День девочек 2021: прикольные картинки и милые поздравления к празднику

Душевные поздравления в прозе и стихах ко Дню девочек - в подборке Главреда.
Ежегодно 11 октября в мире отмечается Международный день девочек. Этот день призван акцентировать внимание на проблемах, с которыми сталкиваются малышки во всех уголках планеты.
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Международный день девочек был учрежден ООН в 2011 году. Несмотря на прогресс, которого удалось добиться в расширении прав девочек, остаются актуальными такие проблемы как доступ детей-подростков к качественному образованию, к информации о половой зрелости, репродуктивном здоровье и предотвращению нежелательной беременности и насилия. Кроме того, в некоторых странах остается проблемным вопрос ранних браков.
Расширение прав и возможностей девочек всего мира, приведет к уменьшению дискриминации и притеснения по половому признаку. Это поможет девочкам-подросткам раскрыть свой потенциал и реализовать себя в любой выбранной сфере.
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Международный день девочек: поздравления, картинки и открытки
Поздравляю с Международным днём девочек. Желаю яркой жизни, раскрашенной во все цвета радуги. Желаю ежедневных побед в любых начинаниях и стремлениях. Желаю необычайной красоты и счастливой улыбки. И пусть каждое утро начинается с хорошего настроения, любимого платья, весёлой песни и радостной новости.
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Поздравляю с Международным днём девочек. Желаю нарядных платьиц и больших-больших секретов. Желаю крутых идей для причёсок и для самых весёлых игр. Желаю море сладостей и заветных желаний. Желаю всегда хорошей погоды и волшебного настроения для твоего девичьего сердца.
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Поздравляю с Международным днём девочек. Пусть каждый день дарит шоколадное настроение и счастливую улыбку, пусть всегда находится интересное занятие для такой замечательной и активной девчонки. Желаю быть девочкой — красавицей и умницей, прелестным и талантливым ребёнком.
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Каждой девочке желаю исполнения мечты! Чтобы радовали, удивляли, обнимали и ценили! Пусть друзья будут преданные и всегда помогают, веселят, развлекают и не дают унывать даже в самый хмурый день!
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С днем девочек сегодня
Принцесс поздравим наших,
Пусть с каждым днем становятся
Счастливее и краше.
Косички и кудряшки,
И платьица в горошек,
Для вас найдем сегодня
Мы сотни слов хороших.
В ваш день международный
Любви желаем, ласки,
Пусть будет ваша жизнь
Волшебной доброй сказкой.
***
С Международным днем девчонок
Я поздравляю Вас, любимый мои.
Пусть будет мир ваш очень звонок,
Наполнен счастья и любви.
Пусть красота цветет, конечно,
Чтоб были повсюду лучше всех.
В делах пусть будет все успешно,
Сияют рядом радости и смех.
***
Поздравляю всех в мире девчонок,
Вы прекрасны, вы милые леди!
Пусть ваш смех будет весел и звонок,
Пусть вам солнышко яркое светит!
Вам желаю я в счастье купаться
И в реальность мечты воплощать,
Лучезарно всегда улыбаться,
Чтоб, как звездочки, ярко сиять!