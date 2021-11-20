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День ангела Михаила: душевные поздравления и милые картинки к празднику

20 ноября 2021, 17:15

Поздравления с днем ангела Михаила своими словами и в стихах - в подборке Главреда.

День ангела Михаила
День ангела Михаила / ua.depositphotos.com/

21 ноября православная церковь чтит одного из самых известных христианских святых архангела Михаила. Полное название праздника – Собор архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных, в народе эту дату называют Михайлов день.

О том, какие религиозные праздники и важные даты будут отмечать христиане в первом месяце зимы, читайте в нашем материале: Православный календарь на декабрь 2021: важные церковные даты и праздники.

Архистратиг Михаил управляет воинством ангелов, стоит на страже ворот рая и является проводником душ в небо. Он считается покровителем города Киева. Православные христиане молятся ему о помощи и заступничестве в тяжелые времена.

День ангела Михаила: картинки, открытки, поздравления в прозе и стихах

Дорогой Мишаня, в этот день я тебя сердечно поздравлю. Хочу пожелать светлых и перспективных горизонтов жизни, настоящего счастья и верной любви, неизменной удачи и блестящих идей, веселья души и доброго здоровья, забавных историй и приключений, высоких успехов и благополучия.

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***

Дорогой наш Михаил! Желаем тебе всегда оставаться таким же мужественным человеком с неиссякаемой энергией, силой духа, и огромной трудоспособностью. Никогда не отчаивайся и не пасуй перед трудностями, твоя рассудительность, живой ум и целеустремленность помогут решить любую житейскую проблему. Желаем к любому делу подходить не только с ответственность, но и с позитивным настроем, и тогда у тебя все получится.

День ангела Михаила 2021
День ангела Михаила 2021

***

Пускай Архангел Михаил хранит от бед, от горя и от сглаза. Пускай покой, и теплый свет согреют ваши души и дома. Пускай не бедствует карман, пускай сердца будут богаты любовью к людям. Желаю жить без зла и гнева. Желаю верить в Бога и добро. С праздником!

***

В Михайлов день желаю мира в душе, чтобы в семье жило счастье и царил мир. Пусть на столе всегда будет вкусная еда, а родные будут искренними признаниями одаривать каждый день друг друга. Пусть хранят святые ваш дом и близких!

День ангела Михаила 2021
День ангела Михаила открытки

***

Примите душевные поздравления в Михайлов день! Чествуя в этот день Архангела Михаила, защитника нашего, воюющего с силами зла, желаем, чтобы светлое имя его и сила ангельского войска хранили вас от всяческих невзгод и даровали мир в душе.

***

Михайлов день пришел к вам в дом.

Пусть мир, достаток будут в нём,

Пусть солнце светит вам с небес.

Вы ждите в этот день чудес!

Желаем благ всех и добра,

А в семьях — радости, тепла.

Пусть Бог всегда вас бережет,

Пусть праздник счастье принесет!

День ангела Михаила 2021
День архангела Михаила 2021 картинки

***

В день Архангела Михаила

Тебе хочу пожелать я всех благ,

Чтобы здоровье было и силы,

И чтоб удачным был твой каждый шаг!

Желаю в доме тепла и уюта,

Пусть стороною обходит беда!

Пускай любая в жизни минута

Тебе приносит счастье всегда!

День архангела Михаила 2021 картинки
День архангела Михаила открытки

***

Миша, Миха, Михаил,

Ты — как будто целый мир.

Удивительный, огромный

Ты не наглый, очень скромный!

Парень, Миша, хоть куда,

Будь настойчив ты всегда.

Не сдавайся неудачам

И решай свои задачи!

Будь активным, позитивным,

Будь счастливым, дерзким, видным.

Все, чтоб в жизни получалось,

Только лучшее случалось!

День архангела Михаила 2021 картинки
День архангела Михаила 2021 Украина

***

Тебе желаю, Михаил,

Везенья, мужества и сил,

Чтоб каждый день счастливым был,

Эмоций множество дарил!

Чтобы в деньгах купался ты

И воплощал свои мечты,

Успех в руке всегда держал,

По пустякам не унывал!

День архангела Михаила 2021 картинки
Михайлов день 2021
День Михаила 2021 картинки
День ангела Михаила картинки
День архангела Михаила 2021 картинки
День архангела Михаила 2021 картинки
День архангела Михаила 2021 картинки
Михайлов день картинки

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День ангела Михайлов день
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