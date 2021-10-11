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День девочек 2021: прикольные картинки и милые поздравления к празднику

11 октября 2021, 03:02

Душевные поздравления в прозе и стихах ко Дню девочек - в подборке Главреда.

Международный день девочек
Международный день девочек / ua.depositphotos.com/

Ежегодно 11 октября в мире отмечается Международный день девочек. Этот день призван акцентировать внимание на проблемах, с которыми сталкиваются малышки во всех уголках планеты.

О том, какие праздники не стоит пропускать в средине осени, читайте в нашем материале: Праздники в октябре 2021 в Украине: какой день принесет дополнительный выходной и длинные выходные.

Международный день девочек был учрежден ООН в 2011 году. Несмотря на прогресс, которого удалось добиться в расширении прав девочек, остаются актуальными такие проблемы как доступ детей-подростков к качественному образованию, к информации о половой зрелости, репродуктивном здоровье и предотвращению нежелательной беременности и насилия. Кроме того, в некоторых странах остается проблемным вопрос ранних браков.

Расширение прав и возможностей девочек всего мира, приведет к уменьшению дискриминации и притеснения по половому признаку. Это поможет девочкам-подросткам раскрыть свой потенциал и реализовать себя в любой выбранной сфере.

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Международный день девочек: поздравления, картинки и открытки

Поздравляю с Международным днём девочек. Желаю яркой жизни, раскрашенной во все цвета радуги. Желаю ежедневных побед в любых начинаниях и стремлениях. Желаю необычайной красоты и счастливой улыбки. И пусть каждое утро начинается с хорошего настроения, любимого платья, весёлой песни и радостной новости.

***

Поздравляю с Международным днём девочек. Желаю нарядных платьиц и больших-больших секретов. Желаю крутых идей для причёсок и для самых весёлых игр. Желаю море сладостей и заветных желаний. Желаю всегда хорошей погоды и волшебного настроения для твоего девичьего сердца.

С Международным днем девочек поздравления, картинки, открытки
Открытки международный день девочек

***

Поздравляю с Международным днём девочек. Пусть каждый день дарит шоколадное настроение и счастливую улыбку, пусть всегда находится интересное занятие для такой замечательной и активной девчонки. Желаю быть девочкой — красавицей и умницей, прелестным и талантливым ребёнком.

***

Каждой девочке желаю исполнения мечты! Чтобы радовали, удивляли, обнимали и ценили! Пусть друзья будут преданные и всегда помогают, веселят, развлекают и не дают унывать даже в самый хмурый день!

открытки международный день девочек
День девочек поздравления

***

С днем девочек сегодня

Принцесс поздравим наших,

Пусть с каждым днем становятся

Счастливее и краше.

Косички и кудряшки,

И платьица в горошек,

Для вас найдем сегодня

Мы сотни слов хороших.

В ваш день международный

Любви желаем, ласки,

Пусть будет ваша жизнь

Волшебной доброй сказкой.

день девочек поздравления
Картинки на день девочек

***

С Международным днем девчонок

Я поздравляю Вас, любимый мои.

Пусть будет мир ваш очень звонок,

Наполнен счастья и любви.

Пусть красота цветет, конечно,

Чтоб были повсюду лучше всех.

В делах пусть будет все успешно,

Сияют рядом радости и смех.

картинки на день девочек
Открытки международный день девочек

***

Поздравляю всех в мире девчонок,

Вы прекрасны, вы милые леди!

Пусть ваш смех будет весел и звонок,

Пусть вам солнышко яркое светит!

Вам желаю я в счастье купаться

И в реальность мечты воплощать,

Лучезарно всегда улыбаться,

Чтоб, как звездочки, ярко сиять!

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Картинка международный день девочек
картинка международный день девочек
С Днем девочек картинки
картинка международный день девочек
Международный день девочек 2021

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День девочек
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