День шахтера 2021 в Украине: поздравления и открытки к празднику

День шахтера в Украине 2021 / ua.depositphotos.com/

В Украине День шахтера ежегодно отмечается в последнее воскресенье августа. В 2021 году этот день выпадает на 29 августа.

Малоизвестные факты о профессии шахтер, и трудности с которыми сталкиваются работники угольной промышленности, можно прочитать в нашем материале: Когда День шахтера в Украине в 2021 году: дата, традиции праздника, интересные факты о профессии.

В этот день лучшие работники отрасли награждаются почетными грамотами и ценными подарками. Также во многих городах Украины в День шахтера устраивают праздничные концерты с участием звезд украинского шоубизнеса.

День шахтера в Украине: поздравления, открытки и картинки

Шахтерская деятельность опасная и рисковая, но настолько важная и необходимая для всей страны, для ее успешного развития. Нелегкий труд каждого из вас имеет особое значение и заслуживает всеобщего почета. Берегите себя, будьте здоровы, несите тепло и свет в каждый дом, пусть в вашей жизни будет больше мирных и благополучных дней!

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Поздравляю с профессиональным праздником — с Днем шахтера! Желаю, чтобы стойкость и сила никогда вас не покидали, чтобы ваши крепкие руки не знали усталости, чтобы количество спусков равнялось количеству подъемов. Чтобы неистощимы были недра, а шахта выполняла план. Богатырского здоровья, шахтерской удачи и мирного неба!

День шахтера поздравления

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Поздравляем с Днем шахтера. Спокойных вам трудовых будней, надежных товарищей по работе, терпения, отваги, прочного здоровья и неимоверной удачи. Пусть ангел-хранитель находится рядом каждую минуту.

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Поздравляю прекрасных, сильных и мужественных людей, которые каждодневно рискуя своими жизнями, спускаются в шахты, чтобы добыть для нас очень важный ресурс — уголь. Желаем, чтобы в вашей жизни было как можно больше солнца, тепла и доброго света. Желаем, чтобы здоровье в ваших венах никогда не давало сбоя и позволяло заниматься таким опасным и непростым трудом. Пускай ваша профессия шахтера будет признана и славится на всей земле. С праздником!

День шахтера картинки и поздравления

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Поздравляю с Днём шахтёра. Желаю сверхплановой добычи чёрного золота, безграничной благодарности и добрых слов за бравый труд, счастливого возвращения в уютный дом после работы, огромных сил, крепчайшего здоровья и самого надёжного ангела-хранителя.

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С Днем шахтера поздравляю!

От души я вам желаю

Счастья, мира и достатка,

Чтоб в семье всё было гладко.

Чтобы неудач не стало,

Чтобы сил на всё хватало,

Чтоб востребован был труд,

Чтобы в доме был уют.

Чтоб всегда во всем везло,

Всем препятствиям назло.

Не грустите никогда,

Будьте счастливы всегда!

День шахтера открытки и поздравления

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Поздравляю с Днем шахтера,

Пожелаю вам задора,

Счастья, радости, успеха,

В этот день — побольше смеха!

Пусть сбываются мечты,

В сердце — море доброты,

Пусть здоровье не подводит,

В дом удача пусть приходит!

Поздравления с Днем шахтера

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Настоящих мужиков

С днём шахтёра поздравляем.

Чаще по земле ходить

Мы вам пожелаем.

Свежим воздухом дышать,

Солнце чаще видеть.

В тёплых странах отдыхать,

Возле моря сидя.

Пусть зарплата поражает,

Не успеешь тратить,

И здоровье не подводит,

И во всём вам катит.

День шахтера картинки и открытки

Картинки, открытки и поздравления с Днем шахтера