УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Поздравления

День воспитателя 2021 в Украине: дата, традиции, поздравления, милые картинки к празднику

21 сентября 2021, 19:11

Душевные поздравления в прозе и стихах ко Дню воспитателя - подборка Главреда

День воспитателя 2021
День воспитателя 2021 / ua.depositphotos.com/

Профессия воспитателя – трудная, ведь на плечи работников образования возложена забота о ежедневном благополучии самых маленьких украинцев. Ежегодно свой профессиональный праздник они отмечают 27 сентября.

Впервые на официальном уровне День воспитателя отметили в 2011 году. Ранее работников дошкольных учреждений поздравляли на День учителя. О том, когда отмечают этот праздник, читайте в нашем материале: Когда День учителя в Украине в 2021 году: дата, поздравления и картинки к празднику.

В этот день воспитатели принимают сердечные поздравления и милые подарки не только от благодарных родителей, но и от маленьких воспитанников.

Читайте такжеКалендарь 2022: как и когда отдыхает Украина

День воспитателя: поздравления, картинки и открытки

Поздравляем чудесных женщин с огромными, добрыми сердцами. Пускай в жизни вам вернется вся та забота, ласка и терпение, которые вы дарите свои маленьким воспитанникам. Пускай тепло ваших рук никогда не забывается этими маленькими крохами. Желаем, чтобы вся та любовь, которую вы вкладываете в воспитательный процесс, была вознаграждена ответными чувствами и большой благодарностью. С Днем воспитателя!

Реклама

***

В этот профессиональный праздник очень хочется пожелать вам терпения и мудрости в вашем нелегком, но очень важном труде. Вы с заботой и любовью относитесь к нашим детям и заслуживаете все слова благодарности и признания. Будьте здоровы, счастливы, любимы и пусть ваш внутренний свет всегда освещает дорогу вам и всем окружающим. С праздником!

День воспитателя: поздравления, картинки, открытки
День воспитателя поздравления

***

Дорогие наши самые добрые и хорошие воспитатели, позвольте поздравить вас с профессиональным праздником. Пусть непоседы, которым вы дарите любовь и заботу всегда радуют, ваши дома будут полны счастья, а в жизни все складывается удачно и так как мечтается.

***

Поздравляем с Днем воспитателя и всех дошкольных работников! В работе вам приходиться прилагать большие усилия, чтобы помогать малышам развиваться, раскрыть свои способности, чтобы они чувствовали себя в стенах детского сада в безопасности, как дома. Спасибо вам за нелегкий труд! Пускай детки всегда будут с радостью бежать в объятия воспитателей. Желаем крепкого здоровья, дальнейших успехов, материального достатка, личного счастья и Божьей защиты!

День воспитателя: поздравления, картинки, открытки
День воспитателя картинки

***

Поздравляю с Днём воспитателя и всех дошкольных работников. Я искренне желаю и верить в чудо, и вместе с детками творить и создавать их каждый день. Пусть жизнь полна будет прекрасных моментов и идей, пусть каждая минута дарит счастье и удовольствие для души. Крепких сил Вам, здоровья и благополучия.

***

Вам порой совсем не просто,

Благодарны вам за труд.

Пусть вас дети обожают

И счастливыми растут.

Сил вам, творчества, терпения,

Не иссякнет пусть любовь,

Чтоб хотелось в детский садик

Приходить вам вновь и вновь!

День воспитателя: поздравления, картинки, открытки
День воспитателя открытки

***

Сегодня праздник тех,

Кто дарит детям чудо,

Пусть будет вас успех

Преследовать повсюду!

И как на праздник, пусть

Идётся на работу,

А мимо мчатся грусть,

Проблемы и заботы!

Лекарством от всех бед

Улыбки деток будут,

Желаю долгих лет

И самых тёплых будней!

День воспитателя: поздравления, картинки, открытки
С днем воспитателя поздравления

***

Кто в ответе за ребят,

Шустрых, бойких дошколят,

Тех сегодня поздравляем

И, конечно же, желаем,

Чтобы детки не шумели,

Без остатка кашу ели,

Спали крепко в тихий час,

Не тревожа очень вас.

Крепких нервов и терпенья,

Меньше всяких огорчений,

Оптимизма, позитива

И удачи коллективу!

День воспитателя: поздравления, картинки, открытки
Поздравления с Днем воспитателя
День воспитателя: поздравления, картинки, открытки
Картинки с Днем воспитателя
День воспитателя: поздравления, картинки, открытки
День воспитателя 2021 в Украине
День воспитателя: поздравления, картинки, открытки
День воспитателя картинки открытки

viber
День воспитателя
Сейчас вы просматриваете новость «День воспитателя 2021 в Украине: дата, традиции, поздравления, милые картинки к празднику». Другие поздравления с Днем рождения, с Новым годом, с Пасхой, и остальными религиозными и профессиональными праздниками доступны в разделе Поздравления. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
"Шок, истерика": в Сети высмеяли украинский школьный учебник истории для 6 класса"Шок, истерика": в Сети высмеяли украинский школьный учебник истории для 6 класса В моду на осень 2021 вошли эффектные кардиганы в стиле 50-х, от которых невозможно оторвать взглядВ моду на осень 2021 вошли эффектные кардиганы в стиле 50-х, от которых невозможно оторвать взгляд Гороскоп на 2 сентября для всех знаков Зодиака: неожиданные перемены, личное счастье и разочарованиеГороскоп на 2 сентября для всех знаков Зодиака: неожиданные перемены, личное счастье и разочарование Опубликован рейтинг самых крутых Android-смартфонов с точки зрения цена-качествоОпубликован рейтинг самых крутых Android-смартфонов с точки зрения цена-качество Линейку подмочит дождь, температура резко снизится: украинцам рассказали о погоде 1 сентябряЛинейку подмочит дождь, температура резко снизится: украинцам рассказали о погоде 1 сентября

