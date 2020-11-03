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Когда отмечают День мужчин 2020 и что подарить на праздник

3 ноября 2020, 00:19

Какого числа отмечают Международный день мужчин и что подарить любимому мужчине на праздник – в материале Главреда.

Какого числа Всемирный день мужчин 2020 - история и традиции
Какого числа Всемирный день мужчин 2020 - история и традиции / 1zoom.ru

Не только женщины любят теплые слова, цветы и внимание – парни тоже не прочь получить поздравления с Днем мужчин, особенно, когда они заслуженные. Для такого случая не обязательно ждать новый День защитника Отечества или День отца – в ноябре у нас будет сразу два повода поздравить мужчин и поблагодарить их за любовь и поддержку.

Какого числа Всемирный день мужчин в 2020 году

Гугл показывает, что Всемирный день мужчин 2020, например, Германия отмечает уже сегодня – 3 ноября, во вторник. Но тут Google ошибся.

Какого числа Всемирный день мужчин 2020 - история и традиции

На самом деле Всемирный день мужчин – это праздник, который отмечается всегда в первую субботу ноября. Так что День мужчин 2020 выпал на 7-е число.

Читайте такжеКакого числа последняя родительская суббота 2020 года и что делатьА чуть позже в этом же месяце пройдет еще и Международный мужской день 2020: Украина и еще многие-многие страны мужской праздник отмечают 19 ноября (в этом году это четверг).

К слову, наши соседи поляки День мужчины отмечают следом за Международным женским днем: там мужчин чествуют 10 марта. А еще в Польше празднуют День парня (День хлопака в Польше 2020) – 30 сентября.

Всемирный день мужчин 2020 – история и традиции

День мужчин – праздник добрый. Он призван поощрять сильную половину человечества совершать добрые, неагрессивные, дела. За это им даже полагались специальные премии.

Всё дело в теории писателя Джорджа Киндела, который напомнил про мужской тестостерон и заявил, что именно он толкает мужчин на агрессию. Чтобы мотивировать мужчин реже прибегать к насилию – для них и учредили премию. А вручать ее решили в специальный день года – в первую субботу ноября.

Инициатором создания праздника в 2000 году выступил магистрат Вены и руководство отделения ООН в Вене. А президентом Всемирного дня мужчин избрали экс-президента СССР Михаила Горбачева.

Впрочем, сама премия просуществовала лишь до 2006 года. За это время ее успели вручить Полу Маккартни, Моргану Фримену, Папе Римскому Иоанну Павлу II и другим достойным мужчинам современности.

Сам праздник премию пережил – и продолжает радовать сильную половину человечества.

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Что подарить мужчине

Конечно, главный подарок мужчине – это внимание: вкусный завтрак, совместная прогулка, добрые комплименты. Мужчине, у которого все есть, можно подарить символический подарок – и недорого, и сентиментально: это может быть что-то, связанное с историей отношений или с его увлечением. Вплоть до игрушечной каски пожарного, если в детстве парень мечтал пойти по этой стезе.

Пригодятся и практичные подарки:

  • стильный подарок – это рубашка;
  • нужная мелочь – визитница или письменный набор;
  • дорогой подарок – домашний гриль;
  • полезный подарок – что-то для спорта (от гантелей до абонемента в спортзал или флешки с записями тренировок).

И, разумеется, не стоить забывать про стильные открытки с Днем мужчин или прикольные поздравления с Днем мужчин своими словами.

А поздравления с Днем мужчин в прозе своими словами, прикольные в стихах, короткие смс, а также гифки и открытки с Днем мужчин – читайте в нашем материале День мужчин – стильные поздравления в прозе, в стихах и картинки с Днем мужчин.

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