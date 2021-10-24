Международный день тещи: душевные поздравления и оригинальные картинки

Поздравления с Днем тещи в прозе и стихах - подборка Главреда.
В когорту интересных праздников средины осени затесался Международный день тещи. Ежегодно день "второй мамы" отмечается в четвертое воскресение октября. В 2021 году он выпадает на 24 октября.
Узнать, какие профессиональные и международные праздники можно отметить в самый холодный месяц осени, можно в нашем материале: Праздники в ноябре 2021 в Украине: будут ли дополнительные выходные.
Международный день тещи пришел к нам из Америки где его отмечают с 1930 года. С легкой подачи редактора техасской газеты Джина Хоу, который пошутил про тещу, назвав ее второй мамой, праздник начал набирать популярность в Соединенных Штатах и распространился по всему миру.
Этот праздник – отличный повод провести выходной день в кругу семьи, налаживая отношения с домочадцами. Ведь о взаимоотношениях тещи и зятя ходят легенды. Так почему бы не переписать историю, забыв про старые размолвки и недопонимание?
Главред собрал оригинальные поздравления с Днем тещи в прозе и стихах, и милые картинки, которые помогут растопить сердце строптивой родственницы.
День тещи: поздравления, картинки и открытки
С Днём тёщи. Желаю быть самой весёлой и озорной, самой доброй и чуткой, самой красивой и умной, самой бодрой и жизнерадостной, самой любимой и любящей тёщей на всей планете. Здоровья Вам и семейного благополучия, уважения и достатка в жизни. И пусть Ваш зять всегда Вас осыпает комплиментами и добрыми словами.
***
Поздравляю с Днём тёщи и от души желаю, чтобы зять на руках носил и цветы дарил, чтобы каждый день Вам дарил счастье, радость, любовь и поддержку близких. Будьте самой лучшей, доброй, заботливой, понимающей, любимой, весёлой и бойкой тёщей!
***
С Днём тёщи. Желаю сил и терпения, здоровья и вдохновения, оптимизма и доброты, радости и счастья. Будьте самой дорогой, любимой мамой, понимающей, заботливой тёщей. Пусть зять уважает, любит и ценит, пусть каждый день вас радует приятными событиями, улыбками близких и звонким смехом любимых внуков. Будьте озорной, молодой, ласковой, непоседливой, в общем, самой замечательной тёщенькой в мире!
***
Лучшей тещи в мире нет,
Это я прекрасно знаю!
Ведь уже немало лет
Вас люблю и уважаю!
Нет на свете тещи краше,
Вы добры и так умны,
Я ценю советы ваши,
Ведь они очень важны!
Мне и вправду повезло,
Мне завидуют друзья!
Улыбаюсь им назло:
"Теща лучшая — моя!"
***
Моя мамочка вторая,
Я ценю вас и люблю,
Моя теща дорогая,
Поздравление вам шлю!
Будьте счастливы, здоровы,
Пусть сбываются мечты,
Повторять готов я снова:
Вы мой ангел доброты!
Вы красивы, вы шикарны,
Моя женушка вся в вас!
Улыбайтесь лучезарно
Каждый день и каждый час!
***
С Днем тещи поздравляю вас!
Вы теща лучшая, и в этом нет сомненья.
Желанья ваши пусть исполнятся сейчас,
Пусть окружит повсюду восхищенье.
Пускай родные только радуют всегда,
Пускай здоровье не подводит в жизни.
Спокойной будет пусть у вас душа
И будет каждый день безукоризнен.