Последние новости

19:47

Отставка Разумкова и удар Верховной Рады: в Слуге народа объявили о конфликте со спикером парламента

19:36

Дело Шеремета: в прокуратуре озвучили результаты экспертизы, адвокат заявляет о ее необъективности Видео

19:27

"Как Припять": в Сети показали, как изменился аэропорт Донецка спустя 7 лет в оккупации

19:11

День воспитателя 2021 в Украине: дата, традиции, поздравления, милые картинки к празднику

19:10

Выхлопные газы старых автомобилей приводят к росту раковых заболеваний и аллергий среди украинцев

Реклама
19:07

"Закроем половину школ": Киевской области пригрозили жесткими мерами из-за ужесточения карантина Видео

18:52

Вторая Холодная война и демарш в НАТО: чем "аукнется" Европе и Украине AUKUS мнение

18:42

Синоптики рассказали, когда вернется тепло и солнце в Украину Видео

18:26

"Не поддержать своего ребенка я не могу": Полякова оправдала матерные песни своей дочери Видео

18:26

Желтая зона и штрафы от 34 тысяч гривен: в Киеве с 23 сентября стартуют карантинные рейды Видео

18:25

Приметы на 22 сентября: что нельзя делать в день осеннего равноденствия Видео

17:56

В Pfizer назвали побочные эффекты после третьей дозы вакцины Видео

17:55

Избивал и угрожал: известная украинская актриса и звезда сериала Слуга народа сбежала от мужа

17:46

Первая за 7 лет: Ани Лорак показала кадры из клипа на песню на украинском языке

17:32

"Это очень горько": Олег Сенцов объяснил поступок сестры, обматерившей Украину и "пославшей" брата

17:26

"Автохлам" больше всего загрязняет воздух в городах Украины - эксперт

17:15

Лунный гороскоп на неделю 20-26 сентября: риск аварии, финансовые трудности или разрыв отношений Видео

17:14

Парень разделся перед "Неизвестным матросом" в Одессе и пригрелся возле Вечного огня

17:12

Школы закроют на карантин: какие регионы Украины под угрозой Видео

17:08

Легко спутать: названы главные поствакцинальные симптомы коронавируса Видео

Реклама
16:58

Сундук-реликвия стал могилой для детей: детали жуткой трагедии на Донетчине

16:41

Самая вкусная закуска: рулетики из бекона с овощами и сыром Видео

16:35

Угроза COVID-19 на западе и востоке Украины: красная зона "накроет" четыре региона страны Видео

16:31

Школы в Украине закроют, а учителя принесут справки от COVID-19: Минздрав объявил условия по учебе Видео

16:02

Первые два дома ЖК "Метрополис" получили почтовые адреса новости компании

16:00

Гороскоп на 22 сентября для всех знаков Зодиака: успех во всем или риск травм и простуды Видео

15:59

Высокое кровяное давление: шесть признаков того, что вам нужно немедленно обратиться к врачу

15:56

В Украине предложили отменить перенос праздников, а 8 марта и 1 мая отмечать как международные дни

15:43

Украинка в Польше родила сразу четырех детей, но ее мужа выгоняют из страны

15:34

Воздух Киева загрязнен: уровень формальдегида превышен в 3,5 раза

14:52

Бойня в Перми: отец стрелка был наемником, всплыл "украинский след" Видео

14:35

Тарифы на отопление и горячую воду взлетят: кого и где заставят раскошелиться

14:25

Лунный календарь стрижек на октябрь 2021: удачные дни для новой прически и маникюра

14:16

Врачи указали на физические симптомы ранней смерти Видео

14:10

Роман Сасанчин с шоу Голос країни рассекретил пол будущего ребенка Видео

14:08

Рост ВВП, борьба с долгами и 30 млрд грн доходов: Кабмин раскрыл бюджет на 2022 год Видео

14:02

"Большая стройка" Зеленского восстановила дороги к 40 заповедникам и природным паркам

13:51

Катастрофа с COVID-19 и резкий скачок смертность: эксперт назвал сроки неизбежного локдауна Видео

13:26

В Украине ужесточили карантин: с 23 сентября страна переходит в "желтую" зону Видео

13:23

ЕСПЧ признал путинскую Россию ответственной за отравление экс-офицера ФСБ Литвиненко

Реклама
12:54

"Липовые" справки и прививки: в Украине готовят уголовную статью за подделку COVID-сертификатов Видео

12:50

"Полный беспредел": Эктор Хименес-Браво рассказал, как издевались над ним и его семьей

12:41

Ни один петух больше не кукарекнет: россиянам запретили обустраивать курятники на дачах

12:24

Брать кредит на уплату коммуналки: в Киеве жителям дома насчитали от 15 до 40 тысяч за отопление Видео

12:22

Зима вместо бабьего лета: в Украине ударят заморозки, повалит мокрый снег Видео

12:20

Врачи рассказали, почему нельзя игнорировать головокружение при подъеме с кровати Видео

12:07

В моду на осень-зиму 2021 2022 вошли лаконичные и немного романтичные брючные костюмы в стиле 70-х Фото Видео

11:49

Вакцинация в Украине может стать принудительной: в МОЗ такой сценарий не исключают

11:29

Кровавая стрельба в университете: всплыли неожиданные подробности о "пермском палаче" Видео

11:23

"Рули молча, холуй": в Харькове пьяные студентки-прокурорши не хотели платить и оскорбили таксиста Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять