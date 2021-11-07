День работника социальной сферы Украины: поздравления и картинки к празднику

День работников социальной сферы Украины / ua.depositphotos.com/

Свой профессиональный праздник работники социальной сферы Украины ежегодно отмечают в первое воскресенье ноября. В 2021 году он выпадает на 7 ноября.

О том, какие профессиональные и международные праздники можно отмечать в последнем месяце осени, читайте в нашем материале: Праздники в ноябре 2021 в Украине: будут ли дополнительные выходные.

День работника социальной сферы был учрежден в 1999 году в поддержку инициативы работников системы органов труда и социальной политики. Это профессиональный праздник сотрудников Министерства труда и социальной политики Украины, управлений по вопросам социальной защите в регионах, Государственной службы занятости, Пенсионного фонда Украины, Фонда социального страхования по временной утрате трудоспособности, Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве.

Читайте такжеКалендарь 2022: как и когда отдыхает Украина

День работника социальной сферы: поздравления, картинки и открытки

Поздравляем всех работников социальной сферы Украины с их праздником. Вы делаете великую и важную работу: вы помогаете людям там, где они сами не могут помочь себе. Пусть же успехов у вас будет как можно больше, а неудачи вовсе обходят вашу жизнь стороной. С праздником и профессионального роста!

Реклама

День работника социальной сферы поздравления

***

Поздравляю с Днём работника социальной сферы Украины. Пусть общий язык находится со всеми, пусть любовь и нежность всегда присутствуют в отношениях с близкими, пусть тебе понимать этот мир будет легко, пусть в ответ этот мир дарит для тебя каждый день удачи, радости, успеха и оптимизма!

Открытки с Днем работника социальной сферы Украины

***

Сегодня, свой праздник отмечают самые бескорыстные и чуткие, сердечные, добрые и милосердные работники социальной службы! Многие люди, нуждаясь в поддержке, внимании и помощи обращаются именно к Вам, зная точно, что ваше это ваше благородное призвание. Так пускай же то счастье, что Вы дарите людям, обязательно вернётся сторицей и вдохновит Вас на новые добрые дела. Родина гордится вами!

С Днем работника социальной сферы картинки

***

Работник социальной сферы Украины,

Скорее поздравление прими.

Пусть расцветает жизнь жасмином

В объятьях счастья и любви.

Пусть на работе будет все прекрасно,

Пускай заветные сбываются мечты.

Пусть будет мир твой добрым, ясным,

В нем будет все, как хочешь ты.

День работника социальной сферы открытки

***

Сегодня поздравляем,

Работников соц. сферы,

Тепла им пожелаем,

И счастья им без меры,

Пусть здоровье прибывает,

И уют в доме царит,

Судьба желанья исполняет,

Радость жизнь пускай дарит,

Друзей хороших в окружении,

Любви крепкой в отношениях,

В трудах, затеях вдохновения,

Добра, удачи и везения.

С Днем работника социальной сферы

***

Работник сферы социальной,

Сегодня с праздником твоим!

Желаем жизни идеальной.

Будь для проблем недостижим.

Денькам прекрасным улыбайся

И всему миру помогай.

Для блага всех людей старайся

И никогда не заскучай!

День работника социальной сферы Украины 2021