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Открытки с Дмитриевской родительской субботой и христианские напутствия

7 ноября 2020, 04:45

Трогательные открытки с родительской субботой накануне Дмитриева дня и душевные напутствия подобрал Главред на праздник 7 ноября.

Дмитриевская родительская суббота - открытки, картинки и пожелания
Дмитриевская родительская суббота - открытки, картинки и пожелания

Сегодня родительская суббота накануне Дмитриева дня, дня памяти великомученика Дмитрия Солунского. Это Дмитриевская родительская суббота 2020.

Этот поминальный день всегда назначается на субботу, которая предшествует дню святого Дмитрия Солунского. А вот сам день памяти имеет фиксированную дату – это всегда 8 ноября. Так совпало, что в 2020 году Дмитриевская родительская суббота проходит аккурат накануне праздника Дмитриев день 2020.

Читайте такжеПравославный календарь на ноябрь 2020: родительская суббота и Рождественский постВ этот день принято молиться о душах родных и близких людей, которые отошли в мир иной. В молитвах блаженного Дмитрия Солунского просят об упокоении для усопших родных. А свечи в храмах оставлять принято на специальном столике перед Распятием, который называется канун. На обед подают специальный поминальный обед. Под запретом злые дела и недобрые мысли. Детальнее о том, что делать в Дмитриевскую родительскую субботу, как правильно поминать близких и что делать нельзя, чтоб не согрешить – читайте в материале Дмитриевская суббота 2020 – что делать: традиции и правила.

А что нельзя делать в праздник Дмитрия Солунского и как провести этот день с максимальной пользой и в удовольствие – читайте в материале Что нельзя делать в праздник Дмитриев день: приметы, традиции, запреты.

Мы также подобрали открытки, гифки и пожелания, чтобы красиво поздравить Димочку в Дмитриев день. Поздравления с Днем ангела Димы в прозе, в стихах, короткие и открытки с Дмитрием – читайте в материале С Днем ангела, Дмитрий: как красиво поздравить Димочку в Дмитриев день.

Дмитриевская родительская суббота – открытки и поздравления

Дмитриевская родительская суббота пусть будет светлым днем теплых воспоминаний и уважения усопших близких. Пусть в этот день сердце каждого вспомнит родных, а душа пусть помолится за их упокой.

***

В день субботы Дмитриевской

Помяните близких,

Чтобы душ полет

Поднимал лишь в высь их.

***

Поздравляю с праздником, Дмитриевской родительской субботой! Этот день всеобщего поминовения усопших, пусть пройдет спокойно и с уважением своих упокоенных родных и близких. Не забывайте свои истоки и корни. Пусть почтенно горят свечи в память о всех, кого с нами нет!

***

К родительской субботе

Ты помяни родных,

Молитвой, добрым словом,

Не забывай же их.

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