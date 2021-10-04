Международный день врача 2021: сердечные поздравления и картинки к празднику

Международный день врача 2021 / ua.depositphotos.com/

Ежегодно в мире 8 октября отмечается Международный день врача. Этот день призван подчеркнуть неоценимый вклад работников здравоохранения в благополучие и процветание каждой страны.

О том, какие государственные и профессиональные будем отмечать во втором месяце осени, читайте в нашем материале: Праздники в октябре 2021 в Украине: какой день принесет дополнительный выходной и длинные выходные.

Международный день врача – это день солидарности врачей всего мира, которых объединяет стремление помочь людям справиться с болезнями и эпидемиями. Праздник был учрежден по инициативе ВОЗ ООН и организации "Врачи без границ". И в то время, когда мир борется с пандемией коронавируса, этот день как никогда актуален, чтобы выразить свою признательность и благодарность работникам сферы здравоохранения, которые ежедневно подвергаются риску, спасая жизни других.

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Международный день врача: поздравления, картинки, открытки

Поздравляю с Международным днем врача! От чистого сердца желаю не только спасать здоровье людей, но и беречь свое, желаю деятельности без помех, уважения, востребованности, благодарности окружающих, личного благополучия и счастья, достатка и любви. Желаю, чтобы даже в самых трудных ситуациях всегда находился выход и решение любой проблемы.

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Поздравляю с Международным днём врача. Желаю всегда быть сильным, крепким и здоровым, чтобы с лёгкостью помогать другим людям беречь своё здоровье. Желаю уважения и почёта. Желаю успехов и многократных побед над недугами. Желаю благосостояния и удачи. Желаю любви, которая день ото дня будет заряжать Вас жизненной энергией!

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В Международный день врача желаем всех благ мира, идеального здоровья, крепости духа в сложных ситуациях, любви и удачи. Пусть ваше огромное сердце полное благородства и терпения знает только радость, а судьба будет светлой и удивительной.

День врача поздравления

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Одна из благороднейших профессий на свете — профессия врача. Пусть вам праздник принесёт радость, уверенность в себе и благополучие в жизни. Обладайте чувством собственного достоинства и служите на благо человечеству. Будьте здоровы и счастливы!

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Поздравляю с Международным днём врача. Желаю спасать миллионы жизней, желаю спасать здоровье каждого, кто обратится к тебе, желаю, чтобы твой труд и уважали, и ценили, и по достоинству оплачивали. Успехов, исключительных побед над любым недугом и крепкого здоровья именно тебе!

Международный день врача картинки

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В Международный день врача будьте, прежде всего, здоровы, улыбчивы, счастливы. Вы помогаете сохранить или восстановить самое главное — здоровье человека. Труд врача достоин почтения и уважения. Искренне желаем благополучия, достойной оплаты труда, высоких достижений на профессиональном поприще, здоровых улыбчивых пациентов.

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Без докторов мы никуда:

Мы к ним идем, когда беда,

Им свою жизнь мы доверяем.

Мы труд их очень уважаем.

Врачей сегодня поздравляем.

Здоровья, счастья им желаем.

Пусть будет в жизни всё отлично —

Как на работе, так и в личном!

Международный день врача открытки

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С международным днем врача,

Я вас сегодня поздравляю,

Простого счастья, на века,

От души я вам желаю!

Уверенных движений рук,

Здоровья крепкого, удачи,

Излечить любой недуг,

Придумать лучшие лекарства.

Неудач вам не встречать,

Чтоб было все всегда успешно

И пусть у вас будет всегда,

Спокойно на душе и сердце!

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С международным днем врача

Вас, медики, поздравлю я.

Желаю, чтобы вы больных

Любили, как детей своих.

Чтоб исчезал и стон, и плач,

Как только появлялся врач.

Врачам, медсестрам, санитарам

Весь мир огромный благодарен.

Желаю жизни вам счастливой

И от людей скажу спасибо.

Поздравления с днем врача в картинках

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С Международным днем врача

Тебя сердечно поздравляю!

Успешно всех людей леча,

Лишь радость получать желаю!

Пусть будет в медицинской сфере

Тебя все время ждать успех,

Продвигайся ввысь в карьере

И стремись по жизни вверх!

Поздравления с днем врача в картинках

Прикольные поздравления с днем врача

Душевное поздравление врачу