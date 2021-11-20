День ангела Михаила: душевные поздравления и милые картинки к празднику

Поздравления с днем ангела Михаила своими словами и в стихах - в подборке Главреда.
21 ноября православная церковь чтит одного из самых известных христианских святых архангела Михаила. Полное название праздника – Собор архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных, в народе эту дату называют Михайлов день.
О том, какие религиозные праздники и важные даты будут отмечать христиане в первом месяце зимы, читайте в нашем материале: Православный календарь на декабрь 2021: важные церковные даты и праздники.
Архистратиг Михаил управляет воинством ангелов, стоит на страже ворот рая и является проводником душ в небо. Он считается покровителем города Киева. Православные христиане молятся ему о помощи и заступничестве в тяжелые времена.
День ангела Михаила: картинки, открытки, поздравления в прозе и стихах
Дорогой Мишаня, в этот день я тебя сердечно поздравлю. Хочу пожелать светлых и перспективных горизонтов жизни, настоящего счастья и верной любви, неизменной удачи и блестящих идей, веселья души и доброго здоровья, забавных историй и приключений, высоких успехов и благополучия.
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Дорогой наш Михаил! Желаем тебе всегда оставаться таким же мужественным человеком с неиссякаемой энергией, силой духа, и огромной трудоспособностью. Никогда не отчаивайся и не пасуй перед трудностями, твоя рассудительность, живой ум и целеустремленность помогут решить любую житейскую проблему. Желаем к любому делу подходить не только с ответственность, но и с позитивным настроем, и тогда у тебя все получится.
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Пускай Архангел Михаил хранит от бед, от горя и от сглаза. Пускай покой, и теплый свет согреют ваши души и дома. Пускай не бедствует карман, пускай сердца будут богаты любовью к людям. Желаю жить без зла и гнева. Желаю верить в Бога и добро. С праздником!
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В Михайлов день желаю мира в душе, чтобы в семье жило счастье и царил мир. Пусть на столе всегда будет вкусная еда, а родные будут искренними признаниями одаривать каждый день друг друга. Пусть хранят святые ваш дом и близких!
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Примите душевные поздравления в Михайлов день! Чествуя в этот день Архангела Михаила, защитника нашего, воюющего с силами зла, желаем, чтобы светлое имя его и сила ангельского войска хранили вас от всяческих невзгод и даровали мир в душе.
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Михайлов день пришел к вам в дом.
Пусть мир, достаток будут в нём,
Пусть солнце светит вам с небес.
Вы ждите в этот день чудес!
Желаем благ всех и добра,
А в семьях — радости, тепла.
Пусть Бог всегда вас бережет,
Пусть праздник счастье принесет!
***
В день Архангела Михаила
Тебе хочу пожелать я всех благ,
Чтобы здоровье было и силы,
И чтоб удачным был твой каждый шаг!
Желаю в доме тепла и уюта,
Пусть стороною обходит беда!
Пускай любая в жизни минута
Тебе приносит счастье всегда!
***
Миша, Миха, Михаил,
Ты — как будто целый мир.
Удивительный, огромный
Ты не наглый, очень скромный!
Парень, Миша, хоть куда,
Будь настойчив ты всегда.
Не сдавайся неудачам
И решай свои задачи!
Будь активным, позитивным,
Будь счастливым, дерзким, видным.
Все, чтоб в жизни получалось,
Только лучшее случалось!
***
Тебе желаю, Михаил,
Везенья, мужества и сил,
Чтоб каждый день счастливым был,
Эмоций множество дарил!
Чтобы в деньгах купался ты
И воплощал свои мечты,
Успех в руке всегда держал,
По пустякам не унывал!