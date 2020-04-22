З Днем ангела Вадима – привітання та листівки феєричні

На День ангела Вадима за церковним календарем Главред підібрав найкращі вітання з іменинами – своїми словами та листівки.
День ангела Вадим відзначає лише раз на рік – 22 квітня.
День ангела Вадима за церковним календарем встановлено на честь дня пам'яті святого Вадима – покровителя водних ключів (джерел).
За різними версіями, значення імені Вадим тлумачать як вітер або улюблений чи привабливий. Є й ще одне значення – сіяти смуту.
Вадим – непосидюча та голосна дитина. Проте виростає людиною цілеспрямованою. У любові він часто буває невірнім. По-справжньому щасливий у шлюбі, тільки якщо щиро закоханий у свою другу половинку.
Ім'я Вадим найбільше підійде Раку, Тельцю, Діві чи Скорпіону.
Читайте также22 квітня – яке свято: з Днем Землі і з Днем секретаря
З Днем ангела, Вадим – привітання у прозі, віршах, смс
З Днем ангела, Вадиме! Бажаю найбільш щасливих і радісних подій у житті, гарних і добрих учинків, міцного здоров'я, великої удачі, щирого щастя і досягнення великих висот.
***
Залишатися побажаю
Яскравим хлопцем і крутим.
Будь завжди в собі впевнений,
Темпераментний Вадим.
***
Вадим, вітаю зі святом! Бажаю, щоб благородство, сила духу і мужність завжди пульсували у тебе в крові. Щоб будь-які ідеї втілювалися в життя, радуючи і приносячи задоволення. Будь здоровий, активний і життєрадісний!
***
Дорогий наш Вадик, вітаємо!
Успіху й щастя тобі бажаємо.
Нехай здоров'я лише міцнішає,
Нехай спокійно буде на душі.
***
Хлопець ти, Вадим, відмінний,
Хоробрий, красивий і сильний,
Бажаю мужності і грошей,
І ще тобі хороших!