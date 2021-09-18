День фармацевта Украины: сердечные поздравления и милые картинки к празднику

День фармацевта 2021 в Украине / relax.ua

"Алхимики" современности – фармацевтические работники, которые иногда лучше доктора знают, что и как принимать, отмечают свой профессиональный праздник каждую третью субботу сентября. В 2021 этот день выпадает на 18 сентября.

О том, какие праздники украинцы будут отмечать во втором месяце осени, и как будут отдыхать, читайте в нашем материале: Праздники в октябре 2021 в Украине: какой день принесет дополнительный выходной и длинные выходные.

День фармацевта Украины: история праздника

Профессиональный праздник работников фармацевтической промышленности был учрежден в 1999 году, указом президента Леонида Кучмы. Целью данного дня было обратить внимание на вклад трудящихся отрасли в охрану здоровья населения. Благодяря труду фармацевтов государство обеспечено всеми необходимыми лекарственными препаратами.

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С Днем фармацевта: поздравления, картинки и открытки

Сердечно поздравляю Вас с профессиональным праздником — Днем фармацевтического работника. Пусть Ваш добросовестный труд станет весомым вкладом в сохранение и укрепление здоровья нации. Желаю Вам профессиональных успехов, вдохновения во всех делах, осуществления замыслов, благополучия и семейного тепла!

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День фармацевта поздравления

***

Дорогие фармацевты,

Принимайте поздравления,

Вам желаем мы в работе

Колоссального терпения.

Концентрации огромной,

Сил, здоровья непременно,

Чтобы было позитивным

Непременно настроение.

***

Сегодня праздник фармацевта,

Ему положен поздравок.

И шлём мы с праздничным акцентом

Привет и пару нежных строк!

Пусть будут точными расчёты

Его, чтоб чудо-порошок

Легко избавил от заботы,

Болезни, кашля и морок!

Пусть будут крепкими настойки,

Микстуры — сказочно вкусны,

Желудок пациентов — стойким,

Эксперименты — не скучны!

День фармацевта картинки

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Ваш профессиональный праздник для всех нас — событие радостное и волнующее. В суете будней не всегда выпадает время остановиться и осмыслить, какое это высокое предназначение — быть фармацевтом, заботиться о сохранении самого дорогого на свете — здоровья и жизни человека. Всем вам сейчас непросто. Множество проблем на отечественном фармацевтическом рынке требует решения. Желаю всем Вам здоровья, жизненных и профессиональных успехов, семейного счастья и благополучия!

***

Поздравляю фармацевтов с профессиональным праздником. Желаю Вам счастья, здоровья и успешного развития бизнеса. Работа фармацевта — важная составляющая лечебного процесса, поскольку именно от фармацевтов во многом зависит получение пациентом качественных и эффективных лекарственных препаратов. Пусть оценкой работы фармацевтов всегда будет фраза "Точно, как в аптеке". С праздником!

Открытки с Днем фармацевта

***

Сегодня день фармацевта,

Пусть счастье им даётся без рецепта,

Пусть он им будет лишь благо,

И пусть всюду им будут рады,

Еще здоровье и долголетие,

С любимыми хорошие отношения,

Успехов в трудах и везения,

И на все хватает вдохновения.

***

Фармацевт – самый важный человек, помогающий найти нужное лекарство. Я хочу тебе пожелать в твой профессиональный праздник, в День фармацевта, великого будущего, в котором ты изобретешь пилюлю от всех болезней, существующих на планете! Спасибо тебе за важные открытия и находки. Пусть твое жизненное счастье и достаток вырвется из пробирки и начнет тебя радовать с каждым днем все больше и сильнее!

День фармацевта 2021 в Украине поздравления

Поздравления с Днем фармацевта

День фармацевта картинки и открытки