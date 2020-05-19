Поздравления с днем рождения брату – своими словами и открытки

Как поздравить с днем рождения брата в прозе, смс, стихах, а также картинки любимому брату и видео-поздравление брату с днем рождения – в материале Главреда.
С днем рождения брату поздравления всегда выбирают тщательно: это не всепрощающие родители, которым любое доброе слово приятно. Братуха (или, как еще говорят: братан) – это аудитория серьезная. Так что готовятся кричать: С днем рождения, братишка! – прикольные поздравления особенно пригодятся старшему и младшему брату. А вот поздравления с днем рождения брату трогательные – лучше будут звучать от сестры.
Впрочем, даже самым требовательным поздравителям наверняка понравятся поздравления с днем рождения брата в прозе (своими словами), смс и в стихах, а также картинки любимому брату (включая гифки для братишки) и видео-поздравление брату с днем рождения, которые подобрал Главред.
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Поздравления с днем рождения брату в прозе (своими словами), смс и стихах
Поздравления с днем рождения старшему брату:
Ты лучший на свете старший брат, и я невероятно тебя люблю и ценю! Пускай все твои заветные желания сбудутся, дела заканчиваются успехом, а Господь бережет тебя от плохого! Пускай удача всегда будет на твоей стороне, а жизнь наполняется радостными моментами, искренними улыбками и новыми успехами!
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Поздравления с днем рождения младшему брату:
Тебе, братишка, я скажу
Банальные слова, наверное.
Что я тобой так сильно дорожу
И что люблю тебя безмерно я.
Сегодня праздник у тебя,
Ты на год стал еще взрослее.
И пусть к тебе твоя судьба
Как можно будет подобрее.
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С днем рождения брата своими словами – проза:
Дорогой старший брат, поздравляю тебя с днем рождения! Пусть твое здоровье будет отличным, настроение – позитивным, а жизнь – счастливой! Желаю еще большого счастья, крепкого здоровья, только хороших людей в твоем окружении и отличного достатка! Пусть рядом будут надежные друзья, светлые люди, поддержка близких.
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С днем рождения брата своими словами – короткое:
Пусть небо наградит тебя умением видеть истинные ценности, даже если они не выделяются! Умением взлетать после каждого падения! Умением наслаждаться каждым днем своей жизни!
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Поздравления с днем рождения брату от брата:
Спешу поздравить с днем рожденья!
Пусть на пути твоем к свершеньям
Не будет никаких преград!
Пусть каждый тебе будет рад,
Пусть будут верные друзья
Пусть будет крепкая семья,
Пусть деньги в кошельке шуршат —
Достоин лучшего мой брат!
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Трогательные поздравления с днем рождения брату в прозе:
С днем рождения, братишка! Желаю тебе силы, бодрости и оптимизма. Пускай в твоих прекрасных глазах светится безудержная молодость, в твоем добром сердце живет искренняя любовь и верность, а в душе царит гармония. Будь счастлив!
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Живи полноценной жизнью. Не отказывай себе в простых радостях. Береги себя! Брат, ты достоин всех благ и самого замечательного будущего. Поздравляю тебя с днем рождения! Пусть твоя жизнь будет наполнена: любовью, теплотой, эмоциями и процветанием!
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Поздравление с днем рождения брату от сестры трогательные:
Брат, настал твой день рожденья!
Я желаю удивленья
От подарков, лишь желанных,
И гостей, столь долгожданных!
Прозвучать сегодня тостам,
Кошельку — всегда быть толстым,
А тебе — плясать до ночи,
Быть счастливым очень-очень!
***
Сколько с тобой победили преград,
Трудных дорог прошагали мы, брат.
И пожелать я сегодня хочу,
Были бы горы, чтоб все по плечу,
Тылом надежным служила семья,
Силу, заботу и верность даря.
Помни, в тревоге, печали любой
Буду я, брат, всегда рядом с тобой.
***
С днем рождения брату смс короткое:
Поздравляю с днюхой, братан! Желаю тебе уверенности в делах, успехов и просто счастья! Всегда помни: ты не одинок в этой жизни, брат!