С Яблочным Спасом 2023 - теплые поздравления и открытки

Яблочный Спас 2023 в Украине празднуется 19 августа. Праздник приближается, и с ним приходит время радости и щедрости. Узнайте, как подготовиться к этому уникальному событию с неповторимыми поздравлениями и яркими открытками.
Деликатные слова и яркие изображения помогут вам выразить свои чувства и пожелания вашим близким и дорогим.
Поздравления с Яблочным Спасом в прозе
Поздравляю тебя, мой друг, с Яблочным спасом! Желаю тебе, чтоб твоя жизнь была полна радостными событиями, как яблоня полна плодами в этот день, чтобы подруга твоя была тебе по вкусу как спелое наливное яблочко, а дела твои, чтоб давали всходы, как щедрое поле в разгар урожая!
Поздравляю с Яблочным Спасом! Пусть жизнь твоя будет прекрасной, ароматной, красочной, как пышный яблоневый сад.
Поздравляю вас с Преображением Господним и Яблочным Спасом! Желаю, чтобы в вашей жизни Господь занимал самое главное и самое почетное место.
От души поздравляю с Яблочным Спасом. Желаю, чтобы Господь не оставлял и спасал тебя в трудную минуту, чтобы жизнь твоя с каждым днём становилась счастливей и радостней. Пусть будет здорова и крепка твоя семья, пусть мгновениями услады и добрыми надеждами живёт твоё сердце.
Поздравляю с Яблочным Спасом и желаю, чтобы душа твоя с каждым днём наполнялась прелестным ароматом и прекрасным цветом яблоневого сада, чтобы для сердца твоего каждый день открывал мир доброты, чудес, удачи, радости и счастья. Желаю блага, мира и самой искренней любви дорогих людей.
Поздравляю с Яблочным Спасом. Желаю тебе быть человеком — спелым яблоком, которое и снаружи красиво, румяно, аппетитно, и внутри — сочное, сладкое, хорошее. Пусть твоё сердце знает доброту, пусть твоя жизнь играет яркими красками любви и счастья. Здоровья, мира, Божьей помощи в делах и светлой радости.
Поздравления с Яблочным Спасом в стихах
Солнце светит и радует глаз,
По всей стране звонят колокола,
Пришёл наконец-то Яблочный Спас,
Принёс он всем мира, любви и тепла!
И вам я желаю лишь радостей в жизни,
Пусть будет успешной лишь ваша судьба,
Конечно, здоровья! Не будет ведь лишним,
Печали, тоски и невзгод — никогда!
Раз — сегодня Яблочный Спас!
Два — здоровья и счастья всегда!
Три — удачи и светлой любви!
Четыре — жить в гармонии и мире!
Пять — Спелые яблочки взять,
Шесть — Их на здоровье и съесть!
Вот уж яблочки поспели -
Хоть корзинку подставляй.
С ветки звонко полетели.
Вкус их нас возносит в рай.
Спасом яблочным зовётся,
День, что празднуем сейчас.
Кто откусит - окунётся
В лето жаркое тот час.
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