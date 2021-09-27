Воздвижение Креста Господня 2021: поздравления и картинки к празднику

Сердечные поздравления в прозе и стихах к великому празднику Воздвижения - в подборке Главреда
Православная церковь 27 сентября отмечает один из самых великих христианских праздников – Воздвижение Креста Господня. В этот день в храмах проходят богослужения, а люди соблюдают строгий пост.
О том, какие праздники чтит церковь в первом месяце осени, читайте в нашем материале: Православный календарь на сентябрь 2021: Рождество Богородицы и Воздвижение Креста Господня – даты.
Воздвижение Креста Господня – двунадесятый праздник. Он единственный, который не имеет отношения к событиям земной жизни Христа и Богородицы. В ночь на праздник Воздвижения Креста Господня в церквях совершаются всеношные бдения. Строгий однодневный пост предполагает отказ от употребления в пищу продуктов животного происхождения и постного масла. День нужно провести в мире и согласии с родными и близкими, вспоминая жертву, которую принес Иисус во благо человечества.
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Воздвижение Креста Господня: поздравления, картинки и открытки
Поздравляю с праздником Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня. Пусть в этот день станет чистой душа и светлыми помыслы, пусть сердце возрадуется, пусть в жизнь придёт счастье, любовь, благодать и надежда, пусть будет добрым здоровье и добрыми поступки. Желаю милосердия, добродушия и мира.
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И в горести, и в радости пусть Крест Животворящий помогает тебе справиться с мыслями. И пусть радостей в твоей жизни будет как можно больше, а горести пусть обходят тебя стороной. В день Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня я от чистого сердца желаю тебе мира и праведной жизни в нём, а также любови, добра и неугасаемой надежды на всё хорошее.
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Пусть крест, который на груди мы носим, нас оградит от всех возможных бед, пусть вера в Бога помогает нам совершать чудо, верить в него и быть милосердными. Желаю щедрой судьбы, крепкого здоровья и светлых дней. С праздником!
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Поздравляю с праздником Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня. Желаю огромного верного вечного счастья тебе и твоим близким, желаю неутомимой веры и самой светлой надежды, желаю неисчерпаемой любви сердца и непобедимой жажды делать добрые дела. Храни тебя Господь и пусть каждый день в жизни для тебя будет радостным, блаженным.
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С Воздвижением Господним
Вас сегодня поздравляю!
Благодать пусть в дом приходит,
Доброты, тепла желаю.
Ангел пусть от бед укроет,
Небо от невзгод хранит.
Сердце свету дверь откроет,
Душу лишь любовь пьянит!
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Пускай Животворящий Крест Господний
Несет в мир благодатное начало,
Дух будет крепок, чист, приподнят,
Чтоб в душах радость зазвучала!
Желаем в этот день святейший
Лишь мыслей добрых и чистейших,
Не знайте бедствий и обид,
Ведь Бог все видит и хранит!
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Воздвиженье Креста Господня
Мы вместе празднуем сегодня!
Пусть защищает вас Всевышний
От бед, забот, тревоги лишней!
Пусть вера в сердце огонечком
Горит всегда — и днем, и ночью,
Любите ближних и цените.
И добродетельно живите!