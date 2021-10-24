Международный день тещи: душевные поздравления и оригинальные картинки

Международный день тещи 2021 / ua.depositphotos.com/

В когорту интересных праздников средины осени затесался Международный день тещи. Ежегодно день "второй мамы" отмечается в четвертое воскресение октября. В 2021 году он выпадает на 24 октября.

Узнать, какие профессиональные и международные праздники можно отметить в самый холодный месяц осени, можно в нашем материале: Праздники в ноябре 2021 в Украине: будут ли дополнительные выходные.

Международный день тещи пришел к нам из Америки где его отмечают с 1930 года. С легкой подачи редактора техасской газеты Джина Хоу, который пошутил про тещу, назвав ее второй мамой, праздник начал набирать популярность в Соединенных Штатах и распространился по всему миру.

Этот праздник – отличный повод провести выходной день в кругу семьи, налаживая отношения с домочадцами. Ведь о взаимоотношениях тещи и зятя ходят легенды. Так почему бы не переписать историю, забыв про старые размолвки и недопонимание?

Главред собрал оригинальные поздравления с Днем тещи в прозе и стихах, и милые картинки, которые помогут растопить сердце строптивой родственницы.

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День тещи: поздравления, картинки и открытки

С Днём тёщи. Желаю быть самой весёлой и озорной, самой доброй и чуткой, самой красивой и умной, самой бодрой и жизнерадостной, самой любимой и любящей тёщей на всей планете. Здоровья Вам и семейного благополучия, уважения и достатка в жизни. И пусть Ваш зять всегда Вас осыпает комплиментами и добрыми словами.

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Поздравляю с Днём тёщи и от души желаю, чтобы зять на руках носил и цветы дарил, чтобы каждый день Вам дарил счастье, радость, любовь и поддержку близких. Будьте самой лучшей, доброй, заботливой, понимающей, любимой, весёлой и бойкой тёщей!

День тещи поздравления

***

С Днём тёщи. Желаю сил и терпения, здоровья и вдохновения, оптимизма и доброты, радости и счастья. Будьте самой дорогой, любимой мамой, понимающей, заботливой тёщей. Пусть зять уважает, любит и ценит, пусть каждый день вас радует приятными событиями, улыбками близких и звонким смехом любимых внуков. Будьте озорной, молодой, ласковой, непоседливой, в общем, самой замечательной тёщенькой в мире!

***

Лучшей тещи в мире нет,

Это я прекрасно знаю!

Ведь уже немало лет

Вас люблю и уважаю!

Нет на свете тещи краше,

Вы добры и так умны,

Я ценю советы ваши,

Ведь они очень важны!

Мне и вправду повезло,

Мне завидуют друзья!

Улыбаюсь им назло:

"Теща лучшая — моя!"

День тещи картинки

***

Моя мамочка вторая,

Я ценю вас и люблю,

Моя теща дорогая,

Поздравление вам шлю!

Будьте счастливы, здоровы,

Пусть сбываются мечты,

Повторять готов я снова:

Вы мой ангел доброты!

Вы красивы, вы шикарны,

Моя женушка вся в вас!

Улыбайтесь лучезарно

Каждый день и каждый час!

С Днем тещи поздравления

***

С Днем тещи поздравляю вас!

Вы теща лучшая, и в этом нет сомненья.

Желанья ваши пусть исполнятся сейчас,

Пусть окружит повсюду восхищенье.

Пускай родные только радуют всегда,

Пускай здоровье не подводит в жизни.

Спокойной будет пусть у вас душа

И будет каждый день безукоризнен.

День тещи открытки

Картинки с Днем тещи

Прикольные картинки с Днем тещи

С днем тещи открытки картинки