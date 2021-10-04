Международный день врача 2021: сердечные поздравления и картинки к празднику

Душевные поздравления в прозе и стихах к Международному дню врача - в подборке Главреда.
Ежегодно в мире 8 октября отмечается Международный день врача. Этот день призван подчеркнуть неоценимый вклад работников здравоохранения в благополучие и процветание каждой страны.
О том, какие государственные и профессиональные будем отмечать во втором месяце осени, читайте в нашем материале: Праздники в октябре 2021 в Украине: какой день принесет дополнительный выходной и длинные выходные.
Международный день врача – это день солидарности врачей всего мира, которых объединяет стремление помочь людям справиться с болезнями и эпидемиями. Праздник был учрежден по инициативе ВОЗ ООН и организации "Врачи без границ". И в то время, когда мир борется с пандемией коронавируса, этот день как никогда актуален, чтобы выразить свою признательность и благодарность работникам сферы здравоохранения, которые ежедневно подвергаются риску, спасая жизни других.
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Международный день врача: поздравления, картинки, открытки
Поздравляю с Международным днем врача! От чистого сердца желаю не только спасать здоровье людей, но и беречь свое, желаю деятельности без помех, уважения, востребованности, благодарности окружающих, личного благополучия и счастья, достатка и любви. Желаю, чтобы даже в самых трудных ситуациях всегда находился выход и решение любой проблемы.
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Поздравляю с Международным днём врача. Желаю всегда быть сильным, крепким и здоровым, чтобы с лёгкостью помогать другим людям беречь своё здоровье. Желаю уважения и почёта. Желаю успехов и многократных побед над недугами. Желаю благосостояния и удачи. Желаю любви, которая день ото дня будет заряжать Вас жизненной энергией!
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В Международный день врача желаем всех благ мира, идеального здоровья, крепости духа в сложных ситуациях, любви и удачи. Пусть ваше огромное сердце полное благородства и терпения знает только радость, а судьба будет светлой и удивительной.
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Одна из благороднейших профессий на свете — профессия врача. Пусть вам праздник принесёт радость, уверенность в себе и благополучие в жизни. Обладайте чувством собственного достоинства и служите на благо человечеству. Будьте здоровы и счастливы!
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Поздравляю с Международным днём врача. Желаю спасать миллионы жизней, желаю спасать здоровье каждого, кто обратится к тебе, желаю, чтобы твой труд и уважали, и ценили, и по достоинству оплачивали. Успехов, исключительных побед над любым недугом и крепкого здоровья именно тебе!
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В Международный день врача будьте, прежде всего, здоровы, улыбчивы, счастливы. Вы помогаете сохранить или восстановить самое главное — здоровье человека. Труд врача достоин почтения и уважения. Искренне желаем благополучия, достойной оплаты труда, высоких достижений на профессиональном поприще, здоровых улыбчивых пациентов.
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Без докторов мы никуда:
Мы к ним идем, когда беда,
Им свою жизнь мы доверяем.
Мы труд их очень уважаем.
Врачей сегодня поздравляем.
Здоровья, счастья им желаем.
Пусть будет в жизни всё отлично —
Как на работе, так и в личном!
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С международным днем врача,
Я вас сегодня поздравляю,
Простого счастья, на века,
От души я вам желаю!
Уверенных движений рук,
Здоровья крепкого, удачи,
Излечить любой недуг,
Придумать лучшие лекарства.
Неудач вам не встречать,
Чтоб было все всегда успешно
И пусть у вас будет всегда,
Спокойно на душе и сердце!
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С международным днем врача
Вас, медики, поздравлю я.
Желаю, чтобы вы больных
Любили, как детей своих.
Чтоб исчезал и стон, и плач,
Как только появлялся врач.
Врачам, медсестрам, санитарам
Весь мир огромный благодарен.
Желаю жизни вам счастливой
И от людей скажу спасибо.
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С Международным днем врача
Тебя сердечно поздравляю!
Успешно всех людей леча,
Лишь радость получать желаю!
Пусть будет в медицинской сфере
Тебя все время ждать успех,
Продвигайся ввысь в карьере
И стремись по жизни вверх!