Стала известна неожиданная деталь кровавого убийства студенток-иностранок в Харькове

Место преступления / Нацполиция

В Харькове выяснились новые детали в деле об убийстве девушек-студенток из Турции.

Соответствующее сообщение опубликовал портал "ТСН".

Как сообщают журналисты со ссылкой на соседей, девушки вели жизнь тихую и уединенную. В вузе утверждают, что турчанки были прилежными и неконфликтными студентками. В то же время, по информации журналистов, одна из девушек жаловалась родителям на бывшего возлюбленного, который ее якобы преследовал.

Напомним, студенток из Турции, учившихся на медфакультете Харьковского национального университета имени Василия Каразина, обнаружили мертвыми накануне в одной из квартир многоэтажного дома.