День фармацевта Украины: сердечные поздравления и милые картинки к празднику

Поздравления ко Дню фармацевта в прозе и стихах - в подборке Главреда
"Алхимики" современности – фармацевтические работники, которые иногда лучше доктора знают, что и как принимать, отмечают свой профессиональный праздник каждую третью субботу сентября. В 2021 этот день выпадает на 18 сентября.
О том, какие праздники украинцы будут отмечать во втором месяце осени, и как будут отдыхать, читайте в нашем материале: Праздники в октябре 2021 в Украине: какой день принесет дополнительный выходной и длинные выходные.
День фармацевта Украины: история праздника
Профессиональный праздник работников фармацевтической промышленности был учрежден в 1999 году, указом президента Леонида Кучмы. Целью данного дня было обратить внимание на вклад трудящихся отрасли в охрану здоровья населения. Благодяря труду фармацевтов государство обеспечено всеми необходимыми лекарственными препаратами.
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С Днем фармацевта: поздравления, картинки и открытки
Сердечно поздравляю Вас с профессиональным праздником — Днем фармацевтического работника. Пусть Ваш добросовестный труд станет весомым вкладом в сохранение и укрепление здоровья нации. Желаю Вам профессиональных успехов, вдохновения во всех делах, осуществления замыслов, благополучия и семейного тепла!
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Дорогие фармацевты,
Принимайте поздравления,
Вам желаем мы в работе
Колоссального терпения.
Концентрации огромной,
Сил, здоровья непременно,
Чтобы было позитивным
Непременно настроение.
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Сегодня праздник фармацевта,
Ему положен поздравок.
И шлём мы с праздничным акцентом
Привет и пару нежных строк!
Пусть будут точными расчёты
Его, чтоб чудо-порошок
Легко избавил от заботы,
Болезни, кашля и морок!
Пусть будут крепкими настойки,
Микстуры — сказочно вкусны,
Желудок пациентов — стойким,
Эксперименты — не скучны!
***
Ваш профессиональный праздник для всех нас — событие радостное и волнующее. В суете будней не всегда выпадает время остановиться и осмыслить, какое это высокое предназначение — быть фармацевтом, заботиться о сохранении самого дорогого на свете — здоровья и жизни человека. Всем вам сейчас непросто. Множество проблем на отечественном фармацевтическом рынке требует решения. Желаю всем Вам здоровья, жизненных и профессиональных успехов, семейного счастья и благополучия!
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Поздравляю фармацевтов с профессиональным праздником. Желаю Вам счастья, здоровья и успешного развития бизнеса. Работа фармацевта — важная составляющая лечебного процесса, поскольку именно от фармацевтов во многом зависит получение пациентом качественных и эффективных лекарственных препаратов. Пусть оценкой работы фармацевтов всегда будет фраза "Точно, как в аптеке". С праздником!
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Сегодня день фармацевта,
Пусть счастье им даётся без рецепта,
Пусть он им будет лишь благо,
И пусть всюду им будут рады,
Еще здоровье и долголетие,
С любимыми хорошие отношения,
Успехов в трудах и везения,
И на все хватает вдохновения.
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Фармацевт – самый важный человек, помогающий найти нужное лекарство. Я хочу тебе пожелать в твой профессиональный праздник, в День фармацевта, великого будущего, в котором ты изобретешь пилюлю от всех болезней, существующих на планете! Спасибо тебе за важные открытия и находки. Пусть твое жизненное счастье и достаток вырвется из пробирки и начнет тебя радовать с каждым днем все больше и сильнее!