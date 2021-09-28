Когда в Украине отмечается день генерального директора – День Босса – поздравления и картинки

Сердечные поздравления в прозе и стихах - в подборке Главреда
Ежегодно в Украине День Босса отмечается 16 октября. В этот день принимают поздравления – самое главное звено компании – руководители, начальники, директора, управляющие менеджеры.
О том, какими праздниками порадует второй месяц осени, читайте в нашем материале: Праздники в октябре 2021 в Украине: какой день принесет дополнительный выходной и длинные выходные.
День босса: история праздника
День босса ежегодно отмечают во всем мире. Праздновать День босса начали в США по инициативе Патриции Бейз Хароски. Сначала его праздновали в штате Иллинойс, но потом День шефа прижился не только в других штатах, но и странах. К примеру, в России День генерального директора отмечают 28 сентября.
Цель данного праздника, хоть и неофициального, напомнить, что работа руководителя это огромная ответственность, постоянные сверхурочные и бессонные ночи. Начальник беспокоится не только о процветании компании, но и о благополучии подчиненных ему людей.
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День генерального директора: поздравления и картинки
Поздравляем нашего замечательного генерального директора, под чьим руководством приятно не просто работать, но и получать удовольствие от собственной значимости и результатов своего труда. Желаем, чтобы впереди вас всегда ждал успех, благополучие и всевозможный рост. Пускай Ваша рука всегда твердо и решительно ведет нас к развитию, усовершенствованию и новым уровням прогресса. Желаем процветания и всех обычных жизненных благ. С праздником!
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Мудрость, ответственность и профессионализм — те три основных качества, которые делают из вас по-настоящему талантливого и всеми уважаемого генерального директора. Желаем, чтобы Ваша организация процветала и приносила Вам стабильно высокий доход. Сохраняйте и приумножайте свои блага, будьте образцовым семьянином, достигайте новых побед! Желаем Вашему делу только выгодных контрактов, надежных партнеров и расширения масштабов деятельности.
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С днем генерального директора! Пусть руководить делами будет легко, чтобы конкуренты боялись, а все вершины были покорены. Пусть растут доходы, растет популярность, а вместе с тем, уверенность в следующем дне!
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Поздравляю с Днём генерального директора. Желаю чувствовать себя уверенно на важном и ответственном посту. Желаю распоряжаться своими средствами и возможностями рационально. И пусть каждый рабочий день венчается успехом, везением, процветанием. Пусть каждый день жизни дарит радость, восторг и любовь!
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Гендиректор, поздравляем
С праздником весомым вас,
Взлетов новых пожелаем,
Чтоб азарт ваш не погас.
Ладилась чтоб вся работа,
В гору чтоб лишь шли дела,
Чтобы миссия большая
И доход большой несла.
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Пусть к вам, директор генеральный,
Успех уверенно войдёт,
Идей десяток гениальных
В судьбе поможет взять джек-пот!
И будет статус с каждым годом
В большой прогрессии расти,
Чтобы солидные доходы
Всегда лопатой вам грести!
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С Днем директора Вас генерального!
Будьте счастливы очень всегда,
И успеха вам впрямь нереального,
Чтоб светила удачи звезда!
Вы в решениях будьте уверены,
Смело двигайтесь только вперед,
Доверяйте лишь людям проверенным,
И тогда к Вам победа придет!