тепла и уюта,

Пусть стороною обходит беда!

Пускай любая в жизни минута

Тебе приносит счастье всегда!

День архангела Михаила открытки

***

Миша, Миха, Михаил,

Ты — как будто целый мир.

Удивительный, огромный

Ты не наглый, очень скромный!

Парень, Миша, хоть куда,

Будь настойчив ты всегда.

Не сдавайся неудачам

И решай свои задачи!

Будь активным, позитивным,

Будь счастливым, дерзким, видным.

Все, чтоб в жизни получалось,

Только лучшее случалось!

День архангела Михаила 2021 Украина

***

Тебе желаю, Михаил,

Везенья, мужества и сил,

Чтоб каждый день счастливым был,

Эмоций множество дарил!

Чтобы в деньгах купался ты

И воплощал свои мечты,

Успех в руке всегда держал,

По пустякам не унывал!

Михайлов день 2021

День ангела Михаила картинки

День архангела Михаила 2021 картинки