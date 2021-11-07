День работника социальной сферы Украины: поздравления и картинки к празднику

С Днем работника социальной сферы - поздравления и картинки - подборка Главреда
Свой профессиональный праздник работники социальной сферы Украины ежегодно отмечают в первое воскресенье ноября. В 2021 году он выпадает на 7 ноября.
О том, какие профессиональные и международные праздники можно отмечать в последнем месяце осени, читайте в нашем материале: Праздники в ноябре 2021 в Украине: будут ли дополнительные выходные.
День работника социальной сферы был учрежден в 1999 году в поддержку инициативы работников системы органов труда и социальной политики. Это профессиональный праздник сотрудников Министерства труда и социальной политики Украины, управлений по вопросам социальной защите в регионах, Государственной службы занятости, Пенсионного фонда Украины, Фонда социального страхования по временной утрате трудоспособности, Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве.
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День работника социальной сферы: поздравления, картинки и открытки
Поздравляем всех работников социальной сферы Украины с их праздником. Вы делаете великую и важную работу: вы помогаете людям там, где они сами не могут помочь себе. Пусть же успехов у вас будет как можно больше, а неудачи вовсе обходят вашу жизнь стороной. С праздником и профессионального роста!
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Поздравляю с Днём работника социальной сферы Украины. Пусть общий язык находится со всеми, пусть любовь и нежность всегда присутствуют в отношениях с близкими, пусть тебе понимать этот мир будет легко, пусть в ответ этот мир дарит для тебя каждый день удачи, радости, успеха и оптимизма!
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Сегодня, свой праздник отмечают самые бескорыстные и чуткие, сердечные, добрые и милосердные работники социальной службы! Многие люди, нуждаясь в поддержке, внимании и помощи обращаются именно к Вам, зная точно, что ваше это ваше благородное призвание. Так пускай же то счастье, что Вы дарите людям, обязательно вернётся сторицей и вдохновит Вас на новые добрые дела. Родина гордится вами!
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Работник социальной сферы Украины,
Скорее поздравление прими.
Пусть расцветает жизнь жасмином
В объятьях счастья и любви.
Пусть на работе будет все прекрасно,
Пускай заветные сбываются мечты.
Пусть будет мир твой добрым, ясным,
В нем будет все, как хочешь ты.
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Сегодня поздравляем,
Работников соц. сферы,
Тепла им пожелаем,
И счастья им без меры,
Пусть здоровье прибывает,
И уют в доме царит,
Судьба желанья исполняет,
Радость жизнь пускай дарит,
Друзей хороших в окружении,
Любви крепкой в отношениях,
В трудах, затеях вдохновения,
Добра, удачи и везения.
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Работник сферы социальной,
Сегодня с праздником твоим!
Желаем жизни идеальной.
Будь для проблем недостижим.
Денькам прекрасным улыбайся
И всему миру помогай.
Для блага всех людей старайся
И никогда не заскучай!