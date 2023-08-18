С Яблочным Спасом 2023 - теплые поздравления и открытки

Поздравления с Яблочным Спасом помогут вам и близким скрасить этот прекрасный праздник.

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С Яблочным Спасом 2023 / Коллаж Главред, фото: Главред

Яблочный Спас 2023 в Украине празднуется 19 августа. Праздник приближается, и с ним приходит время радости и щедрости. Узнайте, как подготовиться к этому уникальному событию с неповторимыми поздравлениями и яркими открытками.

Деликатные слова и яркие изображения помогут вам выразить свои чувства и пожелания вашим близким и дорогим.

Поздравления с Яблочным Спасом в прозе

Поздравляю тебя, мой друг, с Яблочным спасом! Желаю тебе, чтоб твоя жизнь была полна радостными событиями, как яблоня полна плодами в этот день, чтобы подруга твоя была тебе по вкусу как спелое наливное яблочко, а дела твои, чтоб давали всходы, как щедрое поле в разгар урожая!

видео дня

Поздравляю с Яблочным Спасом! Пусть жизнь твоя будет прекрасной, ароматной, красочной, как пышный яблоневый сад.

Яблочный спас 2023 открытки / Фото: Главред

Поздравляю вас с Преображением Господним и Яблочным Спасом! Желаю, чтобы в вашей жизни Господь занимал самое главное и самое почетное место.

От души поздравляю с Яблочным Спасом. Желаю, чтобы Господь не оставлял и спасал тебя в трудную минуту, чтобы жизнь твоя с каждым днём становилась счастливей и радостней. Пусть будет здорова и крепка твоя семья, пусть мгновениями услады и добрыми надеждами живёт твоё сердце.

яблочный спас 2023 поздравления / Фото: Главред

Поздравляю с Яблочным Спасом и желаю, чтобы душа твоя с каждым днём наполнялась прелестным ароматом и прекрасным цветом яблоневого сада, чтобы для сердца твоего каждый день открывал мир доброты, чудес, удачи, радости и счастья. Желаю блага, мира и самой искренней любви дорогих людей.

Как поздравить с Яблочным Спасом / Фото: Главред

Поздравляю с Яблочным Спасом. Желаю тебе быть человеком — спелым яблоком, которое и снаружи красиво, румяно, аппетитно, и внутри — сочное, сладкое, хорошее. Пусть твоё сердце знает доброту, пусть твоя жизнь играет яркими красками любви и счастья. Здоровья, мира, Божьей помощи в делах и светлой радости.

Поздравление с яблочным спасом / Фото: Главред

Поздравления с Яблочным Спасом в стихах

Солнце светит и радует глаз,

По всей стране звонят колокола,

Пришёл наконец-то Яблочный Спас,

Принёс он всем мира, любви и тепла!

И вам я желаю лишь радостей в жизни,

Пусть будет успешной лишь ваша судьба,

Конечно, здоровья! Не будет ведь лишним,

Печали, тоски и невзгод — никогда!

Поздравление с яблочным спасом на украинском языке / Фото: Главред

Раз — сегодня Яблочный Спас!

Два — здоровья и счастья всегда!

Три — удачи и светлой любви!

Четыре — жить в гармонии и мире!

Пять — Спелые яблочки взять,

Шесть — Их на здоровье и съесть!

Яблочный Спас прикольные поздравления / Фото: Главред

Вот уж яблочки поспели -

Хоть корзинку подставляй.

С ветки звонко полетели.

Вкус их нас возносит в рай.

Спасом яблочным зовётся,

День, что празднуем сейчас.

Кто откусит - окунётся

В лето жаркое тот час.

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