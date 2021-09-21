День воспитателя 2021 в Украине: дата, традиции, поздравления, милые картинки к празднику

День воспитателя 2021 / ua.depositphotos.com/

Профессия воспитателя – трудная, ведь на плечи работников образования возложена забота о ежедневном благополучии самых маленьких украинцев. Ежегодно свой профессиональный праздник они отмечают 27 сентября.

Впервые на официальном уровне День воспитателя отметили в 2011 году. Ранее работников дошкольных учреждений поздравляли на День учителя. О том, когда отмечают этот праздник, читайте в нашем материале: Когда День учителя в Украине в 2021 году: дата, поздравления и картинки к празднику.

В этот день воспитатели принимают сердечные поздравления и милые подарки не только от благодарных родителей, но и от маленьких воспитанников.

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День воспитателя: поздравления, картинки и открытки

Поздравляем чудесных женщин с огромными, добрыми сердцами. Пускай в жизни вам вернется вся та забота, ласка и терпение, которые вы дарите свои маленьким воспитанникам. Пускай тепло ваших рук никогда не забывается этими маленькими крохами. Желаем, чтобы вся та любовь, которую вы вкладываете в воспитательный процесс, была вознаграждена ответными чувствами и большой благодарностью. С Днем воспитателя!

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В этот профессиональный праздник очень хочется пожелать вам терпения и мудрости в вашем нелегком, но очень важном труде. Вы с заботой и любовью относитесь к нашим детям и заслуживаете все слова благодарности и признания. Будьте здоровы, счастливы, любимы и пусть ваш внутренний свет всегда освещает дорогу вам и всем окружающим. С праздником!

День воспитателя поздравления

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Дорогие наши самые добрые и хорошие воспитатели, позвольте поздравить вас с профессиональным праздником. Пусть непоседы, которым вы дарите любовь и заботу всегда радуют, ваши дома будут полны счастья, а в жизни все складывается удачно и так как мечтается.

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Поздравляем с Днем воспитателя и всех дошкольных работников! В работе вам приходиться прилагать большие усилия, чтобы помогать малышам развиваться, раскрыть свои способности, чтобы они чувствовали себя в стенах детского сада в безопасности, как дома. Спасибо вам за нелегкий труд! Пускай детки всегда будут с радостью бежать в объятия воспитателей. Желаем крепкого здоровья, дальнейших успехов, материального достатка, личного счастья и Божьей защиты!

День воспитателя картинки

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Поздравляю с Днём воспитателя и всех дошкольных работников. Я искренне желаю и верить в чудо, и вместе с детками творить и создавать их каждый день. Пусть жизнь полна будет прекрасных моментов и идей, пусть каждая минута дарит счастье и удовольствие для души. Крепких сил Вам, здоровья и благополучия.

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Вам порой совсем не просто,

Благодарны вам за труд.

Пусть вас дети обожают

И счастливыми растут.

Сил вам, творчества, терпения,

Не иссякнет пусть любовь,

Чтоб хотелось в детский садик

Приходить вам вновь и вновь!

День воспитателя открытки

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Сегодня праздник тех,

Кто дарит детям чудо,

Пусть будет вас успех

Преследовать повсюду!

И как на праздник, пусть

Идётся на работу,

А мимо мчатся грусть,

Проблемы и заботы!

Лекарством от всех бед

Улыбки деток будут,

Желаю долгих лет

И самых тёплых будней!

С днем воспитателя поздравления

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Кто в ответе за ребят,

Шустрых, бойких дошколят,

Тех сегодня поздравляем

И, конечно же, желаем,

Чтобы детки не шумели,

Без остатка кашу ели,

Спали крепко в тихий час,

Не тревожа очень вас.

Крепких нервов и терпенья,

Меньше всяких огорчений,

Оптимизма, позитива

И удачи коллективу!

Поздравления с Днем воспитателя

Картинки с Днем воспитателя

День воспитателя 2021 в Украине