З Днем ангела Вадима – привітання та листівки феєричні

День ангела Вадима - найкращі поздоровлення і картинки для Вадима

День ангела Вадим відзначає лише раз на рік – 22 квітня.

День ангела Вадима за церковним календарем встановлено на честь дня пам'яті святого Вадима – покровителя водних ключів (джерел).

За різними версіями, значення імені Вадим тлумачать як вітер або улюблений чи привабливий. Є й ще одне значення – сіяти смуту.

Вадим – непосидюча та голосна дитина. Проте виростає людиною цілеспрямованою. У любові він часто буває невірнім. По-справжньому щасливий у шлюбі, тільки якщо щиро закоханий у свою другу половинку.

Ім'я Вадим найбільше підійде Раку, Тельцю, Діві чи Скорпіону.

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З Днем ангела, Вадим – привітання у прозі, віршах, смс

З Днем ангела, Вадиме! Бажаю найбільш щасливих і радісних подій у житті, гарних і добрих учинків, міцного здоров'я, великої удачі, щирого щастя і досягнення великих висот.

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Залишатися побажаю

Яскравим хлопцем і крутим.

Будь завжди в собі впевнений,

Темпераментний Вадим.

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Вадим, вітаю зі святом! Бажаю, щоб благородство, сила духу і мужність завжди пульсували у тебе в крові. Щоб будь-які ідеї втілювалися в життя, радуючи і приносячи задоволення. Будь здоровий, активний і життєрадісний!

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Дорогий наш Вадик, вітаємо!

Успіху й щастя тобі бажаємо.

Нехай здоров'я лише міцнішає,

Нехай спокійно буде на душі.

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Хлопець ти, Вадим, відмінний,

Хоробрий, красивий і сильний,

Бажаю мужності і грошей,

І ще тобі хороших!

З Днем ангела Вадима – картинки та листівки

День ангела Вадима / Колаж Главреда

День ангела Вадима / Колаж Главреда