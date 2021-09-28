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Когда в Украине отмечается день генерального директора – День Босса – поздравления и картинки

28 сентября 2021, 01:45

Сердечные поздравления в прозе и стихах - в подборке Главреда

День генерального директора
День генерального директора / ua.depositphotos.com/

Ежегодно в Украине День Босса отмечается 16 октября. В этот день принимают поздравления – самое главное звено компании – руководители, начальники, директора, управляющие менеджеры.

О том, какими праздниками порадует второй месяц осени, читайте в нашем материале: Праздники в октябре 2021 в Украине: какой день принесет дополнительный выходной и длинные выходные.

День босса: история праздника

День босса ежегодно отмечают во всем мире. Праздновать День босса начали в США по инициативе Патриции Бейз Хароски. Сначала его праздновали в штате Иллинойс, но потом День шефа прижился не только в других штатах, но и странах. К примеру, в России День генерального директора отмечают 28 сентября.

Цель данного праздника, хоть и неофициального, напомнить, что работа руководителя это огромная ответственность, постоянные сверхурочные и бессонные ночи. Начальник беспокоится не только о процветании компании, но и о благополучии подчиненных ему людей.

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День генерального директора: поздравления и картинки

Поздравляем нашего замечательного генерального директора, под чьим руководством приятно не просто работать, но и получать удовольствие от собственной значимости и результатов своего труда. Желаем, чтобы впереди вас всегда ждал успех, благополучие и всевозможный рост. Пускай Ваша рука всегда твердо и решительно ведет нас к развитию, усовершенствованию и новым уровням прогресса. Желаем процветания и всех обычных жизненных благ. С праздником!

***

Мудрость, ответственность и профессионализм — те три основных качества, которые делают из вас по-настоящему талантливого и всеми уважаемого генерального директора. Желаем, чтобы Ваша организация процветала и приносила Вам стабильно высокий доход. Сохраняйте и приумножайте свои блага, будьте образцовым семьянином, достигайте новых побед! Желаем Вашему делу только выгодных контрактов, надежных партнеров и расширения масштабов деятельности.

Поздравление генеральному директору от коллектива
День генерального директора поздравления

***

С днем генерального директора! Пусть руководить делами будет легко, чтобы конкуренты боялись, а все вершины были покорены. Пусть растут доходы, растет популярность, а вместе с тем, уверенность в следующем дне!

***

Поздравляю с Днём генерального директора. Желаю чувствовать себя уверенно на важном и ответственном посту. Желаю распоряжаться своими средствами и возможностями рационально. И пусть каждый рабочий день венчается успехом, везением, процветанием. Пусть каждый день жизни дарит радость, восторг и любовь!

поздравление генеральному директору в прозе
День генерального директора картинки

***

Гендиректор, поздравляем

С праздником весомым вас,

Взлетов новых пожелаем,

Чтоб азарт ваш не погас.

Ладилась чтоб вся работа,

В гору чтоб лишь шли дела,

Чтобы миссия большая

И доход большой несла.

***

Пусть к вам, директор генеральный,

Успех уверенно войдёт,

Идей десяток гениальных

В судьбе поможет взять джек-пот!

И будет статус с каждым годом

В большой прогрессии расти,

Чтобы солидные доходы

Всегда лопатой вам грести!

поздравление генеральному директору в прозе
День генерального директора открытки

***

С Днем директора Вас генерального!

Будьте счастливы очень всегда,

И успеха вам впрямь нереального,

Чтоб светила удачи звезда!

Вы в решениях будьте уверены,

Смело двигайтесь только вперед,

Доверяйте лишь людям проверенным,

И тогда к Вам победа придет!

День босса 2021: картинки и поздравления
День босса 2021
поздравление генеральному директору в прозе
День босса открытки / День босса
День босса поздравления
День босса 2021 в Украине

viber
День шефа и День босса
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