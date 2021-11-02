День мужчин 2021: когда, четкие поздравления и прикольные картинки к празднику

День мужчин 2021 / ua.depositphotos.com/

Чтобы поздравить наших умных, смелых, отважных, надежных, бесстрашных мужчин не нужно ждать нашумевших праздников. Ведь в конце осени есть настоящий мужской день! Всемирный день мужчин ежегодно отмечается в первую субботу ноября. В 2021 году этот день выпадает на 6 ноября.

О том, какие интересные международные и профессиональные праздники можно отметить в самом холодном месяце осени, читайте в нашем материале: Праздники в ноябре 2021 в Украине: будут ли дополнительные выходные.

Инициатива праздновать День мужчин принадлежит бывшему президенту СССР Михаилу Горбачеву, который был обеспокоен вопросами мужской дискриминации. Его идею отмечать День мужчин поддержали в ООН, Венский магистрат и ряд крупных международных организаций. Всемирный день мужчин был учрежден в 2000 году.

К слову 19 ноября во многих странах мира отмечают Международный день мужчин. Ну и нелишним будет напомнить про Международный женский день, который традиционно празднуют 8 марта.

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В День мужчин лучшим подарком сильной половине человечества будет внимание и возможность провести этот день как желает душа. Побалуйте своих мужчин приятными символическими подарками и душевными поздравлениями.

День мужчин 2021: поздравления, картинки и открытки

В этот праздник — Всемирный день мужчин хочу пожелать мужского счастья и здоровья, стабильности в жизни и постоянной удачи, крепкой любви и счастливых мгновений. Пусть рядом будет поддержка, тепло и понимание близких людей, пусть мужчину красят добрые и славные поступки!

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Дорогой мой, любимый мужчина! Поздравляю тебя с по-истине твоим днем! Ведь ты — настоящий мужчина с золотыми руками, светлой головой, пронзительным умом и головокружительной мужской красотой! Оставайся всегда таким же самым-самым-самым лучшим, а я готова тебя вдохновлять и поддерживать всю свою жизнь!

День мужчин поздравления

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Дорогие наши любимые мужчины! Вы — защитники, добытчики, вы — наша стена, за которой можно спрятаться от всего, что может угрожать нашему счастью. Поэтому хочется пожелать вам побольше жизненной энергии, удачи, успехов, роста как личностного, так и карьерного. Будьте всегда теми, кто всегда может защитить. С праздником!

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Поздравляю самого лучшего, самого умного, сильного, смелого и замечательного мужчину. Желаю тебе здоровья и счастья. Желаю любить и быть любимым. Пускай жизнь, не проверяет тебя на прочность и не ставит подножки в делах. Пускай твое мужество, честь, доблесть и сила помогут справиться с любыми препятствиями. Со всемирным днем мужчин!

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Всем мужчинам: храбрым, сильным,

Деловым, красивым, стильным,

Искренним, надежным, верным

И во всех делах примерным —

В этот день, без исключенья,

Посвящаем поздравленья.

Быть любимцами удачи

Пожелаем вам в придачу,

Бодрость духа не терять

И во всем преуспевать!

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Поздравляю с Днем мужчин!

Очень много есть причин

За характер уважать

Да тебя мне обожать.

Разве лучше есть мужчина?

А ты резкий, как пружина,

Взглядом ты меня смущаешь,

Окрыляешь, зажигаешь...

Крепости, здоровья, силы!

Радоваться, жить красиво

У тебя есть все мотивы.

Мужской день картинки

***

Сильный, смелый и могучий,

Просто добрый — без причин,

Будь во всем ты самым лучшим —

Со Всемирным днем мужчин!

Благоденствия желаю,

Счастья, мира и побед,

Пусть дела все процветают,

Чтоб удачей был согрет!

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С днем мужчин поздравления