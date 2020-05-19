Поздравления с днем рождения брату – своими словами и открытки

Поздравления с днем рождения брату прикольные и трогательные, картинки

С днем рождения брату поздравления всегда выбирают тщательно: это не всепрощающие родители, которым любое доброе слово приятно. Братуха (или, как еще говорят: братан) – это аудитория серьезная. Так что готовятся кричать: С днем рождения, братишка! – прикольные поздравления особенно пригодятся старшему и младшему брату. А вот поздравления с днем рождения брату трогательные – лучше будут звучать от сестры.

Впрочем, даже самым требовательным поздравителям наверняка понравятся поздравления с днем рождения брата в прозе (своими словами), смс и в стихах, а также картинки любимому брату (включая гифки для братишки) и видео-поздравление брату с днем рождения, которые подобрал Главред.

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Поздравления с днем рождения брату в прозе (своими словами), смс и стихах

Поздравления с днем рождения старшему брату:

Ты лучший на свете старший брат, и я невероятно тебя люблю и ценю! Пускай все твои заветные желания сбудутся, дела заканчиваются успехом, а Господь бережет тебя от плохого! Пускай удача всегда будет на твоей стороне, а жизнь наполняется радостными моментами, искренними улыбками и новыми успехами!

***

Поздравления с днем рождения младшему брату:

Тебе, братишка, я скажу

Банальные слова, наверное.

Что я тобой так сильно дорожу

И что люблю тебя безмерно я.

Сегодня праздник у тебя,

Ты на год стал еще взрослее.

И пусть к тебе твоя судьба

Как можно будет подобрее.

***

С днем рождения брата своими словами – проза:

Дорогой старший брат, поздравляю тебя с днем рождения! Пусть твое здоровье будет отличным, настроение – позитивным, а жизнь – счастливой! Желаю еще большого счастья, крепкого здоровья, только хороших людей в твоем окружении и отличного достатка! Пусть рядом будут надежные друзья, светлые люди, поддержка близких.

***

С днем рождения брата своими словами – короткое:

Пусть небо наградит тебя умением видеть истинные ценности, даже если они не выделяются! Умением взлетать после каждого падения! Умением наслаждаться каждым днем своей жизни!

***

Поздравления с днем рождения брату от брата:

Спешу поздравить с днем рожденья!

Пусть на пути твоем к свершеньям

Не будет никаких преград!

Пусть каждый тебе будет рад,

Пусть будут верные друзья

Пусть будет крепкая семья,

Пусть деньги в кошельке шуршат —

Достоин лучшего мой брат!

***

Трогательные поздравления с днем рождения брату в прозе:

С днем рождения, братишка! Желаю тебе силы, бодрости и оптимизма. Пускай в твоих прекрасных глазах светится безудержная молодость, в твоем добром сердце живет искренняя любовь и верность, а в душе царит гармония. Будь счастлив!

***

Живи полноценной жизнью. Не отказывай себе в простых радостях. Береги себя! Брат, ты достоин всех благ и самого замечательного будущего. Поздравляю тебя с днем рождения! Пусть твоя жизнь будет наполнена: любовью, теплотой, эмоциями и процветанием!

***

Поздравление с днем рождения брату от сестры трогательные:

Брат, настал твой день рожденья!

Я желаю удивленья

От подарков, лишь желанных,

И гостей, столь долгожданных!

Прозвучать сегодня тостам,

Кошельку — всегда быть толстым,

А тебе — плясать до ночи,

Быть счастливым очень-очень!

***

Сколько с тобой победили преград,

Трудных дорог прошагали мы, брат.

И пожелать я сегодня хочу,

Были бы горы, чтоб все по плечу,

Тылом надежным служила семья,

Силу, заботу и верность даря.

Помни, в тревоге, печали любой

Буду я, брат, всегда рядом с тобой.

***

С днем рождения брату смс короткое:

Поздравляю с днюхой, братан! Желаю тебе уверенности в делах, успехов и просто счастья! Всегда помни: ты не одинок в этой жизни, брат!

Открытки с днем рождения брату и прикольные картинки

Видео-поздравление брату с днем рождения