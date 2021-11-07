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День работника социальной сферы Украины: поздравления и картинки к празднику

7 ноября 2021, 05:02

С Днем работника социальной сферы - поздравления и картинки - подборка Главреда

День работников социальной сферы Украины
День работников социальной сферы Украины / ua.depositphotos.com/

Свой профессиональный праздник работники социальной сферы Украины ежегодно отмечают в первое воскресенье ноября. В 2021 году он выпадает на 7 ноября.

О том, какие профессиональные и международные праздники можно отмечать в последнем месяце осени, читайте в нашем материале: Праздники в ноябре 2021 в Украине: будут ли дополнительные выходные.

День работника социальной сферы был учрежден в 1999 году в поддержку инициативы работников системы органов труда и социальной политики. Это профессиональный праздник сотрудников Министерства труда и социальной политики Украины, управлений по вопросам социальной защите в регионах, Государственной службы занятости, Пенсионного фонда Украины, Фонда социального страхования по временной утрате трудоспособности, Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве.

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День работника социальной сферы: поздравления, картинки и открытки

Поздравляем всех работников социальной сферы Украины с их праздником. Вы делаете великую и важную работу: вы помогаете людям там, где они сами не могут помочь себе. Пусть же успехов у вас будет как можно больше, а неудачи вовсе обходят вашу жизнь стороной. С праздником и профессионального роста!

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День работника социальной сферы поздравления, картинки, открытки
День работника социальной сферы поздравления

***

Поздравляю с Днём работника социальной сферы Украины. Пусть общий язык находится со всеми, пусть любовь и нежность всегда присутствуют в отношениях с близкими, пусть тебе понимать этот мир будет легко, пусть в ответ этот мир дарит для тебя каждый день удачи, радости, успеха и оптимизма!

День работника социальной сферы поздравления, картинки, открытки
Открытки с Днем работника социальной сферы Украины

***

Сегодня, свой праздник отмечают самые бескорыстные и чуткие, сердечные, добрые и милосердные работники социальной службы! Многие люди, нуждаясь в поддержке, внимании и помощи обращаются именно к Вам, зная точно, что ваше это ваше благородное призвание. Так пускай же то счастье, что Вы дарите людям, обязательно вернётся сторицей и вдохновит Вас на новые добрые дела. Родина гордится вами!

День работника социальной сферы поздравления, картинки, открытки
С Днем работника социальной сферы картинки

***

Работник социальной сферы Украины,

Скорее поздравление прими.

Пусть расцветает жизнь жасмином

В объятьях счастья и любви.

Пусть на работе будет все прекрасно,

Пускай заветные сбываются мечты.

Пусть будет мир твой добрым, ясным,

В нем будет все, как хочешь ты.

День работника социальной сферы поздравления, картинки, открытки
День работника социальной сферы открытки

***

Сегодня поздравляем,

Работников соц. сферы,

Тепла им пожелаем,

И счастья им без меры,

Пусть здоровье прибывает,

И уют в доме царит,

Судьба желанья исполняет,

Радость жизнь пускай дарит,

Друзей хороших в окружении,

Любви крепкой в отношениях,

В трудах, затеях вдохновения,

Добра, удачи и везения.

День работника социальной сферы поздравления, картинки, открытки
С Днем работника социальной сферы

***

Работник сферы социальной,

Сегодня с праздником твоим!

Желаем жизни идеальной.

Будь для проблем недостижим.

Денькам прекрасным улыбайся

И всему миру помогай.

Для блага всех людей старайся

И никогда не заскучай!

День работника социальной сферы поздравления, картинки, открытки
День работника социальной сферы Украины 2021
День работника социальной сферы поздравления, картинки, открытки
День работника социальной сферы Украины поздравления

viber
День работников социальной сферы
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