День мужчин – стильные поздравления в прозе, в стихах и картинки с Днем мужчин

Поздравления с Днем мужчин своими словами, прикольные в стихах и открытки

Прикольные картинки с Днем мужчин и поздравления своими словами – в прозе и стихах – представители сильной половины человечества в ноябре получают дважды. И первый раз поздравления с Днем мужчин звучат как раз в эту субботу: это Всемирный день мужчин 2020.

Чуть позже будет еще Международный день мужчин 2020. Детальнее об этом читайте в нашем материале Когда отмечают День мужчин 2020 и что подарить на праздник.

В общем, для тех, кто хочет знать, какие праздники в ближайшее время и что на них дарить – Главред подобрал поздравления с Днем мужчин в прозе своими словами, прикольные в стихах, короткие смс, а также стильные анимационные гифки и красивые открытки с Днем мужчин.

Поздравления с Днем мужчин в прозе, в стихах и смс

Поздравления с Днем мужчин своими словами:

Поздравляю с Всемирным днём мужчин! Пусть мужской героизм, отвага и честь пригодятся тебе только для ярких романтических подвигов, а крепкое мужское здоровье станет верным спутником на всю жизнь.

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Поздравление с Днем мужчин – прикольные:

Поздравляю с Днём мужчин!

Счастье пусть приходит с ним,

Сердце радостно поёт,

И убавится хлопот.

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Поздравляем вас, наши дорогие мужчины, коллеги, соратники, наши кормильцы и дражайшие половинки! В день мужчин мы хотим вам дать свое, совсем не строгое, но все-таки напутствие, — гуляйте, веселитесь, но не забывайте о том, что мы беспокоимся за вас. Вы – наше все. Мы очень любим вас и желаем счастья.

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Желаем всем мужчинам в этот праздник

Успехов и удач со всех сторон.

Пусть щедрая судьба подарит сразу

Всё то, чего достоин чемпион:

Сиянье женских глаз родных, влюблённых,

Народа уважение, почёт,

Богатство, дом и рядом - сад зелёный,

В котором счастье тихое живёт!

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Поздравления с Днем мужчин в прозе:

Наши горячо любимые мужчины, поздравляем! Будьте нашими защитниками, поддержкой и опорой! Работайте в удовольствие, отдыхайте со вкусом, а в любом важном деле успешно побеждайте!

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Поздравление с Днем мужчин любимому:

Сегодня я бы хотела сказать тебе, как много ты значишь для меня: ты — мое дыхание, моя жизнь, моя нежность, мое счастье, моя гордость, мой лучик, мое сокровище. Ты самое дорогое, что у меня есть на этом свете. А такое признание я решила сделать, потому что сегодня Всемирный день мужчин и ты у меня самый лучший!

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Поздравления с Днем мужчин в стихах

Настал всемирный день мужчин.

Хочу, чтоб у тебя, любимый,

Для грусти не было причин,

И был ты Господом хранимый,

Чтоб сил хватало каждый раз,

Всегда для новых начинаний,

Чтоб каждый день и каждый час

Дарил плоды твоих стараний!

***

Без мужиков нам, дамам, жить сложней,

Хотя мы делать все и сами можем,

Избу тушить, удерживать коней,

Включать компьютер мы умеем тоже,

Но грустно нам порой без мужиков,

Пускай частенько задаем им взбучку,

Без них никто нам не прочтет стихов,

Без них никто не принесет получку.

Поздравим всех сегодня с днем мужчин,

Отметим этот праздник вместе с вами,

И кое-что еще сказать хотим:

Мы любим вас, и верим вам (местами)!

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Поздравление мужчин в смс:

Поздравляю со Всемирным днем мужчин! Желаю всегда оставаться сильным, мужественным, смелым, настойчивым и уверенным! Будь счастлив и любим!

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Мужчинки, наши вы любимые,

Вы должны быть самые счастливые.

Ведь вы самые хорошие, милые такие,

С юмором прекрасным, очень озорные.

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Поздравляю с Днем мужчин! Вы – наша пуленепробиваемая стена и броня! Пусть ваши поступки ведут вас прямой дорогой по карьерной лестнице к успеху и процветанию! Желаю гордо нести лавры победителя!

Открытки с Днем мужчин и картинки