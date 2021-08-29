День шахтера 2021 в Украине: поздравления и открытки к празднику

Подборка душевных поздравлений в прозе и милых открыток ко Дню шахтера - в материале Главреда
В Украине День шахтера ежегодно отмечается в последнее воскресенье августа. В 2021 году этот день выпадает на 29 августа.
Малоизвестные факты о профессии шахтер, и трудности с которыми сталкиваются работники угольной промышленности, можно прочитать в нашем материале: Когда День шахтера в Украине в 2021 году: дата, традиции праздника, интересные факты о профессии.
В этот день лучшие работники отрасли награждаются почетными грамотами и ценными подарками. Также во многих городах Украины в День шахтера устраивают праздничные концерты с участием звезд украинского шоубизнеса.
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День шахтера в Украине: поздравления, открытки и картинки
Шахтерская деятельность опасная и рисковая, но настолько важная и необходимая для всей страны, для ее успешного развития. Нелегкий труд каждого из вас имеет особое значение и заслуживает всеобщего почета. Берегите себя, будьте здоровы, несите тепло и свет в каждый дом, пусть в вашей жизни будет больше мирных и благополучных дней!
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Поздравляю с профессиональным праздником — с Днем шахтера! Желаю, чтобы стойкость и сила никогда вас не покидали, чтобы ваши крепкие руки не знали усталости, чтобы количество спусков равнялось количеству подъемов. Чтобы неистощимы были недра, а шахта выполняла план. Богатырского здоровья, шахтерской удачи и мирного неба!
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Поздравляем с Днем шахтера. Спокойных вам трудовых будней, надежных товарищей по работе, терпения, отваги, прочного здоровья и неимоверной удачи. Пусть ангел-хранитель находится рядом каждую минуту.
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Поздравляю прекрасных, сильных и мужественных людей, которые каждодневно рискуя своими жизнями, спускаются в шахты, чтобы добыть для нас очень важный ресурс — уголь. Желаем, чтобы в вашей жизни было как можно больше солнца, тепла и доброго света. Желаем, чтобы здоровье в ваших венах никогда не давало сбоя и позволяло заниматься таким опасным и непростым трудом. Пускай ваша профессия шахтера будет признана и славится на всей земле. С праздником!
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Поздравляю с Днём шахтёра. Желаю сверхплановой добычи чёрного золота, безграничной благодарности и добрых слов за бравый труд, счастливого возвращения в уютный дом после работы, огромных сил, крепчайшего здоровья и самого надёжного ангела-хранителя.
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С Днем шахтера поздравляю!
От души я вам желаю
Счастья, мира и достатка,
Чтоб в семье всё было гладко.
Чтобы неудач не стало,
Чтобы сил на всё хватало,
Чтоб востребован был труд,
Чтобы в доме был уют.
Чтоб всегда во всем везло,
Всем препятствиям назло.
Не грустите никогда,
Будьте счастливы всегда!
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Поздравляю с Днем шахтера,
Пожелаю вам задора,
Счастья, радости, успеха,
В этот день — побольше смеха!
Пусть сбываются мечты,
В сердце — море доброты,
Пусть здоровье не подводит,
В дом удача пусть приходит!
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Настоящих мужиков
С днём шахтёра поздравляем.
Чаще по земле ходить
Мы вам пожелаем.
Свежим воздухом дышать,
Солнце чаще видеть.
В тёплых странах отдыхать,
Возле моря сидя.
Пусть зарплата поражает,
Не успеешь тратить,
И здоровье не подводит,
И во всём вам катит.