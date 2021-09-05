День предпринимателя в Украине 2021: поздравления, открытки и картинки к празднику

Душевные поздравления в прозе и стихах, милые открытки - в подборке Главреда
День предпринимателя в Украине ежегодно отмечают в первое воскресенье сентября. В 2021 году эта дата выпадает на 5 сентября.
Цель данного профессионального праздника, акцентировать внимание на роли предпринимателей в становлении украинской экономики. В этот день проводятся различные мероприятия, выставки, форумы на которых обсуждают как инновации в предпринимательской деятельности, так и проблемы.
О том, какие праздники будут отмечать в первый день осени, читайте в нашем материале: Праздники в сентябре 2021 в Украине: День знаний, День предпринимателя и День кино.
День предпринимателя 2021: картинки, поздравления и открытки
Поздравляю с Днем предпринимателя! Желаю тебе успешного бизнеса, отличного дохода и получения удовольствия от любимого дела! Пускай тебе всегда сопутствует удача и встречаются на пути только хорошие люди! Всех благ тебе и процветания!
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Поздравляю с Днём предпринимателя и желаю всегда находить свои золотые жилы, всегда при минимальных затратах иметь максимум прибыли и ноль проблем. Не теряй своей предприимчивости, верь в свои силы, проявляй свой талант, двигайся к своим мечтам, добивайся своих целей, покоряй вершины этого мира!
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Желаю больших амбиций и возможностей. Желаю интересных идей и предложений. Поздравляю с Днём предпринимателя. Пусть каждый день помимо высокого дохода приносит энтузиазм и креатив. Пусть твоё дело процветает. Пусть твоё сердце испытывает счастье и отраду. Успешной самореализации и удачного воплощения всех гениальных задумок.
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Пусть дорога Вашего бизнеса будет успешной и благосклонной. Пусть предпринимательская жилка живет и развивается, обладайте мертвой хваткой, чтоб сражать и легко обходить конкурентов. Стремитесь вперед, не оглядывайтесь назад. С Днем предпринимателя!
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Пусть ваши доходы растут, клиенты прибавляются и налоговые службы не беспокоят! Желаем вам терпенья и здоровья, новых идей и процветания. Решайте свои проблемы с легкостью и не теряйте предпринимательскую жилку, находите надежных партнеров и осуществляйте все задуманное. С праздником!
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В День предпринимателя нужно пожелать
Вам большую прибыль чаще получать.
Мыслей гениальных, правильных идей
И здоровья, счастья, ярких светлых дней.
Сила и терпение, выдержка пускай
Вам помогут в трудностях, отогнав печаль.
Много Вам везения, пусть Вас ждет успех,
Бизнес процветает пусть вовсе без помех!
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Тех, кто сам судьбу вершит,
Любит свое дело.
С днем предпринимателя
Я поздравлю смело.
Прибыли высокой вам,
Взлетов и успехов.
Пред напором пусть сдаются
Все в судьбе помехи.
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В день предпринимателя желаю процветания,
Большей прибыли и чистого сознания,
Дел хороших, чтоб все только спорилось,
А еще удачи, гармонии, здоровья.
Быть тебе богатым, радостным, счастливым,
Чтоб обогащали тебя все активы,
Чтобы жизнь твоя радостью сияла,
Чтоб день ото дня только вдохновляла.