День воспитателя 2021 в Украине: дата, традиции, поздравления, милые картинки к празднику

Душевные поздравления в прозе и стихах ко Дню воспитателя - подборка Главреда
Профессия воспитателя – трудная, ведь на плечи работников образования возложена забота о ежедневном благополучии самых маленьких украинцев. Ежегодно свой профессиональный праздник они отмечают 27 сентября.
Впервые на официальном уровне День воспитателя отметили в 2011 году. Ранее работников дошкольных учреждений поздравляли на День учителя. О том, когда отмечают этот праздник, читайте в нашем материале: Когда День учителя в Украине в 2021 году: дата, поздравления и картинки к празднику.
В этот день воспитатели принимают сердечные поздравления и милые подарки не только от благодарных родителей, но и от маленьких воспитанников.
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День воспитателя: поздравления, картинки и открытки
Поздравляем чудесных женщин с огромными, добрыми сердцами. Пускай в жизни вам вернется вся та забота, ласка и терпение, которые вы дарите свои маленьким воспитанникам. Пускай тепло ваших рук никогда не забывается этими маленькими крохами. Желаем, чтобы вся та любовь, которую вы вкладываете в воспитательный процесс, была вознаграждена ответными чувствами и большой благодарностью. С Днем воспитателя!
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В этот профессиональный праздник очень хочется пожелать вам терпения и мудрости в вашем нелегком, но очень важном труде. Вы с заботой и любовью относитесь к нашим детям и заслуживаете все слова благодарности и признания. Будьте здоровы, счастливы, любимы и пусть ваш внутренний свет всегда освещает дорогу вам и всем окружающим. С праздником!
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Дорогие наши самые добрые и хорошие воспитатели, позвольте поздравить вас с профессиональным праздником. Пусть непоседы, которым вы дарите любовь и заботу всегда радуют, ваши дома будут полны счастья, а в жизни все складывается удачно и так как мечтается.
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Поздравляем с Днем воспитателя и всех дошкольных работников! В работе вам приходиться прилагать большие усилия, чтобы помогать малышам развиваться, раскрыть свои способности, чтобы они чувствовали себя в стенах детского сада в безопасности, как дома. Спасибо вам за нелегкий труд! Пускай детки всегда будут с радостью бежать в объятия воспитателей. Желаем крепкого здоровья, дальнейших успехов, материального достатка, личного счастья и Божьей защиты!
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Поздравляю с Днём воспитателя и всех дошкольных работников. Я искренне желаю и верить в чудо, и вместе с детками творить и создавать их каждый день. Пусть жизнь полна будет прекрасных моментов и идей, пусть каждая минута дарит счастье и удовольствие для души. Крепких сил Вам, здоровья и благополучия.
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Вам порой совсем не просто,
Благодарны вам за труд.
Пусть вас дети обожают
И счастливыми растут.
Сил вам, творчества, терпения,
Не иссякнет пусть любовь,
Чтоб хотелось в детский садик
Приходить вам вновь и вновь!
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Сегодня праздник тех,
Кто дарит детям чудо,
Пусть будет вас успех
Преследовать повсюду!
И как на праздник, пусть
Идётся на работу,
А мимо мчатся грусть,
Проблемы и заботы!
Лекарством от всех бед
Улыбки деток будут,
Желаю долгих лет
И самых тёплых будней!
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Кто в ответе за ребят,
Шустрых, бойких дошколят,
Тех сегодня поздравляем
И, конечно же, желаем,
Чтобы детки не шумели,
Без остатка кашу ели,
Спали крепко в тихий час,
Не тревожа очень вас.
Крепких нервов и терпенья,
Меньше всяких огорчений,
Оптимизма, позитива
И удачи коллективу!