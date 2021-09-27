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Воздвижение Креста Господня 2021: поздравления и картинки к празднику

27 сентября 2021, 00:51

Сердечные поздравления в прозе и стихах к великому празднику Воздвижения - в подборке Главреда

Воздвижение Креста Господня 2021
Воздвижение Креста Господня 2021 / ua.depositphotos.com/

Православная церковь 27 сентября отмечает один из самых великих христианских праздников – Воздвижение Креста Господня. В этот день в храмах проходят богослужения, а люди соблюдают строгий пост.

О том, какие праздники чтит церковь в первом месяце осени, читайте в нашем материале: Православный календарь на сентябрь 2021: Рождество Богородицы и Воздвижение Креста Господня – даты.

Воздвижение Креста Господня – двунадесятый праздник. Он единственный, который не имеет отношения к событиям земной жизни Христа и Богородицы. В ночь на праздник Воздвижения Креста Господня в церквях совершаются всеношные бдения. Строгий однодневный пост предполагает отказ от употребления в пищу продуктов животного происхождения и постного масла. День нужно провести в мире и согласии с родными и близкими, вспоминая жертву, которую принес Иисус во благо человечества.

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Воздвижение Креста Господня: поздравления, картинки и открытки

Поздравляю с праздником Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня. Пусть в этот день станет чистой душа и светлыми помыслы, пусть сердце возрадуется, пусть в жизнь придёт счастье, любовь, благодать и надежда, пусть будет добрым здоровье и добрыми поступки. Желаю милосердия, добродушия и мира.

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***

И в горести, и в радости пусть Крест Животворящий помогает тебе справиться с мыслями. И пусть радостей в твоей жизни будет как можно больше, а горести пусть обходят тебя стороной. В день Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня я от чистого сердца желаю тебе мира и праведной жизни в нём, а также любови, добра и неугасаемой надежды на всё хорошее.

Воздвижение Креста Господня: поздравления, картинки, открытки
Воздвижение Креста Господня поздравления

***

Пусть крест, который на груди мы носим, нас оградит от всех возможных бед, пусть вера в Бога помогает нам совершать чудо, верить в него и быть милосердными. Желаю щедрой судьбы, крепкого здоровья и светлых дней. С праздником!

***

Поздравляю с праздником Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня. Желаю огромного верного вечного счастья тебе и твоим близким, желаю неутомимой веры и самой светлой надежды, желаю неисчерпаемой любви сердца и непобедимой жажды делать добрые дела. Храни тебя Господь и пусть каждый день в жизни для тебя будет радостным, блаженным.

Воздвижение Креста Господня: поздравления, картинки, открытки
Воздвижение Креста Господня картинки

***

С Воздвижением Господним

Вас сегодня поздравляю!

Благодать пусть в дом приходит,

Доброты, тепла желаю.

Ангел пусть от бед укроет,

Небо от невзгод хранит.

Сердце свету дверь откроет,

Душу лишь любовь пьянит!

***

Пускай Животворящий Крест Господний

Несет в мир благодатное начало,

Дух будет крепок, чист, приподнят,

Чтоб в душах радость зазвучала!

Желаем в этот день святейший

Лишь мыслей добрых и чистейших,

Не знайте бедствий и обид,

Ведь Бог все видит и хранит!

Воздвижение Креста Господня: поздравления, картинки, открытки
Воздвижение Креста Господня открытки

***

Воздвиженье Креста Господня

Мы вместе празднуем сегодня!

Пусть защищает вас Всевышний

От бед, забот, тревоги лишней!

Пусть вера в сердце огонечком

Горит всегда — и днем, и ночью,

Любите ближних и цените.

И добродетельно живите!

Воздвижение Креста Господня: поздравления, картинки, открытки
Воздвижение Креста Господня поздравления картинки
Воздвижение Креста Господня: поздравления, картинки, открытки
Поздравления с Воздвижением
Воздвижение Креста Господня: поздравления, картинки, открытки
С праздником Воздвижения Креста Господня
Воздвижение Креста Господня: поздравления, картинки, открытки
С Воздвижением Креста Господня
Воздвижение Креста Господня: поздравления, картинки, открытки
Воздвижение Креста Господня 2021

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Воздвижение Креста Господня
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