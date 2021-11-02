День мужчин 2021: когда, четкие поздравления и прикольные картинки к празднику

С Днем мужчин - поздравления в прозе и стихах - подборка Главреда.
Чтобы поздравить наших умных, смелых, отважных, надежных, бесстрашных мужчин не нужно ждать нашумевших праздников. Ведь в конце осени есть настоящий мужской день! Всемирный день мужчин ежегодно отмечается в первую субботу ноября. В 2021 году этот день выпадает на 6 ноября.
О том, какие интересные международные и профессиональные праздники можно отметить в самом холодном месяце осени, читайте в нашем материале: Праздники в ноябре 2021 в Украине: будут ли дополнительные выходные.
Инициатива праздновать День мужчин принадлежит бывшему президенту СССР Михаилу Горбачеву, который был обеспокоен вопросами мужской дискриминации. Его идею отмечать День мужчин поддержали в ООН, Венский магистрат и ряд крупных международных организаций. Всемирный день мужчин был учрежден в 2000 году.
К слову 19 ноября во многих странах мира отмечают Международный день мужчин. Ну и нелишним будет напомнить про Международный женский день, который традиционно празднуют 8 марта.
Читайте такжеКалендарь 2022: как и когда отдыхает Украина
В День мужчин лучшим подарком сильной половине человечества будет внимание и возможность провести этот день как желает душа. Побалуйте своих мужчин приятными символическими подарками и душевными поздравлениями.
День мужчин 2021: поздравления, картинки и открытки
В этот праздник — Всемирный день мужчин хочу пожелать мужского счастья и здоровья, стабильности в жизни и постоянной удачи, крепкой любви и счастливых мгновений. Пусть рядом будет поддержка, тепло и понимание близких людей, пусть мужчину красят добрые и славные поступки!
***
Дорогой мой, любимый мужчина! Поздравляю тебя с по-истине твоим днем! Ведь ты — настоящий мужчина с золотыми руками, светлой головой, пронзительным умом и головокружительной мужской красотой! Оставайся всегда таким же самым-самым-самым лучшим, а я готова тебя вдохновлять и поддерживать всю свою жизнь!
***
Дорогие наши любимые мужчины! Вы — защитники, добытчики, вы — наша стена, за которой можно спрятаться от всего, что может угрожать нашему счастью. Поэтому хочется пожелать вам побольше жизненной энергии, удачи, успехов, роста как личностного, так и карьерного. Будьте всегда теми, кто всегда может защитить. С праздником!
***
Поздравляю самого лучшего, самого умного, сильного, смелого и замечательного мужчину. Желаю тебе здоровья и счастья. Желаю любить и быть любимым. Пускай жизнь, не проверяет тебя на прочность и не ставит подножки в делах. Пускай твое мужество, честь, доблесть и сила помогут справиться с любыми препятствиями. Со всемирным днем мужчин!
***
Всем мужчинам: храбрым, сильным,
Деловым, красивым, стильным,
Искренним, надежным, верным
И во всех делах примерным —
В этот день, без исключенья,
Посвящаем поздравленья.
Быть любимцами удачи
Пожелаем вам в придачу,
Бодрость духа не терять
И во всем преуспевать!
***
Поздравляю с Днем мужчин!
Очень много есть причин
За характер уважать
Да тебя мне обожать.
Разве лучше есть мужчина?
А ты резкий, как пружина,
Взглядом ты меня смущаешь,
Окрыляешь, зажигаешь...
Крепости, здоровья, силы!
Радоваться, жить красиво
У тебя есть все мотивы.
***
Сильный, смелый и могучий,
Просто добрый — без причин,
Будь во всем ты самым лучшим —
Со Всемирным днем мужчин!
Благоденствия желаю,
Счастья, мира и побед,
Пусть дела все процветают,
Чтоб удачей был согрет!