День участкового инспектора – четкие поздравления, картинки и открытки к празднику

День участкового инспектора полиции 2022 / depositphotos.com/

Свой профессиональный праздник участковые инспекторы полиции Украины отмечают 18 июня. На официальном уровне в Украине он установлен с 2004 года.

В обязанности участкового полицейского входит контроль правопорядка на отведенной территории. К ним обращаются и в случае бытовых конфликтов, и в случае выявления незаконной торговли наркотиками, краж и воровства. Участковый – это оплот безопасности вверенной им территории.

О том, какие международные и профессиональные праздники будем отмечать в средине лета, читайте в материале: Праздники в июле 2022 в Украине: как будем отдыхать.

С днем участкового полиции – поздравления, картинки и открытки

Отважных представителей порядка и права поздравляем с Днём участкового! Пусть защита для вас будет только мирной, а в сложных обстоятельствах всегда найдётся опора и поддержка, дома ожидают тепло и уют, работа вознаграждает уважением коллектива и граждан на участке! Берегите себя и благодарим за самоотверженный труд, бессонные ночи и наполненные работой дни!

***

С Днем участкового! Пусть служба будет спокойной, успешной и интересной. Желаю тебе побольше спокойных ночей и поменьше выездов на происшествия. Ведь жизнь – это не только работа. Я хочу тебе пожелать, чтобы в жизни твоей было много радости, любви, тепла и счастья. И денег – столько, чтобы хватало на все, чего хочется!

С днем участкового

***

С Днем участкового! Желаю завоевать авторитет и уважение у коллег, у подопечных своего района и у руководства! Пусть жители чувствуют себя в полной безопасности на улицах города благодаря вашему старанию! Пускай ваши будни будут насыщенными, но спокойными! Процветания вам и радости, здоровья, сил, тепла, комфорта, гармонии и любви!

***

Всех участковых поздравляем,

Ваш труд ответственен и сложен,

Проблем поменьше вам желаем,

Забыть сегодня их поможем,

Чтоб ваша жизнь была веселой,

Чтоб было время отдыхать,

Работа чтоб была не столь тяжелой,

Чтоб от души могли похохотать,

Пускай здоровье не подводит,

В семье чтоб счастье и покой,

Друзья почаще в гости ходят,

Чтоб жизни не хотели вы другой!

С днем участкового прикольные картинки

***

В день участкового инспектора полиции,

Вам хочется от сердца пожелать:

Чтобы в работе — больше интуиции,

А в жизни — счастья и любви не занимать.

Мы благодарны вам за труд самоотверженный,

Желаем, чтобы горя вам не знать.

И в Украине чтоб, порядок Государственный,

Повсюду — непрестанно соблюдать.

День участкового инспектора в Украине

***

Хочу сегодня вас поздравить,

С профессиональным днем.

И пожелания отправить,

Чтобы борясь со злом,

Вас неудачи обходили,

Ну, а успех пришел.

А главное пусть в личной жизни,

Все будет хорошо.

В вас, несомненно, верят люди

Не подведите нас.

Открытки с днем участкового